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Новини
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"Слуга народу" Гетманцев заявив про ефективність санкцій РНБО проти контрабандистів: "Ми бачимо перевиконання планових показників митниці"

Рада нацбезпеки і оборони склала список контрабандистів, проти яких вводяться санкції. У Верховній Раді вважають ці санкції успішними.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

За його словами, позитивний ефект від цих санкцій безсумнівно був.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Більшість контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції, поновили свою діяльність, - ДБР. ВIДЕО

"Ми прибрали від цієї злочинної діяльності окремих одіозних контрабандистів. У зв'язку з цим ми бачимо перевиконання планових показників митниці в цьому році", - повідомив він.

Автор: 

ВР (14945) контрабанда (1822) санкції (11782) РНБО (2278) Гетманцев Данило (873)


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Топ коментарі
+10
Это тот гетьманцев киздит, который находится под санкциями США вместе со своим дружбаном ливанцем за незаконную торговлю оружием по всему миру? Эта та тварь, которая хочет и воздух обложить народу налогами, чтобы служки уродов себе больше еще бабла народного в карман заграбастали? Эта та мразь , которая со своей мамашей кинула на бабло половину турагентств страны под марочку короновируса? Это та брехливая тварь, которая день и ночь ищет возможности зеленогнойным дерибанить бюджет страны и обвинять весь бизнес в непорядочности, ну окрамя бизнеса служек и бабломойского?

Верим-верим!

Этой скотине - лучший столб на Майдане за заслуги!
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10.11.2021 12:08
+8
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10.11.2021 12:05
+7
брехло...
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10.11.2021 11:59
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брехло...
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10.11.2021 11:59 Відповісти
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10.11.2021 12:05 Відповісти
В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…(с)
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10.11.2021 12:39 Відповісти
Брешишь зе гнида ! РНБО себя ДИСКРЕДИТИРОВАЛИ "ошибками"с ворами в законе ! ВСЕ ! Сушите сухари !су…
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10.11.2021 12:47 Відповісти
ладно, на расии настойку боярышника по утрам жрут и у них глюки... а что жрут или чем колятся эти украинские фантазёры-брехуны типа парня на букву Г...
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10.11.2021 12:00 Відповісти
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10.11.2021 12:02 Відповісти
Где деньги, Зин?
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10.11.2021 12:03 Відповісти
Бюджету Украины до конца года нехватает 180 млрд грн
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10.11.2021 12:05 Відповісти
Это тот гетьманцев киздит, который находится под санкциями США вместе со своим дружбаном ливанцем за незаконную торговлю оружием по всему миру? Эта та тварь, которая хочет и воздух обложить народу налогами, чтобы служки уродов себе больше еще бабла народного в карман заграбастали? Эта та мразь , которая со своей мамашей кинула на бабло половину турагентств страны под марочку короновируса? Это та брехливая тварь, которая день и ночь ищет возможности зеленогнойным дерибанить бюджет страны и обвинять весь бизнес в непорядочности, ну окрамя бизнеса служек и бабломойского?

Верим-верим!

Этой скотине - лучший столб на Майдане за заслуги!
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10.11.2021 12:08 Відповісти
Так митниця ж дає "добро"! "Перевиконує" плани.
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10.11.2021 12:14 Відповісти
Засунь Гетьманцева у вигрібну яму. Поставлю текілу. А от Южаніна була на свому місці. Так переживала за добробут людей. Так переживала, що зробила з народу 73% зєбілів.
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10.11.2021 13:00 Відповісти
Зроби це сам, вже не маю здоров*я. Виставлю віскі і коньяк.
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10.11.2021 13:34 Відповісти
а он что реально под санкциями сша и ранее барыжил оружием?
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10.11.2021 12:37 Відповісти
Дружбан его ливанец- так 100 пудов, он же даже из Украины слинял в Ливию, чтобы его не сдали США, про гетьманцева, там мутно, вроде бы как под санкциями- но везде же тишина полная- омерта! Барыжил он оружием - это точно, вы же посмотрите- он никуда из страны не выезжает, видать боится. А то что он полное барыжное чмо- так там точно пробы ставить негде, паскуда еще та.
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10.11.2021 16:35 Відповісти
интересно, не знал
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11.11.2021 09:33 Відповісти
🎯👍 гнойный пид…
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10.11.2021 12:49 Відповісти
Як задоблали ці су.и своєю брехнею.
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10.11.2021 12:12 Відповісти
Вона введена в ранг офіціальної політики влади, починаючи зі "стадіонних" обіцянок президента.
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10.11.2021 12:16 Відповісти
Судя по тому, как стремительно ухудшилось материальное положение украинцев за последние 2 года, то скоро зебилов будут вешать на фонарных столбах
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10.11.2021 12:14 Відповісти
ваше перевиконання планів по митниці зумовлене неприроднім високим рівнем цін на залізну руду та продукти с/г (зокрема - олію), а це традиційні товари українського експорту.
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10.11.2021 12:15 Відповісти
У 2021 році середньорічний показник нелегальної торгівлі сигаретами становить 14,4%, тоді як у 2020 році він був більш ніж удвічі нижчим - 6,9%. Нинішня цифра найбільша за весь час проведення досліджень, тобто за десятиліття.

Фізичний обсяг сигарет на чорному ринку перевищує 7 млрд штук, свідчить моніторинг. Це 13,2 млрд грн несплачених податків до державного бюджету, порахували дослідники.
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10.11.2021 12:20 Відповісти
Результата на таможне можно добиться только искоренением коррупции среди таможенников, а сказки про санкции для ЗЕбилов.
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10.11.2021 12:21 Відповісти
Вражина Украины...Хетьманцев! Мразь! Ты суслика видишь???
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10.11.2021 12:21 Відповісти
Я чомусь не вірю цьому українському державному діячу.
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10.11.2021 12:22 Відповісти
Ахахах, тільки нещодавно дивився сюжет про те як "жоден контрабандист не постраждав", бо між засіданням РНБО і підписом Зеленського проходили тижні і контрабандистам зливали інфо, виключали з списків і т.д.
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10.11.2021 12:29 Відповісти
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10.11.2021 12:35 Відповісти
помогите кто то у кого с логикой порядок. хочу разобраться.
тоесть из-за того что на конкретных лиц наложили санкции они не могут продолжать в тихую тягать контрабанду? тоесть раньше в тихую тягали и щас тоже самое, шо поменялось то хоть? и как это добавило бюджету?
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10.11.2021 12:35 Відповісти
Походу в ОПе и ВР все "слуги народа" ходят постоянно обдолбаные.
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10.11.2021 12:36 Відповісти
Санкції РНБО проти своїх же підлеглих? Це просто позорище, що доводить, що державна влада повністю прогнила.
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10.11.2021 12:44 Відповісти
Офигеть, быть долб**бом и даже этого не скрывать)) Какие санкции контрабандистам, идиот?

Кримінальний кодекс України
Стаття 201. Контрабанда

1. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю....карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або службовою особою з використанням службового становища, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
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10.11.2021 14:04 Відповісти
Уже много раз спростовували этот фейк. На самом деле, импорт вырос еще быстрее, чем платежи, что свидетельсивует об уменьшении налогов на 1 доллар импорта.
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10.11.2021 15:35 Відповісти
 
 