Карантинні обмеження у Львові продовжили до 29 листопада, але молодша школа повертається до очного навчання, - Садовий

Карантинні обмеження у Львові продовжили до 29 листопада. Втім, учні 1-4 класів повертаються до очного навчання.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"З понеділка, 15 листопада, для учнів 1-4 класів поновлюється очна форма навчання. Поки це рішення стосується лише молодшої школи. Решта карантинних обмежень продовжуються ще на 2 тижні до 29 листопада", - розповів він.

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"Зараз ми перебуваємо на роздоріжжі. Медики відзначають, що наші карантинні заходи дають змогу стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу. Але поки ще зарано говорити про спад епідемії. Наступну комісію проведемо в п‘ятницю. Обговоримо подальші рішення", - додав міський голова.