Спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до України не фіксуємо, - Держприкордонслужба
Державна прикордонна служба України наразі не фіксує спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Нині ми не фіксуємо спроб груп нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до України", - сказав Демченко.
За його словами, Держприкордонслужба враховує ситуацію на кордоні Польщі, Литви, Латвії з Білоруссю, велику кількість нелегальних мігрантів, які намагаються прямувати з Білорусі до країн ЄС.
"Ми, звісно, не виключаємо, що ці потоки можуть бути перенаправлені у напрямку України. Це все ми враховуємо у нашій службовій діяльності", - пояснив Демченко.
Топ коментарі
+5 J5X5 name #411746
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+5 S. Fogger
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+4 гена крокодил #476372
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В Украине нет вообще никаких вопросов с легализацией чучмеков, если есть хоть какие-нибудь знакомые - даже для нелегала из контейнера с бананами тимчасовий вид на жительство - цена вопроса 3 тыщи гривен и неделя времени.
Кто хотел - давно уже здесь.
Так вони вже давно тут, кожного тижня бухий банабак десь в Одесі на БМВ когось збиває.
Це русняві десантники у паранджі, чи якісь ГРУшні шпигуни? Диверсанти?
Для чого їм просочуватися з чурбанами в Чернігівську область?
Ви взагалі були колись біля білоруського кордону?
Там танкова дівізія заїде - ніхто не побачить.
В любом случае - эти люди работают, а братва на польско-белорусской границе таким заниматься не собирается от слова совсем.
Чего на этот раз- Бурштынная народная недореспублика с беларускими ихтамнетами на Волыни?
Русню пропускали при попустительстве (или, скорее по прямому приказу) гqндона Литвина, либо зажимали погранцов по заставам силой, потому шо стрелять в дырявых петухов бьіло запрещено.