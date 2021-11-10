Вакцинація в 11 разів зменшує ризик смерті від "дельта"-штаму коронавірусу, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє, що вакцинація проти коронавірусу в 11 разів зменшує ризик смерті від штаму "Дельта"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Вакцинація - це у першу чергу персональна відповідальність за своє здоров’я. Вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від Delta-штаму COVID-19. Це результати дослідження Американського центру з контролю та профілактики хвороб. Ряд європейських країн вже підтверджують це дослідження на практиці. Наприклад, Велика Британія, Німеччина, Бельгія із більш ніж 65% вакцинованого населення зараз демонструють у 8-14 разів меншу летальність, ніж під час весняної хвилі. Сьогодні в Україні також 91-92% пацієнтів в лікарнях - невакциновані особи. Якби в Україні був рівень вакцинації хоча б на середньоєвропейському - ми б мали на третину менше смертей щодня", - пояснив голова МОЗ.

Водночас, наголосив Ляшко, вакцинація врятувала вже 6 тисяч життів українців.

"Ті, хто пропустив дату введення 2-ї дози, отримайте її якнайшвидше, дозвольте вакцині працювати на ваше здоров'я. Рекомендований інтервал, в який бажано зробити друге щеплення, становить для вакцини CoronaVac 14-28 днів, Pfizer - 21-28 днів, Moderna - 28 днів, AstraZeneca - 4-12 тижнів", - додав міністр.

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