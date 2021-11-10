МЗС Франції про заяви Лаврова щодо зустрічі в нормандському форматі: "Це неправда"
У Міністерстві закордонних справ Франції звинуватили у брехні міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який напередодні заявив, що ні Париж, ні Берлін не відповіли на пропозиції Москви щодо зустрічі у нормандському форматі.
У МЗС Франції заявили, що Росія відмовилася від проведення зустрічі у нормандському форматі з Францією, Україною та Німеччиною на рівні міністрів для обговорення конфлікту на Донбасі, і заперечують, що не відповіли на пропозиції Москви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Це неправда", – заявила офіційна представниця МЗС Анн-Клер Лежандр, коментуючи заяву Росії про те, що ні Париж, ні Берлін не відповіли на пропозиції Кремля щодо проєкту підготовчої заяви про таку зустріч.
"Франція та Німеччина відповіли на пропозиції Росії. Вони запропонували провести міністерську зустріч у нормандському форматі, від чого російський міністр закордонних справ відмовився", – пояснила речниця.
Учора, 8 листопада, Лавров заявив, що Росія відмовилася брати участь у зустрічі глав МЗС нормандської четвірки, яку Франція та Німеччина пропонували провести 11 листопада, зокрема через те, що ніби Париж та Берлін "не відреагували на пропозиції РФ щодо зустрічі".
Остання зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів відбулася у грудні 2019 року. Лідери України, Росії, Франції та Німеччини домовилися провести нову зустріч у 2020 році, але вона так і не відбулася на найвищому рівні. З цього часу переговори відбуваються на рівні радників та представників лідерів.
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Тактика захвата Крыма ******,дети и женщины спереди а мужики под их прикрытием.А ведь так фашисты и действовали во времена ВОВ.Да вот только все правоведы мира которые так заботились об Украине позасовали свои языки в свои жопы и молчат как рыба об лед.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!