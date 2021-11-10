Литва заявила про готовність відкрити вогонь, якщо "зелені чоловічки" прориватимуться з Білорусі

Литовські військові відкриють вогонь, якщо через кордон Білорусі прориватимуться "зелені чоловічки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це в ефірі "Эха Москвы" сказав заступник міністра МЗС Литви Мантас Адоменас.

За його словами, на кордоні зібралися сотні мігрантів із Близького Сходу. Якщо вони зламають огорожу, прикордонники можуть затримати їх та відправити назад до Білорусі.

"Зброя застосовується лише у разі нападу, коли є небезпека для життя самих прикордонників, - підкреслив Адоменас. - У наших кордонів жодної стрілянини не було. І наші офіцери зброю не застосовували".

На запитання, чи готові прикордонники відкрити вогонь на поразку, дипломат відповів: "Якщо прориватимуться люди зі зброєю, якісь "зелені чоловічки" ― так, звісно".

Адоменас також зазначив, що курдські мігранти біля кордону не налаштовані агресивно.

"Єдині агресивні у цьому випадку - це білоруські прикордонники та спецслужби, які саме і загрожують курдам, що вже намагаються йти назад, усвідомивши, що вони не можуть потрапити до Євросоюзу, - тоді їм погрожують зброєю і змушують знову і знову намагатися перетнути європейський кордон", - заявив заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва з 10 листопада оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через ситуацію з мігрантами

З початку літа режим Лукашенка доставляє нелегальних мігрантів із Близького Сходу до кордонів Литви, Латвії та Польщі. Усі три країни запровадили режим надзвичайного стану. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак назвав міграційну кризу "брудною грою Лукашенка та Кремля".

8 листопада велика група мігрантів зібралася в Білорусі біля кордону з Польщею та намагалася масово її перейти. Польща привела війська у бойову готовність, скликає сили тероборони та не виключає ескалації з жертвами.

Польські військові відбили одну зі спроб прориву кордону, проте білоруські силовики привели до кордону нових мігрантів, ті повалили частину колючого дроту та почали скандувати: "Німеччина". Польські військові не пропускали мігрантів живим щитом. Нелегали стали табором на кордоні та палять багаття.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що Україна зміцнює кордон із Білоруссю та готова до провокацій.