Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю через міграційну кризу: Ми відправляємо Мінську таку інформацію офіційними каналами

Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю, якщо режим Олександра Лукашенка не зупинить тиск за допомогою мігрантів.

Про це у коментарі заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Мюллера, сценарій повного закриття кордону із Білоруссю розглядається.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда наполягає на забороні польотів над країнами ЄС для авіакомпаній, які доставляють мігрантів в Білорусь, - Моравецький

"Ми відправляємо дипломатичними і офіційними каналами таку інформацію білоруській владі, що така загроза існує, якщо білоруська влада не припинить гібридну війну на кордоні", – заявив Мюллер.

Він зазначив, що відповіді з боку Білорусі наразі немає.