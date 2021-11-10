УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6185 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
16 099 46

Міноборони Росії заявляє про "підготовку Києвом силового сценарію на південному сході"

Міноборони Росії заявляє про

Міністерство оборони Росії вивчає ситуацію в Чорному морі на випадок ескалації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє росЗМІ з посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

"Враховуючи, що в навчаннях окрім американських ВМС, планується задіяння тактичної, патрульної та стратегічної авіації, а також контингентів збройних сил Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини та України, очевидним є вивчення передбачуваного театру військових дій у разі підготовки Києвом силового рішення на південному сході", - заявили в Міноборони РФ.

У Міноборони РФ також повідомили, що "наразі Чорноморський флот РФ контролює дії кораблів ВМС США".

У російському відомстві також зазначили, що поблизу державних територіальних вод Росії зараз знаходяться два есмінці військово-морських сил США - Porter і Mount Whitney, а також танкер-заправник John Lenthal, який прибув до акваторії Чорного моря для спільних навчань із партнерами по НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони РФ Шойгу: Я б не став про Україну говорити як про загрозу, ми один народ

НАТО (6426) Чорне море (1661) Донбас (22354) Міноборони рф (702)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Ты почемуто нетактично пропустил добробаты, и волонтеров, которые обували и снаржали армию года 4.
показати весь коментар
10.11.2021 10:14
+12
Заберемо Крим. Трусіться і гавкайте.
показати весь коментар
10.11.2021 10:03
+12
Без ЗСУ, шановний був би суцільний Іловайск.
показати весь коментар
10.11.2021 10:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это что! Порох реализовал силовой сценарий на Донбассе и освободил 2/3 оккупированных территорий, пока буряткие танковые колонны не вощли в Украину.
показати весь коментар
10.11.2021 10:03 Відповісти
Ты почемуто нетактично пропустил добробаты, и волонтеров, которые обували и снаржали армию года 4.
показати весь коментар
10.11.2021 10:14 Відповісти
и которых потом власть задавила.
показати весь коментар
10.11.2021 10:14 Відповісти
Деякі добробати виконували команди Каломийського, який реалізовував свої замисл, тому от так було.
показати весь коментар
10.11.2021 10:24 Відповісти
"и которых потом власть задавила" - надеюсь Зе выпустил их из тюрем?
показати весь коментар
10.11.2021 11:58 Відповісти
Без ЗСУ, шановний був би суцільний Іловайск.
показати весь коментар
10.11.2021 10:20 Відповісти
Вот потому и нельзя одних от других отделять. Заслуги всех учитывать надо а не задвигать кого-то на задний план.
показати весь коментар
10.11.2021 15:39 Відповісти
Ніхто нікого не задвигає, але відділяти треба. Ніякий добровольчий підрозділ не вистоїть перед батальйонно тактичною групою. І за БТГ на ******** війні перспектива років на десять, а добровольці і партизани це вже вчорашній день. Навіть робота в тилу противника практично неможлива бо в умовах, наприклад Донбасу, швидко виявляється і знешкоджується неофіційними підрозділами, як ополченці і казачки, а насправді ми маємо справу з розвідкою і контррозвідкою збройних сил противника та ФСБ.
показати весь коментар
10.11.2021 17:14 Відповісти
Дядя, я и сам отгрузил пацанам на фронт немало. Меньше, конечно, чем хотелось и было нужно, но уж сколько смог.
показати весь коментар
10.11.2021 11:08 Відповісти
Аналогично. Включая транспорт.
показати весь коментар
10.11.2021 15:40 Відповісти
Респект, брат!
показати весь коментар
10.11.2021 16:25 Відповісти
Не меліть дурниць. У добробатів і волонтерів не було ні ресурсів, ні повноважень для спорядження ЗСУ.
показати весь коментар
10.11.2021 11:37 Відповісти
Запятые в тексте видете? Где я сказал что добробаты снаряжают армию? Абы ляпнуть.? Волонтёры!
показати весь коментар
10.11.2021 15:41 Відповісти
А що це за слово "видЕте"? Йолопе, вчи російську мову.
показати весь коментар
10.11.2021 15:59 Відповісти
Зачем?)
показати весь коментар
11.11.2021 14:12 Відповісти
Заберемо Крим. Трусіться і гавкайте.
показати весь коментар
10.11.2021 10:03 Відповісти
как ты себе это представляешь?) только в методичку не подсматривай)
показати весь коментар
10.11.2021 11:17 Відповісти
...вивчаэ... Обісрались?
показати весь коментар
10.11.2021 10:05 Відповісти
Их слова да Богу в уши, но не при "видосике" это будет к сожалению.
показати весь коментар
10.11.2021 10:11 Відповісти
Эта повторение старой русской пословицы " На воре и шапка горит".
показати весь коментар
10.11.2021 10:11 Відповісти
Новий анекдот: "наразі Чорноморський флот РФ контролює дії кораблів ВМС США"
показати весь коментар
10.11.2021 10:11 Відповісти
"Враховуючи, що в навчаннях окрім американських ВМС, планується задіяння тактичної, патрульної та стратегічної авіації, а також контингентів збройних сил Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини та України, очевидним є вивчення передбачуваного театру військових дій у разі підготовки Києвом силового рішення на південному сході", - заявили в Міноборони РФ. Джерело: / Хі ! Цинізму московитів вже час припинити дивуватись. Самі напали, загарбали, поробили якісь дурненькі рухи (що ніби мали інформувати світову спільноту про легитимність їхніх дій?!) і нині ще більш завзято заходились когось звинувачувати, у подібних замірах (хоча із здорового глузду всяка людина має розуміти, що українці таки мають повернути СВОЇ ТЕРИТОРІЇ! Це ж щонайменше!).
показати весь коментар
10.11.2021 10:14 Відповісти
Вставьте кто-нибуль, плз, гифку из Маски-Шоу там где "*****!"
показати весь коментар
10.11.2021 10:14 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2021 10:41 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2021 10:43 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2021 10:44 Відповісти
на кацапии настойку боярышника хлебанули и им привиделся сон - москва палає... а как по мне, то щастя більшого нема...
показати весь коментар
10.11.2021 10:24 Відповісти
источник информации для кацапов - дерьмак
показати весь коментар
10.11.2021 10:25 Відповісти
******** (сорі май френч), лаптєногий кацапстан з назавжди кріпосним поголів'ям - толку з цього народцю не буде НІКОЛИ !
показати весь коментар
10.11.2021 10:27 Відповісти
значит будект силовой сценарий от "ополчения" и "новый виток гражданской войны на Украине"...даром шоли технику и личный состав кацапы гонят к границам
показати весь коментар
10.11.2021 10:35 Відповісти
Гляйвицкий инцидент?
показати весь коментар
10.11.2021 10:37 Відповісти
Еге ж, наш "доблесний" главком вже відвів для цього війська від лінії фронту, а Меркель і Макрон висловили "ню,ню" застосуванню "Байракторів". Ну а дії Чорноморського флоту РФ на морі "змусять" причорноморські держави проводити військові навчання в Середземному морі, а не в Чорному. Так що зі сторони цього моря "напасті" не буде.
показати весь коментар
10.11.2021 10:40 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2021 10:54 Відповісти
Казлячій скот пхає свої ***** у внутрішні справи України. А все чому? Тому що в Україні нема серйозної зброї.
показати весь коментар
10.11.2021 10:51 Відповісти
А вор всегда кричит когда хозяин покупает ружье
показати весь коментар
10.11.2021 10:52 Відповісти
Не с нашим еврейским счастьем...
показати весь коментар
10.11.2021 10:57 Відповісти
Ну и ... Украина собирается захватывать територии мокшандии?А на своих териториях захваченых врагом мы вполне можем действовать на свое усмотрение и по своим ресурсам.
показати весь коментар
10.11.2021 10:59 Відповісти
P.S.А ублюдкам которые будут вмешиваться во внутренние дела страны Украина уже вполне способна дать и по зубам.
показати весь коментар
10.11.2021 11:01 Відповісти
Таки да!!
показати весь коментар
10.11.2021 11:01 Відповісти
Хорек плешивый из норы своей пищит , падла, не в тему )
показати весь коментар
10.11.2021 11:00 Відповісти
Гнать мокшанское быдло с Украинской Земли это святое!
показати весь коментар
10.11.2021 11:15 Відповісти
Україна має мати план силового звільнення своїх територій від путлеровської раші . Підготовитися , вибрати момент та реалізувати план.
показати весь коментар
10.11.2021 11:21 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
10.11.2021 11:29 Відповісти
Как показывает многолетняя практика, коль мо рф заявляет о "подготовке Киевом силового сценария на юго-востоке", то следует ждать провокаций от рф в указанном районе.
показати весь коментар
10.11.2021 13:54 Відповісти
Так і бачу, як Румуни і Болгари чи Турки поскакали звільняти замість нас схід і войувати с рашою. Але ватани схавають
показати весь коментар
10.11.2021 14:25 Відповісти
 
 