Штам "Дельта" активно вражає дітей та дає ускладнення. Вчора в Києві госпіталізували рекордну кількість неповнолітніх, - Кличко
У Києві стрімко зростає кількість хворих на коронавірус дітей. Лише за минулу добу більш як 100 госпіталізованих, що є рекордними показниками серед неповнолітніх за весь період пандемії в столиці.
Про це заявив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, збільшилася кількість хворих на коронавірус дітей - 109 за добу. Зокрема 57 хлопчиків від 11 до 17 років та 52 дівчинки віком від 2 місяців до 17 років.
"Все більше госпіталізують хворих на коронавірус дітей. Бо штам "Дельта", як зазначають медики, - більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей. І вражає з наслідками та ускладненнями", - зазначив Кличко.
Мер додав, що сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання, а 4 з них - у реанімаціях.
Як повідомлялось раніше, Кличко також зазначив, що такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу, тому наступного тижня учні столичних шкіл продовжать навчання в дистанційному режимі.
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им точно клетки надо поменять 😀😀
https://i.ibb.co/pnq0vQH/IMG-20211105-142025-769.jpg
Вы берегите себя, не ждите , что упадёт температура , принимайте антибиотики и контролируйте кислород в крови .
Сделали маме 77 лет (диабет, гипертония, два инсульта, артимия и еще дофига всего) две прививки конец июля - конец августа, Модерна, очередей не было вообще. Побочек - ноль, даже рука не болела.
В конце октября она попала в больницу (не из-за короны), где никто ничего не контролировал по ковиду, и положили к ним в палату больную с температурой. Через 5-7 дней кашлять начали все в палате.
В итоге ковид с подтверждённым тестом уже дома. При этом температуры не было, кашель периодически примерно дней 7 небольшой. Небольшая потеря аппетита, сонливость. Больше никаких симптомов не было.
вы меня прямо заинтересовали 😀😀
Не нужны при ковиде никакие антибиотики, тем более принимаемые самовольно.
Строго говоря, получается, что ковид не вызывает пневмонии в том понимании, в котором это слово употребляется для обычных бактериальных пневмоний. Лёгкие поражаются за счёт неадекватной и неконтролируемой реакции иммунной системы человека, которая как бы входит в авторазгон.
Краще вбийся ап стєну, бажано кремлівську, замість того, щоб вакцинованих заражати, хворий на голову.
Так, увеличилось количество детей, больных коронавирусом - 109 за сутки
А можна поцікавитись пфайзер вже отримала дозвіл на вакцінацію дітей?
https://www.bbc.com/ukrainian/features-59054722 https://www.bbc.com/ukrainian/features-59054722
https://www.dw.com/ru/v-ssha-nachali-privivat-detej-ot-koronavirusa/av-59725744
Не преуменьшаете ли вы реальную опасность вируса?
- Нет, я не преуменьшаю. Главное - понимать, что для абсолютного большинства людей этот вирус не опасен. Но те, кому он не грозит, должны сделать все возможное, чтобы защитить уязвимые категории: пожилых людей, людей с серьезными заболеваниями.
Нужно ли сейчас увезти ребенка в деревню во избежание заражения?
- Место пребывания ребенка не имеет никакой связи с коронавирусом. Детям коронавирус не угрожает. Даже если он заболеет коронавирусной инфекцией, то она будет в форме очень легкого ОРЗ. Поэтому пусть ваш ребенок будет там, где вам удобней.
Сейчас запел о-другому: опасно, быстрее прививайтесь. Хотя вирусы всегда мутируют к меньшей летальности и к большей заразности.
2. Пока вирус промутирует до меньшей летальности и к большей заразности - много незащищенных помрет.
У детей до 19 лет уровень смертности от короновируса <0,01% и ни одного умершего без сопутствующих тяжелых заболеваний.
Большинству людей страх отключил мозг. Средний возраст умерших в Европейском союзе = 83 года.
https://youtu.be/rGwuQeJaYjU с С 29 мин 25 сек до 33 мин 05
Хто наступний повар? Буде вчити як економити на комунальних платежах? Або модельєр буде виписувати аптечні рецепти.
Ми ніколи не вилізимо з цього лайна якщо нами керують такі "проффесіонали найширшого профілю".
В Штатах FDA одобрили вакцину для детей от 5 лет.
Вопрос зачем? Чтобы вакцинированных стариков не заразить? А вакцина и не защищает от заражения, только уменьшает тяжесть симптомов.