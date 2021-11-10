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Новини
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Ситуація в енергетиці України критична: на складах на 310,4 тис. т менше вугілля, ніж необхідно, 62 енергоблоки ТЕС не працюють, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Ситуація в енергетиці України критична: на складах на 310,4 тис. т менше вугілля, ніж необхідно, 62 енергоблоки ТЕС не працюють, - нардеп

Досі незрозуміло, що планує робити влада, щоб подолати енергетичну кризу.

Про це заявив народний депутат "ЕС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні на складах – на 310,4 тис. тонн менше вугілля, ніж критично необхідно. 62 енергоблоки на ТЕС – не працюють взагалі!

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Станом на 10 листопада 2021 року на складах ТЕС і ТЕЦ знаходиться 447,9 тис. тонн вугілля. Це на 310,4 тис тонн нижче гарантованих запасів. За добу запас вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ зменшився на 13,8 тис тонн.

На 15 ТЕС експлуатуються 26 з 88 енергоблоків потужністю близько 4,1 тис. МВт. При цьому – 62 енергоблока не працюють. 25 з них – через відсутність палива.

На 4 АЕС експлуатуються 11 з 15 енергоблоків потужністю близько 9,9 тис. МВт, 4 енергоблоки знаходяться на ремонті.

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Як ми бачимо, ситуація в енергетиці України критична! Досі незрозуміло, що планує робити влада, щоб вирішити це вкрай важливе питання", - розповів політик.

Ситуація в енергетиці України критична: на складах на 310,4 тис. т менше вугілля, ніж необхідно, 62 енергоблоки ТЕС не працюють, - нардеп ЄС Гончаренко 01

Автор: 

АЕС (1144) ТЕС (917) ТЕЦ (457) енергетика (2581) вугілля (2472) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+25
нас ждут веерные отключения как в 90 ых? любителям 95 квартала понравится, как вы нас сделали по прыколу?
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10.11.2021 12:50
+16
отакои.. при Порохе все было нормально, отопление работало, аварийных отключений не было и экономика росла.
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10.11.2021 12:55
+14
Нічого не планує , хаос та розруха їхні плани ,
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10.11.2021 12:51
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Я не левый и не правый..Я -простой валенок.И это моя точка зрения ,а не какого то СБУ или просто полковника.
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10.11.2021 16:17 Відповісти
Уменьши дозу.Бред непонятен.
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10.11.2021 16:19 Відповісти
Полностью доверяюсь Вашему опыту,порлковник.
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10.11.2021 16:58 Відповісти
Повезло Гончаренко...не сдох за Мавзолейное БЫДЛО ПУТЛЕРаи прочих ДЕБИЛОВ РАБссии Живой курилка...
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10.11.2021 14:24 Відповісти
Фуфел Краченко... перечитай внимательно когда вас рюсских баранов Мочил в сортире КРЫМСКИЙ Хан Девлет-Гирей...год 1571...депил пля....
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10.11.2021 14:26 Відповісти
Вы гляньте, как зебилье тут завертелось! Вы, зебилы, под шконкой лучше сидите, а то вас скоро на улицах бить начнут. Возможно, даже ваши собственные зебильные собратья. И возможно, даже ногами.
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10.11.2021 14:40 Відповісти
Как забавно. Названия АЭС перечислены, а ТЭС, на которых отсутствуют запасы угля - нет. С АЭС все понятно - они принадлежат государственной компании НАЭК, которой обрезали финансирование по самые "помидоры". Некоторые ТЭЦ принадлежат государству, но все ТЭСы - частные. В основном они принадлежат ДТЭКу, с Ахметкой во главе. Если угля нет на последних (а на сколько я знаю это так), то возникает вопрос - при чем тут правительство?

ДТЭК забил на все и не соблюдает условия договоров. Поэтому и электроэнергию аварийно закупаем у Беларуси. И я не думаю, что это случайно. На верху идет (как всегда) грязная игра. А люди в этой игре просто бараны, которые с удовольствием называют друг друга ЗЕбилами и Порохоботами. Они видимо думают, что после этого сразу станут жить лучше.
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10.11.2021 15:36 Відповісти
Запасов угля на ТЭС гос. компании Центрэнерго на несколько недель. И придется использовать дорогущий газ, который суд подарил коломойше. Это бараны выбрали президентом гундявого и обзывают думающих нормальных людей порохоботами
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11.11.2021 08:41 Відповісти
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