"Укрзалізниця" має стежити за технічним станом вагонів, а не їхнім віком, - Сластьон

"Укрзалізниця" має налагодити дієву систему контролю за технічним станом вагонів, а не списувати через вік придатний для експлуатації рухомий склад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявив Гендиректор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон, коментуючи ініціативу Мінінфраструктури списувати вагони за віком, а не за їхнім технічним станом.

"Проблема - у безпосередньому технічному контролі і допуску вагонів до роботи, до експлуатації. Тобто, головне питання - у налагодженні нормального європейського підходу до технічного контролю, нагляду за станом вагонів. І вчасного їхнього ремонту. От і все", - зазначив Сластьон.

За його словами, Україні не варто брати приклад з Росії, яка запровадила списання залізничних вагонів через закінчення нормативного строку служби. Він наголосив: в країнах Європи застосовується інший підхід – виведення з експлуатації вагонів в разі їх технічної несправності, а не через їх вік.

"Те, що було прийнято в Російській Федерації, не означає, що це правильний підхід і нам потрібно це копіювати. Дійсно, набагато краще – взяти європейський підхід, коли є належний контроль за технічним станом, і з огляду на це вже визначати, чи має експлуатуватися той чи інший вагон", - пояснив Сластьон.

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Він також нагадав про нещодавню аварію у Житомирській області, де зійшли з рейок 10 пустих вантажних вагонів: всі вагони, які спричинили аварію, були у нормативно "молодому" віці, проте – технічно несправними. Саме тому, переконаний експерт, питання не у віці вагонів, а у контролі за їх технічним станом перед виходом на колії.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що ініціатива Мінінфраструктури про списання залізничних вагонів за віком – це диверсія проти вітчизняної економіки та промисловості, оскільки одночасно виведуть з експлуатації понад 50 тисяч вагонів. За підрахунками експертів, через колапс на ринку перевезень втрати економіки сягнуть 2 млрд доларів щорічно.

У свою чергу виконавчий директор Співтовариства Європейських залізничних та інфраструктурних компаній, що об'єднує операторів 71% європейських залізниць, Лібор Лохман зазначав, що в Європі вік залізничного вагона не є причиною для його списання і немає поняття "термін експлуатації вагона", головне - підтримувати його в справному стані.