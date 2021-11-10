Рейтинг "Слуги народу" з вересня впав із 19,2% до 16,6%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

"Слуга народу" продовжує втрачати електоральну підтримку.

Про це свідчить опитування компанії SOCIS, проведене з 29 жовтня по 4 листопада 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

Результати дослідження SOCIS підтвердили тенденцію, яку зафіксували КМІС, Центр Разумкова та група "Рейтинг".

"Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 16,6% від усіх опитаних. У вересні рейтинг "Слуги народу" складав 19,2%. За партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 12,9% від усіх. Інші партії: ОПЗЖ - 8,6%, "Батьківщина" - 7,6%, "Сила і Честь" - 4,6%, партія Дмитра Разумкова - 4,0%, партія "Наші" - 3,7%. Інші партії мають значно меншу підтримку", - йдеться у дослідженні.

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"Європейську Солідарність" називають головною і реальної опозицією до нинішньої влади найчастіше – так вважають 27,7% опитаних. ОПЗЖ – 21,4%, "Батьківщину" - 12,3%, "Голос" - 3,1%", - додали автори дослідження.





Раніше SOCIS також повідомив, що Володимир Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків - за чинного президента за жодних обставин не проголосують 29,3%. 56,6% проти того, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін.

Терміни проведення дослідження: 29 жовтня – 4 листопада 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.