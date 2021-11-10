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Регламентний комітет Ради рекомендує відсторонити Лероса від п'яти засідань через непристойний жест Зеленському, - "слуга народу" Фролов

Регламентний комітет Ради рекомендує відсторонити Лероса від п'яти засідань через непристойний жест Зеленському, -

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендував Верховній Раді усунути позафракційного народного депутата Гео Лероса від участі у п'яти пленарних засіданнях.

Про це повідомив в телеграмі нардеп "Слуги народу" Павло Фролов, інформує Цензор.НЕТ.

"Регламентний комітет одноголосно рекомендував Верховній Раді позбавити Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях за нецензурні жести у парламенті. Така пропозиція відповідно до Регламенту буде голосуватись у парламенті без обговорення", - зазначив парламентарій.

Читайте також: Через непристойний жест Зеленському Леросу загрожує відсторонення від п'яти засідань. За таке ми не можемо забирати мандат, - Корнієнко

Нагадаємо, нардеп Лерос із трибуни ВР показав у бік президента Зеленського та голови ОП Єрмака нецензурний жест середнім пальцем. 

Автор: 

ВР (14945) Зеленський Володимир (23719) Лерос Гео (383) Фролов Павло (8)


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Топ коментарі
+15
Придурки. Лерос показав 1 палець Зеленському, щоб нагадати йому, що той обіцяв тільки 1 термін свого президентства.
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10.11.2021 13:34
+13
А Стефанчука за вимкнений мікрофон Леросу не базеє відсторонити?
Це тез порушення регламенту...
Чи для своїх усе, а для чузих закон?
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10.11.2021 13:32
+12
А игра на пианино в два члена - это прилично ?
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10.11.2021 13:39
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Правильно, на каникулы! этот персонаж осуществил пожелания огромного количества граждан Украины. а многие еще хотели бы и морду дать!
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10.11.2021 13:30 Відповісти
Зеублюдки , почему тищенко -котлету за нападение на народного Героя Лероса не отстранили ? Врагам закон ,а вам можно людей калечить и убивать ,Трухин под наркотой шесть машин протаранил
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10.11.2021 13:49 Відповісти
ты не по адресу спрашиваешь...читай внимательно
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10.11.2021 13:53 Відповісти
Помнится когда зе только собирался в Президенты то говорил что хочет чтоб когда Он шел по городу после 5 лет .....ему в спину не плевали. Да ему по жизни с кучей охранников теперь ходить, и не только в Украине.
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10.11.2021 13:32 Відповісти
Якщо втече, без повної пластичної операції не обійтись.
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10.11.2021 13:35 Відповісти
И на голосовых связках!
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10.11.2021 13:36 Відповісти
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10.11.2021 13:44 Відповісти
Не допоможе, втопиться в потоках слини.
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10.11.2021 13:45 Відповісти
А Стефанчука за вимкнений мікрофон Леросу не базеє відсторонити?
Це тез порушення регламенту...
Чи для своїх усе, а для чузих закон?
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10.11.2021 13:32 Відповісти
Ой. А шо, когда то было подругому.
Хотя нет. Такой дичи даже Легитимный себе не позволял.
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10.11.2021 14:00 Відповісти
Придурки. Лерос показав 1 палець Зеленському, щоб нагадати йому, що той обіцяв тільки 1 термін свого президентства.
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10.11.2021 13:34 Відповісти
испугали ежика голой опой...
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10.11.2021 13:34 Відповісти
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZU1_Uzqt_9gTFOE1KbksSF0mWOf1Dil6jx2dTXivPdSf_pU_mL1KdyzOj724vgV_raUbQTZnT2K_ZA1AP7e7moEYmL7OwvDUwE-zkESpmInR8K21pvSFXrMtnD8lJFXBCE&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

https://www.facebook.com/leros.geo 1 ч ·



Что в чёрном ящике, товарищи знатоки?
Правильно, это офис Слуги олигархов - Зеленского с помощью ручных спецслужб следит за моим авто.
(Устройство сегодня найдено под моим автомобилем).
Полиция уже на месте, но что это меняет
Закомплексованное чмо продолжает строить «светлое будущее» по модели Лукашенко.
Однозначно, Зеля - х/йло!

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10.11.2021 13:36 Відповісти
Что, недоразумение опять обиделось?
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10.11.2021 13:37 Відповісти
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10.11.2021 13:39 Відповісти
А игра на пианино в два члена - это прилично ?
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10.11.2021 13:39 Відповісти
А Украину проституткой обзывать и смеяться?
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10.11.2021 13:41 Відповісти
А висновок якоїсь експертизи, хоча би і Бірча, що палець являється непристойним жестом, отриманий? Це ж не задницю показав чи геніталії "в комплекті".
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10.11.2021 13:42 Відповісти
Через що кіпіш? Лерос, всього навсього, показав Ваву на пальчику.
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10.11.2021 13:47 Відповісти
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10.11.2021 13:47 Відповісти
Где и в каких актах и нормативных документах данный жест является нецензурным? В Италии - да, Но мы же Украина!
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10.11.2021 13:48 Відповісти
Взагалі то цей жест - демонстрація можливості стріляти з лука. А непристойний жест виглядає іначе вназивається дулею.
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10.11.2021 13:50 Відповісти
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10.11.2021 13:50 Відповісти
Треба від 1 засідання відсторонити, він же не 5 разів показав середній палець.
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10.11.2021 14:39 Відповісти
А шо такое?царю - царево ,а кесарю- кесарево? Зеленский,ты ,наверное забыл ,что ты слуга народа,а не царь! Я вежливо скажу-Владимир Александрович - іДІТЬ У СРАКУ!
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10.11.2021 14:41 Відповісти
https://youtu.be/Is5kCYz9xR0?t=43 https://youtu.be/Is5kCYz9xR0?t=43

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10.11.2021 14:44 Відповісти
у дупу Єрмаку
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10.11.2021 14:44 Відповісти
Це як нагорода;
пять засідань не буде бачити зе-пики
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10.11.2021 14:43 Відповісти
Пропоную відсторонити зЕлоха від обов'язків, на весь термін, за провокаційні дії, провокуючи непристойні жести!!!
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10.11.2021 15:47 Відповісти
Зєля,як справжній український націоналіст образився,чому йому показали якийсь американський середній палець а не українську дулю...
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10.11.2021 17:00 Відповісти
Нагода для Лєроса зайвий раз відпочити , злітати кудись за кордон зберігаючі при цьому зарплатню з кишень українців . Молодець Спікер , дій і подальше так ...
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10.11.2021 17:18 Відповісти
это вас, зеленые сопли, за гос. измену (покрывавшие "вагнергейт"), нужно не просто отстранить от заседаний ВР, а посадить в тюрьму по ст. 111.
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10.11.2021 18:53 Відповісти
 
 