Кабмін створив робочу групу з питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців. Її очолить Верещук

Кабінет Міністрів створив міжвідомчу робочу групу з питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців та інших осіб.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Міжвідомча робоча група з питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців та інших осіб є тимчасовим консультативним органом уряду, метою якого є напрацювання узгодженої позиції щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних із грошовим забезпеченням осіб, які проходять військову службу, та пенсійним забезпеченням осіб, які звільнені з військової служби.

Головою робочої групи визначено віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступники – заступник міністра оборони та заступник міністра соціальної політики, а також заступники міністрів та керівники підрозділів профільних міністерств й інших центральних органів влади, а також представники громадських організацій.

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