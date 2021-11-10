61,4% українців вірять розслідуванню Пандора Пейперс щодо офшорів Зеленського, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА
70,3% громадян вважають неприпустимим, щоб найвищі посадові особи держави і провідні політики країни володіли офшорними рахунками за кордоном.
Про це свідчить опитування компанії SOCIS, проведене з 29 жовтня по 4 листопада 2021 року, передає Цензор.НЕТ.
Відповідно до опитування, дві третини респондентів так чи інакше знають або чули про міжнародне розслідування Пандора Пейперс, яке розкрило таємниці офшорних рахунків багатьох політиків з різних країн світу.
Достатньо добре поінформовані про це 15,4% респондентів, щось чули, але не знають деталей – 47,9%. Третина (34,4%) зазначили, що вперше про це чують.
"61,4% опитаних вірять міжнародному розслідуванню Пандора Пейперс, згідно з яким Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном. Не вірять 13,3%. Чверть опитаних (25,4%) не змогли відповісти на це питання", - говориться в дослідженні.
"Переважна більшість опитаних (70,3%) вважають неприпустимим, щоб найвищі посадові особи держави і провідні політики країни володіли офшорними рахунками за кордоном. 16,2% не бачать в цьому нічого поганого. 13,6% не відповіли на це питання", - зазначили автори дослідження.
Терміни проведення дослідження: 29 жовтня – 4 листопада 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.
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йшов на цю посаду 😠
"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером"....... (народна мудрість)
По-вашему, офшоры возникли и существуют только ради постсовка?
Тогда разочарую. Офшоры существовали до развала СССР, когда знания совков про финансы ограничивались сберкассой (походу они и сейчас не особо прогрессировали) и будут существовать тогда, когда некоторые из постсовковых государств исчезнут с карты Мира.
Вопрос с офшорами такой же, как и с любым инструментом. Виноват не инструмент, а человек, который его использовал для совершения преступления.
Нерухомістю для Зе в Великобританіі займався, всім відомий , Шефір на
якого ніби то скоіли замах 🤣
все брехня )
Нет слов.
А в дійсності ось читаємо від 20.11.2019 р. повідомлення держстату:
Найбільші інвестори в Україну (станом на 1 жовтня): Кіпр - 10,3 млрд доларів, Нідерланди - 7,5 млрд доларів, Велика Британія - 2 млрд доларів, Німеччина - 1,7 млрд доларів, Швейцарія - 1,6 млрд доларів".
Звідки гроші йдуть із Кіпру і як вони ТАМ опинилися.
А ви пошукайте в офіційних повідомленнях СКІЛЬКИ грошей виводиться ЩОРІЧНО із України? і тут вже не варто дивуватися, що після 2010 р. щорічно до 20 млрд дол. залишається в офшорах. В окремі роки більше, інколи менше.
Десь місцями появляються розрахунки і скільки грошей виведено за всі роки незалежності. То чому дивуватися золоту Полуботка, які слід сподіватися, що повернуться в Україну для розвитку її економіки.
А в Чили импичмент президенту...
Не повезло ему со страной...