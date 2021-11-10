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Кубраков анонсував масштабні зміни у залізничній галузі: За два роки ми вже не впізнаємо "Укрзалізницю"

Кубраков анонсував масштабні зміни у залізничній галузі: За два роки ми вже не впізнаємо

Команда Міністерства інфраструктури планує провести масштабну розбудову "Укрзалізниці".

Про це написав у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками форуму "Велике будівництво: нова залізниця", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують провести масштабну розбудову інфраструктури УЗ та оновлення рухомого складу. Це будуть одні з наймасштабніших системних змін у залізничній галузі за останні 20 років, переконаний Кубраков.

"На два наступні роки ми маємо план дій для залізниці. Для його виконання є все необхідне - політична воля, фінансування, готовність УЗ та ринку. Рахуємо відсьогодні - за два роки ми вже не впізнаємо Укрзалізницю", - наголосив Кубраков.

2021 рік він назвав точкою нульового відліку, коли були забезпечені низка важливих державних рішень для масштабних змін на УЗ.

Серед цих рішень - історичне для Незалежності України підвищення тарифів на вантажні перевезення відповідно до ринкових реалій. Очікується, що це надасть додаткові 14,3 млрд грн на критичні для країни інфраструктурні проєкти вже цього та наступного року. Також каталізатором змін стало те, що у вересні цього року Укрзалізниця вперше закупила електроенергію напряму у виробника - НАЕК "Енергоатом". Це, за словами міністра, вже гарантує економію понад 4 млрд грн.

Також читайте: "Укрзалізниця" з 2022 року передасть пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn, - Кубраков

Крім того, у межах програми "Велике будівництво" стартує оновлення парку вантажних вагонів, що створить ринок обсягом понад 107 млрд грн. До 2024 року планується збудувати 20 тисяч нових вагонів, а до 2028 - ще 25,8 тис.

У найближчі роки буде побудовано та оновлено 650 спальних вагонів. Також планується електрифікувати щонайменше 500 км колій до 2024 року.

"Ми дали масштабну візію тих проєктів, які чекають на Україну у найближчі 2 роки. Це сигнали для бізнесу - інвестувати у виробництво, людей, техніку. І для громадськості - держава бере на себе зобов’язання і допомагає стратегічно важливій галузі вийти з кризи", - наголосив Кубраков.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що оновлення залізниці, модернізація рухомого складу та залізничних шляхів стане наступним важливим напрямком програми "Велике будівництво".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Польща планують запустити надшвидкісні поїзди між столицями, - міністр інфраструктури Кубраков


Кубраков анонсував масштабні зміни у залізничній галузі: За два роки ми вже не впізнаємо Укрзалізницю 01
Кубраков анонсував масштабні зміни у залізничній галузі: За два роки ми вже не впізнаємо Укрзалізницю 02
Кубраков анонсував масштабні зміни у залізничній галузі: За два роки ми вже не впізнаємо Укрзалізницю 03

Автор: 

Укрзалізниця (6834) Кубраков Олександр (447) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+17
Через месяц этого дурачка уволят, и нам будут рассказывать следующие планы на следующую пятилетку.
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10.11.2021 11:43
+12
За два года вашей власти мы ее и так уже не узнаем.
Половина, а то и больше, пригородных поездов отменили и стоит пустующая инфраструктура, обновленная Кирпой, грустным укором дебилам, которые за вас голосовали.
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10.11.2021 11:44
+11
Печально, что эти дебилы на очередных выборах проголосуют за какого то нового клоуна, которого им подсунут Коломойский с Ахметовым.
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10.11.2021 11:51
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Через месяц этого дурачка уволят, и нам будут рассказывать следующие планы на следующую пятилетку.
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10.11.2021 11:43 Відповісти
Поедет к Омеляну обсуждать проект гиперлупа. Только стране от их проектов одна рифма остается.
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10.11.2021 12:38 Відповісти
раздерибаните окончательно?
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10.11.2021 11:44 Відповісти
Енергетику вже реформували.
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10.11.2021 12:08 Відповісти
Може то він по паровози замість дизелів і електропоїздів? 🤔 Хоча паровоза теж вугілля потрібне. Ааааа! Тепер до мее дійшло, навіщо зєлєні треба посадити мільярд дерев!!!!
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10.11.2021 12:34 Відповісти
За два года вашей власти мы ее и так уже не узнаем.
Половина, а то и больше, пригородных поездов отменили и стоит пустующая инфраструктура, обновленная Кирпой, грустным укором дебилам, которые за вас голосовали.
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10.11.2021 11:44 Відповісти
Печально, что эти дебилы на очередных выборах проголосуют за какого то нового клоуна, которого им подсунут Коломойский с Ахметовым.
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10.11.2021 11:51 Відповісти
Юрій Ан - люто плюсую! Можливо,Ви і самі не здогадується, НАСКІЛЬКИ праві...
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10.11.2021 12:36 Відповісти
неужели вернуться дрезины? ))
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10.11.2021 11:45 Відповісти
Языком ляпать и слайды показывать - это не мешки ворочать.
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10.11.2021 11:45 Відповісти
Через два года мы уже не узнаем

"Укрзалізницю" - .....мы ее до конца

развалим!!!
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10.11.2021 11:47 Відповісти
чи доживу я колись до миті, коли між франківськом і тернополем буде пряме сполучення, а не треба буде пертись через львів або чернівці ?
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10.11.2021 11:49 Відповісти
Не успел Франц-Иосиф рейсы положить.
Туннели построил и умер.
Теперь - гаплык, поснимали рельсы даже там, где успел, а на насыпи церквей настроили.
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10.11.2021 12:00 Відповісти
Думаю що не доживете! Я ось досі чекаю на метро у Дніпрі, щоб від вокзала до Гірничої академіїї. Студентом був коли у 1997-2002 годах чекав і досі чекаю!
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10.11.2021 17:02 Відповісти
Морда-Харя Сырожи Лещенко будет в каждом клозете для ускорения процесса опорожнения!
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10.11.2021 11:51 Відповісти
стремно стаеновится от таких заявлений в последнее время
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10.11.2021 11:52 Відповісти
Ето ж-ж-ж-ж ньеспраста.
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10.11.2021 12:11 Відповісти
В стране кризис.... Что это (много нецензурных слов) нам задвигает?
У 90% граждан, "на порядку денному" - элементарно выжить!!!
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10.11.2021 11:54 Відповісти
У части пенсионеров и у тех у кого из задницы руки то да, а кто имеет работу и мозги тот неплохо себя чувствует айтишники , строители, врачи, дальнобойщики , грузоперевозчики ,военные и другие, да в принципе по худому сегодня таксуя в провинции 1000 баксов и более в месяц не проблема заработать, правда если не лениться и не на конченом авто хламе пытаться таксовать
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10.11.2021 12:42 Відповісти
Наличие у граждан рук и головы не есть основание, для того, чтобы держать их в состоянии форс-мажора , причём непрерывно...
Я так понимаю, что в провинции Вы, личного давно не общались с людьми у которых ЗП меньше 6000....
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10.11.2021 13:29 Відповісти
Я бы согласился с Вами ,если бы не повседневные пробки на дорогах ,запись на две недели вперёд на СТО ,закупки в магазинах на приличные суммы и очереди в супермаркетах ,не пустующие рестораны и кафе где цены караул ,путишествия по курортам и заграницам , квартиры пустые без штукатурки и пола ,только котёл , в ново строе по 30000-45000 баксов в провинциях видимо есть спрос и есть кому покупать ,просто у нас теневая экономика со времён Кравчука развилась будь здоров , Вы возьмите неофициальные теневые доходы граждан и тогда не станете удивляться ,что например бывалый патрульный полицейский ловя на живца пьяных за рулём , выстроил трёх этажный дом с подземным гаражом при официальной зарплате в 10тыс уахов и т. д и т .п.
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10.11.2021 13:47 Відповісти
Официальная ЗП меньше 6000.... это нарушение закона, да например сторожа в кооперативе, имеют минималку ,но некоторые военные в отставке, с пенсией 9-12 тыс, плюс чаевые от членов кооператива ,за например включить ночью электричество
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10.11.2021 13:54 Відповісти
Повторюсь - то, что мы не бомжуем и не пухнем от голода, можем оплачивать обучение своих детей, строить себе жильё и тд - абсолютно не даёт право власти так с нами обращаться, особенно учитывая, что они имеют в 100 раз больше.
Я за диктатуру!
Диктатуру закона для всех!
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10.11.2021 14:36 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знов...
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10.11.2021 11:55 Відповісти
Ще один О.Бендер))) виліз на загал. Так ми вже третій рік бачимо як "новіобличчя" "змінюють" країну. Хай вам грець,тьфу....
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10.11.2021 11:57 Відповісти
потому что не станет её, на лом всё продадите
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10.11.2021 11:58 Відповісти
Ой, рыдаю. Ну чисто Оси Бендеры и Нью Васюки! Прожекты разводят какие то постоянно, несут какую то редкую чушь по поводу своих "вЯликих" прожектов- то индустриальные парки и спортсооружения по всей стране, то великие крадивныцтва везде, то миллиарды деревьев. Совсем кукуха поехала у зеленожопых. Брешут, аж заходятся, и самое страшное- что сами в это свято верят! Такое ощущение , что мы сидим на нефтяной скважине с алмазными копями одновременно и бабла нам ну просто девать некуда. Денег нет ни на больницы, ни на пенсии, ни на развитие науки и образования, а они все ищут в очередной раз большую кормушку для себя из наших карманов. Господи, спаси Украину от этой тупой ненажерливой сарани!
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10.11.2021 11:58 Відповісти
Люто плюсую +++++
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10.11.2021 12:13 Відповісти
«Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Н. С. Хрущёв
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10.11.2021 12:04 Відповісти
Онанізмі?
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10.11.2021 12:10 Відповісти
Хіба це розбудова? Омеляну не дали Гіперлуп побудувати, суки...
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10.11.2021 12:05 Відповісти
Благодаря Президенту Зкленскому в Украине происходят такие масштабные преобразования. Украину скоро не узнать. Молодцы!
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10.11.2021 12:05 Відповісти
Пардон, а где эти преобразования можно узнать? Ну кроме цен.
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10.11.2021 12:07 Відповісти
Даю подсказку- в декларациях слуг нарида.
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10.11.2021 12:29 Відповісти
За 2.5 года правления зеленского Украину уже не узнать: одни долпоепы у руля страны
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10.11.2021 12:23 Відповісти
А Гордон и Комаровский почему то так нє думают😁
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10.11.2021 12:28 Відповісти
Шкода праці. Ми вже й так їх не впізнаєм.
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10.11.2021 12:06 Відповісти
Мне уже становится страшно, хотя я не трус.
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10.11.2021 12:08 Відповісти
На рейки в металобрухт дуже хороша ціна
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10.11.2021 12:19 Відповісти
Через два роки вас, ЗЕкодлу, не впізнають, навіть, вже й забудуть.
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10.11.2021 12:18 Відповісти
За досвідом "розбудови" можна звертатися до Смелянського в Укрпочту.
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10.11.2021 12:19 Відповісти
Настало время окуительных историй. Очередной квартальный клоун оприходовал дорожку белого порошка и теперь его понесло
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10.11.2021 12:21 Відповісти
перший 2х річний термін ......ездіжа закінчився, взяли ще 2 роки.
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10.11.2021 12:23 Відповісти
Мосг у тебя Украина "стырила"...
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10.11.2021 12:34 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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10.11.2021 12:23 Відповісти
Енергогалузь вже модернузували!!! Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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10.11.2021 12:25 Відповісти
Может не надо? Мы уже не узнаём Энергоатом, угледобывающую отрасль, многие заводы и фабрики...
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10.11.2021 12:26 Відповісти
Всі "реформи" в основному зводяться до закриття, звільнення,скорочення та підвищення цін до "ринкових реалій" -це щоб залізницею взагалі ніхто нічого не перевозив.
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10.11.2021 12:33 Відповісти
Уверен, народу Украины эти преобразования по плечу.
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10.11.2021 12:34 Відповісти
Таки да, этот народ и не такое выдерживал...
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10.11.2021 13:16 Відповісти
Було: "Армія! Мова! Віра!"
Стало: "Бородатая бабушка! Гудящий дядюшка! Распил!"
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10.11.2021 12:38 Відповісти
Было: "Армія! Мова! Віра!"
Стало: "Арахамия, Кива, Лена"
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10.11.2021 12:42 Відповісти
Чего? Развалят окончательно, а рельсы поздают на металлолом?
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10.11.2021 12:41 Відповісти
Міністр Кубраков- з 2003року поміняв 10 місць роботи ,рік-два і слідуюча.Правда йому далеко до Шмигаля-той за 20 років десь до 18 місць поміняв. І що ви хотіли від таких робітників,а також від тих хто їх призначає?
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10.11.2021 12:43 Відповісти
очень помню при порошенки омельяна с гиперлупом
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10.11.2021 12:46 Відповісти
Повєрь, чєрєз два года ето будут наілутшиє тваі васпамінанія! Запомнітє етот твіт! (С)
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10.11.2021 12:51 Відповісти
Вы зеленые конченные дебилы- никто его строить не собирался, шли просто разговоры о том, кстати, после слов Маска что -почему бы и не в Украине построить. Но память у зеленожопой ********, как у ракушки- разговоры о гиперлупе приняли чуть ли не за госпрограмму, которой то и не было! (методичка так кремлевская велела!) Канеха, проект был бы дерьмовый, супротив миллиарда деревьев или университета великого *********** , а особенно программы большого крадивныцтва! Надеюсь вы, твари зеленогнойные, не отвозили своих родных, умерших от короны по хорошим дорогам на кладбище?
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10.11.2021 16:48 Відповісти
Якщо так як дороги, то тільки за.
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10.11.2021 12:50 Відповісти
Що, знову! З кожним новим керівником ми перестаємо впізнавати Укрзалізницю!
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10.11.2021 12:53 Відповісти
Мы не просто не узнаем Укрзализныцю.
Мы даже забудем, что была Укрзализниця.
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10.11.2021 12:56 Відповісти
исчезнет?
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10.11.2021 13:07 Відповісти
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10.11.2021 14:03 Відповісти
"...історичне для Незалежності України підвищення тарифів на вантажні перевезення..."
----------------------------
Реформи починаються і закінчуються задиранням цін та тарифів. Щира подяка цій "владі" за підтримання стрункості нашіх гаманців.
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10.11.2021 14:06 Відповісти
Звучит как угроза
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10.11.2021 15:18 Відповісти
зебильный дурик думкой богатiею
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10.11.2021 15:46 Відповісти
Мне одному ******.нили новости в будущем времени?
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10.11.2021 16:49 Відповісти
Меня тут могут моментально забанить, но этому я верю. Думаю любой специалист в жд отрасли сравнив данные перевозок в голодном 1992, 93, 94 году и в сытом 2021 не узнал бы нашу УЖД! Так все "оптимизировали"!!!
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10.11.2021 17:00 Відповісти
Скоріше взагалі більше не побачемо.
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10.11.2021 17:52 Відповісти
так мы уже эти обицянки слышали два года назад! пластинку заело?
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11.11.2021 00:16 Відповісти
 
 