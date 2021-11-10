41,4% українців вважають некомпетентність влади основною причиною кризи в енергетиці, 36,9% - корумпованість, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

60,8% громадян переконані, що найбільшу відповідальність за опалювальний сезон несе центральна влада, і вона має з державного бюджету покрити додаткові витрати на опалення шкіл, лікарень, дитячих садків.

Про це свідчить опитування компанії SOCIS, проведене з 29 жовтня по 4 листопада 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"Основною причиною кризових явища в енергетиці України і нестачі запасів газу та вугілля переважна більшість опитаних (41,4%) назвали некомпетентність української влади. 36,9% назвали причиною енергетичної кризи корумпованість влади. Ситуацію на світових ринках газу та вугілля вказали 11,2% опитаних", - говориться в дослідженні.

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"60,8% респондентів переконані, що найбільшу відповідальність за опалювальний сезон несе центральна влада, і вона має з державного бюджету покрити додаткові витрати на опалення шкіл, лікарень, дитячих садків, тощо у зв’язку з істотним зростанням цін на газ та вугілля. Це відповідальність місцевого самоврядування, тому додаткові витрати на опалення мають компенсуватися із бюджетів місцевих громад – вважають 13,3% опитаних. 20% респондентів байдуже, хто компенсуватиме витрати, центральна влада або місцева, головне, аби в школах, лікарнях та садочках були теплі батареї", - додали автори дослідження.

Терміни проведення дослідження: 29 жовтня – 4 листопада 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.