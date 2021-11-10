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Новини
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Я не планую своєї участі у партії Разумкова. Це фейк від ОП, - Аваков. ВIДЕО

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростував інформацію про роботу над спільним політичним проєктом з колишнім спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Про це він розповів у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи правда, що Арсен Аваков працює над створенням чи має намір створити спільну партію разом із Дмитром Разумковим, ексміністр заявив: "Відповідь: ні, не правда. Я не планую своєї участі у партії Дмитра Разумкова".

"Але нам відомо, що після переляку та довгої наради Єрмака та Подоляка, ОП прийняв рішення контратакувати фейками про єдиний політичний проєкт Аваков-Яценюк-Разумков", - додав він.

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"Тим не менш, я бажаю успіху і йому, і Гройсману, і Тимошенко, і Смешку, і Ляшку, і Кличку, і багатьом іншим – у роботі для України на основі професійних, а не імітаційних дій. Зроблю все, щоб їхні зусилля створили синергію для блага України. Вигадникам цього та інших фейків від Єрмака та подоляків – відповім словами з "Дюни" Френка Герберта: "Страх вбиває розум". Не бійтеся! Концентрація розумних людей викликає переляк лише у слабаків або дурнів. Ви до яких належите?" - підсумував Аваков.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Яценюк Арсеній (2570) Разумков Дмитро (1526) Єрмак Андрій (1371) Офіс Президента (2021) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+11
Ляльководи клоуна зливають в унітаз.
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10.11.2021 13:57
+10
Он всего лишь хочет возглавлять МВД при ахметкиной марионетке Разумкове.
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10.11.2021 13:54
+8
рюкзаков, ты уже освободил жилье на закрытой территории базы МВД?
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10.11.2021 13:56
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Он всего лишь хочет возглавлять МВД при ахметкиной марионетке Разумкове.
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10.11.2021 13:54 Відповісти
А БУВШІ все планують, як знову дорватися до влади. Міхо тако ж планував. Ви вже утіль. Прийдуть нові. Хрен зна які, і хрен зна хто. Але нові. І грабєж знову розпочнеться спочатку.
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10.11.2021 14:02 Відповісти
Говнюк зелёный🤢🐲🤡👹 табуретка каломойского ! Там все чьи-то марионетки
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10.11.2021 14:30 Відповісти
А здравомыслящим , это только на пользу - 🐸🐲🦂🪳🦎🦞🦀🪱 ЖРИТЕ-ЖРИТЕ ДРУГ -ДРУГА!
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10.11.2021 14:38 Відповісти
йуй йому на все рило...
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10.11.2021 15:09 Відповісти
Йой, дядечку ...
Двічи в одну річку зайти неможливо .
Й до ЗЕ були його "попередники" -- олігархічні проєкти з "новими обличчами" .
Пінчук , Іна Богословська й ... але , ап , знайомтеся "ОзімАє пАкалєніє" . А ось виборцу ця ідея фікс не зайшла . Хоча Інка дуже кручений-верчений адвокат(ессссссссса) .

Тай комедіантів на світі скільки було . Той же одесит Жванецький , улюбленець публіки , сатирик від Бога , йще й письменник . Але Жванік дуже глибокий й це недолік для успіх комерційного .
Ось те ж "Дізель шоу" -- навіть крайщі за "Квартал" ... Але навіть на імерії Московії де ринок в 3 рази більший жоден з шоубіза не має й досі такого комерційного успіху , як ЗЕ

Требо розуміти , настільки Вофа бездарний політик , настільки він був неусвідомленний "куди воно лізе" зі своїм куцим політичним світооглядом , настільки він талановитий "обояшко".
Стільки генерує й досі позитивних емоцій . В цьому він геній .

А Разумков він генерує те ж саме , що й інші політики з досвітом . Нема харізми .

Дуже розумний , інформованний , це типовий політик , який будь в якому русі був би помітний .
Ось лідерство ... вже був Літвін як "центрист" .

Тому рочавити рейтинг ЗЕ він спроможній буде , але півторити його успіх ... наврядчи .
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10.11.2021 19:27 Відповісти
Темнить щось Фейсбуков.
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10.11.2021 13:55 Відповісти
рюкзаков, ты уже освободил жилье на закрытой территории базы МВД?
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10.11.2021 13:56 Відповісти
Полюбому, твоя фамилия Птичкин - ты в пролёте.
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10.11.2021 14:00 Відповісти
а ты зорян либо шкиряк
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10.11.2021 14:01 Відповісти
From the day I was born Sidle Jinks was my name...
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10.11.2021 14:17 Відповісти
Ахахахахаха. Расскажите кто нибудб Бубочке, как трЫллеры закручивать. -20 тел у СН, это не хухуры мухры.
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10.11.2021 13:56 Відповісти
Естественно, место Авакова не в одном ряду с политическими трупами.
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10.11.2021 13:57 Відповісти
Ляльководи клоуна зливають в унітаз.
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10.11.2021 13:57 Відповісти
Принцесса Арсен. Руководство по варке яиц Муаддиба..
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10.11.2021 13:58 Відповісти
сабакав, наріду піхій на твої плани.
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10.11.2021 14:02 Відповісти
Конечно не планирует потому что у него своя будет 828 партия
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10.11.2021 14:13 Відповісти
пойти вилять хвостиком ахметке не хочет, мелко
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10.11.2021 14:19 Відповісти
Грузинский горный козёл покинул нас. Когда же нас покинет армянский горный козёл?
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10.11.2021 14:20 Відповісти
А когда порноактер "я не украинец "
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10.11.2021 14:33 Відповісти
Этот скоро.
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10.11.2021 14:36 Відповісти
(аминь)
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10.11.2021 15:42 Відповісти
а разумков решил начать поход в президенты виляя концом перед ахметкой, чтоб не отвалился, правдолюбец ты наш, мы уже понимаем- любая партия под патронотом олигархов- другого не дано
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10.11.2021 14:21 Відповісти
Завтра кива должен сказать,что он диверсант в ватном сообществе. И своим дебилизмом его дискредитировал. По заказу хозяина. А хозяин.. Рюкзаков. А вот потом к Рюкзакову и надо присматриваться.
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10.11.2021 14:21 Відповісти
Смешко+Гордон=Путин.
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10.11.2021 14:27 Відповісти
Рюкзаков сливал бабло в офшоры фирташа.
Как фирташ скажет, так и будет.

Тоже мне цяця.
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10.11.2021 14:27 Відповісти
К счастью, ЭТО никому не нужно!
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10.11.2021 14:29 Відповісти
Можно с уверенностью констатировать, что будущая предвыборная кампания, которая для многих уже стартовала, будет точной копией прошлой. Все кандидаты и партии будут по полной эксплуатировать антирейтинг действующей власти и соревноваться, кто смачнее харкнет вЗеленского.))
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10.11.2021 14:41 Відповісти
А сейчас что-то делается без оп ? Все ,что происходит у политичкского мотлоха -все это вина президента. кто всра-ся -невистка...так и с ахметовскими холуями
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10.11.2021 14:48 Відповісти
А чому ніхто із журналістів чи політиків не запитав, які ідеологічні принципи щодо подальшої долі України у колишнього головного "комсомольця " партії регіонів. Чому так забагато уваги його політичному майбутньому, якого, побачите, не буде!
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10.11.2021 14:50 Відповісти
Едь на виллу в Италию. Пей вино и не возвращайся. Так будет лучше всем
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10.11.2021 14:54 Відповісти
А хто за цього покровителя мафіі може голосувати ,невже не набрид ?
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10.11.2021 15:02 Відповісти
Ти вже давно збитий льотчик... Який дурень тебе візьме в партію? Але треба, щоб Клоун тебе посадив за всі твої ганебні справи.
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10.11.2021 15:06 Відповісти
Он будет с теми, кто пообещает министерство МВД.
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10.11.2021 16:16 Відповісти
Арсен был главмусором,теперь кресло премьер-министра не меньше.
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10.11.2021 17:24 Відповісти
Вихід для України один - владу ВР при гарантіїї вові не судити за все що накоїв , при умові що віоно буде сидіти посажьонним презиком -генералом (як презик у Німеччині) , а до влади наприклад прийдуть Яценюк-прем"єр, на що сам натякав Аваков, а він так, погодиться на те що умів й робив . Й взагалі, той самий баланс усіх проукраїнських політиків, до котрого він закликав в своєму інтерв"ю . вову до цього приведе писець що вже підкрався й може США ...
Цю можливість для країни пророкував Портнітков біля року тому, коли вовин рейтинг здохе, без майданів і виборів ...
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10.11.2021 17:27 Відповісти
Аваков активізувався. Кличе Разумкова, Бабу Жульку, Яценюка, Гройсмана, Смешка, Ляшка до себе в опозиційну до півшостого коаліцію. Швидше за все себе він бачить президентом. Єдина реальна опозиція - це Порошенко і "Європейська солідарність", але про них Аваков мовчить. Очевидно, що свою коаліцію він клепає, щоб знов не допустити Порошенка до президенства.
А Гондон вишукав у Кличка бабусю єврейку та зробив https://www.youtube.com/watch?v=IUdoBAJY2j4 інтерв'ю з Віталієм Кличко , щоб потім, якщо він стане президентом, лаври перемоги записати собі, як колись він записав у свої активи перемогу Клоуна, мовляв, - це ж я записав з ним інтерв'ю, ще тоді коли Бубочка й не думав іти в президенти.
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10.11.2021 18:32 Відповісти
 
 