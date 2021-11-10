Я не планую своєї участі у партії Разумкова. Це фейк від ОП, - Аваков. ВIДЕО

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростував інформацію про роботу над спільним політичним проєктом з колишнім спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Про це він розповів у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи правда, що Арсен Аваков працює над створенням чи має намір створити спільну партію разом із Дмитром Разумковим, ексміністр заявив: "Відповідь: ні, не правда. Я не планую своєї участі у партії Дмитра Разумкова".

"Але нам відомо, що після переляку та довгої наради Єрмака та Подоляка, ОП прийняв рішення контратакувати фейками про єдиний політичний проєкт Аваков-Яценюк-Разумков", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У травні Аваков пишався санкціями проти ворів у законі, а в листопаді критикує РНБО за ці ж санкції. Коли він щирий? - ЦПК

"Тим не менш, я бажаю успіху і йому, і Гройсману, і Тимошенко, і Смешку, і Ляшку, і Кличку, і багатьом іншим – у роботі для України на основі професійних, а не імітаційних дій. Зроблю все, щоб їхні зусилля створили синергію для блага України. Вигадникам цього та інших фейків від Єрмака та подоляків – відповім словами з "Дюни" Френка Герберта: "Страх вбиває розум". Не бійтеся! Концентрація розумних людей викликає переляк лише у слабаків або дурнів. Ви до яких належите?" - підсумував Аваков.