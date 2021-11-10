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Спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до України не фіксуємо, - Держприкордонслужба

Спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до України не фіксуємо, - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України наразі не фіксує спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Нині ми не фіксуємо спроб груп нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до України", - сказав Демченко.

За його словами, Держприкордонслужба враховує ситуацію на кордоні Польщі, Литви, Латвії з Білоруссю, велику кількість нелегальних мігрантів, які намагаються прямувати з Білорусі до країн ЄС.

"Ми, звісно, не виключаємо, що ці потоки можуть бути перенаправлені у напрямку України. Це все ми враховуємо у нашій службовій діяльності", - пояснив Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю через міграційну кризу: Ми відправляємо Мінську таку інформацію офіційними каналами

Автор: 

Білорусь (7925) Держприкордонслужба ДПСУ (5943) кордон (4754) Демченко Андрій (342)


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Топ коментарі
+5
Правильно. Не фіксуйте. Може само рассасьоцца.
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10.11.2021 12:43
+5
Операции по захвату вагнеровцев не было, сосредоточения росиянских войск на границе нет, попыток проникновения нелегальных мигрантов в Украину не зафиксировано. Бл...дь! Это пздц! Королевство кривых зеркал!
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10.11.2021 12:52
+4
Кацапсина чё за своей порцией унижения припёрся ? Які ви все таки огідні
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10.11.2021 12:54
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Правильно. Не фіксуйте. Може само рассасьоцца.
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10.11.2021 12:43 Відповісти
Це тільки питання часу...
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10.11.2021 12:43 Відповісти
Все нажаль ще попереду...
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10.11.2021 12:44 Відповісти
Та да, спят Ибрагимы и Мухаммады, и видят, как после сорокадневной очереди в Козятинське районне управління міграційної служби им дают тимчасовий вид на жительство и единоразову допомогу у розмірі 17 гривень на чючмека.
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10.11.2021 12:53 Відповісти
Вы иронизируете, а со стороны Гомеля в Черниговской области есть несколько лагерей содержания нелегалов. Их там дофига и кормят их хорошо. За наш счет. Многим большего и не надо
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10.11.2021 12:56 Відповісти
Все эти нелегалы пытались в Европу попасть.
В Украине нет вообще никаких вопросов с легализацией чучмеков, если есть хоть какие-нибудь знакомые - даже для нелегала из контейнера с бананами тимчасовий вид на жительство - цена вопроса 3 тыщи гривен и неделя времени.
Кто хотел - давно уже здесь.
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10.11.2021 12:59 Відповісти
Разом з Мухамадами пролізуть і кацапські опариші під виглядом мігрантів. Х..ло їм сам заплатить з кишені кацапського наріду
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10.11.2021 13:12 Відповісти
Кацапські опариші це хто, дагестанці?
Так вони вже давно тут, кожного тижня бухий банабак десь в Одесі на БМВ когось збиває.
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10.11.2021 13:26 Відповісти
Чим більше ти клеїш дурника, тим більше схожий на кацапського троля
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10.11.2021 13:48 Відповісти
Я вибачаюсь, мій рівень розумових здібностей, воневидь, набагато нижче за ваш, я все одно не розумію шо це за замасковані кацапські опариші.
Це русняві десантники у паранджі, чи якісь ГРУшні шпигуни? Диверсанти?
Для чого їм просочуватися з чурбанами в Чернігівську область?
Ви взагалі були колись біля білоруського кордону?
Там танкова дівізія заїде - ніхто не побачить.
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10.11.2021 13:55 Відповісти
Для чого їм просочуватися з чурбанами в Чернігівську область? - для чого їм тоді було лізти в Крим і Донбас?
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10.11.2021 14:29 Відповісти
Так нету или не фиксируете?! А я вот например очень даже фиксирую в Днепровском районе города Киева!
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10.11.2021 12:48 Відповісти
В Днепровскои районе вы легальных мигрантов фиксируете (на самом деле, канешно, полу-легальных, бо вьезжали они сюда как студенты).
В любом случае - эти люди работают, а братва на польско-белорусской границе таким заниматься не собирается от слова совсем.
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10.11.2021 12:56 Відповісти
Украха не Польша. Навіть мігранти вами гидують.
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10.11.2021 12:48 Відповісти
Кацапсина чё за своей порцией унижения припёрся ? Які ви все таки огідні
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10.11.2021 12:54 Відповісти
Не бачите? А вони там вже є.
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10.11.2021 12:49 Відповісти
Операции по захвату вагнеровцев не было, сосредоточения росиянских войск на границе нет, попыток проникновения нелегальных мигрантов в Украину не зафиксировано. Бл...дь! Это пздц! Королевство кривых зеркал!
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10.11.2021 12:52 Відповісти
Весной 2014 когда наши погранцы их тоже не фиксировали, только пропускали за 500$ с человека разных Гиркиных.
Чего на этот раз- Бурштынная народная недореспублика с беларускими ихтамнетами на Волыни?
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10.11.2021 12:59 Відповісти
Весной 14-го за бабло единицы пропускали.
Русню пропускали при попустительстве (или, скорее по прямому приказу) гqндона Литвина, либо зажимали погранцов по заставам силой, потому шо стрелять в дырявых петухов бьіло запрещено.
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10.11.2021 13:48 Відповісти
Біжінці такі заможні страни обігають стороной
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10.11.2021 14:45 Відповісти
Значит, чёрных чуваков за рулём Uber, которые не понимают ни по-украински, ни по-русски, марсиане завезли
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10.11.2021 14:59 Відповісти
 
 