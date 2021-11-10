"Слуга народу" Гетманцев заявив про ефективність санкцій РНБО проти контрабандистів: "Ми бачимо перевиконання планових показників митниці"

Рада нацбезпеки і оборони склала список контрабандистів, проти яких вводяться санкції. У Верховній Раді вважають ці санкції успішними.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

За його словами, позитивний ефект від цих санкцій безсумнівно був.

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"Ми прибрали від цієї злочинної діяльності окремих одіозних контрабандистів. У зв'язку з цим ми бачимо перевиконання планових показників митниці в цьому році", - повідомив він.