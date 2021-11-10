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Литва заявила про готовність відкрити вогонь, якщо "зелені чоловічки" прориватимуться з Білорусі

Литва заявила про готовність відкрити вогонь, якщо

Литовські військові відкриють вогонь, якщо через кордон Білорусі прориватимуться "зелені чоловічки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це в ефірі "Эха Москвы" сказав заступник міністра МЗС Литви Мантас Адоменас.

За його словами, на кордоні зібралися сотні мігрантів із Близького Сходу. Якщо вони зламають огорожу, прикордонники можуть затримати їх та відправити назад до Білорусі.

"Зброя застосовується лише у разі нападу, коли є небезпека для життя самих прикордонників, - підкреслив Адоменас. - У наших кордонів жодної стрілянини не було. І наші офіцери зброю не застосовували".

На запитання, чи готові прикордонники відкрити вогонь на поразку, дипломат відповів: "Якщо прориватимуться люди зі зброєю, якісь "зелені чоловічки" ― так, звісно".

Адоменас також зазначив, що курдські мігранти біля кордону не налаштовані агресивно.

"Єдині агресивні у цьому випадку - це білоруські прикордонники та спецслужби, які саме і загрожують курдам, що вже намагаються йти назад, усвідомивши, що вони не можуть потрапити до Євросоюзу, - тоді їм погрожують зброєю і змушують знову і знову намагатися перетнути європейський кордон", - заявив заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва з 10 листопада оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через ситуацію з мігрантами

З початку літа режим Лукашенка доставляє нелегальних мігрантів із Близького Сходу до кордонів Литви, Латвії та Польщі. Усі три країни запровадили режим надзвичайного стану. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак назвав міграційну кризу "брудною грою Лукашенка та Кремля".

8 листопада велика група мігрантів зібралася в Білорусі біля кордону з Польщею та намагалася масово її перейти. Польща привела війська у бойову готовність, скликає сили тероборони та не виключає ескалації з жертвами.

Польські військові відбили одну зі спроб прориву кордону, проте білоруські силовики привели до кордону нових мігрантів, ті повалили частину колючого дроту та почали скандувати: "Німеччина". Польські військові не пропускали мігрантів живим щитом. Нелегали стали табором на кордоні та палять багаття.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що Україна зміцнює кордон із Білоруссю та готова до провокацій.

Білорусь (7925) Литва (2382) мігранти (1108)


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Топ коментарі
+39
Литва завжди на все адекватно реагує. Молодці, так тримати
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10.11.2021 13:00
+32
Дуже,дуже розумне рішення.Литовцям-респект.
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10.11.2021 13:00
+22
Литва робить правильні висновки - так роблять розумні люди, тобто вчаться на чужих помилках.
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10.11.2021 13:01
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Литва завжди на все адекватно реагує. Молодці, так тримати
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10.11.2021 13:00 Відповісти
Дуже,дуже розумне рішення.Литовцям-респект.
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10.11.2021 13:00 Відповісти
Респект!
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10.11.2021 13:00 Відповісти
Литва робить правильні висновки - так роблять розумні люди, тобто вчаться на чужих помилках.
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10.11.2021 13:01 Відповісти
Там більше смуглі чоловічки прориваються. На них звернути увагу тре.
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10.11.2021 13:02 Відповісти
пахне смаженим!!!
адекватна реакція,а не заїжджена "стурбованість"
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10.11.2021 13:03 Відповісти
Не удивлюсь, если в Литве появятся "рускагаварящие литовцы", которые не позволят агрессивным литовским погранцам применять оружие против братушек из Беларуси.
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10.11.2021 13:04 Відповісти
Когда с оружием это вобще глупый вопрос и ответ ...
А с безоружными макаками что делать?..почему бы например не выставить "хулиганов" которые будут банально убивать обезьян арматурой...а полиция будет "проводить поиск" в ответ на озабоченность *************...в конце концов убийство мигрантов повесить на пойманых мигрантов, где они "во всем признаются"
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10.11.2021 13:05 Відповісти
На запитання, чи готові прикордонники відкрити вогонь на поразку, дипломат відповів: "Якщо прориватимуться люди зі зброєю, якісь "зелені чоловічки" ― так, звісно".(С)
Зелені чоловічки не будуть прориватися,вони зайдуть за спинами "мирних"біженців.Пора б вже вивчити тактику їх дій
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10.11.2021 13:05 Відповісти
В толпе нелегальных мигрантов каждый третий это росиянский агент, лазутчик, резидент или бульба-шпион.
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10.11.2021 13:12 Відповісти
Тільки вогонь на враження зупинить ці азійські орди.
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10.11.2021 13:25 Відповісти
Але, якщо убрати емоції, то зрозуміло, що головний злодій у цій історії це режим Лукашенко. Тому треба ввести якнайжорсткіші санкції проти його режиму, такі, щоб ця тварина навіть дихати не змогла. Але, боюся, що срані європейці, як завжди, обходяться лише половинчатими заходами, або і зовсім роблять вигляд що нічого не трапилось.
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10.11.2021 13:34 Відповісти
А ,если чуть-чуть подумать , то лука мудищев послушнаямарионетка ***** путлерастовича
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10.11.2021 14:04 Відповісти
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10.11.2021 20:00 Відповісти
Єдино правильна і розумна думка . Це буде хороша наука і приклад для наслідування іншим країнам . І весь цей цирк моментально завершиться .
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10.11.2021 13:27 Відповісти
Есть решение проблемы ващето )))

Курды в своей массе - прирожденные воины с очень немалым боевым опытом.
Прорываются.
Поляки их вооружают и отправляют обратно в Беларусь.
Вооруженные курды идут на Минск разбираться с полоумным Лукашенко.
Сколько дней удержится тот диктаторский режим?
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10.11.2021 13:28 Відповісти
Эти "прирождённые воины" после прорыва потопают дальше на Германию. Смысл им возвращаться обратно?
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10.11.2021 14:31 Відповісти
А если мигранты?
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10.11.2021 13:34 Відповісти
a sto migranti.Ix obratno v Belorus vysylajet,kto nesoglasni tex bjut poka soglasitsia
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10.11.2021 15:49 Відповісти
Никто не будет стрелять. Это же все понимают.
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10.11.2021 13:40 Відповісти
Демонстративно заминировать перед толпой и сразу переходить перехотят
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10.11.2021 13:47 Відповісти
Я думаю, это прекрасная идея! Быстро и с наименьшими потерями для страны.
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10.11.2021 14:30 Відповісти
Не вихід.
Знайдуться тіла, які посунуть на мінне поле (мінування ж буде протипіхотне) і потім із протезом буде 60 років сидіти в Європі на соціалці як типу "постраждалий інвалід війни".
Аналог - якщо Ви замінуєте своє житло від крадіїв, і якийсь ворюга підірветься, то Вам тюрма.
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10.11.2021 14:58 Відповісти
Кордон це не квартира, там інші закони працюють.
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03.12.2021 10:09 Відповісти
От с*ки..
(это я щас не про литовцев и не про курдов)
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10.11.2021 14:30 Відповісти
Попкорн закончился?
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10.11.2021 14:36 Відповісти
ванильные терпилы все балуюются..((
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10.11.2021 14:38 Відповісти
Зе чоловічки? Шо бігство почалося.
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10.11.2021 14:44 Відповісти
БРАВО!!!!! Только так и надо поступать, другие аргументы с быдлом не действуют!!!!!!!!
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10.11.2021 14:59 Відповісти
Невже тупоголові литваки і деякі тут на Цензорі дописувачі не розуміють, що кацапсько-білоруська орда цього лише й чекає? Як лише кулі чи міни з Литви полетять убік Білорусії і влучать у когось із силовиків (місцевих чи кацапських), чи в будинок мирних жителів - від Литви не залишиться мокрого місця. Як, доречі, і від Польщі.
Чи є ілюзії, що США чи Німеччина оголосять війну і пошлють своїх синів (братів, чоловіків, батьків...) воювати з Російсько-Білоруською Державою за якусь розцяцьковану пи.доту? У кращому випадку виразять свою глибоченну стурбованість і згодом дадуть грошей на відбудову зруйнованого...
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10.11.2021 15:00 Відповісти
Прямо таки Державу? А не *************** союз?
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10.11.2021 19:01 Відповісти
Всем так надо !! Плевать на Меркельшу и Макрона и защищать свой народ и страну!!!!Эти все знали на что шли!! На нарушении закона,на пусть там хоть все передохнут
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10.11.2021 15:31 Відповісти
Це по державному. Надіятись на Макрона та Меркель ,- себе не поважати. Україна, це пройшла.
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10.11.2021 15:40 Відповісти
Дуже правильно! Стріляти паралельно КСП та огородження на всьому протязі кордону у разі загрози прориву.
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10.11.2021 16:03 Відповісти
Пока будут прорываться черные человечки, стрелять никто не будет?
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10.11.2021 16:03 Відповісти
Пора стрелять. Если в аш дом прорывается какая-то шпана, вы будете защищаться?
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10.11.2021 16:05 Відповісти
Будут таки стрелять,пастора у них нет..
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10.11.2021 18:16 Відповісти
 
 