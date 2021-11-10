Ситуація в енергетиці України критична: на складах на 310,4 тис. т менше вугілля, ніж необхідно, 62 енергоблоки ТЕС не працюють, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Досі незрозуміло, що планує робити влада, щоб подолати енергетичну кризу.

Про це заявив народний депутат "ЕС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні на складах – на 310,4 тис. тонн менше вугілля, ніж критично необхідно. 62 енергоблоки на ТЕС – не працюють взагалі!

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Станом на 10 листопада 2021 року на складах ТЕС і ТЕЦ знаходиться 447,9 тис. тонн вугілля. Це на 310,4 тис тонн нижче гарантованих запасів. За добу запас вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ зменшився на 13,8 тис тонн.



На 15 ТЕС експлуатуються 26 з 88 енергоблоків потужністю близько 4,1 тис. МВт. При цьому – 62 енергоблока не працюють. 25 з них – через відсутність палива.



На 4 АЕС експлуатуються 11 з 15 енергоблоків потужністю близько 9,9 тис. МВт, 4 енергоблоки знаходяться на ремонті.

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Як ми бачимо, ситуація в енергетиці України критична! Досі незрозуміло, що планує робити влада, щоб вирішити це вкрай важливе питання", - розповів політик.