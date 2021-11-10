Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі: Меркель просила Путіна вплинути на режим у Мінську, Путін запропонував говорити з Лукашенком

Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну з тим, аби просити його допомоги у врегулюванні міграційної кризи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться на сайті глави уряду.

"Йшлося про поточну ситуацію на білорусько-польському кордоні. Канцлер наголосила, що інструменталізація білоруським режимом мігрантів проти Європейського Союзу є нелюдською і абсолютно неприйнятною, і попросила президента Росії вплинути на режим у Мінську", - йдеться у пресрелізі.

Водночас на сайті Кремля повідомляється, що Путін у відповідь запропонував організувати переговори з білоруським режимом, легітимність якого Євросоюз не визнає.

"Президент Росії запропонував налагодити обговорення проблем у прямих контактах представників країн-членів Євросоюзу з Мінськом. Володимир Путін та Ангела Меркель домовилися продовжити розмову на цю тему", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, ЄС звинувачує режим Олександра Лукашенка в контрабанді нелегальних мігрантів. Криза триває з серпня. Тисячі мігрантів, які "легально" прибули до Мінська, зібралися на кордоні з Польщею. Більшість із шукачів притулку сподівається згодом дістатися Німеччини.

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