Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі: Меркель просила Путіна вплинути на режим у Мінську, Путін запропонував говорити з Лукашенком
Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну з тим, аби просити його допомоги у врегулюванні міграційної кризи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться на сайті глави уряду.
"Йшлося про поточну ситуацію на білорусько-польському кордоні. Канцлер наголосила, що інструменталізація білоруським режимом мігрантів проти Європейського Союзу є нелюдською і абсолютно неприйнятною, і попросила президента Росії вплинути на режим у Мінську", - йдеться у пресрелізі.
Водночас на сайті Кремля повідомляється, що Путін у відповідь запропонував організувати переговори з білоруським режимом, легітимність якого Євросоюз не визнає.
"Президент Росії запропонував налагодити обговорення проблем у прямих контактах представників країн-членів Євросоюзу з Мінськом. Володимир Путін та Ангела Меркель домовилися продовжити розмову на цю тему", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, ЄС звинувачує режим Олександра Лукашенка в контрабанді нелегальних мігрантів. Криза триває з серпня. Тисячі мігрантів, які "легально" прибули до Мінська, зібралися на кордоні з Польщею. Більшість із шукачів притулку сподівається згодом дістатися Німеччини.
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Молодцы!
"Нас там нет, говорите с Лукашенко"
Т.е. как риторическая формула, источник ситуации, так и уровень тех, с кем "говорить" - одинаков.
Дєньгі любят тішину
Комсомолке пора семечки на скамейке щёлкать 😀😀
А ПОЧЕМУ СОБСТВЕННО?
А НЕ ЛУЧШЕ ЛИ НАПРАВИТЬ НЕСКОЛЬКО ТОВАРНЫХ ЭШЕЛОНОВ НА ГРАНИЦУ С ОКРУГОМ ПАРАШИ "БЕЛАРУССИЯ", ЗАГРУЗИТЬ СВОИХ ДРУЗЕЙ ОТ ДРУГА ВЛАДИМИРА, ЗАКРЫТЬ ВАГОНЫ, ОПЕЧАТАТЬ И В ПУТЬ, НА ФАТЕРЛЯНД? ПОЛЯКИ ПРОПУСТЯТ.
ДонбассБеларусь!
Россия не является стороной этого пограничного конфликта, поэтому нужно сесть за стол переговоров с диктатором Лукашенко, представителями беженцев и начать диалог по вопросу о мирном урегулировании ситуации на границе.
Раися не участник конфликта, это все Лука!
Таких мигрантов можно купить в любом военторге.
Надо внести изменения в Конституцию ФРГ и разрешить раисянским миротворцам инспектировать Бундестаг.
пусть МИД Украины немцам предложит
СИБИРЬ БОЛЬШАЯ .
да и граница с ЕС тоже есть
Про наших взагалі мовчу - жеруть у три горлянки і все мало
Мабуть скучили за різником?
Нелегалам жить в Германии лучше, чем в Белоруси.
-Правда,Мань. Наше слово - золото.
Прикордонник:
- Стой! Стрелять буду!
Порушник кордону їде далі!
Прикордонник робить попереджаючий постріл у гору. Порушник продовжує рух, перетинає кордон. Вогонь на ураження.
Раджу польським прикордонникам перейняти цей досвід.