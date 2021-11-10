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Рейтинг "Слуги народу" з вересня впав із 19,2% до 16,6%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг

"Слуга народу" продовжує втрачати електоральну підтримку.

Про це свідчить опитування компанії SOCIS, проведене з 29 жовтня по 4 листопада 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

Результати дослідження SOCIS підтвердили тенденцію, яку зафіксували КМІС, Центр Разумкова та група "Рейтинг".

"Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 16,6% від усіх опитаних. У вересні рейтинг "Слуги народу" складав 19,2%. За партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 12,9% від усіх. Інші партії: ОПЗЖ - 8,6%, "Батьківщина" - 7,6%, "Сила і Честь" - 4,6%, партія Дмитра Разумкова - 4,0%, партія "Наші" - 3,7%. Інші партії мають значно меншу підтримку", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський очолив антирейтинг політиків, 29,3% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

"Європейську Солідарність" називають головною і реальної опозицією до нинішньої влади найчастіше – так вважають 27,7% опитаних. ОПЗЖ – 21,4%, "Батьківщину" - 12,3%, "Голос" - 3,1%", - додали автори дослідження.

Рейтинг Слуги народу з вересня впав із 19,2% до 16,6%, - опитування СОЦИСу 01
Рейтинг Слуги народу з вересня впав із 19,2% до 16,6%, - опитування СОЦИСу 02

Раніше SOCIS також повідомив, що Володимир Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків - за чинного президента за жодних обставин не проголосують 29,3%. 56,6% проти того, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін.

Терміни проведення дослідження: 29 жовтня – 4 листопада 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.

Автор: 

опозиція (292) рейтинг (1650) СОЦИС (68) Батьківщина (586) Слуга народу (2811) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+48
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10.11.2021 09:43
+27
И это только Начало КОНЦА Зе шоблы! Это еще платежки не получили и зиму не пережили!
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10.11.2021 09:44
+25
90% населения в моем городке (Днепр.обл) проголосовало сначала за Зе а после на выборах в ВР за зеленых тупых жаб какаяразница ...
Сейчас куда не придешь они ноют и плачут - ноют и плачут блд...
- смотришь ***** на эту малоросьню и зла не хватает - родители их дыбылы, дыбылы сами и дети их дыбылами растут..
- себя гробят и страну свою из поколения в поколение - от нет НАТО при Кравчуке и Кучмы, до уголовника Яныка и квартального Шута..
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10.11.2021 10:00
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10.11.2021 09:43 Відповісти
Рейтинг , как эрекция , если уж упал на пол шестого … поднимешь
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10.11.2021 09:46 Відповісти
Именем Революции встать!
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10.11.2021 09:57 Відповісти
- Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем -- и на свободе. ©
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10.11.2021 12:45 Відповісти
"Вставай, проклятьем заклейменный..."
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10.11.2021 13:04 Відповісти
http://www.bolshoyvopros.ru/profile306111/ Saff [21]
5 лет назад



Маланец это жид, а не еврей, евреи чтут законы Торы -не укради, не обмани, имей правильную меру веса и длины...

Поступить по малански - значит провернуть аферу с максимальной выгодой для себя, как правило, с нарушением всех моральных и этических норм, то есть ****..ь окружающих.

-Ремонт дорожного покрытия по малански - начало улицы 100м и конец улицы 100м стоимость остального ремонта покрытия себе в карман.(сбежал за границу)

-Гаражный кооператив по малански (председатель жид) все участники заплатили за три стены и крышу а должны были заплатить стоимость полторы стены(одна стена одного участника, вторая -соседа и так далее, только последний оплачивает две, задняя стена - пополам с противоположным участником., остальную треть кооперативного фонда - в карман (низложен "по состоянию здоровья", деньги вернул)

Жид-член жилищной комиссии, подощел к одному кандидату на получение квартиры- давай 1500зел а то получит другой, с таким же предложением к другому. Один из них точно бы получил, тогда другому вернул бы 1500,(не получилось) а 1500 первого оставил бы себе. Афера раскрылась при выяснении отношений между кандидатами (уволен)

Жид - директор торга( в советское время) имел нигде не учтенный личный склад дефицитного продовольствия на сотни тысяч рублей, афера раскрылась благодаря претензии организации сдававшей склад, за не уплату аренды (расстрелян)

Жид- преподаватель института принуждал студенток к сексу за не успеваемость которую сам и создавал, погорел на взятке (осужден на 5 лет)

Могу еще несколько десятков примеров поступков по-малански представить, жаль времени и места.

Там где жид, там обязательно подлог, подтасовка, обман, казнокрадство.

****..ь окружающих с целью личной выгоды -не отъемлимая и характерная черта маланца-жида.

Маланец-жид - зараза, которая мешает людям нормально жить.

і ніякого антисемітизму
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10.11.2021 10:03 Відповісти
Про жидів не треба! Параша та потім совок перекрутили та сплюндрували первинне знчення слова (як і багатьох інших слів). А в іншому ви абсолютно праві.
Скільки зараз маланців-українців при владі? МАЙЖЕ УСІ.
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10.11.2021 10:24 Відповісти
читаю зараз 613 заповедей (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивр. ‏תרי"ג מצוות‏‎ - Тарьяг Мицвот) - перечень основных религиозных предписаний (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B0 мицва ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC иудаизме . Все заповеди этого списка перечислены в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Торе .

І стає зрозуміло чому "наша "єврейська иліта" і Президент відмовились відвідувати синагогу, бо єврею :

244 Ваик. 19:11 Не похищать деньги и имущество
245 Ваик. 19:13 Не грабить
246 Дв. 19:14 Не захватывать принадлежащие другим участки земли
247 Ваик. 19:13 Не задерживать выплату долга
248 Ваик. 19:11 Не отрицать долги, которые обязан выплатить
249 Ваик. 19:11 Не клясться ложно, отрицая свои долги
250 Ваик. 25:14 Не обманывать друг друга в торговле

301 Ваик. 19:16 Не распространять сплетни и клевету
302 Ваик. 19:17 Запрет ненавидеть друг друга
303 Ваик. 19:17 Не позорить друг друга
304 Ваик. 19:18 Не мстить друг другу
305 Ваик. 19:18 Не проявлять злопамятность.
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10.11.2021 10:43 Відповісти
Та тож Иудеи! А у нас Власть ЖИДОВ! И примкнувших ублюдков тупорылых.
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10.11.2021 11:09 Відповісти
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10.11.2021 21:12 Відповісти
мирон покажи хоч одну книжку в рос. імп. в срср (до30 року) в Польщі в Німеччині в Європі де є слово і назва =еврей. Немає. Слово еврей придумали члєнінці і сралінці для вас совкодрочери
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10.11.2021 10:56 Відповісти
Заради об'єктивності: слово "єврей" походить від давньогрецького Ἑβραῖος [hebrajos], а воно у свою чергу від давньоєврейської самоназви ‏עִבְרִי‏‎ [іврі]. Назва мови іврит теж звідси.
Про всяк випадок, це було сильно раніше, ніж совок, Членін і Сралін ))
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10.11.2021 13:21 Відповісти
як в Польщі і в Німеччині зараз називають іудеїв=жиде і юде назви еврей там немає
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10.11.2021 11:00 Відповісти
Взагалі-то є. Принаймні в німецькій - Hebräisch (мова ідиш визначається як Hebräische Sprache). Також в англійській - Hebrew.
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10.11.2021 13:16 Відповісти
И это только Начало КОНЦА Зе шоблы! Это еще платежки не получили и зиму не пережили!
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10.11.2021 09:44 Відповісти
Зе маланцешоблы!
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10.11.2021 09:55 Відповісти
Щось ці агенства зовсім забрехалися. "Про це свідчать результати соціологічного https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9zb2Npcy5raWV2LnVhL3VhLzIwMjEtMDktMjcv опитування , проведеного центром «Социс» 16-21 вересня 2021 року. Загалом було опитано 2000 респондентів по всій країні, за виключенням Криму та непідконтрольних українській владі частин Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки 2,4%.

Серед тих, хто буде голосувати на виборах, 26,4% підтримають партію «Слуга народу». 19,1% - проголосують за «Європейську Солідарність»."
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10.11.2021 09:47 Відповісти
Зебил, не скиглы/)))
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10.11.2021 09:52 Відповісти
Не бреши/)))
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10.11.2021 12:40 Відповісти
Самая смешная шутка квартала!
Антирейтинг ваще заоблачный у найвєлычнишого. Кто-нибудь, ткните маланским носом бубочку в эти цифры. Ему ведь наверняка отдельный интернет создали, в котором он - бох!
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10.11.2021 09:47 Відповісти
МАЛАНЕЦ - прямая противоположность хозару. Его раньше называли маланским мордом, а теперь русскоязычным населением.

Заткнись, маланец, дай людям спать. Значит, нам леса и горы, а вам весы и гири? … Большой полутолковый словарь одесского языка

В Одессе, где евреев, боясь оскорбить, называют маланцами. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Н. Войнович , «Замысел»,
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10.11.2021 09:54 Відповісти
Социс вже робив дослідження перед виборами до ВР.Обіцяючи"ЄС"25%,а насправді 4 місце.
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10.11.2021 09:47 Відповісти
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10.11.2021 10:06 Відповісти
... И бейте ею зебилов
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10.11.2021 14:14 Відповісти
Беремо слугу, натягуємо його на ОПЗЖ.
Продовжуємо теперішню політику влади.
Українці, ви *******?
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10.11.2021 09:48 Відповісти
Золоті слова. Знак питання викиньте на смітник.
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10.11.2021 10:07 Відповісти
Мабуть ви праві.
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10.11.2021 10:16 Відповісти
Хм, видно 16,6% це ті, які недавно голосували за СН на довиборах в Раду.
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10.11.2021 09:49 Відповісти
І це ще не кінець осені!
А кажуть, що курчат рахують восени
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10.11.2021 09:51 Відповісти
Не хитайте ночви, наших щурів нудить.
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10.11.2021 10:00 Відповісти
90% населения в моем городке (Днепр.обл) проголосовало сначала за Зе а после на выборах в ВР за зеленых тупых жаб какаяразница ...
Сейчас куда не придешь они ноют и плачут - ноют и плачут блд...
- смотришь ***** на эту малоросьню и зла не хватает - родители их дыбылы, дыбылы сами и дети их дыбылами растут..
- себя гробят и страну свою из поколения в поколение - от нет НАТО при Кравчуке и Кучмы, до уголовника Яныка и квартального Шута..
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10.11.2021 10:00 Відповісти
Єдині хто зможе витягнути Україну з цього болота в яку ввів Зебіл може тільки Ю.В.Тимошенко і Батьківщина. Але оліархи її бояться і будуть все робити "аби не Юлька", а народ як стадо буде їм підтакувати.
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10.11.2021 10:03 Відповісти
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10.11.2021 10:05 Відповісти
Розслабтесь. Всі йульки у другому турі проголосували за Шмарклю. Так що це болото - ваш креатив.))
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10.11.2021 10:09 Відповісти
Ось до чого призводить вживання хлориду ртуті (також відомого як сулима, формула HgCl2). Бо квіксільвер це страшна отрута, яка руйнує моск. Ось чому інтоксиковані сулимою люди втрачають розум і голосують за Вону...
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10.11.2021 13:31 Відповісти
Не смеши уже среди вас только считанные единицы не голосили за зекрысу -так что иди те лесом
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10.11.2021 10:19 Відповісти
неужели там было парочка отступников?)))) интересно их хоть не больше убивали потом)))) помоему там все 146% голосили за зезидента)
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10.11.2021 10:59 Відповісти
лишь бы Вовочка не узнал . а то он говорят такой впечатлительный мальчик
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10.11.2021 10:04 Відповісти
не узнает) Ерьмак его так окутал своей заботой уже, что я боюсь Вова самостоятельно может войти только в детский ютуб)
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10.11.2021 11:01 Відповісти
Опять накрутки!
Максимум 2%.
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10.11.2021 10:10 Відповісти
По Фаренгейту !
2 = -16,6667
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10.11.2021 10:13 Відповісти
За счет воровства 66 миллиардов Ковидного бабла от ВОЗ Зелемойские проодержатся еще лет 20 а то и 30...в сентябре Международный Валютный Фонд с барского плеча отстегнул КАЛоЗелемойским 3 ярда долларов....,баранам всегда везет...
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10.11.2021 10:16 Відповісти
Не надо нам рейтингов "СН" - нам рейтинги "ЕС" важны!
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10.11.2021 10:17 Відповісти
Второй тур зекрыса с Порохом уже 53,9 -46,1%...далі буде)
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10.11.2021 10:21 Відповісти
кто как считает клоун до нового года дотянет? ставим +да - нет, ---------
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10.11.2021 10:17 Відповісти
та дотянет дотянет, не переживай. это все сказки про мудрый нарид придет и снимет его))))) хватит, уже насмотрелся) мудрый нарид пока правда никак от г+г и гордона не оторвется лишь тихонько повизгивая на кухне про счастливого колю котлету, который говядинку по 20 берет когда надо) пока простой люд олийки 800грам бутылочку по 60))))
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10.11.2021 11:06 Відповісти
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10.11.2021 12:08 Відповісти
Гірка правда...
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10.11.2021 12:12 Відповісти
В 2014 году Яценюк вас баранов спас от ДЕФОЛТА....иногда жалею... что Арсений Петрович... это сделал для 73 % БЫДЛА...
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10.11.2021 10:19 Відповісти
Арсений Петрович безусловно сделал несколько важных вещей для страны в 14-м, и остановка крутого пике в экономике безусловно наверное лучшее его достижение тогда. Жалко, что уверовал в свою святость и по старой украинской традиции начал делить гетьманскую булаву
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10.11.2021 11:09 Відповісти
Ну як врятував.... Підвищиів ціни та знизив пенсії.
Тобто "врятував" нас за наш же рахунок
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10.11.2021 17:17 Відповісти
Я все можу зрозуміти, але хто ці люди, що голосують за "Батьківщіну" ? А ще цікавіше, 4 відсотка за партію Разумкова, вона взагалі існує ? Назвіть хоча б одне призвіще з цієї, так званої, партії.
Ну а взагалі, це все не партії, а суцільний зашквар. З цих вождиських, або олігархічних проектів, зиску як з козла молока.
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10.11.2021 10:21 Відповісти
Вчера по телику показывали похороны рыга звягильского. Того самого, который и крал 300млн баксов из бюджета, и того который голосовал за диктаторские законы, и того кто крышевал русско-фашискую оккупацию донецка. На ряду с новинским и бойко, слезу пустила и багиня. Это все что нужно знать об этой лживой твари.
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10.11.2021 11:02 Відповісти
она и на похоронах Лукьяненко перед выборами ! пришла, ручку на гроб положила, типа слезу пустила - осквернила только его память
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10.11.2021 11:42 Відповісти
Фишка в том что Яценюк в феврале-марте 2014 года попал в экстремальную ситуацию типа денег нет,но вы держитесь там...

В такой ситуациии был когда то реформатор Польши Лешек Бальцерович много лет назад...

Вам просто повезло что к лету 2014 года президентом стал Порошенко...,так бы сидели вы в говне Путлера и Рюсскава Мира... не рыпаясь...Болваны блин...
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10.11.2021 10:26 Відповісти
если бы был Порошенко, такого кошмара не было бы и Лукашизик и Путин так себя не вели бы, и весь мир был бы с нами.
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10.11.2021 11:31 Відповісти
А тепер уявіть собі це ж опитування після того, як зелена шобла позбудеться влади. Ви уявляєте, які цифирки будуть? 😁 Тобто при такому антирейтингу позбутися влади - це однозначно розбиті пики, як мінімум, а ще - посадки з вимогами посадити на кіл. Як думаєте, що будуть робити зелені? Потихеньку зливатися, чи триматися до кінця, вмивпбчи країну кров'ю? Дуже актуальне запитання, на яке я відповіді не маю.
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10.11.2021 10:50 Відповісти
Тихо слиться ЗЕ!шобле не даст Коломойша, зря шоли он ставил ручного ЗЕ!призидента? Так шо они зубами будут держаться у власти
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10.11.2021 11:23 Відповісти
Він не впав, він пробив третє дно...
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10.11.2021 10:55 Відповісти
Подбитые клоуны пробивают очередное дно своего рейтинга.
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10.11.2021 10:58 Відповісти
Зеленые мухи на шпагате, виду это по настроениям в чатике своего ОСББ. С каждым отключением света их бывшие избиратели прожигают пуканы от гнева. И точно также стулья плавятся от новостей о том что они договариваются с Лукашизиком и ****** про поставки электроэнергии. А ведь еще недавно **** игрун на рояле рассказывал про торгивлю на крови и вот это вот все
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10.11.2021 11:05 Відповісти
А представьте, шо будет, когда ЗЕ! отдаст Коломойше бюджетные деньги за газ
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10.11.2021 11:28 Відповісти
У зеленского падает это понятно и чисто по мужские сочувствую.
Но у кого растёт, об этом экзит полы стабильно умалчивают!
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10.11.2021 11:14 Відповісти
там уже не 16 а 12%, и зеленые думают - если нам плохо, пусть и другим будет плохо. и заказывают другим низкие рейтинги. если сложить проценты получается 68%, а за кого остальные 32 %? 32 -это много.
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10.11.2021 11:28 Відповісти
с 0.92% до 0.66% я бы еще поверил)
какой может быть рейтинг у насильники или бандоса или зажравшейся свиноты или рехнувшейся старой девы
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10.11.2021 11:16 Відповісти
Этот все, несите следующего...кто у нас ещё президентом не был? Пчеловод был, зек был, клоун был. Может боксера пора? Не, сильно банально. После клоуна должна быть кухарка. Ну чтобы абсурд был доведён до бесконечности. Лучше не мучаться, а голосовать за присоединение Украины к США 51 штатом(или 52?), От этого хоть какая то польза будет- у путлера сразу хватит инфаркт, а у США будет форпост в центре Европы.
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10.11.2021 11:33 Відповісти
Объявить Штатам войну и тут же сдаться на милость победителю.
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10.11.2021 12:55 Відповісти
социс=гринив=порошенко
обращать внимание на эти соцопросы, просто нет смысла
зеленым-занижают
шоколадным-завышают
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10.11.2021 12:35 Відповісти
У них чуть другая тактика. Они всем занижают. Ну кроме хозяина конечно.
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10.11.2021 15:28 Відповісти
Платёжки за тепло -- в студию!
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10.11.2021 12:54 Відповісти
И тем не менее, после всего всего - 16 гребанных процента...... это уму непостижимо, зазеркалье
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10.11.2021 12:56 Відповісти
а шо такое приколы и юморески не зашли от КЛОВАНА?
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10.11.2021 13:29 Відповісти
Там всі цифри треба перемножити на 1.5 . Хтось полінився це зробить.
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10.11.2021 15:30 Відповісти
за місяць на 3%))) за зиму буде - 10%???
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10.11.2021 13:35 Відповісти
к весне 5% будет в лучшем случае.
это ж надо так быстро всё профукать
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10.11.2021 15:41 Відповісти
 
 