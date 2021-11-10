РНБО має реагувати на активізацію російської розвідки біля українських кордонів, - нардеп "Голосу" Рахманін

РНБО має нарешті зайнятись безпекою та обороною держави, а саме - розглянути питання концентрації російських військ і техніки біля українських кордонів і активізацією кремлівської розвідки.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат партії "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже хотілося, щоб нарешті РНБО вдалася до дуже предметної розмови з приводу тих загроз, які існують. Ці загрози не вчора з’явилися, завтра не зникнуть, але є величезний ризик, що наприкінці цього року-початку наступного, загрози, які можуть виникнути на російсько-українському кордоні, стануть в рази вищими, ніж були до сьогодні", - зазначив нардеп.

Рахманін наголосив, що Україна не може ігнорувати рух на кордонах і діяльність російської розвідки там.

"Додаткову небезпеку викликає не стільки концентрація техніки і особового складу, скільки кількість і якість розвідувальних заходів, які зараз відбуваються на російсько-українському кордоні. Тобто російська розвідка працює і кількісно, і якісно набагато активніше, ніж за останній рік. І це обставина, яка дає підстави вважати, що вони готуються до якихось серйозних речей", - вважає парламентар.

За словами Рахманіна, РНБО мусить негайно на цю загрозу національній безпеці відреагувати.

"Така ситуація дає додаткові підстави для того, щоб це обговорити на РНБО. Я не знаю порядку денного, але, за моєю інформацією, це питання буде обговорюватися, адже про всі обставини, всю нову інформацію, яку отримає наше розвідувальне співтовариство, вони негайно ставлять до відома і президента, і головнокомандувача ЗСУ, і щойно призначеного міністра оборони", - підсумував він.

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