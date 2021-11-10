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Новини Коронавірус і карантин
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Штам "Дельта" активно вражає дітей та дає ускладнення. Вчора в Києві госпіталізували рекордну кількість неповнолітніх, - Кличко

Штам

У Києві стрімко зростає кількість хворих на коронавірус дітей. Лише за минулу добу більш як 100 госпіталізованих, що є рекордними показниками серед неповнолітніх за весь період пандемії в столиці.

Про це заявив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, збільшилася кількість хворих на коронавірус дітей  - 109 за добу. Зокрема 57 хлопчиків від 11 до 17 років та 52 дівчинки віком від 2 місяців до 17 років.

"Все більше госпіталізують хворих на коронавірус дітей. Бо штам "Дельта", як зазначають медики, - більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей. І вражає з наслідками та ускладненнями", - зазначив Кличко.

Мер додав, що сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання, а 4 з них - у реанімаціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школи тепер також є рушійною силою пандемії, - представник ВООЗ Клюге

Як повідомлялось раніше, Кличко також зазначив, що такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу, тому наступного тижня учні столичних шкіл продовжать навчання в дистанційному режимі.

Автор: 

діти (5052) Київ (19429) Кличко Віталій (3509) школа (2205) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
антиваксеры не жалеют ни своих, ни чужих детей!
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10.11.2021 12:02
+10
Как шмурдяк бухать, продукты с химией жрать, от которых ОНКО-пациенты как кролики множатся, то все норм. А тут вакцины обосрались.
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10.11.2021 14:55
+9
Вас за такие советы по жопе надо бить. Не надо никому советовать медпрепараты потому, что вам кажется. Тем более антибиотики. Для этого есть специально обученные люди, медики их зовут, которые не знают потом что давать пациенту.
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10.11.2021 15:01
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Экономьте на масках дальше.
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10.11.2021 12:01 Відповісти
Необхідно притягувати до відповідальності голов громад, мерів міст, які відкривають навчальні заклади! Вчителі вакциновані, але діти, особливо після 14, активно заражають один одного у тісних класах, а потім несуть ковід додому до батьків, а що особливо небезпечно, до літніх родичів. Також вони в переважній більшості не носять маски в транспорті. На даний момент дистанційна освіта повністю задовольняє учнів в освітньому процесі, а хто не вчився в школі, той й вдома не буде вчитись. Спілкуватись можна і на вулциі, де ризик підхопити чи заразитись ковідом мінімальний. https://newch.tv/wp-content/uploads/2020/11/o_1e6emtipqi541i21r2uij51jot41.jpg
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10.11.2021 12:08 Відповісти
В тебе самого діти є?
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10.11.2021 12:12 Відповісти
Двоє онуків, доню
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10.11.2021 12:19 Відповісти
А если бы и нет, что это меняет? Мне интересно логику вашего вопроса понять.
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10.11.2021 14:50 Відповісти
Логіка проста. У мене самого троє школярів, а ми з дружиною обоє на роботі вдень. Хто їх має контролювати? Якість навчання через інтернет вкрай низька, багато вчителів тупо кидають якісь лінки з ютубу, замість того щоб пояснювати щось дітям.
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10.11.2021 14:54 Відповісти
Якщо молодша школа, то це проблема без бабусь та дідусів, але якщо старші, то все залежить, як ви їх виховали. Наші діти теж змалечку були самі: я у відрядженнях місяцами, дружина - допізна на роботі. Нічого - виросли, навіть дипломи получили самостійно. Привчайте до самоорганізації і контролюйте виконання.
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10.11.2021 16:00 Відповісти
Якого хєра ти мене поучаєш, що мені робити? І як виховувати дітей. Діти мусять ходити в школу, так має бути, вся ця дистанційка - це знущання над освітою.
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10.11.2021 16:11 Відповісти
Діти мають бути розумними та вихованими, але в мене великі сумніви, що з такою матір'ю це можливо... Звичайно, легше всього вину на школу перекласти.
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10.11.2021 21:28 Відповісти
не відмовиш вам у правоті. але чому все ж таки не батьки навчають своїх дітей, а саме вчителі? може тому, що батьки - не спеціалісти? виходить не розірване коло - мати не може навчити грамотності, бо сама малограмотна. і дитина в майбутньому стане подібна до матері. Хіба це є мета української нації?
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11.11.2021 03:18 Відповісти
батькам треба навчити дітей самоорганізованості, ще в дитинстві всебічно розвивати дитину, приділяти їй увагу, а не тикати смартфон, щоб не заважала. Навчання, погоджусь, спеціалізований процес, але підготовка та закладка до нього іде з дитинства.
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11.11.2021 10:05 Відповісти
антиваксеры не жалеют ни своих, ни чужих детей!
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10.11.2021 12:02 Відповісти
вони вакцинованих дітей з"їдають. А якщо вакцинована дитина ще й рускагаваряща - то взагалі готують по рецепту Яроша
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10.11.2021 12:05 Відповісти
Низя им вакцинированных детей есть - они ж антиваксеры.
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10.11.2021 12:06 Відповісти
Антиваксеры такое несут - типа клетку меняют .
им точно клетки надо поменять 😀😀
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10.11.2021 12:54 Відповісти
Как шмурдяк бухать, продукты с химией жрать, от которых ОНКО-пациенты как кролики множатся, то все норм. А тут вакцины обосрались.
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10.11.2021 14:55 Відповісти
Ты,дурень,вспомни ,что говорили в самом начале кого поражает Covid. Утверждали,что молодешь и дети устойчивык covid. А сейчас срань ваксерная взялась и за детей. Вся вакцинация,что происходит -это всё исследование,бесплатный эксперемент фармкомпаний.
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10.11.2021 12:52 Відповісти
...эксперимент
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10.11.2021 12:55 Відповісти
Вірус став агресивнішим до дітей, що не зрозуміло ?
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10.11.2021 13:20 Відповісти
а где делись все остальные вирусы?самоустранились и забыли что можно стать более заразными и смертельными?у микро и макро мутаций всегда есть причина,вирус не может самосовершенствоваться если ему не заложить это,ему так сказать по простому подсказали извне
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10.11.2021 14:38 Відповісти
Вони залишилися. Поліомієліт наприклад. У нас спалахи цього захворювання бо діти не привиті. А ще почитайте що таке вірус. НУ БУДЬ-ЛАСКА.
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10.11.2021 16:03 Відповісти
чудно, иглоуколотые боты сами с собой трут
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10.11.2021 12:09 Відповісти
Ну детей то вакцинировать нельзя(.. ну как минимум до 14 лет как я понимаю.. )
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10.11.2021 12:25 Відповісти
Примут закон как в Коста-Рике, и типа узаконят.
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10.11.2021 13:54 Відповісти
Вообще-то США и ЕС уже вовсю прививают.
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10.11.2021 15:11 Відповісти
Но костариканцы стали первыми, первопроходцами можно сказать, впереди планеты всей.
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10.11.2021 15:49 Відповісти
В США з 12 років почнуть вакцинувати.
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10.11.2021 15:14 Відповісти
В США з 5 років дозволено Пфайзером
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10.11.2021 15:43 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/27/7311791/
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10.11.2021 15:44 Відповісти
Діти третій тиждень вдома. Інфікуватись в школі не могли.
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10.11.2021 12:25 Відповісти
химтрейлы наверно
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10.11.2021 13:13 Відповісти
Валить детишков и стариков...главнвая задача ЦК КПСС...по уничтожению пнсионеров сраного СССра...чтоб не помнили что они БЫДЛО Шариковых и Швондеров... той обосцанной СРАНЫ...,все банально и просто...
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10.11.2021 12:29 Відповісти
ДЕНЕГ НЕТ..но ВЫ дрочите...
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10.11.2021 12:30 Відповісти
99,9% детей выздооавливают от ковида сами, даже без лечения, - доктор Зеленко.
https://i.ibb.co/pnq0vQH/IMG-20211105-142025-769.jpg
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10.11.2021 12:34 Відповісти
https://vimeo.com/643687875
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10.11.2021 12:37 Відповісти
Точно Зеленко, а не Зельцман?
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10.11.2021 12:39 Відповісти
Ну человек в Киеве родился, шоподелать?
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10.11.2021 12:44 Відповісти
Сижу с Ковидом дома... температура 39,5 хочу заразить быдло которое вакцинировавлось 4 раза бараны пля...
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10.11.2021 12:37 Відповісти
У меня 39 была 6 дней , а потом сразу в интенсивную терапию с двухсторонним забрали в Братиславе .

Вы берегите себя, не ждите , что упадёт температура , принимайте антибиотики и контролируйте кислород в крови .
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10.11.2021 12:52 Відповісти
Вакцинироваться надо, тогда история кончается сидением неделю дома.
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10.11.2021 12:58 Відповісти
Амфаш, у нас в Киеве есть несколько примеров семей вакцинированных Короноваком - болеют семьями с высокими температурами , дельта очень агрессивна .
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10.11.2021 13:02 Відповісти
А я про что? Я про себя. Вакцинировался летом, в конце октября подцепил заразу. С неделю 38,5, но кашя и одышки не было.
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10.11.2021 13:31 Відповісти
А какая у Вас была вакцина ?
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10.11.2021 14:06 Відповісти
косищильд+астразенека
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10.11.2021 16:03 Відповісти
Ну тогда вакцинируйтесь чем-то получше чем коронаваком. Щас вот как раз Модерну как раз подвезли. Против дельты лучше остальных вакцин, даже пфайзера.

Сделали маме 77 лет (диабет, гипертония, два инсульта, артимия и еще дофига всего) две прививки конец июля - конец августа, Модерна, очередей не было вообще. Побочек - ноль, даже рука не болела.
В конце октября она попала в больницу (не из-за короны), где никто ничего не контролировал по ковиду, и положили к ним в палату больную с температурой. Через 5-7 дней кашлять начали все в палате.
В итоге ковид с подтверждённым тестом уже дома. При этом температуры не было, кашель периодически примерно дней 7 небольшой. Небольшая потеря аппетита, сонливость. Больше никаких симптомов не было.
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10.11.2021 15:47 Відповісти
Короновак не сильна вакцина. В мене від Модерни два дні температура була 38 та голова боліла.
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10.11.2021 16:01 Відповісти
Вас за такие советы по жопе надо бить. Не надо никому советовать медпрепараты потому, что вам кажется. Тем более антибиотики. Для этого есть специально обученные люди, медики их зовут, которые не знают потом что давать пациенту.
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10.11.2021 15:01 Відповісти


вы меня прямо заинтересовали 😀😀
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10.11.2021 15:09 Відповісти
> "принимайте антибиотики"

Не нужны при ковиде никакие антибиотики, тем более принимаемые самовольно.
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10.11.2021 15:12 Відповісти
нужны обязательно. Без них воспаления легких не вылечить.
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10.11.2021 22:43 Відповісти
Прочитайте внимательно, пожалуйста: ни в ЕС, ни в США антибиотики при ковиде не используют, даже когда кладут под кислород, не говоря уже о более лёгких течениях. Можете сами найти в сети штатовские или европейские протоколы, антибиотиков там нет, они нужны только если реально пошла вторичная инфекция, а без этого антибиотики тупо нагружают печень и почки.
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10.11.2021 22:56 Відповісти
воспаление легких делают бактрии. Которые атакуют на фоне вирусной инфекции из-за ослабления организма. Если не использовать антибиотики - организму настанет трандец из-за повреждегния легких воспалением, вызванным бактериями. Не такие медики тупые как вам представляется.
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10.11.2021 23:18 Відповісти
Эммм, вот штатовский общий протокол - https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/clinical-management/hospitalized-adults--therapeutic-management/ никаких антибиотиков там нет. Вот более детальный файл https://files.covid19treatmentguidelines.nih.gov/guidelines/covid19treatmentguidelines.pdf , для течения лёгкой и средней тяжести читаем: "If secondary bacterial pneumonia or sepsis is suspected, administer empiric antibiotics, re-evaluate the patient daily, and de-escalate or stop antibiotics if there is no evidence of bacterial infection." В переводе с басурманского, давать антибиотики при подозрении на вторичную бактериальную пневмонию или сепсис, уменьшить дозу или отменить антибиотики если нет признаков бактериальной инфекциию. Другими словам, забрасывать человека антибиотиками сразу после позитивного теста это "изобретение" исключительно постсовковой территории.
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10.11.2021 23:34 Відповісти
> "воспаление легких делают бактрии. "

Строго говоря, получается, что ковид не вызывает пневмонии в том понимании, в котором это слово употребляется для обычных бактериальных пневмоний. Лёгкие поражаются за счёт неадекватной и неконтролируемой реакции иммунной системы человека, которая как бы входит в авторазгон.
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10.11.2021 23:49 Відповісти
Да, и это тоже правда. Я не отрицаю такой формы воспаления в том числе. Однако бактериальное воспаление тоже распространено при ковиде.
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11.11.2021 21:05 Відповісти
Нет, не распространено, если специально в грязи не валяться. Именно поэтому антибиотики не входят в протоколы как мера первой необходимости. Почему в Украине приняли "альтернативные методики" лично для меня загадка.
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11.11.2021 21:08 Відповісти
Потому что они реально помогают преодолеть воспаление и эффективно работают. Доказано на мне лично и моих родных прошлой зимой.
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11.11.2021 21:25 Відповісти
Карма таки знайшла антивакса.

Краще вбийся ап стєну, бажано кремлівську, замість того, щоб вакцинованих заражати, хворий на голову.
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10.11.2021 13:07 Відповісти
Сьогодні зустрів товариша. Каже, щойно перехворів, заразився від стоматолога, вакцинованого 2 рази . Коли заражаються не вакциновані, вони у більшості випадків хворіють вдома. Коли заражаються вакциновані, вони зі спокійною совістю і сертифікатом ідуть в громадські місця і заражають оточюючих. Виходить, що саме вакциновані є причиною більшості заражень в Україні.
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10.11.2021 14:39 Відповісти
Причина в том, что людям на людей у нас насрать. И вакцина на это никак не влияет.
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10.11.2021 15:06 Відповісти
Два слова йому важко зв'язати, а масонским рупором бачу підробляє непогано. Скоро і до немовлят доберуться зі своєю "вакциною". "Без лоха і жізнь плоха" - не сьогодні придумано. Не дайте з себе лохів робити. Не про вакцину зрештою йдется - невже не видно?
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10.11.2021 12:40 Відповісти
Нагадай мені, скільки вакцин отримує немовля (та взагалі дитина протягом першого року життя)? Там також треба "відстоювати права", купувати довідки, а потім героїчно боротись проти давно забутих хвороб?
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10.11.2021 15:15 Відповісти
якщо ви з того, що відбувається, нічого не зрозуміли, то вже і не зрозумієте. Воно або є, або нема.
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13.11.2021 20:32 Відповісти
Чуваки..Юля Тимошенко в 2008 году обосрала Свинячий и Курячий ГРИПП и всегоь за 8 миилиардов долларов..бараны пля..купите ..ФЛЮ...
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10.11.2021 12:44 Відповісти
Вчера госпитализировали 109, а сегодня в больницах 85. Или срочно выздоровели, или Виталя - супер-математик.
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10.11.2021 12:48 Відповісти
де написано, що госпіталізовано 109? Може у Кличко все ок, просто ви читаєте неуважно?
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10.11.2021 12:57 Відповісти
В Киеве стремительно растет количество больных коронавирусом детей. Только за прошедшие сутки более 100 госпитализированных, что являются рекордными показателями среди несовершеннолетних за весь период пандемии в столице
Так, увеличилось количество детей, больных коронавирусом - 109 за сутки
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10.11.2021 13:02 Відповісти
Штам "Дельта" активно вражає дітей та дає ускладнення. Вчора в Києві госпіталізували рекордну кількість неповнолітніх, - Кличко
А можна поцікавитись пфайзер вже отримала дозвіл на вакцінацію дітей?
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10.11.2021 12:52 Відповісти
Про яку країну світу ви питаєте!? Якщо в США з 5 років Пфайзер отримала дозвіл і вакцінує, то в Україні дозволено з 12 років
https://www.bbc.com/ukrainian/features-59054722 https://www.bbc.com/ukrainian/features-59054722

https://www.dw.com/ru/v-ssha-nachali-privivat-detej-ot-koronavirusa/av-59725744
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10.11.2021 18:45 Відповісти
Я когда правду прочитал о Короне с виРУСом...понял 1 вещь...без СРАНИ РЮССКОЙ мир не выжевет...только со СкркПОНОСом Мавзолея можно обожраться АМЕРИКАНСКОЙ ТУКШОНКИ президента Рузвельта...
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10.11.2021 12:52 Відповісти
РЮССКАЕ быдло...вы когда победите адмирала КОЛЧАКА и Госдеп?быдло тупое пля....
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10.11.2021 12:54 Відповісти
Нда.... +39 С даёт свои результаты.
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10.11.2021 12:59 Відповісти
БАРАН ***** КРАСНОПУЗОЕ..не пиши...МОЛЧИ ПАДАЛЬ ТУПАЯ...
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10.11.2021 13:08 Відповісти
И как ты ещё по клавишам попадаешь...
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10.11.2021 13:32 Відповісти
Та да ..7 ноября 1917 года Балтийские Матросы мочили рюсскае быдло в духе сраного ПРОЛЕТАЙрята...
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10.11.2021 13:07 Відповісти
У нас в Казахстане все без прививок и никто не помирает
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10.11.2021 14:20 Відповісти
а ковід хоч є? Дивився відео одного казаха, як він барана чинить. Так сітку і курдюк обовязково зберігає для лікування простуди. У нас теж так роблять (недарма значна частина половецької (кипчацької) крові є.
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11.11.2021 03:28 Відповісти
Комаровский год назад:

Не преуменьшаете ли вы реальную опасность вируса?

- Нет, я не преуменьшаю. Главное - понимать, что для абсолютного большинства людей этот вирус не опасен. Но те, кому он не грозит, должны сделать все возможное, чтобы защитить уязвимые категории: пожилых людей, людей с серьезными заболеваниями.

Нужно ли сейчас увезти ребенка в деревню во избежание заражения?

- Место пребывания ребенка не имеет никакой связи с коронавирусом. Детям коронавирус не угрожает. Даже если он заболеет коронавирусной инфекцией, то она будет в форме очень легкого ОРЗ. Поэтому пусть ваш ребенок будет там, где вам удобней.

Сейчас запел о-другому: опасно, быстрее прививайтесь. Хотя вирусы всегда мутируют к меньшей летальности и к большей заразности.
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10.11.2021 14:22 Відповісти
1. Комаровский и за поддержку Зели раскаялся.
2. Пока вирус промутирует до меньшей летальности и к большей заразности - много незащищенных помрет.
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10.11.2021 14:50 Відповісти
Так вакцинировать группу риска 50 лет+ Зачем детей трогать? У детей еще несформированная иммунная система и "зашищать" их мРНК вакцинами точно не нужно. В 95% случаев ковид протекает у них бессимптомно. Вопрос остаётся открытым зачем их хотят принудительно вакцинировать? Хотят защитить уже вакцинированых старших людей?
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10.11.2021 15:42 Відповісти
Ви хоч розумієте що пишете...?! Який не сформований імунітет?! Ви хоч розумієте як отой імунітет формується. Чули про карту планових щеплень?! Це якийсь сюр...
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10.11.2021 16:10 Відповісти
При регулярной вакцинации мРНК вакциной вероятность антителозависимого усиления инфекции очень высока

У детей до 19 лет уровень смертности от короновируса <0,01% и ни одного умершего без сопутствующих тяжелых заболеваний.

Большинству людей страх отключил мозг. Средний возраст умерших в Европейском союзе = 83 года.

https://youtu.be/rGwuQeJaYjU с С 29 мин 25 сек до 33 мин 05
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10.11.2021 16:48 Відповісти
вакцинуйтесь і летіть на Луну. в чому проблема. . . Сотрудники NASA решили отложить амбициозную миссию к спутнику Земли. Причин, заставивших исследователей принять такое решение сразу несколько - от пандемии коронавируса до задержки в подписании контрактов агентства. https://joinfo.com/hitech/space/3205612-visadka-lunu-perenesena-nasa-reshili-otlozhit.html
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10.11.2021 15:12 Відповісти
Ну чому мер боксер висвітлює суто медичні новини? Що немає більш досвідченних фахівців? Чому клоун президент командує військом?
Хто наступний повар? Буде вчити як економити на комунальних платежах? Або модельєр буде виписувати аптечні рецепти.
Ми ніколи не вилізимо з цього лайна якщо нами керують такі "проффесіонали найширшого профілю".
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10.11.2021 16:08 Відповісти
Я просто в легкому ах.. від коментів. У людей повна відсутність розуміння що таке вірус?! Що таке соціальна відповідальність?! І що дітей вакцинують з народження. Зараз карантин. І батьки зобов'язані захищати свою дитину. Як раз один із способів захистити, це самому привитись і дотримуватися правил гігієни. Але почули що хочеться... Ніхто не тягне дітей на вакцинацію проти ковіду...
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10.11.2021 16:15 Відповісти
Куди їм розібратися з вірусом, вони не змогли розібратися з своїм вибором президента. У одного на чаші реальні діла і здобутки, у другого пусті обіцянки халяви. Вони вибрали обіцянки халяви.
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10.11.2021 16:43 Відповісти
в Украине это вопрос времени. В Европейском Союзе с 17 августа 2021 начали де факто принудительную вакцинанцию детей с 12 лет.

В Штатах FDA одобрили вакцину для детей от 5 лет.

Вопрос зачем? Чтобы вакцинированных стариков не заразить? А вакцина и не защищает от заражения, только уменьшает тяжесть симптомов.
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10.11.2021 16:56 Відповісти
Філософське питання, навіщо?! Насправді, поки не зрозуміло навіщо вакцинувати дітей від цієї зарази. Хоча якщо подивитись на безвідповідальність дорослих. То це може уповільнити епідемію або звести її на нанівець... Бо основний вид зараження короною це повітряно-крапельний шлях. Основний інкубатор то легені а діти в свою чергу менш захищенні. І тут чим швидше організм знищить заразу тим краще не тільки для носія а і для всіх оточуючих. (В принципі це є стерилізаційний імунітет в якомусь виді).
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10.11.2021 21:21 Відповісти
 
 