Регламентний комітет Ради рекомендує відсторонити Лероса від п'яти засідань через непристойний жест Зеленському, - "слуга народу" Фролов
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендував Верховній Раді усунути позафракційного народного депутата Гео Лероса від участі у п'яти пленарних засіданнях.
Про це повідомив в телеграмі нардеп "Слуги народу" Павло Фролов, інформує Цензор.НЕТ.
"Регламентний комітет одноголосно рекомендував Верховній Раді позбавити Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях за нецензурні жести у парламенті. Така пропозиція відповідно до Регламенту буде голосуватись у парламенті без обговорення", - зазначив парламентарій.
Нагадаємо, нардеп Лерос із трибуни ВР показав у бік президента Зеленського та голови ОП Єрмака нецензурний жест середнім пальцем.
Топ коментарі
+15 S E #495831
показати весь коментар10.11.2021 13:34
+13 ХОРТ
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+12 Viktor Turchanikov
показати весь коментар10.11.2021 13:39
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Це тез порушення регламенту...
Чи для своїх усе, а для чузих закон?
Хотя нет. Такой дичи даже Легитимный себе не позволял.
https://www.facebook.com/leros.geo 1 ч ·
Что в чёрном ящике, товарищи знатоки?
Правильно, это офис Слуги олигархов - Зеленского с помощью ручных спецслужб следит за моим авто.
(Устройство сегодня найдено под моим автомобилем).
Полиция уже на месте, но что это меняет
Закомплексованное чмо продолжает строить «светлое будущее» по модели Лукашенко.
Однозначно, Зеля - х/йло!
пять засідань не буде бачити зе-пики