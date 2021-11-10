Міноборони Росії заявляє про "підготовку Києвом силового сценарію на південному сході"
Міністерство оборони Росії вивчає ситуацію в Чорному морі на випадок ескалації на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє росЗМІ з посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.
"Враховуючи, що в навчаннях окрім американських ВМС, планується задіяння тактичної, патрульної та стратегічної авіації, а також контингентів збройних сил Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини та України, очевидним є вивчення передбачуваного театру військових дій у разі підготовки Києвом силового рішення на південному сході", - заявили в Міноборони РФ.
У Міноборони РФ також повідомили, що "наразі Чорноморський флот РФ контролює дії кораблів ВМС США".
У російському відомстві також зазначили, що поблизу державних територіальних вод Росії зараз знаходяться два есмінці військово-морських сил США - Porter і Mount Whitney, а також танкер-заправник John Lenthal, який прибув до акваторії Чорного моря для спільних навчань із партнерами по НАТО.
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