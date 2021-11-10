Рейтинг "Слуги народу" з вересня впав із 19,2% до 16,6%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА
"Слуга народу" продовжує втрачати електоральну підтримку.
Про це свідчить опитування компанії SOCIS, проведене з 29 жовтня по 4 листопада 2021 року, передає Цензор.НЕТ.
Результати дослідження SOCIS підтвердили тенденцію, яку зафіксували КМІС, Центр Разумкова та група "Рейтинг".
"Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 16,6% від усіх опитаних. У вересні рейтинг "Слуги народу" складав 19,2%. За партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 12,9% від усіх. Інші партії: ОПЗЖ - 8,6%, "Батьківщина" - 7,6%, "Сила і Честь" - 4,6%, партія Дмитра Разумкова - 4,0%, партія "Наші" - 3,7%. Інші партії мають значно меншу підтримку", - йдеться у дослідженні.
"Європейську Солідарність" називають головною і реальної опозицією до нинішньої влади найчастіше – так вважають 27,7% опитаних. ОПЗЖ – 21,4%, "Батьківщину" - 12,3%, "Голос" - 3,1%", - додали автори дослідження.
Раніше SOCIS також повідомив, що Володимир Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків - за чинного президента за жодних обставин не проголосують 29,3%. 56,6% проти того, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін.
Терміни проведення дослідження: 29 жовтня – 4 листопада 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.
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5 лет назад
Маланец это жид, а не еврей, евреи чтут законы Торы -не укради, не обмани, имей правильную меру веса и длины...
Поступить по малански - значит провернуть аферу с максимальной выгодой для себя, как правило, с нарушением всех моральных и этических норм, то есть ****..ь окружающих.
-Ремонт дорожного покрытия по малански - начало улицы 100м и конец улицы 100м стоимость остального ремонта покрытия себе в карман.(сбежал за границу)
-Гаражный кооператив по малански (председатель жид) все участники заплатили за три стены и крышу а должны были заплатить стоимость полторы стены(одна стена одного участника, вторая -соседа и так далее, только последний оплачивает две, задняя стена - пополам с противоположным участником., остальную треть кооперативного фонда - в карман (низложен "по состоянию здоровья", деньги вернул)
Жид-член жилищной комиссии, подощел к одному кандидату на получение квартиры- давай 1500зел а то получит другой, с таким же предложением к другому. Один из них точно бы получил, тогда другому вернул бы 1500,(не получилось) а 1500 первого оставил бы себе. Афера раскрылась при выяснении отношений между кандидатами (уволен)
Жид - директор торга( в советское время) имел нигде не учтенный личный склад дефицитного продовольствия на сотни тысяч рублей, афера раскрылась благодаря претензии организации сдававшей склад, за не уплату аренды (расстрелян)
Жид- преподаватель института принуждал студенток к сексу за не успеваемость которую сам и создавал, погорел на взятке (осужден на 5 лет)
Могу еще несколько десятков примеров поступков по-малански представить, жаль времени и места.
Там где жид, там обязательно подлог, подтасовка, обман, казнокрадство.
****..ь окружающих с целью личной выгоды -не отъемлимая и характерная черта маланца-жида.
Маланец-жид - зараза, которая мешает людям нормально жить.
і ніякого антисемітизму
Скільки зараз маланців-українців при владі? МАЙЖЕ УСІ.
І стає зрозуміло чому "наша "єврейська иліта" і Президент відмовились відвідувати синагогу, бо єврею :
244 Ваик. 19:11 Не похищать деньги и имущество
245 Ваик. 19:13 Не грабить
246 Дв. 19:14 Не захватывать принадлежащие другим участки земли
247 Ваик. 19:13 Не задерживать выплату долга
248 Ваик. 19:11 Не отрицать долги, которые обязан выплатить
249 Ваик. 19:11 Не клясться ложно, отрицая свои долги
250 Ваик. 25:14 Не обманывать друг друга в торговле
301 Ваик. 19:16 Не распространять сплетни и клевету
302 Ваик. 19:17 Запрет ненавидеть друг друга
303 Ваик. 19:17 Не позорить друг друга
304 Ваик. 19:18 Не мстить друг другу
305 Ваик. 19:18 Не проявлять злопамятность.
Про всяк випадок, це було сильно раніше, ніж совок, Членін і Сралін ))
Серед тих, хто буде голосувати на виборах, 26,4% підтримають партію «Слуга народу». 19,1% - проголосують за «Європейську Солідарність»."
Антирейтинг ваще заоблачный у найвєлычнишого. Кто-нибудь, ткните маланским носом бубочку в эти цифры. Ему ведь наверняка отдельный интернет создали, в котором он - бох!
Заткнись, маланец, дай людям спать. Значит, нам леса и горы, а вам весы и гири? … Большой полутолковый словарь одесского языка
В Одессе, где евреев, боясь оскорбить, называют маланцами. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Н. Войнович , «Замысел»,
Продовжуємо теперішню політику влади.
Українці, ви *******?
А кажуть, що курчат рахують восени
Сейчас куда не придешь они ноют и плачут - ноют и плачут блд...
- смотришь ***** на эту малоросьню и зла не хватает - родители их дыбылы, дыбылы сами и дети их дыбылами растут..
- себя гробят и страну свою из поколения в поколение - от нет НАТО при Кравчуке и Кучмы, до уголовника Яныка и квартального Шута..
Максимум 2%.
2 = -16,6667
Тобто "врятував" нас за наш же рахунок
Ну а взагалі, це все не партії, а суцільний зашквар. З цих вождиських, або олігархічних проектів, зиску як з козла молока.
В такой ситуациии был когда то реформатор Польши Лешек Бальцерович много лет назад...
Вам просто повезло что к лету 2014 года президентом стал Порошенко...,так бы сидели вы в говне Путлера и Рюсскава Мира... не рыпаясь...Болваны блин...
Но у кого растёт, об этом экзит полы стабильно умалчивают!
какой может быть рейтинг у насильники или бандоса или зажравшейся свиноты или рехнувшейся старой девы
обращать внимание на эти соцопросы, просто нет смысла
зеленым-занижают
шоколадным-завышают
это ж надо так быстро всё профукать