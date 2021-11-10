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Однією з тем засідання РНБО буде ситуація на кордоні з Білоруссю, - Данілов

Однією з тем засідання РНБО буде ситуація на кордоні з Білоруссю, - Данілов

Засідання Ради національної безпеки та оборони України у середу буде присвячене ситуації, що склалася на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вчора були дві великі наради. Перша нарада була у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, потім була велика нарада у президента. Президент ухвалив рішення: сьогодні - засідання РНБО. Саме з цього приводу одне з питань", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський доручив організувати засідання Ради національної безпеки і оборони.

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Автор: 

Білорусь (7925) Данілов Олексій (1259) мігранти (1108) РНБО (2278)


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В Украине с 14 года эта "ситуация", а они тока пытаются раздуплиться
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10.11.2021 11:06 Відповісти
В стране ЖОПА с ковидом, энергоносителями....да вообще Со Всем!!! а тут граница....
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10.11.2021 11:07 Відповісти
Поляки збудують стіну, наступає зима... куди ти думаєш направить тих мігрантів Лукашенко? В себе кормитиме цілу зиму чи за свій рахунок відправить назад в Азію?
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10.11.2021 11:50 Відповісти
Гниды ссыкливые ,А НА ГРАНИЦЕ С МОСКОВИЕЙ ???
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10.11.2021 11:15 Відповісти
Там сидить зрадник, який сенс? Раша буде усе знати🤬
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10.11.2021 12:10 Відповісти
 
 