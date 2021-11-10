Кабмін створив робочу групу з питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців. Її очолить Верещук
Кабінет Міністрів створив міжвідомчу робочу групу з питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців та інших осіб.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Міжвідомча робоча група з питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців та інших осіб є тимчасовим консультативним органом уряду, метою якого є напрацювання узгодженої позиції щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних із грошовим забезпеченням осіб, які проходять військову службу, та пенсійним забезпеченням осіб, які звільнені з військової служби.
Головою робочої групи визначено віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступники – заступник міністра оборони та заступник міністра соціальної політики, а також заступники міністрів та керівники підрозділів профільних міністерств й інших центральних органів влади, а також представники громадських організацій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Явно хоче армію обікрасти.
ЗІ: знову будуть затримки пенсій
впереди враги, позади вот это
Порошенко , треба виправляти.
так шо там по темі?) інтрига жива?)
Порошенко з Яйценюком та Гонтарєвою спочатку штучно підняли курси валют, а індексацію пенсій не провели. Потім Порошенко з Гройсманом вирішили, що можна частково припинити віплати пенсій і припинили. Зараз нові курви пердольоні ніяких дій відносно відновлення виплат пенсій у повному розмірі не вживать і народ пішов у суди. Зеленочолі херманичі ПФУ на зеленому глазу відмовляються виконувати рішення Суду і не сплачують дворічну заборгованість.
курс 8,10 при януковоще был как раз штучным и держался он за счет того что сливали ЗВР страны лишь бы удержать курс и показать "стабильность" народу с расчетом на второй срок яныка. потом как пошла анексия Крыма и разгорелась война на донбасе курс отпустили в свободное плаванье и он стал рыночным на отметке 20, потом 30, потом 25-28... держать курс ради держания стоило огромных средств, потому киля азиров осенью 13-го на пресконференции говорил, что МВФ отказывается дальше сотрудничать и либо руские дадут 15 млрд дол либо дэфолт. И руские готовы были дать бабки яныку в долг, но с условием отказа от евроинтеграции. он отказался от ЕС и получил майдан. Дальше все оставшиеся инвесторы просто начали выводить массово капиталы со страны ибо никто в Европе не давал и 5 евро на то что страна устоит перед руской агресией хотя бы до конца года. Деньги уводят - курс растет. Это законы рынка так работают независимо от фамилии президента.
кому 2 года не платят пенсии?
п.с. заслуги Гонтаревой высоко оценили на западе и не даром эта дама сейчас читает лекции в лондонском университете пока ты переживываешь фейки от тех кому она закрыла фейковые банки, которые использовались как прокладки и сейфы. Я не говорю уже про Приват вечно просящий сонаций и выводящий их корупционно на офшорки бенины
не понял... а как оно у предыдущей власти получалось без вас и ваших групп платить военным и решать проблемы?
Дурепа, яка вважає себе розумною.