УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10589 відвідувачів онлайн
Новини
2 463 17

Єнін про боротьбу з підробними ковід-сертифікатами: Двоє лікарів отримали обвинувальні вироки, 60 громадян відбулися штрафами

Єнін про боротьбу з підробними ковід-сертифікатами: Двоє лікарів отримали обвинувальні вироки, 60 громадян відбулися штрафами

Підготовка до кримінального проступку, зокрема лише сам факт замовлення сертифіката, але без його використання, не тягне за собою кримінальної відповідальності.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Є чимало людей, які зараз в заручниках у фейкових COVID-сертифікатів. Можливо, у таких людей і виникла думка щепитися, але тепер бояться це зробити через можливу кримінальну відповідальність. Для таких є гарна новина. Підготовка до кримінального проступку, зокрема лише саме замовлення сертифіката, але без його використання, не тягне за собою кримінальної відповідальності. Це свого роду кримінальна амністія, про яку можна прочитати в статті 14 ККУ:)", - зазначає він.

Єнін також нагадує, що вже другу добу поспіль в Україні понад 800 смертей від COVID-19.

"Наче все зрозуміло – зроби щеплення і врятуй життя. Тим не менш, ділки та навіть лікарі стають пособниками коронавірусу, підторговуючи підробними сертифікатами та ПЛР-тестами, замість того, щоб роз’яснювати людям необхідність та важливість щеплень", - пише він.

Єнін також додає, що від початку року розпочато майже 1200 кримінальних проваджень щодо підробки результатів ПЛР-тестів, COVID – сертифікатів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію.

Також читайте: За тиждень відкрили близько 100 кримінальних проваджень за підробку COVID-сертифікатів. Це лише розминка, - Єнін

"Вже є два обвинувальні вироки щодо лікарів. Наприклад, одну лікарку оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов`язаною із видачею подібних довідок. У Франківську лікарку засуджено до двох років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на один рік. Щодо самих громадян, вже ухвалено 60 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених COVID – сертифікатів, здебільшого, під час перетину кордону. Поки що всі відбулися штрафами", - резюмував перший заступник міністра внутрішніх справ.

Автор: 

підробка (437) сертифікат (426) Єнін Євген (348)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
О времена настали...какой нить обиженный...и правильно вакцинированный ...может запросто оговорить своего семейного врача...
Мол он получил деньги от меня и не колол вакцину..и сертификат выписал...
И врачу придется доказывать что он не верблюд...
А обиженному что?. Да нефига...получит свои две дозы еше раз и все...будет считать их бустерными...а их зоть так хоть так колоть...
показати весь коментар
10.11.2021 14:42
+4
Слышал...но тут такое...они могут быть у человека и без прививки...и их может не быть и с прививкой...
показати весь коментар
10.11.2021 15:00
+3
Хе-хе. Снова антиваксерам прищемили
показати весь коментар
10.11.2021 14:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хе-хе. Снова антиваксерам прищемили
показати весь коментар
10.11.2021 14:22 Відповісти
просто смешно, таких врачей десятки, а тут 2-им погрозили пальцем...
показати весь коментар
10.11.2021 14:27 Відповісти
Подождите. Они еще и компенсацию отсудят хорошую. Всему свое время.
показати весь коментар
10.11.2021 14:34 Відповісти
ну це якщо вони не визнали свою провину (ну не катували ж їх)
показати весь коментар
11.11.2021 02:17 Відповісти
😀
показати весь коментар
10.11.2021 14:39 Відповісти
О времена настали...какой нить обиженный...и правильно вакцинированный ...может запросто оговорить своего семейного врача...
Мол он получил деньги от меня и не колол вакцину..и сертификат выписал...
И врачу придется доказывать что он не верблюд...
А обиженному что?. Да нефига...получит свои две дозы еше раз и все...будет считать их бустерными...а их зоть так хоть так колоть...
показати весь коментар
10.11.2021 14:42 Відповісти
онтитела? - не, не слышал.
показати весь коментар
10.11.2021 14:56 Відповісти
Слышал...но тут такое...они могут быть у человека и без прививки...и их может не быть и с прививкой...
показати весь коментар
10.11.2021 15:00 Відповісти
тебе все равно не грозит) помажь спутнегом, подорожник и пройдет
показати весь коментар
10.11.2021 15:15 Відповісти
ну если так, то коллизия какая-то получается. - тупо ущемляют граждан. если загремел с сертифом, а нету антител - то может и действительно не покупал и врачу достанется зря.
показати весь коментар
11.11.2021 09:35 Відповісти
Думаю врача взяли на деньгах меченых.
показати весь коментар
10.11.2021 15:22 Відповісти
ото хіба шо... Але ж якою треба бути скотиною, аби проситися про відмітку і принести мічені гроші?
показати весь коментар
11.11.2021 02:20 Відповісти
насколько можно понять - укола не было?
причем тут меченые если укол честно сделан(например)? хотя захотят поймать - поймают, но все же. - лучше видео сделать шоб наверняка
показати весь коментар
11.11.2021 09:37 Відповісти
Притом что денех за укол брать не положено.
показати весь коментар
11.11.2021 10:29 Відповісти
А, тогда сорри, но думал шо за сам прием, или как там?
просто когда вчера читал - оштрафовали 60 граждан - именно как докажут шо им вкололи/не вкололи вакцину/или физраствор? или вообще ничего не укололи.
показати весь коментар
11.11.2021 10:57 Відповісти
это как? врач типо не уколол, но в базу занес и справку выложил?(т.е. - антитела? - ихтам(внутри поциента)нет) а как доказать шо поциент справку купил? может просто врач-убийца уколол физраствор, а сказал шо вакцина.
или как иначе мусора докажут шо справка именно поциентом куплена и оный знал шо ему вакцины не дадут?
показати весь коментар
10.11.2021 14:55 Відповісти
Дивуєшься, як за копійки швидко виносять законні рішення. Всі таки глазасті законники. А як суми побільше, або явна державна зрада, то виявляється всі органи досудового слідства сліпі, глухі, німі та повністю недієздатні.
показати весь коментар
10.11.2021 15:32 Відповісти
 
 