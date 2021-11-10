Штам "Дельта" активно вражає дітей та дає ускладнення. Вчора в Києві госпіталізували рекордну кількість неповнолітніх, - Кличко

У Києві стрімко зростає кількість хворих на коронавірус дітей. Лише за минулу добу більш як 100 госпіталізованих, що є рекордними показниками серед неповнолітніх за весь період пандемії в столиці.

Про це заявив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, збільшилася кількість хворих на коронавірус дітей - 109 за добу. Зокрема 57 хлопчиків від 11 до 17 років та 52 дівчинки віком від 2 місяців до 17 років.

"Все більше госпіталізують хворих на коронавірус дітей. Бо штам "Дельта", як зазначають медики, - більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей. І вражає з наслідками та ускладненнями", - зазначив Кличко.

Мер додав, що сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання, а 4 з них - у реанімаціях.

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Як повідомлялось раніше, Кличко також зазначив, що такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу, тому наступного тижня учні столичних шкіл продовжать навчання в дистанційному режимі.