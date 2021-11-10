Кандидат на посаду голови САП Синюк не зміг відповісти на низку питань та намагається довести, що оцінка завдань начебто хибна, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що кандидат на посаду голови САП Андрій Синюк набрав усього лише 9 балів під час конкурсу, а інший кандидат виконав завдання набагато краще - набрав 15 балів.

Про це Шевченко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Тож його не те що на керівника САП - його взагалі з прокуратури в шию треба гнати. Адже він виявився неспроможним відповісти на низку питань і набрав усього лише 9 балів і це при тому, що інший фіналіст конкурсу (детектив НАБУ Клименко), не будучи фаховим прокурором, виконав завдання набагато краще - набрав 15 балів і вже стало очевидним, що саме Клименко має очолити САП", - йдеться в повідомленні.

Шевченко додав, що заступник голови Офісу Президента Олег Татаров і "підконтрольні йому члени комісії вчергове блокують конкурс і досі не затвердили офіційні результати".

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"Чому? Бо Синюк увесь цей час бігає по наукових установах і намагається отримати висновок, що інструкція з оцінки завдань начебто неправильна", - пояснив агент НАБУ.

Він додав, що Андрій Синюк потрапив у Генеральну прокуратуру за абсолютно незрозумілих обставин в 2016 році.

"Після того, як прокурор не пройшов рейтинговий конкурс на прокурора Рівненської місцевої прокуратури. У процесі тестування Синюк набрав лише 100,3 бала із 200. Особливо дивує, що за таким показником, як "тестування на загальні здібності" (уміння аналізувати дані та робити висновки) Синюк набрав лише 13,3 бала зі 100.

Але провал на шляху до місцевої прокуратури чомусь не закрив для Синюка двері до Генеральної прокуратури, ну а наразі Венедиктова на пару із Татаровим намагаються поставити (Синюка. - Ред.) керувати САП, проте, сподіваюсь, що завдячуючи контролю наших західних партнерів цього не станеться. Ну і Володимир Зеленський також особисто дав слово Джо Байдену, що із конкурсом усе буде ок" - підсумував Шевченко.

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