Австрія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для українців з повним курсом вакцинації, - Кулеба

Українці, які отримали повний курс вакцинації від коронавірусу, зберігають право повноцінного безвізового в'їзду до Австрії.

Про це повідомив в твітері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Австрія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Продовжуємо працювати із партнерами в ЄС, аби зберегти максимальну свободу подорожей для громадян України", - зазначив Кулеба.

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