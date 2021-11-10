Я не планую своєї участі у партії Разумкова. Це фейк від ОП, - Аваков. ВIДЕО
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростував інформацію про роботу над спільним політичним проєктом з колишнім спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.
Про це він розповів у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи правда, що Арсен Аваков працює над створенням чи має намір створити спільну партію разом із Дмитром Разумковим, ексміністр заявив: "Відповідь: ні, не правда. Я не планую своєї участі у партії Дмитра Разумкова".
"Але нам відомо, що після переляку та довгої наради Єрмака та Подоляка, ОП прийняв рішення контратакувати фейками про єдиний політичний проєкт Аваков-Яценюк-Разумков", - додав він.
"Тим не менш, я бажаю успіху і йому, і Гройсману, і Тимошенко, і Смешку, і Ляшку, і Кличку, і багатьом іншим – у роботі для України на основі професійних, а не імітаційних дій. Зроблю все, щоб їхні зусилля створили синергію для блага України. Вигадникам цього та інших фейків від Єрмака та подоляків – відповім словами з "Дюни" Френка Герберта: "Страх вбиває розум". Не бійтеся! Концентрація розумних людей викликає переляк лише у слабаків або дурнів. Ви до яких належите?" - підсумував Аваков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Двічи в одну річку зайти неможливо .
Й до ЗЕ були його "попередники" -- олігархічні проєкти з "новими обличчами" .
Пінчук , Іна Богословська й ... але , ап , знайомтеся "ОзімАє пАкалєніє" . А ось виборцу ця ідея фікс не зайшла . Хоча Інка дуже кручений-верчений адвокат(ессссссссса) .
Тай комедіантів на світі скільки було . Той же одесит Жванецький , улюбленець публіки , сатирик від Бога , йще й письменник . Але Жванік дуже глибокий й це недолік для успіх комерційного .
Ось те ж "Дізель шоу" -- навіть крайщі за "Квартал" ... Але навіть на імерії Московії де ринок в 3 рази більший жоден з шоубіза не має й досі такого комерційного успіху , як ЗЕ
Требо розуміти , настільки Вофа бездарний політик , настільки він був неусвідомленний "куди воно лізе" зі своїм куцим політичним світооглядом , настільки він талановитий "обояшко".
Стільки генерує й досі позитивних емоцій . В цьому він геній .
А Разумков він генерує те ж саме , що й інші політики з досвітом . Нема харізми .
Дуже розумний , інформованний , це типовий політик , який будь в якому русі був би помітний .
Ось лідерство ... вже був Літвін як "центрист" .
Тому рочавити рейтинг ЗЕ він спроможній буде , але півторити його успіх ... наврядчи .
Как фирташ скажет, так и будет.
Тоже мне цяця.
Цю можливість для країни пророкував Портнітков біля року тому, коли вовин рейтинг здохе, без майданів і виборів ...
А Гондон вишукав у Кличка бабусю єврейку та зробив https://www.youtube.com/watch?v=IUdoBAJY2j4 інтерв'ю з Віталієм Кличко , щоб потім, якщо він стане президентом, лаври перемоги записати собі, як колись він записав у свої активи перемогу Клоуна, мовляв, - це ж я записав з ним інтерв'ю, ще тоді коли Бубочка й не думав іти в президенти.