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Новини Коронавірус і карантин
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Росія продовжує бити рекорди з добової смертності від COVID-19: померли 1 239 пацієнтів

Росія продовжує бити рекорди з добової смертності від COVID-19: померли 1 239 пацієнтів

9 листопада в Росії підтвердили 38 058 нових випадків коронавірусної інфекції та 1239 смертей серед пацієнтів із COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс".

Сьогоднішній показник смертності став рекордним для країни від початку епідемії. Попередній максимальний показник померлих було зафіксовано напередодні, 8 листопада – 1211 року.

Із 25 жовтня в Росії щодня помирає щонайменше 1,1 тис. хворих на COVID-19.

У вівторок найбільше смертей серед інфікованих зареєстрували в Москві (98) та Санкт-Петербурзі (82). Столиця країни є регіоном із найбільшою кількістю смертей серед інфікованих – 32 305.

Усього від початку епідемії від цієї хвороби померло 250 454 росіянина, зафіксовано 8,91 млн інфікувань коронавірусом.

За офіційною інформацією, активно на COVID-19 хворіє майже 1,3 млн росіян.

До статистики країни у РФ також додають показники з окупованого українського півострова Крим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу у світі від COVID-19 померли 7,6 тис. осіб. Україна - у трійці лідерів за летальними випадками. ІНФОГРАФІКА

росія (64984) смертність (195) статистика (2247) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+8
На жаль, нам хвалитися нічим. У росії населення вчетверо більше, ніж у нас, а померло від коронавірусу лише в півтора рази більше, ніж у нас за добу. Правда, не виключено, що кацапи брешуть і в рази занижують рівень смертності від ковіду у своїх офіційних звітах. Списують померлих, наприклад, на звичайну пневмонію.
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10.11.2021 12:26
+7
пригоженский боевой опарыш а ты видел какой внешний долг штатов ?
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10.11.2021 12:27
+4
на росії за вчора 1211 померлих від ковіду на 140 млн населення, в Україні 813 померлих на 38 млн. Невже не зрозуміло, що в нас в рази гірше ніж навіть у них? Чи новину в Офісі сраного Зеленського писали?
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10.11.2021 12:36
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главное не сбавлять темпы чем больше их тем меньше нам
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10.11.2021 12:19 Відповісти
было 1211 а стало 1239! Ох и рекорды бьют😂А вот в Украине было 499 а стало 861! Это при том что населения в 5 раз меньше чем в Рахе!

Короче типичное колесо гэнотьбы!Когда пэрэмога превращается в зраду!АХАХАХХА
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10.11.2021 12:25 Відповісти
пригоженский боевой опарыш а ты видел какой внешний долг штатов ?
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10.11.2021 12:27 Відповісти
Обоснуй что я пригоженский? только пригожинским доступна статистка смертности в Украине?Ахахахаха
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10.11.2021 12:30 Відповісти
Жорік,только "прігожинскіе отсоси" счітают,шо насєлєніє рашкі в 5 раз больше,нежелі в Украіне..

реально -в 3 раза.даже з середнеазиатскими и китайскими гастарбайтерами...
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11.11.2021 09:05 Відповісти
не встидайся, пиши в 50 раз більше, хто тих ординців рахувати буде.
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10.11.2021 12:27 Відповісти
Почему в 50 раз? Просто в 5
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10.11.2021 12:29 Відповісти
Звідки цифри, обоснуйте? перепису давно не було, фуйло плаче що чисельність населення скорочується, працівників загсів що написали що на росії залишилось 89-90 млн, позвільняли.
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10.11.2021 12:40 Відповісти
Юзай гугл! Там всё наптсано! В Лучшем случае в Украине осталось 25-30 млн!Все нормальные люди сваливают с Украины!
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10.11.2021 12:42 Відповісти
Все зрозуміло, виявляється що всі нормальні люди це діти депутатів Держдуми росії, які давно з неї звалили.
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10.11.2021 12:44 Відповісти
Та й звалюють в основному мешканці західних областей, бандерівці.
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10.11.2021 12:47 Відповісти
В Наросії десь 145 млн. душ. Але більша частина з них китайці, бо китайці регулярно перетинають російсько-китайський кордон в одному напрямку невеличкими групами по 3-5 млн. чоловік.
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10.11.2021 12:50 Відповісти
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10.11.2021 14:25 Відповісти
Нажаль смертність в Україні на 100 000 населення в 2-3 рази вища ніж в Наросії, якщо користуватись офіційною статистикою. Але тут є один момент - в Наросії ЗАВЖДИ брешуть, у нас теж брешуть, але меньше.
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10.11.2021 12:48 Відповісти
наросії коронавірусних списують на інші хвороби, щоб зменшити статистику, а в нас можуть дописати тих. кого не стало через інші хвороби, що закрутити гайки
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10.11.2021 12:56 Відповісти
5 -неочень солідно...

хотя б в 10--ть ))
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11.11.2021 09:06 Відповісти
Это временно. Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров
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10.11.2021 12:27 Відповісти
Свинособаки 100% занижают данные
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10.11.2021 12:45 Відповісти
На жаль, нам хвалитися нічим. У росії населення вчетверо більше, ніж у нас, а померло від коронавірусу лише в півтора рази більше, ніж у нас за добу. Правда, не виключено, що кацапи брешуть і в рази занижують рівень смертності від ковіду у своїх офіційних звітах. Списують померлих, наприклад, на звичайну пневмонію.
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10.11.2021 12:26 Відповісти
предполагая так, вы должны выдерживать и паралель - наши тогда киздят не меньше
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10.11.2021 12:33 Відповісти
Під час другої прививки на власні вуха чув, як сімейному лікареві доповідили про спалах ковіду у 2 населених пунктах. Кожного дня з цікавості простежую інформацію про захворюваність в даній громаді. Але в офіційних даних ті захворювання не відображаються. Так що будемо сподіватися, що українська статистика не бреше.
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10.11.2021 12:39 Відповісти
Ковід фіксується не по громадах, а по місцям проведення тестів.
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10.11.2021 12:45 Відповісти
На сайтах йде захворюваність саме по територіальних громадах.
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10.11.2021 13:08 Відповісти
бреше тоже, навіть не сумнівайтеся. чомусь зріє впевненість, що по смертям тре хоча б на 3 множити у нас і можливо навіть більше ніж на 3 у мордорі. а по хворим не маю уявлення. хто по селам і районам сильно їх там рахує. більшість з них самі не поїдуть в район до лікаря якщо не прижме
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10.11.2021 12:50 Відповісти
зазомбованим рашенпропагандою.

1. населення раші РЕАЛЬНО в 3 рази більше України.

2.статистика раші втричі(у два рази точно) занижує смертність від ковід...
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11.11.2021 09:10 Відповісти
наши тоже нехилые...
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10.11.2021 12:22 Відповісти
А думаешь чего у потерпевшего рейтинги летят? Его лохторат уменьшается естественным путём
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10.11.2021 12:26 Відповісти
Ти каннібал?
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10.11.2021 12:34 Відповісти
Їх не з'їдають, вони вмирають завдяки "турботі" преЗедента.
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10.11.2021 12:35 Відповісти
Тут и потерпевший не сильно виноват. Не он же ативаксерам мозги вынул.
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10.11.2021 13:34 Відповісти
Да хрен з тими дикунами, ми не відстаємо.
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10.11.2021 12:26 Відповісти
На те поголів*я ці показники в межах природного "падєжа скота".
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10.11.2021 12:28 Відповісти
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10.11.2021 12:28 Відповісти
А знаете почему зелох не агитирует с экранов тв про необходимость вакцинации. Все просто: электорат зеупыря - долпоепы, а долпоепы и антиваксеры - это одни и те же персонажи. Поэтому чтобы не терять голоса поддержки, зечмо молчит. Ему насрать на *********, которые каждый день подыхают от ковида, рейтинг важнее!
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10.11.2021 12:32 Відповісти
А чому рейтинг Єс просів на 0,6%? Не вакцинувалися і вимерли?
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10.11.2021 12:35 Відповісти
Електорат ЕС, це, в більшості своїй, добре освічені і забезпечені люди. Нажаль, в Україні їх стає все менше, а бидла 73% все більше.
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10.11.2021 12:40 Відповісти
Ви переконані, що називаючи тих що проголосівав за зєйла зєбілами і бидлом, ви привертаєте на сторону ЄС обдурених виборців? А з 13% прихильників знову до влади ваш лідер не прийде.
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10.11.2021 13:12 Відповісти
Их называют зебилами и быдлом, потому что они - зебилы и быдло. Высравшие свои мозги и проголосовавшее "по приколу". Потому что человек с мозгом попросту не смог бы проголосовать за клоуна, который хреном по роялю играет - ему бы такое мозг не позволил. Этих номинантов премии Дарвина вообще надо права голоса лишить, как недееспособных, а не "привлекать" на чью-то сторону. Они доказали, что попросту не имеют права голосовать, потому что своим дебелизмом привели страну к полной катастрофе.
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10.11.2021 14:48 Відповісти
В перерахунку на кількість населення Зєля впевнено перемагає пуйла в змаганні за смерті громадян своїх країн.
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10.11.2021 12:34 Відповісти
мало
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10.11.2021 12:36 Відповісти
на росії за вчора 1211 померлих від ковіду на 140 млн населення, в Україні 813 померлих на 38 млн. Невже не зрозуміло, що в нас в рази гірше ніж навіть у них? Чи новину в Офісі сраного Зеленського писали?
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10.11.2021 12:36 Відповісти
Когда был курортный сезон мне вообще не записали..а теперь хер докажешь...и жаль бабки на покупку сертификата. и вакцинироваться западло..
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10.11.2021 13:26 Відповісти
таке трапляється, коли країною 'править' вол де мор, що перекладається з французької, як 'політ смерті'
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10.11.2021 13:00 Відповісти
Хммм....значит по факту.....значительно! больше чем полк в сутки..... да, я всегда верил в Расссиию....
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10.11.2021 13:25 Відповісти
Рекорд по России - 1 умерший на 117974 человек.
Рекорд по Украине - 1 умерший на 50965 человек.
Так им до нас еще далеко...
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10.11.2021 13:40 Відповісти
И то
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10.11.2021 14:23 Відповісти
 
 