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Кабмін створив робочу групу з питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців. Її очолить Верещук

Кабмін створив робочу групу з питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців. Її очолить Верещук

Кабінет Міністрів створив міжвідомчу робочу групу з питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців та інших осіб.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Міжвідомча робоча група з питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців та інших осіб є тимчасовим консультативним органом уряду, метою якого є напрацювання узгодженої позиції щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних із грошовим забезпеченням осіб, які проходять військову службу, та пенсійним забезпеченням осіб, які звільнені з військової служби.

Головою робочої групи визначено віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступники – заступник міністра оборони та заступник міністра соціальної політики, а також заступники міністрів та керівники підрозділів профільних міністерств й інших центральних органів влади, а також представники громадських організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про підвищення зарплат військовослужбовців: Потрібно зробити армію найкращим роботодавцем, а це означає пропонувати ринкові умови

Автор: 

борг (2138) Кабмін (14074) пенсія (1581) військовослужбовці (4723) Верещук Ірина (683) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+12
Чого вона пхається до військових ?
Явно хоче армію обікрасти.
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10.11.2021 14:54
+10
Ппц виплатам для військових
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10.11.2021 14:55
+9
щоб ти здохла.
ЗІ: знову будуть затримки пенсій
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10.11.2021 14:56
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Чого вона пхається до військових ?
Явно хоче армію обікрасти.
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10.11.2021 14:54 Відповісти
Ппц виплатам для військових
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10.11.2021 14:55 Відповісти
разведет базар дура. заплатите то что должны и не позорьтесь.
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10.11.2021 14:55 Відповісти
щоб ти здохла.
ЗІ: знову будуть затримки пенсій
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10.11.2021 14:56 Відповісти
У нее что времени свободного много?
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10.11.2021 14:56 Відповісти
Тут же головне проверещати та імітувати бурную дєятєльность
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10.11.2021 14:58 Відповісти
Все .....кина не будет раз эта мерзкая тетка.
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10.11.2021 15:00 Відповісти
Нехай прикриває дупу зеленою парасолькою, бо може пострадати.
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10.11.2021 15:00 Відповісти
на два фронта.
впереди враги, позади вот это
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10.11.2021 15:02 Відповісти
Те , що натворив
Порошенко , треба виправляти.
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10.11.2021 15:02 Відповісти
можешь четче настроить свой генератор слов?) ниче ж не ясно) он с утра брызнул чутка сонный мимо унитаза? коротко сказал подстрич газон?
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10.11.2021 15:08 Відповісти
Розмовляй по Українські , а то між МОРДВИНОМ та ЧУКЧОЮ.
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10.11.2021 15:16 Відповісти
розмовляють не "по українськи" а "українською". сідай, два!
так шо там по темі?) інтрига жива?)
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10.11.2021 15:34 Відповісти
Відповідаю за Олександра Хруса

Порошенко з Яйценюком та Гонтарєвою спочатку штучно підняли курси валют, а індексацію пенсій не провели. Потім Порошенко з Гройсманом вирішили, що можна частково припинити віплати пенсій і припинили. Зараз нові курви пердольоні ніяких дій відносно відновлення виплат пенсій у повному розмірі не вживать і народ пішов у суди. Зеленочолі херманичі ПФУ на зеленому глазу відмовляються виконувати рішення Суду і не сплачують дворічну заборгованість.
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10.11.2021 16:55 Відповісти
как можно в ограбленной стране штучно поднять курс валют?)
курс 8,10 при януковоще был как раз штучным и держался он за счет того что сливали ЗВР страны лишь бы удержать курс и показать "стабильность" народу с расчетом на второй срок яныка. потом как пошла анексия Крыма и разгорелась война на донбасе курс отпустили в свободное плаванье и он стал рыночным на отметке 20, потом 30, потом 25-28... держать курс ради держания стоило огромных средств, потому киля азиров осенью 13-го на пресконференции говорил, что МВФ отказывается дальше сотрудничать и либо руские дадут 15 млрд дол либо дэфолт. И руские готовы были дать бабки яныку в долг, но с условием отказа от евроинтеграции. он отказался от ЕС и получил майдан. Дальше все оставшиеся инвесторы просто начали выводить массово капиталы со страны ибо никто в Европе не давал и 5 евро на то что страна устоит перед руской агресией хотя бы до конца года. Деньги уводят - курс растет. Это законы рынка так работают независимо от фамилии президента.
кому 2 года не платят пенсии?
п.с. заслуги Гонтаревой высоко оценили на западе и не даром эта дама сейчас читает лекции в лондонском университете пока ты переживываешь фейки от тех кому она закрыла фейковые банки, которые использовались как прокладки и сейфы. Я не говорю уже про Приват вечно просящий сонаций и выводящий их корупционно на офшорки бенины
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11.11.2021 09:24 Відповісти
то - розмовляй УКРАЇНСЬКОЮ. а то написал шо казларогий кацапьоздол. или вас там лахтинских нихера не учат?
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10.11.2021 15:34 Відповісти
Кацапа, что ж ты так плохо соловьиной владеешь? Понаберают по обьявлению, а потом удивляются почему *********** ботов на йух посылают после первой же фразы
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10.11.2021 15:38 Відповісти
Кацапа до всирачки лякає боездатна Армія України?
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10.11.2021 15:15 Відповісти
очень плохая идея - злить воюющую армию. понятно, что в своем сценарии информационной оккупации страны зебилы берут за основу рашку, но ЗСУ - не терпилы из вс рф
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10.11.2021 15:02 Відповісти
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10.11.2021 15:05 Відповісти
Міжвідомча робоча група з питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців та інших осіб є тимчасовим консультативним органом уряду, метою якого є напрацювання узгодженої позиції щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних із грошовим забезпеченням осіб, які проходять військову службу, та пенсійним забезпеченням осіб, які звільнені з військової служби. Джерело:
не понял... а как оно у предыдущей власти получалось без вас и ваших групп платить военным и решать проблемы?
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10.11.2021 15:05 Відповісти
"І щуку кинули в річку".
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10.11.2021 15:10 Відповісти
А до чого там ця дурепа?
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10.11.2021 15:12 Відповісти
Щось забагато останнім часом цієї потвори усюди.
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10.11.2021 15:17 Відповісти
Комиссия на комисии и комисией подганяет. Зелень барахла развела во всем
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10.11.2021 15:23 Відповісти
Знань немє. Керівного досвіду немає. Але у Трускавці навчилися перебивати досвідчених та верещати що ті 30 років нічого не робили.
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10.11.2021 15:40 Відповісти
от і прибарахлиться ))))))
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10.11.2021 15:27 Відповісти
А її раніше, ще у Раві-Руської, мінімум двічи ловили на хабарях у кругленьку суму.
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10.11.2021 15:38 Відповісти
Ну фсьо, кіна не буде. Ця дамочка так всіх військових пенсіонерів забезпечить,що мало не покажеться.
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10.11.2021 15:28 Відповісти
Ця голова селіщної ради Рава-Руська. Це її стеля.
Дурепа, яка вважає себе розумною.
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10.11.2021 15:37 Відповісти
Ця невихована жінка відповідає своєму прізвищу. Це по-перше. По-друге, лізе туди, де її мозгів не вистачає. Одним словом, бездарі знову сідають дерибанить пенсію військовослужбовців.
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11.11.2021 11:33 Відповісти
 
 