Адвокатів Саакашвілі не пускають до Глданської в'язниці, чи відбудеться засідання - невідомо, - Ясько

Зранку 10 листопада адвокатів експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі не пускають до в'язниці у Глдані.

Про це повідомила в фейсбуці депутат Верховної Ради ("Слуга народу") Єлизавета Ясько, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз: зранку адвокати перебувають біля воріт Глданської в'язниці, але їх не пускають всередину і не повідомляють, де перебуває Міхеіл Саакашвілі. Є інформація, що сьогодні заплановано (нібито) судове засідання щодо однієї зі справ Міхеіла", - повідомила Ясько.

Також вона зазначила, що наразі не має інформації, "де відбудеться судове засідання (у суді чи всередині в'язниці), і чи відбудеться воно взагалі".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.