"Слуга народу" Гетманцев заявив про ефективність санкцій РНБО проти контрабандистів: "Ми бачимо перевиконання планових показників митниці"
Рада нацбезпеки і оборони склала список контрабандистів, проти яких вводяться санкції. У Верховній Раді вважають ці санкції успішними.
Про це заявив у коментарі РБК-Україна голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.
За його словами, позитивний ефект від цих санкцій безсумнівно був.
"Ми прибрали від цієї злочинної діяльності окремих одіозних контрабандистів. У зв'язку з цим ми бачимо перевиконання планових показників митниці в цьому році", - повідомив він.
Топ коментарі
+10 volley
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+8 18c49ed2
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+7 Игорь Васечкин #488879
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Фізичний обсяг сигарет на чорному ринку перевищує 7 млрд штук, свідчить моніторинг. Це 13,2 млрд грн несплачених податків до державного бюджету, порахували дослідники.
тоесть из-за того что на конкретных лиц наложили санкции они не могут продолжать в тихую тягать контрабанду? тоесть раньше в тихую тягали и щас тоже самое, шо поменялось то хоть? и как это добавило бюджету?
Кримінальний кодекс України
Стаття 201. Контрабанда
1. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю....карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
2. Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або службовою особою з використанням службового становища, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.