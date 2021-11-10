Литва заявила про готовність відкрити вогонь, якщо "зелені чоловічки" прориватимуться з Білорусі
Литовські військові відкриють вогонь, якщо через кордон Білорусі прориватимуться "зелені чоловічки".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це в ефірі "Эха Москвы" сказав заступник міністра МЗС Литви Мантас Адоменас.
За його словами, на кордоні зібралися сотні мігрантів із Близького Сходу. Якщо вони зламають огорожу, прикордонники можуть затримати їх та відправити назад до Білорусі.
"Зброя застосовується лише у разі нападу, коли є небезпека для життя самих прикордонників, - підкреслив Адоменас. - У наших кордонів жодної стрілянини не було. І наші офіцери зброю не застосовували".
На запитання, чи готові прикордонники відкрити вогонь на поразку, дипломат відповів: "Якщо прориватимуться люди зі зброєю, якісь "зелені чоловічки" ― так, звісно".
Адоменас також зазначив, що курдські мігранти біля кордону не налаштовані агресивно.
"Єдині агресивні у цьому випадку - це білоруські прикордонники та спецслужби, які саме і загрожують курдам, що вже намагаються йти назад, усвідомивши, що вони не можуть потрапити до Євросоюзу, - тоді їм погрожують зброєю і змушують знову і знову намагатися перетнути європейський кордон", - заявив заступник міністра.
З початку літа режим Лукашенка доставляє нелегальних мігрантів із Близького Сходу до кордонів Литви, Латвії та Польщі. Усі три країни запровадили режим надзвичайного стану. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак назвав міграційну кризу "брудною грою Лукашенка та Кремля".
8 листопада велика група мігрантів зібралася в Білорусі біля кордону з Польщею та намагалася масово її перейти. Польща привела війська у бойову готовність, скликає сили тероборони та не виключає ескалації з жертвами.
Польські військові відбили одну зі спроб прориву кордону, проте білоруські силовики привели до кордону нових мігрантів, ті повалили частину колючого дроту та почали скандувати: "Німеччина". Польські військові не пропускали мігрантів живим щитом. Нелегали стали табором на кордоні та палять багаття.
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що Україна зміцнює кордон із Білоруссю та готова до провокацій.
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адекватна реакція,а не заїжджена "стурбованість"
А с безоружными макаками что делать?..почему бы например не выставить "хулиганов" которые будут банально убивать обезьян арматурой...а полиция будет "проводить поиск" в ответ на озабоченность *************...в конце концов убийство мигрантов повесить на пойманых мигрантов, где они "во всем признаются"
Зелені чоловічки не будуть прориватися,вони зайдуть за спинами "мирних"біженців.Пора б вже вивчити тактику їх дій
Курды в своей массе - прирожденные воины с очень немалым боевым опытом.
Прорываются.
Поляки их вооружают и отправляют обратно в Беларусь.
Вооруженные курды идут на Минск разбираться с полоумным Лукашенко.
Сколько дней удержится тот диктаторский режим?
Знайдуться тіла, які посунуть на мінне поле (мінування ж буде протипіхотне) і потім із протезом буде 60 років сидіти в Європі на соціалці як типу "постраждалий інвалід війни".
Аналог - якщо Ви замінуєте своє житло від крадіїв, і якийсь ворюга підірветься, то Вам тюрма.
(это я щас не про литовцев и не про курдов)
Чи є ілюзії, що США чи Німеччина оголосять війну і пошлють своїх синів (братів, чоловіків, батьків...) воювати з Російсько-Білоруською Державою за якусь розцяцьковану пи.доту? У кращому випадку виразять свою глибоченну стурбованість і згодом дадуть грошей на відбудову зруйнованого...