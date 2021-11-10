Однією з тем засідання РНБО буде ситуація на кордоні з Білоруссю, - Данілов
Засідання Ради національної безпеки та оборони України у середу буде присвячене ситуації, що склалася на кордоні з Білоруссю.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вчора були дві великі наради. Перша нарада була у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, потім була велика нарада у президента. Президент ухвалив рішення: сьогодні - засідання РНБО. Саме з цього приводу одне з питань", - сказав Данілов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський доручив організувати засідання Ради національної безпеки і оборони.
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