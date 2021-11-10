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Дуда наполягає на забороні польотів над країнами ЄС для авіакомпаній, які доставляють мігрантів в Білорусь, - Моравецький

Дуда наполягає на забороні польотів над країнами ЄС для авіакомпаній, які доставляють мігрантів в Білорусь, - Моравецький

Президент Польщі Анджей Дуда виступив із пропозицією заборонити польоти в небі країн ЄС для авіакомпаній, які доставляють мігрантів до Білорусі.

 Про це повідомив польський прем'єр Матеуш Моравецький, виступаючи у вівторок у сеймі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент запропонував негайно заборонити можливість здійснення польотів у європейському небі тим авіакомпаніям, які забезпечують транспортування мігрантів на територію Білорусі", - сказав він.

"Ми добиватимемося запровадження такої заборони", - додав прем'єр на надзвичайному засіданні сейму, присвяченому ситуації на польсько-білоруському кордоні.

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Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

Також читайте: Через ситуацію з мігрантами кордон із Білоруссю охороняють близько 20 тис. співробітників різних служб, - МВС Польщі

Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

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Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.

Автор: 

авіація (4116) Білорусь (7925) заборона (1448) Польща (8488) Дуда Анджей (770) Моравецький Матеуш (371)


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это правильно - у таракана доля в белавия имеется
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10.11.2021 10:00 Відповісти
Абсолютно солидарен. Карать сначала долларом. А затем пулеметом.
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10.11.2021 10:01 Відповісти
Посмотрим на сколько "обеспокоенности" ЕС и НАТО хватит для адекватной угрозы членам обоих союзов ( Польше, Литве и Латвии). Это уже не Украина. Всем понятно что это спец операция Кремля и его подручного Луки.
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10.11.2021 10:15 Відповісти
Тут тапапіться нє надо. А то Меркель з Макрон замєрзнуть без вовіного газу.
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10.11.2021 10:24 Відповісти
Тут напрашивается справедливый вопрос: когда наконец запретят летать в Европу авиакомпаниям, которые продолжают свои полеты в оккупированный Крым? Или Крым для Европы пока не зудит и не отрыгивается?
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10.11.2021 10:26 Відповісти
І до кого він це "взиває", до постійно "стурбованих"!
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10.11.2021 10:48 Відповісти
Давно пора.....
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10.11.2021 10:57 Відповісти
Усе вірно! Головне, аби підтримали це мудре рішення.
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10.11.2021 12:09 Відповісти
Нехай Дуда запропонує мігрантам на мосоквію бігти. Там весело!
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10.11.2021 13:16 Відповісти
 
 