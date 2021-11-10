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"Укрзалізниця" має стежити за технічним станом вагонів, а не їхнім віком, - Сластьон

"Укрзалізниця" має налагодити дієву систему контролю за технічним станом вагонів, а не списувати через вік придатний для експлуатації рухомий склад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявив Гендиректор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон, коментуючи ініціативу Мінінфраструктури списувати вагони за віком, а не за їхнім технічним станом.

"Проблема - у безпосередньому технічному контролі і допуску вагонів до роботи, до експлуатації. Тобто, головне питання - у налагодженні нормального європейського підходу до технічного контролю, нагляду за станом вагонів. І вчасного їхнього ремонту. От і все", - зазначив Сластьон.

За його словами, Україні не варто брати приклад з Росії, яка запровадила списання залізничних вагонів через закінчення нормативного строку служби. Він наголосив: в країнах Європи застосовується інший підхід – виведення з експлуатації вагонів в разі їх технічної несправності, а не через їх вік.

"Те, що було прийнято в Російській Федерації, не означає, що це правильний підхід і нам потрібно це копіювати. Дійсно, набагато краще – взяти європейський підхід, коли є належний контроль за технічним станом, і з огляду на це вже визначати, чи має експлуатуватися той чи інший вагон", - пояснив Сластьон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У списанні вагонів немає логіки, УЗ просто не повинна випускати на рейки несправні одиниці, – Яблонський

Він також нагадав про нещодавню аварію у Житомирській області, де зійшли з рейок 10 пустих вантажних вагонів: всі вагони, які спричинили аварію, були у нормативно "молодому" віці, проте – технічно несправними. Саме тому, переконаний експерт, питання не у віці вагонів, а у контролі за їх технічним станом перед виходом на колії.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що ініціатива Мінінфраструктури про списання залізничних вагонів за віком – це диверсія проти вітчизняної економіки та промисловості, оскільки одночасно виведуть з експлуатації понад 50 тисяч вагонів. За підрахунками експертів, через колапс на ринку перевезень втрати економіки сягнуть 2 млрд доларів щорічно.

У свою чергу виконавчий директор Співтовариства Європейських залізничних та інфраструктурних компаній, що об'єднує операторів 71% європейських залізниць, Лібор Лохман зазначав, що в Європі вік залізничного вагона не є причиною для його списання і немає поняття "термін експлуатації вагона", головне - підтримувати його в справному стані.

Укрзалізниця (6834) вагони (799)


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Топ коментарі
+5
а в чём собственно он не прав,или ты свою машину списываешь тоже по возрасту и не следишь за её техническим состоянием?
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10.11.2021 14:50
+3
ты не сравнивай легковой автомобиль с ж/д вагоном,или вам Лукашенко вообще мозг отключил?
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10.11.2021 14:52
+3
да нет тут никакой проблемы.любое оборудование имеет инструкцию и регламент на ТО. это просто надо выполнять,а не просто бабки отмывать в карман!
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10.11.2021 15:21
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А давайте, господин Сластьон из своего кармана будет компенсировать убытки связанные с такого рода вагонами.
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10.11.2021 14:22 Відповісти
а в чём собственно он не прав,или ты свою машину списываешь тоже по возрасту и не следишь за её техническим состоянием?
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10.11.2021 14:50 Відповісти
Проблема в том, что у тебя ОДНОГО - ОДНА машина.
А у них, на каждого проверяющего по ТЫСЯЧЕ вагонов!
И, когда ТЫ едешь на своей машине, ты и звук слушаешь и вибрацию ощущаешь, все щупаешь и проверяешь.
А за вагоном никто не следит, пока от него не начинают куски отваливаться.
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10.11.2021 14:59 Відповісти
да нет тут никакой проблемы.любое оборудование имеет инструкцию и регламент на ТО. это просто надо выполнять,а не просто бабки отмывать в карман!
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10.11.2021 15:21 Відповісти
Ню-ню.
А покажи-ка ты мне "инструкцию и регламент на ТО" для своего электрического чайника.
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10.11.2021 18:15 Відповісти
http://orion.ua/assets/files/Manual_rus/ORK-0019_rus.pdf http://orion.ua/assets/files/Manual_rus/ORK-0019_rus.pdf

это инструкция. как просили.
к твоему сведению,инструкция есть на все бытовые приборы,а уж на вагон ж/д,просто обязана быть.
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10.11.2021 18:42 Відповісти
Свернут ЭТО в трубочку и засунь себе, сам знаешь куда.
Это "Инструкция Пользователя", а тут речь идёт об "Инструкции и регламент на ТО".
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10.11.2021 18:53 Відповісти
вы тАвАрисЧ большой кретин. вы просили инструкцию на чайник,я предоставил. конечно это инструкция пользователя. такого же пользователя каким есть пользователь автомобиля,трактора...а пользователь вагона это организация. если ты этого не понимаешь,то это твои проблемы.
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10.11.2021 19:48 Відповісти
Это ты, тыпил, не понимаешь.
Точнее, делаешь вид, что не понимаешь, в чем разница между этими инструкциями - шлангом прикидывается.
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10.11.2021 20:47 Відповісти
отвали,дефективный.
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10.11.2021 21:51 Відповісти
не подгорай, а признай свою ущербность - это первый шаг к исправлению.
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10.11.2021 22:22 Відповісти
Даже если предположить, что этой документации нет, в чём проблема её разработать и позже использовать? А не списывать львиную долю вагонов в утиль?
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10.11.2021 21:02 Відповісти
Техническое состояние должно определяться по четким критериям. И против каждого критерия просто ставится крестик - есть или нет. Все.
Так как это делается за границей при любой инспекции чего бы от ни было.
а если судить по возрасту- то так можно убитые вагоныы оставлять ездить, если они по возрасту проходят.

Для правды времени НЕ ЖАЛКО.
Тем более что техосмотры также вносятся в тариф на обслуживание при транспортировке грузов.

"пацаны" просто хотя дать заработать на откате кому-то, связанному с Крюковским заводом. Больше ничего.
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10.11.2021 17:07 Відповісти
Я боюсь, что как раз Крюковскому мало что достанется, УЗ не сильно спешит с ними работать.
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10.11.2021 21:00 Відповісти
И тем не менее - причём тут возраст вагона к его состоянию? А проверяющий можно и больше - достаточно уменьшить зарплаты членам набсовета и нанять дополнительное количество людей.
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10.11.2021 20:58 Відповісти
"усталость материала" - почитай в Википедии, что это такое.
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10.11.2021 22:25 Відповісти
Чем старше машина, тем дороже ремонт и техобслуживание, такова судьба любой техники. Да ещё и проблемы с безопасностью. Конечно всё это преодолимо, но какой ценой? И не нужно шлангом прикидываться.
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10.11.2021 17:24 Відповісти
ты хоть раз видел,чтобы вагону ж/д,проводили ТО(ТО1,ТО2)? и вряд ли увидишь. это действие требует в первую очередь базы,как стационарного помещения.так и финансирования,инструмента,подрядчиков и прочего. это на хер никому не нужно! в Киеве на Дарнице есть производственная база,где проводят ремонт вагонов метро,это как завод с оборудованием,работниками,финансированием и прочим. у нас трамвай толком отремонтировать не могут,а тут вагон ж/д...
вот если бы было где,чем и за какие деньги,то тогда и вопроса бы не было! так что шлангом прикинулся как раз ты!
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10.11.2021 17:33 Відповісти
Ну, он вообще-то прав, не за возрастом надо следить, а за техническим состоянием. Я в Швеции видел локомотив, дизель, явно дизайна из пятидесятых, полез в инет по номеру посмотреть - и точно, производства 56-го года. Так он блестел, как у кота яйца, весь явно недавно покрашен и ни одного потека масла! Всё выдраено. Да что там локомотив, у них грузовые вагоны моют!
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10.11.2021 14:51 Відповісти
В УЗ на сегодня, по данным аудита, износ электровозов составляет 94%, тепловозов - 98%. Всего 5% локомотивов младше 25 лет.
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10.11.2021 21:34 Відповісти
Ну, у немцев техника хорошая. Однако они свои Жуки посписали, и ездят на мерсах. А те жуки могли ездить и ездить.
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10.11.2021 14:49 Відповісти
ты не сравнивай легковой автомобиль с ж/д вагоном,или вам Лукашенко вообще мозг отключил?
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10.11.2021 14:52 Відповісти
Это Жуки они списали, а вот локомотивы у них ходят по 50 лет без проблем. Взять, к примеру, 218 813-4, дизель 1971-го года постройки, бегает и поныне, и иногда доходит до https://www.youtube.com/watch?v=4YTQAtUsG2U курьезов . Да у немцев до сих пор бегают локомотивы Луганского завода, закупленные 50 лет назад ГДР. У нас они тех годов выпуска давно сгнили уже, а там бегают, называются BR132, выглядят очень мило. Следить за техническим состояним подвижного состава надо, а не насиловать до смерти, а потом сдавать в металлолом.
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10.11.2021 15:26 Відповісти
Что бы провести такого рода диагностику на КАЖДЫЙ вагон надо потратить по несколько ТЫСЯЧ долларов!
А если просто "поглядеть" на вагон, постучать молоточком, то такая проверка НИЧЕГО НЕ ВЫЯВИТ!
Зато, в случае катастрофы, есть всегда возможность сделать проверявшего ВИНОВАТЫМ "стрелочником".
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10.11.2021 14:55 Відповісти
Да кому это интересно - следить за техническим состоянием вагонов. Контроль, ремонт, запчасти и минимум откатов. Другое дело купить новые и лучше за границей, с валютным откатом
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10.11.2021 15:11 Відповісти
Попалась мне на днях инфа , что тендеры в Укрзализници в основном выигрывают фирмы, собственники которых живут в Лугандоне.

вот надо объяснить всем как проходит тендер
1. Фирмы сдают конверты со своими предложениями
2. Член комиссии подглядывает в конверте предложения и нужная фирма меняет своё на проходное.
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10.11.2021 15:31 Відповісти
Государственная аудиторская служба оценила нарушения финансовой дисциплины и недостатки в деятельности "Укрзализныци" за более чем полтора года на 11,8 миллиарда гривен. Из них 8,9 миллиарда - нарушения в сфере публичных закупок, возглавляющей в Украине
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10.11.2021 21:29 Відповісти
Сластен общим бла-бла-бла заенимается. Просто красивые слова! Вагоны не только старые, но уже давно поломанные и далеко не безопасные.
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10.11.2021 15:22 Відповісти
90% вагонов самой УЗ поломанные, старые и им пора в утиль, но если так сделать, то завтра экономика остановится, потому что возить будет нечем.
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10.11.2021 20:57 Відповісти
В смысле? А бабки на чём отмывать? УЗ нужен формальный повод ещё содрать бабла с грузоотправителей. Именно потому состояние пассажирских вагонов их не волнует - это всё равно дотационная статья
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10.11.2021 20:56 Відповісти
Финансы "Укрзализныци" - большой "котел". Туда поступают доходы и оттуда финансируются расходы множества предприятий. Когда деньги попадают в этот "котел", за ними трудно уследить. Здесь можно спрятать потери от неэффективной работы. Например, перекрыть убытки от пассажирских перевозок доходами от грузовых. Здесь же можно спрятать коррупционные схемы или сверхприбыли.
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10.11.2021 21:27 Відповісти
Сережа Лещенко ушел, но его дело (корупция) процветает)))))))))))
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10.11.2021 22:00 Відповісти
 
 