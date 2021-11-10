УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11200 відвідувачів онлайн
Новини
953 6

РНБО має реагувати на активізацію російської розвідки біля українських кордонів, - нардеп "Голосу" Рахманін

РНБО має реагувати на активізацію російської розвідки біля українських кордонів, - нардеп

РНБО має нарешті зайнятись безпекою та обороною держави, а саме - розглянути питання концентрації російських військ і техніки біля українських кордонів і активізацією кремлівської розвідки.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат партії "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже хотілося, щоб нарешті РНБО вдалася до дуже предметної розмови з приводу тих загроз, які існують. Ці загрози не вчора з’явилися, завтра не зникнуть, але є величезний ризик, що наприкінці цього року-початку наступного, загрози, які можуть виникнути на російсько-українському кордоні, стануть в рази вищими, ніж були до сьогодні", - зазначив нардеп.

Рахманін наголосив, що Україна не може ігнорувати рух на кордонах і діяльність російської розвідки там.

"Додаткову небезпеку викликає не стільки концентрація техніки і особового складу, скільки кількість і якість розвідувальних заходів, які зараз відбуваються на російсько-українському кордоні. Тобто російська розвідка працює і кількісно, і якісно набагато активніше, ніж за останній рік. І це обставина, яка дає підстави вважати, що вони готуються до якихось серйозних речей", - вважає парламентар.

За словами Рахманіна, РНБО мусить негайно на цю загрозу національній безпеці відреагувати.

"Така ситуація дає додаткові підстави для того, щоб це обговорити на РНБО. Я не знаю порядку денного, але, за моєю інформацією, це питання буде обговорюватися, адже про всі обставини, всю нову інформацію, яку отримає наше розвідувальне співтовариство, вони негайно ставлять до відома і президента, і головнокомандувача ЗСУ, і щойно призначеного міністра оборони", - підсумував він.

Також читайте: Закон про олігархів не має права на існування, - нардеп

Автор: 

армія рф (17255) росія (64984) РНБО (2278) Рахманін Сергій (137)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цей Рахманін вже допік. Такий стратєг, такий тактик. Та розберіться з своїм Галасом. А то більше половини дєпутанів Єрмаку продалися.
показати весь коментар
10.11.2021 13:03 Відповісти
Розуміючи хто включений до складу РНБО-приходить розуміння що займаються вони не тим.А чи свідомо,чи ні,то вже питання інше...
показати весь коментар
10.11.2021 13:06 Відповісти
Вава відреагує двома памперсами.
показати весь коментар
10.11.2021 13:06 Відповісти
Один повинен бути броне.
показати весь коментар
10.11.2021 14:43 Відповісти
Интересно, а как Рахманин заметил активизацию именно разведки? Ну тогда это уже и не разведка, а так, курам на смех
показати весь коментар
10.11.2021 13:10 Відповісти
Активізація мабуть внутрі а не зовні.
показати весь коментар
10.11.2021 14:42 Відповісти
 
 