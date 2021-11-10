Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю через міграційну кризу: Ми відправляємо Мінську таку інформацію офіційними каналами
Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю, якщо режим Олександра Лукашенка не зупинить тиск за допомогою мігрантів.
Про це у коментарі заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами Мюллера, сценарій повного закриття кордону із Білоруссю розглядається.
"Ми відправляємо дипломатичними і офіційними каналами таку інформацію білоруській владі, що така загроза існує, якщо білоруська влада не припинить гібридну війну на кордоні", – заявив Мюллер.
Він зазначив, що відповіді з боку Білорусі наразі немає.
Топ коментарі
+15 Anatoliy A #437998
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+12 Valery Greff
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+7 Яр Холодний
показати весь коментар10.11.2021 12:37
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на них и больниц в Украине не хватит !!!
и тут водой надо
ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ МОЛЧИТ- КАК СТРАУСЫ головы в асфальт спрятали ?
Потом отдельно с каждой страной подписывать безвизовый режим через биопаспорта , чтобы въезд и выезд был контролирован , как в ЕС ( отпечатки пальцев, скан глаз, справка о несудимости и т д)
Надо очищать Украину от совковогомусора и криминала , который ******** в Украине жить
Так же и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
Головне протриматись хоча б один місяць.
Не боятся, что белорусы перестанут продавать польские товары в рашку?