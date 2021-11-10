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Новини
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Єрмак у Вашингтоні обговорив загрози від запуску "Північного потоку - 2" з експослом Тейлором та представником МЗС Великої Британії, - ОП

Єрмак у Вашингтоні обговорив загрози від запуску

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 9 листопада у Вашингтоні провів зустрічі з політичним директором Міністерства закордонних справ Великої Британії сером Тімоті Барроу та з віце-президентом з питань стратегічної стабільності та безпеки Інституту миру США, колишнім послом Сполучених Штатів в Україні Вільямом Тейлором.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Єрмак і Барроу обговорили графік подальших політичних контактів і підготовку до проведення першого засідання Діалогу стратегічного партнерства.

"Керівник Офісу Президента й політичний директор МЗС Великої Британії обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході та навколо України, подальшої взаємодії у розвитку оборонних спроможностей нашої держави та у сфері енергетики. Зокрема, йшлося про виклики для європейського регіону у зв’язку з реалізацією проекту "Північний потік – 2", - зазначається в повідомленні.

Єрмак подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії незалежності й територіальної цілісності України.

"Під час зустрічі керівника Офісу глави держави з віце-президентом з питань стратегічної стабільності та безпеки Інституту миру США Вільямом Тейлором співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України, обговорили можливі кроки задля відновлення свободи судноплавства в районі Чорного та Азовського морів, а також питання енергетичної безпеки у Європі, зокрема в контексті реалізації проекту "Північний потік – 2", - підкреслює пресслужба ОПУ.

Єрмак у Вашингтоні обговорив загрози від запуску Північного потоку - 2 з експослом Тейлором та представником МЗС Великої Британії, - ОП 01
Єрмак у Вашингтоні обговорив загрози від запуску Північного потоку - 2 з експослом Тейлором та представником МЗС Великої Британії, - ОП 02

Також повідомляється, що Єрмак поінформував Вільяма Тейлора про підготовку нашої держави до Саміту лідерів за демократію, у якому візьме участь президент України Володимир Зеленський.

"У США також перебуває українська делегація для участі в засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна – США, яке відбудеться 10 листопада. До складу делегації увійшли: перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра юстиції України Валерія Коломієць, заступник міністра оборони України Анатолій Петренко, заступник міністра культури Тарас Шевченко та заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко", - резюмували в Офісі Президента.

Автор: 

Велика Британія (5553) США (22590) Тейлор Вільям (119) Північний потік (2461) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+7
Ермак ???? Хто такий Ермак ??????????? Зелені ви за Ермака голосували???????
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10.11.2021 09:14
+7
завхоз во внешней политике! это сила ! омерзительно!
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10.11.2021 09:18
+5
Зебіли, вами командує Козирь. Ви лошари.
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10.11.2021 09:19
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Ермак ???? Хто такий Ермак ??????????? Зелені ви за Ермака голосували???????
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10.11.2021 09:14 Відповісти
Вице-презеднет-захоз Андрей Елдак!!!
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10.11.2021 09:18 Відповісти
а саміт лідерів за демократію відбудеться в маскві?
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10.11.2021 09:16 Відповісти
в потім єрмак доповість путіну, про що домовились у вашінгтоні, і все стане на свої місця.
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10.11.2021 09:17 Відповісти
завхоз во внешней политике! это сила ! омерзительно!
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10.11.2021 09:18 Відповісти
Зебіли, вами командує Козирь. Ви лошари.
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10.11.2021 09:19 Відповісти
В любом случае он выглядит солиднее чем кокаинозависимый членограй
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10.11.2021 09:21 Відповісти
Выглядеть-то он выглядит. Вот только отчет о результатах встречи сначала прочтут в Москве, а потом в Киеве. Про Киев - не точно. Похоже, многоие сейчас в Киеве даже читать не умеют.
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10.11.2021 09:26 Відповісти
А для чого читати якщо є 95 квартал, 73% тілівізар смотрят.
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10.11.2021 11:30 Відповісти
з послом, зрозуміло. хто такий єрмак? яку державну посаду воно має?
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10.11.2021 09:21 Відповісти
Як хто ? Оно же продюсер ! То-то, должность самий раз. Це як той голохвостий, ну що цілюрьня за канавою, але уже не тот фасон.
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10.11.2021 11:34 Відповісти
Поздно матушка я уже умер
Труба будет запущена --- сомнений нет
ЕС --- друг
Живёт по принципу
Дружба -дружбой а денежки порознь
А мы по принципу-- а что скажет США
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10.11.2021 09:23 Відповісти
А хто нам винуватий, якщо у нашій державі 73% туполобого люмпена. Принцип Парето в дії.
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10.11.2021 11:37 Відповісти
кто пустил этот колхоз в Вашингтон?
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10.11.2021 09:24 Відповісти
Можно было на усиление отправить с ним Верещучку. Кацапский шпион и наша базарна баба - та еще парочка. Вот только страну мы дискредитируем по полной такими посланцами.
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10.11.2021 09:24 Відповісти
Це хто??
Міністр МЗС чи президент??
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10.11.2021 09:27 Відповісти
**************? Что Оно там делеает? Ему в канцелярии офиса скрепки раздавать и смотреть чтоб бумага не закончилась. Аааааа, єто же ему в авто дверь открывают. а не Зеленскому! Оно в Конституции не прописано.
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10.11.2021 09:42 Відповісти
пан Єлдак
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10.11.2021 09:42 Відповісти
круто.. Вместо главы МИД внешней политикой занимается завхоз-фаворитка преЗедента. Хотя чему удивляться? какой преЗедент - такая и внешняя пролитика
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10.11.2021 09:57 Відповісти
Короче, у нас появилась новая должность, не прописанная в Конституции - Генеральный директор преЗедента Украины !
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10.11.2021 10:09 Відповісти
А кто дал полномочия завхозу вести такие переговоры?
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10.11.2021 10:20 Відповісти
приЗЕдент
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10.11.2021 11:38 Відповісти
Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи.
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10.11.2021 10:59 Відповісти
странно... не министр обсуждает, а секретарь, который должен бумажки на подпись подносить... чудны украинские дела...
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10.11.2021 11:51 Відповісти
 
 