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61,4% українців вірять розслідуванню Пандора Пейперс щодо офшорів Зеленського, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

61,4% українців вірять розслідуванню Пандора Пейперс щодо офшорів Зеленського, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

70,3% громадян вважають неприпустимим, щоб найвищі посадові особи держави і провідні політики країни володіли офшорними рахунками за кордоном.

Про це свідчить опитування компанії SOCIS, проведене з 29 жовтня по 4 листопада 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до опитування, дві третини респондентів так чи інакше знають або чули про міжнародне розслідування Пандора Пейперс, яке розкрило таємниці офшорних рахунків багатьох політиків з різних країн світу.

Достатньо добре поінформовані про це 15,4% респондентів, щось чули, але не знають деталей – 47,9%. Третина (34,4%) зазначили, що вперше про це чують.

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"61,4% опитаних вірять міжнародному розслідуванню Пандора Пейперс, згідно з яким Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном. Не вірять 13,3%. Чверть опитаних (25,4%) не змогли відповісти на це питання", - говориться в дослідженні.

"Переважна більшість опитаних (70,3%) вважають неприпустимим, щоб найвищі посадові особи держави і провідні політики країни володіли офшорними рахунками за кордоном. 16,2% не бачать в цьому нічого поганого. 13,6% не відповіли на це питання", - зазначили автори дослідження.

61,4% українців вірять розслідуванню Пандора Пейперс щодо офшорів Зеленського, - опитування СОЦИСу 01

Терміни проведення дослідження: 29 жовтня – 4 листопада 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) опитування (1929) офшор (497) СОЦИС (68)


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Топ коментарі
+17
Пандору (близько 500 міжнародних журналістів) підкупив Порошенко, бо він у свій час збагатився у 81 разів (так сказав Зеленський на стадіоні, а не вірити йому нема ніяких приводів) щоб дискредитувати Володимира Олександровича - найвеличнішого, найчеснішого і просто красівого презедента України, якого обрала найрозумніша 73%-на частина населення. Скільки можна терпіти цього сивочолога баригу, який ставить палки в колеса велосипеда Зеленського, на якому він їздить на роботу щодня. Доколє!
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10.11.2021 10:22
+15
Найстрашніші цифри - лише 15% знають про розслідування. Решта або не чули або їх то зовсім не колише. Тупе байдуже бидло... І чого ж то в цій країні така херня постійно діється, чого ж то ми так живемо?
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10.11.2021 10:13
+10
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10.11.2021 10:53
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А почему бы не верить.. Ведь Арахамия уже озвучил .. что в этом нет ничего не нормального. Ведь обшоры есть у каждого "лоточника".
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10.11.2021 10:09 Відповісти
Ну собственно да. Если законодательством не запрещено то значит разрешено. Однако есть еще моральная сторона вопроса. Если человек становится публичной личностью и идет в политику, то тут как бы нельзя сбрасывать со счетов данный аспект. И в этом плане он хотя бы номинально должен быть чист и должен избавиться от подобного "груза". Тем более если сам предшественника упрекал в подобном.
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10.11.2021 10:34 Відповісти
ненормального
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10.11.2021 15:11 Відповісти
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10.11.2021 10:10 Відповісти
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10.11.2021 10:53 Відповісти
Найстрашніші цифри - лише 15% знають про розслідування. Решта або не чули або їх то зовсім не колише. Тупе байдуже бидло... І чого ж то в цій країні така херня постійно діється, чого ж то ми так живемо?
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10.11.2021 10:13 Відповісти
Ви задаєте питання, на яке самі ж і відповідаєте - "І чого ж то в цій країні така херня постійно діється, чого ж то ми так живемо?" - "Тупе байдуже бидло". І краще не буде. Років 20 так точно.
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10.11.2021 10:17 Відповісти
100 років тому таке ж тупе байдуже бидло на захотіло захищати свою землю і здалось на милість північному варвару. Бо втомилось. бо зубожіло. Через якийсь десяток років то бидло здихало з голоду, жерло свої дітей гнило по таборах... А ви кажете 20...
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10.11.2021 10:22 Відповісти
Ну, 20 років ТОЧНО. А так може і 50, і 100, і НІКОЛИ
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10.11.2021 10:24 Відповісти
Просто на каналах олигархов, которые обогащаются при клоуне, про клоунские офшоры никто не рассказывает.
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10.11.2021 12:16 Відповісти
Подоляковськи гніди щось запізнюються с байками про 70 відсоткову підтримку ,, найвеличнішого,,. Яке неподобство
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10.11.2021 10:14 Відповісти
У них получилось только "рейтинг" купить,да и те выставили опросик трехмесячной давности -если что ,то будут ссылаться на сбой на сайте)
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10.11.2021 10:27 Відповісти
А у 39 % шо деменсія?
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10.11.2021 10:16 Відповісти
а остальные антиваксеры
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10.11.2021 10:17 Відповісти
Чем преступнее доходы, тем они больше.

https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BA Оноре де Бальзак 1799-1850 г
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10.11.2021 10:20 Відповісти
а як же Порошенко? невже тільки Зе "нормальний" бізьнєсьмєн
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10.11.2021 10:20 Відповісти
зебил,у Порошенко офшор в три тыщ баксов,а не в сорок млн баксов из ворованного в привате бабла)
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10.11.2021 10:30 Відповісти
Пандору (близько 500 міжнародних журналістів) підкупив Порошенко, бо він у свій час збагатився у 81 разів (так сказав Зеленський на стадіоні, а не вірити йому нема ніяких приводів) щоб дискредитувати Володимира Олександровича - найвеличнішого, найчеснішого і просто красівого презедента України, якого обрала найрозумніша 73%-на частина населення. Скільки можна терпіти цього сивочолога баригу, який ставить палки в колеса велосипеда Зеленського, на якому він їздить на роботу щодня. Доколє!
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10.11.2021 10:22 Відповісти
Верят,это верно сказано.Да вот только что будет кто-то наказан за это не верят 99,999%.А об этом все тупо молчат.
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10.11.2021 10:22 Відповісти
Не нада нагаваривать на нашу святую Бубочку, он прастой парень из народа. Какие офшоры?
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10.11.2021 10:24 Відповісти
Він простий шулєр і наркоша , якому начхати на краіну ,- не для цього
йшов на цю посаду 😠
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10.11.2021 11:25 Відповісти
я все чекаю коли Зеленський почне ходити без рук...(як колись квартальні висвічували корупцію в Україні)....а взагалі
"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером"....... (народна мудрість)
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10.11.2021 10:36 Відповісти
Как сказал один умный человек, нужно быть идиотом, имея деньги, не иметь офшоры. Другое дело, какие деньги туда идут. Ведь офшоры создаются не обязательно для грязных денег.
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10.11.2021 10:38 Відповісти
А решта що? Канал 1+1 дивляться? Так Коломойський і Мосійчук їм правду і розкажуть. Лохи, одним словом...
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10.11.2021 10:39 Відповісти
Офшори в Україні узаконені мафією, яка нині править цією країною. І продовжується правління мафії ще з радянських часів: комуністична номенклатура, регіональні клани, олігархат.
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10.11.2021 10:47 Відповісти
У вас очень странное понимание использования офшоров.
По-вашему, офшоры возникли и существуют только ради постсовка?

Тогда разочарую. Офшоры существовали до развала СССР, когда знания совков про финансы ограничивались сберкассой (походу они и сейчас не особо прогрессировали) и будут существовать тогда, когда некоторые из постсовковых государств исчезнут с карты Мира.

Вопрос с офшорами такой же, как и с любым инструментом. Виноват не инструмент, а человек, который его использовал для совершения преступления.
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10.11.2021 12:24 Відповісти
Я дійсно не чітко висловив свою точку зору. Я маю на увазі, що наші мафіозі узаконили пограбування України через офшори. Тобто згоден з вами по суті.
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10.11.2021 17:17 Відповісти
Зеоманський злодій- аффшорнік в парі із Коломойським - і це є серйозним злочином , так як ця парочка , не платила податки в Украіні , а скуповувала нерухомість за кордоном !
Нерухомістю для Зе в Великобританіі займався, всім відомий , Шефір на
якого ніби то скоіли замах 🤣
все брехня )
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10.11.2021 11:22 Відповісти
вы сначала спросите,что такое оффшоры и пусть эти 61 % подробно о них расскажут
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10.11.2021 12:17 Відповісти
Не надо подробно. Хотя бы в общих чертах.
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10.11.2021 12:26 Відповісти
Пусть хотя бы это слово выговорят правильно ... а то у нас сейчас все специалисты во всем, а заказные манипулятивные ахметовские соц.опытывания -это просто шедевр...
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10.11.2021 12:32 Відповісти
Все уже давно все признали и пдтвердили, что офшоры были, даже зеленский озвучил это своим ртом. А верят в это все равно только 60 %.

Нет слов.
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10.11.2021 12:58 Відповісти
99% народа уверены, что все кто имеет больше 100 000$, эти деньги украли и прячут в офшорах.
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10.11.2021 13:14 Відповісти
Я не розумію про ЩО мова йде, але я проти - такі дослідження соціологічні.

А в дійсності ось читаємо від 20.11.2019 р. повідомлення держстату:
Найбільші інвестори в Україну (станом на 1 жовтня): Кіпр - 10,3 млрд доларів, Нідерланди - 7,5 млрд доларів, Велика Британія - 2 млрд доларів, Німеччина - 1,7 млрд доларів, Швейцарія - 1,6 млрд доларів".

Звідки гроші йдуть із Кіпру і як вони ТАМ опинилися.

А ви пошукайте в офіційних повідомленнях СКІЛЬКИ грошей виводиться ЩОРІЧНО із України? і тут вже не варто дивуватися, що після 2010 р. щорічно до 20 млрд дол. залишається в офшорах. В окремі роки більше, інколи менше.
Десь місцями появляються розрахунки і скільки грошей виведено за всі роки незалежності. То чому дивуватися золоту Полуботка, які слід сподіватися, що повернуться в Україну для розвитку її економіки.
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10.11.2021 13:19 Відповісти
и, ЧТО???
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10.11.2021 13:27 Відповісти
И у нас - ВСЁ....
А в Чили импичмент президенту...
Не повезло ему со страной...
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10.11.2021 15:09 Відповісти
 
 