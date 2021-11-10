Система охорони здоров'я Києва працює на межі можливостей, а ситуація з COVID-19 погіршується, - Кличко

Ситуація з коронавірусом у Києві погіршується, система охорони здоров'я столиці працює на межі можливостей.

Про це заявив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодня помирають десятки людей. Щодня – понад 1,5 тисячі нових хворих. Так довго тривати не може… І, на жаль, багато вірусних нігілістів розуміють це, тільки потрапивши в реанімацію. І потім звинувачують усіх, але не себе. Зауважу, що на сьогодні, хоч Київ і є лідером з вакцинації в Україні, але ми повинні мобілізуватись і показати, що можемо дати відповідь і захиститися від вірусу. Вакцина є. Пункти, де можна отримати щеплення, працюють. Ідіть і вакцинуйтесь!", - сказав Кличко.

Мер зазначив, що система охорони здоров'я столиці працює вже на межі можливостей, а ситуація з поширенням коронавірусу в місті й надалі погіршується.

"Не відвідуйте публічні місця без нагальної потреби. Не користуйтеся громадським транспортом, якщо немає гострої необхідності! Не ігноруйте небезпеку. Це може надто дорого коштувати… І ви наражаєте на небезпеку не тільки себе - ви нехтуєте здоров'ям своїх близьких! Ми не закрили заклади, торговельні центри, транспорт для вакцинованих та людей із тестами. Але ситуація погіршується. Давайте не доводити її до повного локдауну", – закликав мер столиці.

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За словами Кличка, зараз заповненість ліжок у медзакладах Києва – 73%, але у деяких лікарнях – 99-100%. Водночас 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки, а ліжка з киснем заповнені на 70%.

Він також повідомив, що у місті до прийому хворих на COVID-19 підготовлено понад 6 тис. ліжок, з них близько 90% у комунальних медзакладах забезпечені киснем. Також у столиці є майже 500 апаратів штучної вентиляції легень.