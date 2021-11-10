Регламентний комітет Ради рекомендує відсторонити Лероса від п'яти засідань через непристойний жест Зеленському, - "слуга народу" Фролов

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендував Верховній Раді усунути позафракційного народного депутата Гео Лероса від участі у п'яти пленарних засіданнях.

Про це повідомив в телеграмі нардеп "Слуги народу" Павло Фролов, інформує Цензор.НЕТ.

"Регламентний комітет одноголосно рекомендував Верховній Раді позбавити Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях за нецензурні жести у парламенті. Така пропозиція відповідно до Регламенту буде голосуватись у парламенті без обговорення", - зазначив парламентарій.

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Нагадаємо, нардеп Лерос із трибуни ВР показав у бік президента Зеленського та голови ОП Єрмака нецензурний жест середнім пальцем.