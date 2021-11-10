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Новини Коронавірус і карантин
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Карантинні обмеження у Львові продовжили до 29 листопада, але молодша школа повертається до очного навчання, - Садовий

Карантинні обмеження у Львові продовжили до 29 листопада, але молодша школа повертається до очного навчання, - Садовий

Карантинні обмеження у Львові продовжили до 29 листопада. Втім, учні 1-4 класів повертаються до очного навчання.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"З понеділка, 15 листопада, для учнів 1-4 класів поновлюється очна форма навчання. Поки це рішення стосується лише молодшої школи. Решта карантинних обмежень продовжуються ще на 2 тижні до 29 листопада", - розповів він.

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"Зараз ми перебуваємо на роздоріжжі. Медики відзначають, що наші карантинні заходи дають змогу стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу. Але поки ще зарано говорити про спад епідемії. Наступну комісію проведемо в п‘ятницю. Обговоримо подальші рішення", - додав міський голова.

Автор: 

карантин (18172) Львів (3066) Садовий Андрій (536) школа (2205) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


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Зараз ми перебуваємо на роздоріжжі. Медики відзначають, що наші карантинні заходи дають змогу стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу. Але поки ще зарано говорити про спад епідемії. Наступну комісію проведемо в п'ятницю. Обговоримо подальші рішення", - додав міський голова. Джерело:

По словам директора Европейского бюро ВОЗ, согласно "довольно надежным оценкам", к февралю 2022 года в Европейском регионе из-за коронавируса могут умереть еще приблизительно полмиллиона населения, если тенденция с распространением болезни не изменится.

один ждет спад, второй особо его не ожидает .
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10.11.2021 11:17 Відповісти
Дурні. Зараз дуже сильно хворіють діти. Не можна відкривати школи. Хай спаде хвиля, а діти позаймаються вдома. Постійно бачу в автобусах купи шморкатих малих з мамашами без масок. Зараз хоч менше їх було в транспорті. В школах постійно діти заражають себе і потім дорослих вдома.
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10.11.2021 12:11 Відповісти
 
 