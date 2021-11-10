"Укрзалізниця" має стежити за технічним станом вагонів, а не їхнім віком, - Сластьон
"Укрзалізниця" має налагодити дієву систему контролю за технічним станом вагонів, а не списувати через вік придатний для експлуатації рухомий склад.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявив Гендиректор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон, коментуючи ініціативу Мінінфраструктури списувати вагони за віком, а не за їхнім технічним станом.
"Проблема - у безпосередньому технічному контролі і допуску вагонів до роботи, до експлуатації. Тобто, головне питання - у налагодженні нормального європейського підходу до технічного контролю, нагляду за станом вагонів. І вчасного їхнього ремонту. От і все", - зазначив Сластьон.
За його словами, Україні не варто брати приклад з Росії, яка запровадила списання залізничних вагонів через закінчення нормативного строку служби. Він наголосив: в країнах Європи застосовується інший підхід – виведення з експлуатації вагонів в разі їх технічної несправності, а не через їх вік.
"Те, що було прийнято в Російській Федерації, не означає, що це правильний підхід і нам потрібно це копіювати. Дійсно, набагато краще – взяти європейський підхід, коли є належний контроль за технічним станом, і з огляду на це вже визначати, чи має експлуатуватися той чи інший вагон", - пояснив Сластьон.
Він також нагадав про нещодавню аварію у Житомирській області, де зійшли з рейок 10 пустих вантажних вагонів: всі вагони, які спричинили аварію, були у нормативно "молодому" віці, проте – технічно несправними. Саме тому, переконаний експерт, питання не у віці вагонів, а у контролі за їх технічним станом перед виходом на колії.
Раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що ініціатива Мінінфраструктури про списання залізничних вагонів за віком – це диверсія проти вітчизняної економіки та промисловості, оскільки одночасно виведуть з експлуатації понад 50 тисяч вагонів. За підрахунками експертів, через колапс на ринку перевезень втрати економіки сягнуть 2 млрд доларів щорічно.
У свою чергу виконавчий директор Співтовариства Європейських залізничних та інфраструктурних компаній, що об'єднує операторів 71% європейських залізниць, Лібор Лохман зазначав, що в Європі вік залізничного вагона не є причиною для його списання і немає поняття "термін експлуатації вагона", головне - підтримувати його в справному стані.
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А у них, на каждого проверяющего по ТЫСЯЧЕ вагонов!
И, когда ТЫ едешь на своей машине, ты и звук слушаешь и вибрацию ощущаешь, все щупаешь и проверяешь.
А за вагоном никто не следит, пока от него не начинают куски отваливаться.
А покажи-ка ты мне "инструкцию и регламент на ТО" для своего электрического чайника.
это инструкция. как просили.
к твоему сведению,инструкция есть на все бытовые приборы,а уж на вагон ж/д,просто обязана быть.
Это "Инструкция Пользователя", а тут речь идёт об "Инструкции и регламент на ТО".
Точнее, делаешь вид, что не понимаешь, в чем разница между этими инструкциями - шлангом прикидывается.
Так как это делается за границей при любой инспекции чего бы от ни было.
а если судить по возрасту- то так можно убитые вагоныы оставлять ездить, если они по возрасту проходят.
Для правды времени НЕ ЖАЛКО.
Тем более что техосмотры также вносятся в тариф на обслуживание при транспортировке грузов.
"пацаны" просто хотя дать заработать на откате кому-то, связанному с Крюковским заводом. Больше ничего.
вот если бы было где,чем и за какие деньги,то тогда и вопроса бы не было! так что шлангом прикинулся как раз ты!
А если просто "поглядеть" на вагон, постучать молоточком, то такая проверка НИЧЕГО НЕ ВЫЯВИТ!
Зато, в случае катастрофы, есть всегда возможность сделать проверявшего ВИНОВАТЫМ "стрелочником".
вот надо объяснить всем как проходит тендер
1. Фирмы сдают конверты со своими предложениями
2. Член комиссии подглядывает в конверте предложения и нужная фирма меняет своё на проходное.