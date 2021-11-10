Кубраков анонсував масштабні зміни у залізничній галузі: За два роки ми вже не впізнаємо "Укрзалізницю"
Команда Міністерства інфраструктури планує провести масштабну розбудову "Укрзалізниці".
Про це написав у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками форуму "Велике будівництво: нова залізниця", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують провести масштабну розбудову інфраструктури УЗ та оновлення рухомого складу. Це будуть одні з наймасштабніших системних змін у залізничній галузі за останні 20 років, переконаний Кубраков.
"На два наступні роки ми маємо план дій для залізниці. Для його виконання є все необхідне - політична воля, фінансування, готовність УЗ та ринку. Рахуємо відсьогодні - за два роки ми вже не впізнаємо Укрзалізницю", - наголосив Кубраков.
2021 рік він назвав точкою нульового відліку, коли були забезпечені низка важливих державних рішень для масштабних змін на УЗ.
Серед цих рішень - історичне для Незалежності України підвищення тарифів на вантажні перевезення відповідно до ринкових реалій. Очікується, що це надасть додаткові 14,3 млрд грн на критичні для країни інфраструктурні проєкти вже цього та наступного року. Також каталізатором змін стало те, що у вересні цього року Укрзалізниця вперше закупила електроенергію напряму у виробника - НАЕК "Енергоатом". Це, за словами міністра, вже гарантує економію понад 4 млрд грн.
Крім того, у межах програми "Велике будівництво" стартує оновлення парку вантажних вагонів, що створить ринок обсягом понад 107 млрд грн. До 2024 року планується збудувати 20 тисяч нових вагонів, а до 2028 - ще 25,8 тис.
У найближчі роки буде побудовано та оновлено 650 спальних вагонів. Також планується електрифікувати щонайменше 500 км колій до 2024 року.
"Ми дали масштабну візію тих проєктів, які чекають на Україну у найближчі 2 роки. Це сигнали для бізнесу - інвестувати у виробництво, людей, техніку. І для громадськості - держава бере на себе зобов’язання і допомагає стратегічно важливій галузі вийти з кризи", - наголосив Кубраков.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що оновлення залізниці, модернізація рухомого складу та залізничних шляхів стане наступним важливим напрямком програми "Велике будівництво".
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Половина, а то и больше, пригородных поездов отменили и стоит пустующая инфраструктура, обновленная Кирпой, грустным укором дебилам, которые за вас голосовали.
"Укрзалізницю" - .....мы ее до конца
развалим!!!
Туннели построил и умер.
Теперь - гаплык, поснимали рельсы даже там, где успел, а на насыпи церквей настроили.
У 90% граждан, "на порядку денному" - элементарно выжить!!!
Я так понимаю, что в провинции Вы, личного давно не общались с людьми у которых ЗП меньше 6000....
Я за диктатуру!
Диктатуру закона для всех!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Н. С. Хрущёв
Стало: "Бородатая бабушка! Гудящий дядюшка! Распил!"
Стало: "Арахамия, Кива, Лена"
Мы даже забудем, что была Укрзализниця.
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Реформи починаються і закінчуються задиранням цін та тарифів. Щира подяка цій "владі" за підтримання стрункості нашіх гаманців.