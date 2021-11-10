Росія продовжує бити рекорди з добової смертності від COVID-19: померли 1 239 пацієнтів

9 листопада в Росії підтвердили 38 058 нових випадків коронавірусної інфекції та 1239 смертей серед пацієнтів із COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс".

Сьогоднішній показник смертності став рекордним для країни від початку епідемії. Попередній максимальний показник померлих було зафіксовано напередодні, 8 листопада – 1211 року.

Із 25 жовтня в Росії щодня помирає щонайменше 1,1 тис. хворих на COVID-19.

У вівторок найбільше смертей серед інфікованих зареєстрували в Москві (98) та Санкт-Петербурзі (82). Столиця країни є регіоном із найбільшою кількістю смертей серед інфікованих – 32 305.

Усього від початку епідемії від цієї хвороби померло 250 454 росіянина, зафіксовано 8,91 млн інфікувань коронавірусом.

За офіційною інформацією, активно на COVID-19 хворіє майже 1,3 млн росіян.

До статистики країни у РФ також додають показники з окупованого українського півострова Крим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу у світі від COVID-19 померли 7,6 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками. ІНФОГРАФІКА