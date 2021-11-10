61,4% українців вірять розслідуванню Пандора Пейперс щодо офшорів Зеленського, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

70,3% громадян вважають неприпустимим, щоб найвищі посадові особи держави і провідні політики країни володіли офшорними рахунками за кордоном.

Про це свідчить опитування компанії SOCIS, проведене з 29 жовтня по 4 листопада 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до опитування, дві третини респондентів так чи інакше знають або чули про міжнародне розслідування Пандора Пейперс, яке розкрило таємниці офшорних рахунків багатьох політиків з різних країн світу.

Достатньо добре поінформовані про це 15,4% респондентів, щось чули, але не знають деталей – 47,9%. Третина (34,4%) зазначили, що вперше про це чують.

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"61,4% опитаних вірять міжнародному розслідуванню Пандора Пейперс, згідно з яким Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном. Не вірять 13,3%. Чверть опитаних (25,4%) не змогли відповісти на це питання", - говориться в дослідженні.

"Переважна більшість опитаних (70,3%) вважають неприпустимим, щоб найвищі посадові особи держави і провідні політики країни володіли офшорними рахунками за кордоном. 16,2% не бачать в цьому нічого поганого. 13,6% не відповіли на це питання", - зазначили автори дослідження.

Терміни проведення дослідження: 29 жовтня – 4 листопада 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.