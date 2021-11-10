Росія намагається спровокувати польсько-білоруський конфлікт та звинуватити у всьому Захід, - ЗМІ

У педалюванні міграційної кризи в Європі причетність Кремля є практично очевидною.

Про це пише словацьке видання InfoDnes.sk, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Міжнародний кур'єр".

Якщо керуватися досвідом окупації Москвою українського півострова Крим і російсько-української війни, що восьмий рік триває на сході України, то найімовірніша мета росіян - спровокувати жертви і звинуватити у всьому Польщу та Захід.

Нинішні події із загостренням міграційної кризи в Європі та прямим загостренням ситуації на польському, литовському та німецькому кордонах надто очевидно нагадують 2015 рік, коли до Європи під керівництвом російських спецслужб було організовано потоки мігрантів із Сирії з відповідною інформаційною підтримкою підконтрольних Росії ЗМІ.

"Саме це ми спостерігаємо і зараз, причому "почерк" абсолютно ідентичний, зараз, у російських ЗМІ спостерігаються масові публікації фото та відеоматеріалів "стражденних" жінок і дітей, яких, і це треба розуміти, навмисне доставили літаками до Білорусі", - пише видання.

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InfoDnes.sk зазначає, що останні події на польсько-білоруському кордоні показали, що сама Білорусь з організацією масового потоку мігрантів просто не впоралася б. Саме тому прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький уже заявив про причетність Росії до нинішньої міграційної кризи.

Так, на його думку, поточні події на польсько-білоруському кордоні є частиною політики Кремля, яка "керує" діями самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка.

Видання повідомляє, що значно збільшилася кількість авіарейсів із країн Близького Сходу до Мінська, про що свідчать актуальні дані про прибуття літаків до аеропорту білоруської столиці. Водночас, як зазначає InfoDnes.sk, без погодження з Башаром Асадом та Афганістаном, тобто талібами, а відповідно з Кремлем, це зробити було б практично неможливо.

Видання підсумовує, що кінцева мета Москви, швидше за все, спровокувати численні жертви, щоб потім звинуватити у всьому Польщу та Захід.

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