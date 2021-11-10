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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Адвокатів Саакашвілі не пускають до Глданської в'язниці, чи відбудеться засідання - невідомо, - Ясько

Адвокатів Саакашвілі не пускають до Глданської в'язниці, чи відбудеться засідання - невідомо, - Ясько

Зранку 10 листопада адвокатів експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі не пускають до в'язниці у Глдані.

Про це повідомила в фейсбуці депутат Верховної Ради ("Слуга народу") Єлизавета Ясько, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз: зранку адвокати перебувають біля воріт Глданської в'язниці, але їх не пускають всередину і не повідомляють, де перебуває Міхеіл Саакашвілі. Є інформація, що сьогодні заплановано (нібито) судове засідання щодо однієї зі справ Міхеіла", - повідомила Ясько.

Також вона зазначила, що наразі не має інформації, "де відбудеться судове засідання (у суді чи всередині в'язниці), і чи відбудеться воно взагалі".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

Автор: 

адвокат (935) Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155) Єлизавета Ясько (79)


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задрала уже! работай а не флуди!
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10.11.2021 10:53 Відповісти
Ясько, ну что ты блеешь постоянно об этом🐔. Обойди тех лошар, которые еще верят этой жирной🐷, а их пару сотен наберется, собери с каждого по 10 копеек (больше за этого жирного дрыща не дадут) купи сухарей, а то он жрет в тихаря только детское питание и дрыщет потом от него, всю камеру загадил и передай ему, а то он всех уже задрал своими соплями и слюной, которые размазывает по своей жирной морде и кукарекает, шо голодает. ,
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10.11.2021 11:09 Відповісти
А сертифікати вони пред*явили?
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10.11.2021 11:45 Відповісти
Звиздит деваха. Слугам Наркомана веры нет.
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10.11.2021 12:17 Відповісти
Пофиг
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10.11.2021 12:50 Відповісти
 
 