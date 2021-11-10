Єнін про боротьбу з підробними ковід-сертифікатами: Двоє лікарів отримали обвинувальні вироки, 60 громадян відбулися штрафами
Підготовка до кримінального проступку, зокрема лише сам факт замовлення сертифіката, але без його використання, не тягне за собою кримінальної відповідальності.
Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Є чимало людей, які зараз в заручниках у фейкових COVID-сертифікатів. Можливо, у таких людей і виникла думка щепитися, але тепер бояться це зробити через можливу кримінальну відповідальність. Для таких є гарна новина. Підготовка до кримінального проступку, зокрема лише саме замовлення сертифіката, але без його використання, не тягне за собою кримінальної відповідальності. Це свого роду кримінальна амністія, про яку можна прочитати в статті 14 ККУ:)", - зазначає він.
Єнін також нагадує, що вже другу добу поспіль в Україні понад 800 смертей від COVID-19.
"Наче все зрозуміло – зроби щеплення і врятуй життя. Тим не менш, ділки та навіть лікарі стають пособниками коронавірусу, підторговуючи підробними сертифікатами та ПЛР-тестами, замість того, щоб роз’яснювати людям необхідність та важливість щеплень", - пише він.
Єнін також додає, що від початку року розпочато майже 1200 кримінальних проваджень щодо підробки результатів ПЛР-тестів, COVID – сертифікатів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію.
"Вже є два обвинувальні вироки щодо лікарів. Наприклад, одну лікарку оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов`язаною із видачею подібних довідок. У Франківську лікарку засуджено до двох років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на один рік. Щодо самих громадян, вже ухвалено 60 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених COVID – сертифікатів, здебільшого, під час перетину кордону. Поки що всі відбулися штрафами", - резюмував перший заступник міністра внутрішніх справ.
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Мол он получил деньги от меня и не колол вакцину..и сертификат выписал...
И врачу придется доказывать что он не верблюд...
А обиженному что?. Да нефига...получит свои две дозы еше раз и все...будет считать их бустерными...а их зоть так хоть так колоть...
причем тут меченые если укол честно сделан(например)? хотя захотят поймать - поймают, но все же. - лучше видео сделать шоб наверняка
просто когда вчера читал - оштрафовали 60 граждан - именно как докажут шо им вкололи/не вкололи вакцину/или физраствор? или вообще ничего не укололи.
или как иначе мусора докажут шо справка именно поциентом куплена и оный знал шо ему вакцины не дадут?