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Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю через міграційну кризу: Ми відправляємо Мінську таку інформацію офіційними каналами

Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю через міграційну кризу: Ми відправляємо Мінську таку інформацію офіційними каналами

Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю, якщо режим Олександра Лукашенка не зупинить тиск за допомогою мігрантів.

 Про це у коментарі заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Мюллера, сценарій повного закриття кордону із Білоруссю розглядається.

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"Ми відправляємо дипломатичними і офіційними каналами таку інформацію білоруській владі, що така загроза існує, якщо білоруська влада не припинить гібридну війну на кордоні", – заявив Мюллер.

Він зазначив, що відповіді з боку Білорусі наразі немає.

Автор: 

Білорусь (7925) кордон (4754) мігранти (1108) нелегали (383) Польща (8489)


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Топ коментарі
+15
Давно пора.После первых же попыток бульбофюрера гадить Европе.Пусть сидят в своем зоопарке.
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10.11.2021 12:31
+12
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10.11.2021 12:30
+7
Тільки що говорив по телефону з товаришем Рідня його дружини - в прикордонні Гродненщини живе Вчора вони розмовляли з ними по телефону Кажуть - в бік Польщі пруть автобуси з "чорними" у супроводі міліції В селах не зупиняються На місці їх вивантажують і оточують "кордонами" - щоб у села не лізли Люди готуються до того що їх можуть "на постой" підселять - коли морози вдарять Зокрема нібито "слух пройшов" що готують у школах спортзали
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10.11.2021 12:37
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10.11.2021 12:30 Відповісти
Давно пора.После первых же попыток бульбофюрера гадить Европе.Пусть сидят в своем зоопарке.
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10.11.2021 12:31 Відповісти
Насколько знаю Эрдоган к себе не завозит, кроме того у него этих беженцев с пару миллионов в стране на шее сидит , что уже недовольство турков вызывает , особенно на юге. Таки вам кацапам за свой масквабад переживать лучше, чем за Европу
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10.11.2021 12:48 Відповісти
З Масквабаді чорних вже давно більше, ніж тих, хто себе чомусь кличе "руськими".
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10.11.2021 12:54 Відповісти
Це атака не на Польщу. Польща повинна поки тільки замовкнути коли ерефія продовже війну з Україною. Як замовкла Франція після жовтих желетів. Війна з Польщею буде тільки після перемоги путіна в Україні і імовірно в Казахстані. Там русні теж вистачає.
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10.11.2021 12:36 Відповісти
То есц апосся падения ссысрани и засрани, и города серов де серут па падъездам.
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10.11.2021 12:53 Відповісти
Спочатку треба було закрити кордон, а потім заявляти !!!
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10.11.2021 13:18 Відповісти
Да чего вы еще ждете, поляки? Требуйте закрытия пролета самолетов и прохода поездов из Лукахоза.
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10.11.2021 12:35 Відповісти
Тільки що говорив по телефону з товаришем Рідня його дружини - в прикордонні Гродненщини живе Вчора вони розмовляли з ними по телефону Кажуть - в бік Польщі пруть автобуси з "чорними" у супроводі міліції В селах не зупиняються На місці їх вивантажують і оточують "кордонами" - щоб у села не лізли Люди готуються до того що їх можуть "на постой" підселять - коли морози вдарять Зокрема нібито "слух пройшов" що готують у школах спортзали
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10.11.2021 12:37 Відповісти
Вот белорусы тогда "отловятся!!!" Когда к ним черножопых навезут, и они у них ассимилируют!!! Вот смеху будет, люди сразу "лукавому усатому" "спасибо" с большой буквы скажут!!!
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10.11.2021 12:46 Відповісти
Говорив з хлопцями-житомирянами Сказали - по селах у нас уже люди картеччю запасаються Готуються до того коли Лука перенаправлятиме потоки через наш кордон Тут їх точно зустрінуть не "толерантно" А їсти ж "біженцям" треба То почнуть грабувать і красти Ну і "отримають" відповідь! (Їх і раніше тихцем "на той світ" відправляли - прикордонники трупи в погранзоні знаходили час від часу)
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10.11.2021 12:53 Відповісти
Пусть вакцинируются быстрее , бо мигранты без вакцин
на них и больниц в Украине не хватит !!!
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10.11.2021 12:56 Відповісти
И, главное , что бы Святого Писания читали по－больше😀
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10.11.2021 15:41 Відповісти
Правильно делают, потому, что Меркельша поговори с Зе и мигранты потекут сюда, в Украину. Только здесь, как в анекдоте про письмо негра домой...."вот если зеленую зиму еще терпеть можно, то в белую зиму вообще можно сдохнуть "😀😀😀😀😀
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10.11.2021 15:38 Відповісти
ПУСТЬ стоят мигрантов в раше - там тоже с ЕС есть граница
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10.11.2021 15:46 Відповісти
Порадив би родичам товариша об'єднуватись в якісь загони тероборони, тільки питання часу, коли чорні полізуть по хатам білорусів
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10.11.2021 12:50 Відповісти
закройти Раша транзит , Лука Звизды получит ,
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10.11.2021 12:38 Відповісти
Зеля выручит, пустят потоки через Украину
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10.11.2021 12:42 Відповісти
+100
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10.11.2021 13:41 Відповісти
Даже, не сомневаюсь в этом.😀
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10.11.2021 16:55 Відповісти
На росии и в Беларуси распространяется информация об якобы отсутствии реакции со стороны ЕС о применении Польшей оружия против мигрантов, т.о. ЕС соглашается с любыми "незаконными действиями в решении миграционного кризиса" и из-за этого есть риск пограничного конфликта. Пропаганда работает на полную! Бульбафюрер и ***** сами создали кризис, а теперь переворачивают все с ног на голову.
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10.11.2021 12:41 Відповісти
В ЕС разгоняют водой митинги .
и тут водой надо
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10.11.2021 15:47 Відповісти
Водой с салом. Это для исламиста хуже карачуна)
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10.11.2021 16:56 Відповісти
може закрити, а може не закрити
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10.11.2021 12:42 Відповісти
Границу между странами ЕС и Минским генерал губернаторством РФ нужно перекрывать наглухо, а пограничным и полицейским отрядам и отрядам самообороны разрешить ( как минимум) применение травматического оружия на поражение в случае попытки незаконного пересечения границы.
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10.11.2021 12:43 Відповісти
Когда введут визы с рашей , Беларусью , Грузией, азербайджанцам и др пост советскими республиками
ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ МОЛЧИТ- КАК СТРАУСЫ головы в асфальт спрятали ?
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10.11.2021 12:48 Відповісти
А с айзерами зачем?
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10.11.2021 13:02 Відповісти
Правило сначала должно быть одно для всех - визы через посольства.

Потом отдельно с каждой страной подписывать безвизовый режим через биопаспорта , чтобы въезд и выезд был контролирован , как в ЕС ( отпечатки пальцев, скан глаз, справка о несудимости и т д)
Надо очищать Украину от совковогомусора и криминала , который ******** в Украине жить
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10.11.2021 13:08 Відповісти
Это надо было делать еще вчера.
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10.11.2021 12:51 Відповісти
Как только поляки закроют кордон, всё это агресивное и не желающее работать говно, колхозное чмо с х..лом, напрявят к нам.
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10.11.2021 12:53 Відповісти
Всё очевидно. Как сейчас, так и несколько лет ранее кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. С этой же целью, в частности, они устраивали ковровые бомбёжки Сирии.
Так же и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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10.11.2021 12:58 Відповісти
нужно закрыть границу для ВСЕХ белорусов - пусть они у таракана спросят как им теперь попасть в Польшу?!! p.s. "проблему" с "нелегалами" лет 70 назад решалась бы быстро кардинально и ЭФФЕКТИВНО - пара очередей из МГ - 42 и "проблемы" больше НЕТ все будут знать - нелегальный переход границы опасен для жизни!!
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10.11.2021 12:59 Відповісти
Минирование －очень эффективно) и...дешево.
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10.11.2021 17:04 Відповісти
Гібридна війна московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
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10.11.2021 12:59 Відповісти
Так там з іншого боку такі самі мастера знищувати населенні пункти, більшовики не менше сіл знищили разом з людьми, в тій самій Біларусі.
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10.11.2021 13:08 Відповісти
Поляки, зачем вам ответ "бацьки"? вы делайте свое дело, сделаете, таракан сам за ответами обратится, а вы его нах. к пуйлу тут же посылайте. для того усатого уе....бка так понятлееве.
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10.11.2021 13:14 Відповісти
Батька плевал на всякую информацию, и по разным каналам.
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10.11.2021 14:33 Відповісти
Principe pravilno.Litva i Latvija dolzni poderzat takoje.Interesno kakim togda obrozom masini s Belorus budet jexat v Evropu?
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10.11.2021 15:46 Відповісти
Не пускати тих "біженців" нікуди, просто скоро морози вдарять вони самі повтікають.
Головне протриматись хоча б один місяць.
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10.11.2021 15:49 Відповісти
А партизанские тропы тоже перекроют?
Не боятся, что белорусы перестанут продавать польские товары в рашку?
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10.11.2021 16:06 Відповісти
 
 