Спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до України не фіксуємо, - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України наразі не фіксує спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Нині ми не фіксуємо спроб груп нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до України", - сказав Демченко.

За його словами, Держприкордонслужба враховує ситуацію на кордоні Польщі, Литви, Латвії з Білоруссю, велику кількість нелегальних мігрантів, які намагаються прямувати з Білорусі до країн ЄС.

"Ми, звісно, не виключаємо, що ці потоки можуть бути перенаправлені у напрямку України. Це все ми враховуємо у нашій службовій діяльності", - пояснив Демченко.

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