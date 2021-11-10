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Росія намагається спровокувати польсько-білоруський конфлікт та звинуватити у всьому Захід, - ЗМІ

Росія намагається спровокувати польсько-білоруський конфлікт та звинуватити у всьому Захід, - ЗМІ

У педалюванні міграційної кризи в Європі причетність Кремля є практично очевидною.

Про це пише словацьке видання InfoDnes.sk, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Міжнародний кур'єр".

Якщо керуватися досвідом окупації Москвою українського півострова Крим і російсько-української війни, що восьмий рік триває на сході України, то найімовірніша мета росіян - спровокувати жертви і звинуватити у всьому Польщу та Захід.

Нинішні події із загостренням міграційної кризи в Європі та прямим загостренням ситуації на польському, литовському та німецькому кордонах надто очевидно нагадують 2015 рік, коли до Європи під керівництвом російських спецслужб було організовано потоки мігрантів із Сирії з відповідною інформаційною підтримкою підконтрольних Росії ЗМІ.

"Саме це ми спостерігаємо і зараз, причому "почерк" абсолютно ідентичний, зараз, у російських ЗМІ спостерігаються масові публікації фото та відеоматеріалів "стражденних" жінок і дітей, яких, і це треба розуміти, навмисне доставили літаками до Білорусі", - пише видання.

Також читайте: Дуда наполягає на забороні польотів над країнами ЄС для авіакомпаній, які доставляють мігрантів в Білорусь, - Моравецький

InfoDnes.sk зазначає, що останні події на польсько-білоруському кордоні показали, що сама Білорусь з організацією масового потоку мігрантів просто не впоралася б. Саме тому прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький уже заявив про причетність Росії до нинішньої міграційної кризи.

Так, на його думку, поточні події на польсько-білоруському кордоні є частиною політики Кремля, яка "керує" діями самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка.

Видання повідомляє, що значно збільшилася кількість авіарейсів із країн Близького Сходу до Мінська, про що свідчать актуальні дані про прибуття літаків до аеропорту білоруської столиці. Водночас, як зазначає InfoDnes.sk, без погодження з Башаром Асадом та Афганістаном, тобто талібами, а відповідно з Кремлем, це зробити було б практично неможливо.

Видання підсумовує, що кінцева мета Москви, швидше за все, спровокувати численні жертви, щоб потім звинуватити у всьому Польщу та Захід.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міграційні потоки з Білорусі можуть пройти через Україну, - прем'єр Польщі Моравецький

Автор: 

Білорусь (7925) мігранти (1108) росія (64969) Словаччина (1097)


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Топ коментарі
+11
Гебня не меняет своих методов. Всегда прикрывается женщинами и детьми.
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10.11.2021 10:51
+6
и дураку понятно, что тут кремлядь командует парадом. но евротолерастам из-за трубы не видно пока.
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10.11.2021 10:51
+6
Берлин, 2052 год...
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10.11.2021 11:26
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и дураку понятно, что тут кремлядь командует парадом. но евротолерастам из-за трубы не видно пока.
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10.11.2021 10:51 Відповісти
Гебня не меняет своих методов. Всегда прикрывается женщинами и детьми.
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10.11.2021 10:51 Відповісти
Я думаю Гитлер бы с беженцами не церемонился бы и зондер команда очень быстро порешала бы проблемы на границе
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10.11.2021 10:57 Відповісти
Сталін теж, сталін ще б своїх розстріляв пару млн., "щоб боялись".
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10.11.2021 11:23 Відповісти
все так. Но ведь в ЕС прекрасно знали, что в условиях якобы "торговых санкций" против Москвы именно Минск служил воротами для европейских товаров, денег, и прочее в рф. Типа санкции а вроде их и нет. Ну вот и доигрались европейские политики своей двуличностью...
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10.11.2021 11:00 Відповісти
А какие такие торговые санкции? В РФ, практически все торговые сети зарубежные, и они постоянно наращивают свой торговый оборот. Причем здесь Минск?
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10.11.2021 11:33 Відповісти
5000 "белорусских беженцев" из Ирака и Афганистана уже оказались в Германии! Скоро всё они будут с немецкими паспортами.
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10.11.2021 11:09 Відповісти
Берлин, 2052 год...
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10.11.2021 11:26 Відповісти
в масквабаде уже так и есть))
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10.11.2021 12:16 Відповісти
Eto tolko proslom mesiace,a vsego uze 9 tysiac.
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10.11.2021 11:39 Відповісти
Де кацапи там горе , страждання та сльози людей - 100% , так було завжди.
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10.11.2021 11:21 Відповісти
Все решается на раз - два. Прекратить финансовую помощь Ираку и додавить санкциями "Белавиа"
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10.11.2021 11:27 Відповісти
Целуйте ***** и дальше. Он вам еще не то устроит.
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10.11.2021 11:28 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.11.2021 11:28 Відповісти
Вот нахрена ты каждый Божий день постишь по сто раз одно и тоже? Складывается впечатление, что с головкой не всё в порядке.
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10.11.2021 12:02 Відповісти
Интересно наблюдать за такими. Один все сообщения капслоком пишет, второй жирным выделяет, третий точкадроч........ Ну и два феерических господина, сенатор и кавказец какой-то там вообще сдвиг по фазе.
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10.11.2021 13:16 Відповісти
я живу по-принципу "вода камінь точить..."
чуєш, я вже одному ватніку тут пояснював, чому я так часто пишу: "яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! і що
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!"...
по-перше, про руSSкій мір я НІЧОГО доброго НЕ можу сказати....
по-друге, це дає свої результати: люди включають свої мізки.... просипаєшся, і чуєш: чєчєтав випорхнув з вікна.... або медведчука заарештували....
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10.11.2021 12:24 Відповісти
Патом паттянусся я и это стадо стройными ширенгами пабигит на Минск и у мардовию.
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10.11.2021 12:44 Відповісти
Polsa xocet zakryt granicu s Belorus ,takze zdelajet i Litva s Latvijej
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10.11.2021 11:41 Відповісти
Давно пора. А то сели на нас и ножки свесили.
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10.11.2021 11:48 Відповісти
Люди мали квартири в Алепо, але хтось його розбомбив.
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10.11.2021 12:23 Відповісти
Хтось? Говорите прямо - разбомбил Порошенко с Ярошем . Ато с того троля под английским флажком последние ефрейторские погоны снимут
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10.11.2021 12:27 Відповісти
Скоріш це не навмисні дії, а навмисна бездіяльність. Адже в свою чергу Білорусь могла б так само не пускати їх на свою територію. У Білорусі не так багать важілів впливу на ЄС, проте такий трюк з біженцями - один з них. Навіть при всьому тому, про що ви написали.
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10.11.2021 13:47 Відповісти
Ну з цим портібно боротись жостко але без насилля. Яб зробивби так по всі інформаційним каналам які є в близкосхідних країнах по Інтернету і іншім ЕС а також кожна країна ЕС окремо сказали "Шановні люди громадяни інших країн які не входять до ЕС !!! Европейський союз доводить до відома що потрапити до ЕС найкраще всього згідно трудовихі інших віз а також інших дозволів відповідних державних структур країн ЕС. Всі інші нелегальні спроби потрапити до шенгеської зони будуть не можливі і заборонені законом. Просимо вас не ставити себе вашіх дітей і близьких в скрутне становище пов'язані з намаганнями потрапити до ЕС. особливо через такі країни як Біларусь і Россія... Влада цих країн не забезпечує таких як ви людей потрібними документами і дозволами тому потрапити через ці країни до ЕС неможливо і поки не буде можливо в зв'зку не демократичними законами цих країн. і т. і тп" І викласти Тіф фото які Пропагандисткі СМІ кремля викладають і написати умови які Біларусь надає для незаконного перетену країн ЕС ( фото сніг грязь жрать не має що іт. д і т.п) Ще рах наголошуємо не законе потрапляння до шенгеської зони буде неможливе звертайтесь до дипломатичних відомст для отримання віз і статусів.
Яб так би робив ... І совість чиста і тварі кремлівськіпоказані негідниками і сволочами.
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10.11.2021 11:48 Відповісти
а что же делать с теми кто плывет на лодках из африки в испанию италию грецию? И как же тогда будут "тварі кремлівськіпоказані негідниками і сволочами"?)
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10.11.2021 12:42 Відповісти
От скажи мені Анлрійко а ти завжди плутаєшь палец і половий орган...??? До чого тут ті хто пливіть чи копають чи ?7 А? Я не розумію бл.. яксь чудні люди ..Новина конкретна Польша біларусь.. Тема конкретна Польша_Біларусь ...причому тут Греція і інші напрямки
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10.11.2021 13:12 Відповісти
имени твоего не знаю, будешь Миколкою) Так вот Миколко, вони до того, що це біженці з тих самих держав з котрих пливую на човнах у інших напрямках. І там вже у Середземному морі ні путін ні лукашенко ні до чого. А біженці ті самі. А згідно з твоєю логікою вони різні - там бідні біженці яких італійці приймають тисячами, а тут агенти кремля та принципові поляки.
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12.11.2021 13:07 Відповісти
Тааа Ви шоооо. Когда это России так поступала? Это все враньё! Какие ваши доказательства? Это все враги России ее очерняют. Никогда такого не было и вот опять. Русофобия вот эта вся. Немцы хотят и дешёвый газ сосать и России подыгрывать, но не хотят принять пару сотен тысяч беженцев? Нене так не бывает, за все надо платить. Если за два столетия существования недоимперии Германия не поняла с кем имеет дело это их проблемы. Завтра эти беженцы насрут локальной ядерной бомбочкой в центре Берлина, а немцы опять утрутся, ибо дешёвый ( хаха, уже не дешёвый) газ это же важнее чести и совести да и здравого смысла, да?
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10.11.2021 11:50 Відповісти
Скажіть а ми утремся чи всеж таки витерпим дорогий газ і електрику???))))
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10.11.2021 11:56 Відповісти
Утретесь. Ещё рады будете - лучше дорогой газ и электричество, чем их отсутствие зимой. "Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает" граф Жером же Местр, 1818г. Вы ведь, ваше нынешнее правительство свободно и демократично выбирали? Ну вот, несите ответственность за свой демократический выбор. А вы что, думали, что выборы это просто так, забава?
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10.11.2021 12:03 Відповісти
Правильно і я про це... Значить вистоїм ми перед Росією і станим ще сильнішими
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10.11.2021 12:05 Відповісти
Тут Белэнерго отказалось продавать электричество государственному Энергоатому и продает его ахметовской ТЕТ-груп. Если Батька и Ринат спознались, то это очень серьезно - эти прохиндеи могут вдвоем очень много чего наворотить. Различие в том, что Лукашенко всегда действует на пользу Беларуси (ну, как он это понимает), а Ахметов на пользу лишь себе любимому. Как выяснилось, интересы Ахметова и интересы Украины, в целом, часто не совпадают.
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10.11.2021 12:21 Відповісти
Не, ну словаки рамсы попутали - причем тут талибы? Чтоб страшней было? Авиарейсы в Минск идут из Дубая, Дамаска и Стамбула - до 40 рейсов в неделю.
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10.11.2021 11:57 Відповісти
думаешь их самолётами перевозят?))))) ты посмотри на них)) им за 10 баксов нужно два месяца работать, а там целые семьи и обязательно есть организаторы с хорошим знанием русского языка, не будь наивным)) и подумай что везли назад кацапы после отгрузки боеприпасов в Сирии, просто немножко подумай как в один прекрасный момент из леса вышли тысячи афганских иракских сирийских дубайских партизан))) и их до этого никто не видел.
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10.11.2021 12:24 Відповісти
Більшість літаками, це не жебраки тікають, там родину до 30 000 баксів виходить .
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10.11.2021 12:29 Відповісти
Только самолётами, иначе - никак. Сухопутная граница с Россией ещё закрыта из-за ковида. Поезда ходят, но там суровый контроль на границе.
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10.11.2021 12:32 Відповісти
а одинаковые палатки они в одном магазине покупали? вышли из самолёта и сразу в военторг? имея 30000 баксов? они не смогли купить билет как туристы мечтавшие всю жизнь попить немецкого пива с сосисками, за 30000 можно организовать кругосветку, а не сидеть возле костра в лесу.
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10.11.2021 12:35 Відповісти
Таки, самолётами, до 1000 в день. Там целый бизнес организован. Их обеспечивают билетами, помогают добраться до границы, а в Польше или Литве встречают и перевозят в Германию, где они уже подают прошение об убежище. Стоит пакет от 4 до 12000 долларов, причем деньги лежат на депозите, организаторы получают их лишь тогда, когда мигрант отправит селфи из Германии.
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10.11.2021 12:30 Відповісти
У меня есть знакомый - беженец из Сирии. Чувак в возрасте под 60, с высшим образованием, владеет английским, фармацевт, имел свою аптеку. Говорит, когда началась заваруха, то его аптеку разбомбили а ему самому пришлось с маленькими внуками бежать тупо без ничего. Говорит - капец было страшно и тяжело. До Европы добирался несколько месяцев через Турцию. Приехал в Нидерланды, выучил нидерландский, сдал все экзамены и получил гражданство (Нидерланды - это не Украина, кому попало гражданство не раздаёт). Открыл с ещё одним беженцем магазин, торгуют овощами какими-то.
Так что мне этих чуваков даже жалко. Они не от хорошей жизни ломанулись в бега. И конкретно те чуваки на границе с Польшей скорее всего никуда не доберутся.
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10.11.2021 12:25 Відповісти
Ось така гидота касабська
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10.11.2021 12:37 Відповісти
***** до лампочки конфликт Польши и Белоруси!
Он хочет спровоцировать конфликт ЕС-Арабские страны. Если Польша начнет прессовать арабов, а ЕС не наложит санкции ...
40% внешних поступлений денег в ЕС, это арабские страны.
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10.11.2021 13:05 Відповісти
Всем должно быть ясно, что главная проблема в мире это Путин, уничтожить Путина,и проблем не будет
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10.11.2021 13:37 Відповісти
Вся ця гидота дрочить на пуйло, але хоче жити в Європі.
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10.11.2021 14:17 Відповісти
 
 