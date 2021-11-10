Карантинні обмеження у Львові продовжили до 29 листопада, але молодша школа повертається до очного навчання, - Садовий
Карантинні обмеження у Львові продовжили до 29 листопада. Втім, учні 1-4 класів повертаються до очного навчання.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
"З понеділка, 15 листопада, для учнів 1-4 класів поновлюється очна форма навчання. Поки це рішення стосується лише молодшої школи. Решта карантинних обмежень продовжуються ще на 2 тижні до 29 листопада", - розповів він.
"Зараз ми перебуваємо на роздоріжжі. Медики відзначають, що наші карантинні заходи дають змогу стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу. Але поки ще зарано говорити про спад епідемії. Наступну комісію проведемо в п‘ятницю. Обговоримо подальші рішення", - додав міський голова.
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один ждет спад, второй особо его не ожидает .