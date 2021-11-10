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МЗС Франції про заяви Лаврова щодо зустрічі в нормандському форматі: "Це неправда"

МЗС Франції про заяви Лаврова щодо зустрічі в нормандському форматі:

У Міністерстві закордонних справ Франції звинуватили у брехні міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який напередодні заявив, що ні Париж, ні Берлін не відповіли на пропозиції Москви щодо зустрічі у нормандському форматі.

У МЗС Франції заявили, що Росія відмовилася від проведення зустрічі у нормандському форматі з Францією, Україною та Німеччиною на рівні міністрів для обговорення конфлікту на Донбасі, і заперечують, що не відповіли на пропозиції Москви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Це неправда", – заявила офіційна представниця МЗС Анн-Клер Лежандр, коментуючи заяву Росії про те, що ні Париж, ні Берлін не відповіли на пропозиції Кремля щодо проєкту підготовчої заяви про таку зустріч.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Необхідно якомога швидше організувати міністерську зустріч в нормандському форматі, - МЗС Франції

"Франція та Німеччина відповіли на пропозиції Росії. Вони запропонували провести міністерську зустріч у нормандському форматі, від чого російський міністр закордонних справ відмовився", – пояснила речниця.

Учора, 8 листопада, Лавров заявив, що Росія відмовилася брати участь у зустрічі глав МЗС нормандської четвірки, яку Франція та Німеччина пропонували провести 11 листопада, зокрема через те, що ніби Париж та Берлін "не відреагували на пропозиції РФ щодо зустрічі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія відмовилась від проведення зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" 11 листопада, - Лавров. ВIДЕО

Остання зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів відбулася у грудні 2019 року. Лідери України, Росії, Франції та Німеччини домовилися провести нову зустріч у 2020 році, але вона так і не відбулася на найвищому рівні. З цього часу переговори відбуваються на рівні радників та представників лідерів.

Автор: 

Лавров Сергій (1576) Франція (3049) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+14
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10.11.2021 09:55
+11
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10.11.2021 09:31
+7
А самое интересное то что эти так званные беженцы безпрепятственно пересекли всю територию необятной кацапии и не своровали ни одной картошки у бульбашей но оказались на нейтральной полосе из Польшей.У поляков критическое состояние на линии разграничения но нигде не видно ни одного бульбашского погранца допустившего в нейтральную зону нарушителей да и не понятно кто их кормит и где они срут.
Тактика захвата Крыма ******,дети и женщины спереди а мужики под их прикрытием.А ведь так фашисты и действовали во времена ВОВ.Да вот только все правоведы мира которые так заботились об Украине позасовали свои языки в свои жопы и молчат как рыба об лед.
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10.11.2021 10:10
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А фули,надо ещё сп-3 построить ,что бы володью не обитеть.
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10.11.2021 09:30 Відповісти
Лишний раз показывает, что нечего постить звездешь из болот рф.
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10.11.2021 09:30 Відповісти
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10.11.2021 09:31 Відповісти
в 22-му році ця стара кляча лавров здохне. Рай йому не світить
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10.11.2021 09:36 Відповісти
Ваші слова та Богові у вуха! Бо чорти вже зачекались на цього покидька.
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10.11.2021 09:42 Відповісти
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10.11.2021 09:55 Відповісти
А самое интересное то что эти так званные беженцы безпрепятственно пересекли всю територию необятной кацапии и не своровали ни одной картошки у бульбашей но оказались на нейтральной полосе из Польшей.У поляков критическое состояние на линии разграничения но нигде не видно ни одного бульбашского погранца допустившего в нейтральную зону нарушителей да и не понятно кто их кормит и где они срут.
Тактика захвата Крыма ******,дети и женщины спереди а мужики под их прикрытием.А ведь так фашисты и действовали во времена ВОВ.Да вот только все правоведы мира которые так заботились об Украине позасовали свои языки в свои жопы и молчат как рыба об лед.
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10.11.2021 10:10 Відповісти
Насчёт бульбашских погранцов не совсем так. Их видно: они этих "беженцев" охраняют, кормят, и снабжают инструментами для преодоления проволочных заграждений. И направляют к местам перехода границы.
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10.11.2021 10:47 Відповісти
Правда не правда,это детская политическая проституция.Нормальная политика стран просто на такие заявления нужны отвечать полноценно адекватно.
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10.11.2021 10:01 Відповісти
Ну і де наш пі@дюк оманський?
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10.11.2021 10:06 Відповісти
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10.11.2021 10:15 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.11.2021 11:27 Відповісти
Лавров: - Лаврал, лавру и лаврать буду...
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10.11.2021 14:44 Відповісти
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10.11.2021 14:47 Відповісти
 
 