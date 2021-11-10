Росія продовжує бити рекорди з добової смертності від COVID-19: померли 1 239 пацієнтів
9 листопада в Росії підтвердили 38 058 нових випадків коронавірусної інфекції та 1239 смертей серед пацієнтів із COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс".
Сьогоднішній показник смертності став рекордним для країни від початку епідемії. Попередній максимальний показник померлих було зафіксовано напередодні, 8 листопада – 1211 року.
Із 25 жовтня в Росії щодня помирає щонайменше 1,1 тис. хворих на COVID-19.
У вівторок найбільше смертей серед інфікованих зареєстрували в Москві (98) та Санкт-Петербурзі (82). Столиця країни є регіоном із найбільшою кількістю смертей серед інфікованих – 32 305.
Усього від початку епідемії від цієї хвороби померло 250 454 росіянина, зафіксовано 8,91 млн інфікувань коронавірусом.
За офіційною інформацією, активно на COVID-19 хворіє майже 1,3 млн росіян.
До статистики країни у РФ також додають показники з окупованого українського півострова Крим.
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Короче типичное колесо гэнотьбы!Когда пэрэмога превращается в зраду!АХАХАХХА
реально -в 3 раза.даже з середнеазиатскими и китайскими гастарбайтерами...
хотя б в 10--ть ))
1. населення раші РЕАЛЬНО в 3 рази більше України.
2.статистика раші втричі(у два рази точно) занижує смертність від ковід...
Рекорд по Украине - 1 умерший на 50965 человек.
Так им до нас еще далеко...