Кіпр, Естонія та Хорватія зберегли можливість в'їзду для громадян України, - Кулеба (оновлено)

Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для громадян України, не стали закривати кордони для українців Хорватія та Естонія.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для українців. Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття)", - повідомив міністр.

Міністр наголосив, що МЗС працює з партнерами для збереження свободи подорожей українців.

Вакцини, визнані кіпрською стороною: Janssen/Johnson&Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine, Sinovac (CoronaVac) Vaccine, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio.

Згодом Кулеба повідомив, що Естонія також залишилася відкритою для вакцинованих від коронавірусу громадян України.

"Друга країна ЄС, Естонія, не стала закривати кордони для українців. Зберегли всі можливості подорожей для громадян, які пройшли повну вакцинацію", - написав глава МЗС.

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Згідно з консульською інформацією, в Естонію з України дозволено в'їзд із будь-якою метою для осіб, які пройшли повний курс вакцинації: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covis проти COVID-19.

Усі громадяни третіх країн не із "зеленого списку" (Україна в "червоному списку"), які не пройшли повний курс вакцинації та прибувають до Естонії для роботи, навчання або на підставі спеціального дозволу, мають за 72 години до в'їзду зробити ПЛР-тест або за 48 годин – експрес-тест на антитіла. Такі особи також мають відбути 10-денну самоізоляцію.

Також, як повідомив глава МЗС, для мандрівок українців залишилася відкритою Хорватія.

"Ще одна гарна новина. Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер. МЗС продовжує працювати з партнерами у країнах ЄС для збереження свободи подорожей наших громадян", - написав Кулеба на своїй сторінці у Twitter у середу.

Усі умови в'їзду доступні на сайті Консульської служби України: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

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