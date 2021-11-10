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Австрія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для українців з повним курсом вакцинації, - Кулеба

Австрія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для українців з повним курсом вакцинації, - Кулеба

Українці, які отримали повний курс вакцинації від коронавірусу, зберігають право повноцінного безвізового в'їзду до Австрії.

Про це повідомив в твітері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Австрія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Продовжуємо працювати із партнерами в ЄС, аби зберегти максимальну свободу подорожей для громадян України", - зазначив Кулеба. 

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Автор: 

Австрія (958) Кулеба Дмитро (3604)


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Бачу так українців цікавить відпочинок в австрійських Альпах, що жодного коментаря.
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10.11.2021 15:59 Відповісти
 
 