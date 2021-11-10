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Новини Коронавірус і карантин
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Система охорони здоров'я Києва працює на межі можливостей, а ситуація з COVID-19 погіршується, - Кличко

Система охорони здоров'я Києва працює на межі можливостей, а ситуація з COVID-19 погіршується, - Кличко

Ситуація з коронавірусом у Києві погіршується, система охорони здоров'я столиці працює на межі можливостей.

Про це заявив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодня помирають десятки людей. Щодня – понад 1,5 тисячі нових хворих. Так довго тривати не може… І, на жаль, багато вірусних нігілістів розуміють це, тільки потрапивши в реанімацію. І потім звинувачують усіх, але не себе. Зауважу, що на сьогодні, хоч Київ і є лідером з вакцинації в Україні, але ми повинні мобілізуватись і показати, що можемо дати відповідь і захиститися від вірусу. Вакцина є. Пункти, де можна отримати щеплення, працюють. Ідіть і вакцинуйтесь!", - сказав Кличко.

Мер зазначив, що система охорони здоров'я столиці працює вже на межі можливостей, а ситуація з поширенням коронавірусу в місті й надалі погіршується.

"Не відвідуйте публічні місця без нагальної потреби. Не користуйтеся громадським транспортом, якщо немає гострої необхідності! Не ігноруйте небезпеку. Це може надто дорого коштувати… І ви наражаєте на небезпеку не тільки себе - ви нехтуєте здоров'ям своїх близьких! Ми не закрили заклади, торговельні центри, транспорт для вакцинованих та людей із тестами. Але ситуація погіршується. Давайте не доводити її до повного локдауну", – закликав мер столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від коронавірусу в Києві померли 73 людини, виявили 1 740 нових випадків, - Кличко. ВIДЕО

За словами Кличка, зараз заповненість ліжок у медзакладах Києва – 73%, але у деяких лікарнях – 99-100%. Водночас 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки, а ліжка з киснем заповнені на 70%.

Він також повідомив, що у місті до прийому хворих на COVID-19 підготовлено понад 6 тис. ліжок, з них близько 90% у комунальних медзакладах забезпечені киснем. Також у столиці є майже 500 апаратів штучної вентиляції легень.

Автор: 

лікарня (1357) Київ (19429) Кличко Віталій (3509) медицина (2116) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
ну как объяснить что сама вакцинация не начинает работать мгновенно... вот укололся и фсё - индульгенция от короны.... еще как минимум несколько дней или недель человек уязвим так же как и не вакцинированный... более того... даже идущий (бегущий ради сертификата) за первой прививкой может быть уже болен (или день-два или неделю если бессимптомно)
я НЕ ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ !!! просто включайте мозг.. сделал прививку и вышел с дыркой и ты уже бессмертен - такого не бывает !!! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ДЕТЕЙ !!!!
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10.11.2021 13:19
+2
Продовжуйте за допомогою дискримінації примушувати вакцинуватися людей до 50-ти років, серед яких статистика смертності 3 випадки на 100 000 заражень і далі забивайте на вакцинацію старших 50-ти, шляхом індивідуального підходу до них і дефіцит Пенсійного фонду буде впевнено зменшуватись. Серед цієї групи смертність 103 випадки на100 000 заражень і ті 93% невакцинованих, що вмирають в українських лікарнях саме люди старші 50-ти років.
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10.11.2021 13:29
+1
У Києві закриті тільки школи. Все інше працює, скрізь повно людей ,ніяких обмежень, отже "зелена зона"...
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10.11.2021 12:22
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Но антиваксерам прикольно - они получат бесплатный пакет:

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10.11.2021 12:16 Відповісти
НО КЛОУН🤡🤢🐲😈 СОБОЙ ВПОЛНЕ ДОВОЛЕН - СУШИТ КОФТУ ,ОБЕДАЕТ И ХОРОШО КАКАЕТ
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10.11.2021 13:38 Відповісти
И вакцинованых куча, и в транспорт не пускают, и в магазины не пускают, и на работу не пускают и кругом уже ходить нельзя, а болящих дофига и больше. Как так?
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10.11.2021 12:20 Відповісти
Та вроде уже писали что скорее всего пик уже пройден, а по словам Кличко получается что нет.
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10.11.2021 12:50 Відповісти
У Києві закриті тільки школи. Все інше працює, скрізь повно людей ,ніяких обмежень, отже "зелена зона"...
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10.11.2021 12:22 Відповісти
Шо працюе? Только вакцинированное. Ну + эпицентры. Делайте выводы.
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10.11.2021 12:48 Відповісти
"В следующую волну пандемии город не планирует закрывать детские сады и начальную школу на карантин." об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко"

""Мы готовы. Медицинская отрасль готова. Все медицинские учреждения, специализирующиеся на инфекционных болезнях, полностью оснащены, что касается защиты и оборудования. Город Киев получил большую часть тех материалов, которые крайне необходимы."
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10.11.2021 12:32 Відповісти
Расскажи сколько развернул дополнительных коек, оборудовал вагонов метро ик-излучателями, добавил единиц транспорта на маршруты, установил автоматов по продаже масок. Шо, все по нулям?
И нахрена городу такой мер?
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10.11.2021 12:51 Відповісти
лечат не койки, а врачи. Медработников ограниченное количество
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10.11.2021 13:23 Відповісти
Хорошо в том кресле, жирно)) Да с собой не заберешь на тот свет, нахера вам столько денег)))
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10.11.2021 13:14 Відповісти
ну как объяснить что сама вакцинация не начинает работать мгновенно... вот укололся и фсё - индульгенция от короны.... еще как минимум несколько дней или недель человек уязвим так же как и не вакцинированный... более того... даже идущий (бегущий ради сертификата) за первой прививкой может быть уже болен (или день-два или неделю если бессимптомно)
я НЕ ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ !!! просто включайте мозг.. сделал прививку и вышел с дыркой и ты уже бессмертен - такого не бывает !!! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ДЕТЕЙ !!!!
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10.11.2021 13:19 Відповісти
На гвынтокрыл - и в Тернополь усих. У них там желтая зона
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10.11.2021 13:24 Відповісти
Продовжуйте за допомогою дискримінації примушувати вакцинуватися людей до 50-ти років, серед яких статистика смертності 3 випадки на 100 000 заражень і далі забивайте на вакцинацію старших 50-ти, шляхом індивідуального підходу до них і дефіцит Пенсійного фонду буде впевнено зменшуватись. Серед цієї групи смертність 103 випадки на100 000 заражень і ті 93% невакцинованих, що вмирають в українських лікарнях саме люди старші 50-ти років.
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10.11.2021 13:29 Відповісти
Ни фига себе!!!!!!! Пидалик, у нас после вашего правления, еще есть здравоохранение???????!
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10.11.2021 15:01 Відповісти
 
 