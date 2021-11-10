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Київ та Вашингтон не мають розбіжностей щодо оцінки безпекової ситуації довкола України, - Кулеба

Київ та Вашингтон не мають розбіжностей щодо оцінки безпекової ситуації довкола України, - Кулеба

Україна і США однаково оцінюють ситуацію із зосередженням російських збройних формувань біля українського кордону, різниця є лише в тому, яка термінологія застосовується для коментарів.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, який прибув до США з робочим візитом, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"У нас немає розбіжностей зі Сполученими Штатами щодо оцінки безпекової ситуації довкола України. Розбіжності є в термінології, яка використовується під час цього коментування", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, коли масово перекидаються російські війська до кордону України, це, звісно, насторожує. Однак, це ще не є свідченням вирішальної стадії підготовки наступу.

"Коли з перекинутих уже військ готуються наступальні формування, тоді ми вже підходимо до певної лінії неповернення, і це вже абсолютно інший стан", - пояснив він.

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Міністр зауважив, що розвідувальні органи України наразі не спостерігають існування наступальних формувань вздовж українського кордону.

"Але це жодним чином не скасовує того факту, що вздовж нашого кордону Росія створила серйозне збройне напруження, і абсолютна більшість тієї інфраструктури, яка з’явилася навесні цього року, залишилася там, і в будь-який момент її можна привести в дію та сформувати всі наступальні угруповання. ... У нас зі Сполученими Штатами існує повне взаєморозуміння в питанні безпекових оцінок". Крім того, за його словами, Україна "займає дуже виважену позицію, не збирається нікого провокувати і не робити нічого, що може послужити виправданням для ескалації з боку РФ", - зазначив Кулеба. 

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Автор: 

росія (64969) США (22590) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604)


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а пресс-дебил зебила, - говорит есть... О-о Вы уж определитесь там.
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10.11.2021 09:24 Відповісти
Это еще Агрохимия рот не открывала или третьякова!
А вообще, если заткнуть пасть зе-шобле, то розбижностей нет ваще!
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10.11.2021 09:37 Відповісти
Як не брехнуть , то не дихнуть! Вчера заявляли ,что это провокации "

"Washington Post " Как вам ,кулеба можно верить???И как не стыдно 🙈 лично тебе быть шавкой коллаборантов КалоЗе - ностры ???
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10.11.2021 09:55 Відповісти
О как: в терминологии разошлись.
Промашечка, неуважаемый жополиз Кулеба! Вашингтон НЕ говорил о готовящемся наступлении. Вашингтон говорил о концентрации войск вблизи границ Украины. Еще и спутниковые фото предоставил.
Поэтому, попытка выгородить предательские заявления зелени, не зачетная!
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10.11.2021 10:04 Відповісти
"Міністр зауважив, що розвідувальні органи України наразі не спостерігають існування наступальних формувань вздовж українського кордону. Джерело: "

Так-так: а танкові підрозділи, САУ, системи залпового вогню та інше, розміщені в умовному 2-му ешелоні на лінії 150 - 250 км від кордону з Україною, це ж звісно НЕ "наступальні формування" ...
- Немає у цього міністра ні фаховості, ні совісті, ні честі: ...олиз і нікчема.
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10.11.2021 21:12 Відповісти
 
 