УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8291 відвідувач онлайн
Новини
5 587 31

Кандидат на посаду голови САП Синюк не зміг відповісти на низку питань та намагається довести, що оцінка завдань начебто хибна, - агент НАБУ Шевченко

Кандидат на посаду голови САП Синюк не зміг відповісти на низку питань та намагається довести, що оцінка завдань начебто хибна, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що кандидат на посаду голови САП Андрій Синюк набрав усього лише 9 балів під час конкурсу, а інший кандидат виконав завдання набагато краще - набрав 15 балів.

Про це Шевченко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Тож його не те що на керівника САП - його взагалі з прокуратури в шию треба гнати. Адже він виявився неспроможним відповісти на низку питань і набрав усього лише 9 балів і це при тому, що інший фіналіст конкурсу (детектив НАБУ Клименко), не будучи фаховим прокурором, виконав завдання набагато краще - набрав 15 балів і вже стало очевидним, що саме Клименко має очолити САП", - йдеться в повідомленні.

Шевченко додав, що заступник голови Офісу Президента Олег Татаров і "підконтрольні йому члени комісії вчергове блокують конкурс і досі не затвердили офіційні результати".

Читайте: У середині листопада керівника САП визначать, якщо підконтрольна ОП частина комісії не зірве конкурсу, - Шабунін

"Чому? Бо Синюк увесь цей час бігає по наукових установах і намагається отримати висновок, що інструкція з оцінки завдань начебто неправильна", - пояснив агент НАБУ.

Він додав, що Андрій Синюк потрапив у Генеральну прокуратуру за абсолютно незрозумілих обставин в 2016 році.

"Після того, як прокурор не пройшов рейтинговий конкурс на прокурора Рівненської місцевої прокуратури. У процесі тестування Синюк набрав лише 100,3 бала із 200. Особливо дивує, що за таким показником, як "тестування на загальні здібності" (уміння аналізувати дані та робити висновки) Синюк набрав лише 13,3 бала зі 100.

Але провал на шляху до місцевої прокуратури чомусь не закрив для Синюка двері до Генеральної прокуратури, ну а наразі Венедиктова на пару із Татаровим намагаються поставити (Синюка. - Ред.) керувати САП, проте, сподіваюсь, що завдячуючи контролю наших західних партнерів цього не станеться. Ну і Володимир Зеленський також особисто дав слово Джо Байдену, що із конкурсом усе буде ок" - підсумував Шевченко.

Читайте також: Затриманий на хабарі 20 тис. дол. чернігівський суддя Лобан публічно виступав проти корупції та брав участь в акції "Я не беру хабарі", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Автор: 

Шевченко Євген (139)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Гідна зеленського та всіх зелохів кандидатура.
показати весь коментар
10.11.2021 15:25
+10
показати весь коментар
10.11.2021 15:58
+8
в клоунской труппе все такие, только место сидения, и фамилию подставляй - "безграмотний та поганий спеціаліст, його з .... в шию треба гнати."
показати весь коментар
10.11.2021 15:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гідна зеленського та всіх зелохів кандидатура.
показати весь коментар
10.11.2021 15:25 Відповісти
Звісно що шістка. Але що це за нове звання єкспєрта екс-агент Набу?
показати весь коментар
10.11.2021 15:26 Відповісти
А кто такой
"агент НАБУ Шевченко"?
показати весь коментар
10.11.2021 15:26 Відповісти
Чому агент Набу розкриває держтаємницю, коли попав у Генпрокуратуру ця шістка?
показати весь коментар
10.11.2021 15:28 Відповісти
А хто така шістка подоляка апчхі?
показати весь коментар
10.11.2021 15:33 Відповісти
сапа парашенки
показати весь коментар
10.11.2021 15:53 Відповісти
дуня, по чем подоляк таких давалок покупает?
показати весь коментар
10.11.2021 16:51 Відповісти
Особливо дивує, що за таким показником, як "тестування на загальні здібності" (уміння аналізувати дані та робити висновки) Синюк набрав лише 13,3 бала зі 100. Джерело:

100% даю - антивакцинатор.
показати весь коментар
10.11.2021 15:27 Відповісти
в клоунской труппе все такие, только место сидения, и фамилию подставляй - "безграмотний та поганий спеціаліст, його з .... в шию треба гнати."
показати весь коментар
10.11.2021 15:31 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2021 15:57 Відповісти
Синюк часом не "Трускавецький університет" закінчував??? Бо такі "кадри" типічні саме для "слуг та прислуги"...Тому 99% ,що воно таки знайде своє місце серед своїх...
показати весь коментар
10.11.2021 15:34 Відповісти
Якщо Синютка потрапив у Генпрокурватуру в 2016 році, то Трускавецький універ напевно це друга його освіта.
показати весь коментар
10.11.2021 15:39 Відповісти
Таких специалистов половина во всех министерствах и ведомствах сидит, то же мне удивили
показати весь коментар
10.11.2021 15:37 Відповісти
половина - это еще оптимистично )))
показати весь коментар
10.11.2021 16:05 Відповісти
в нашей стране сейчас праздник серости и некомпетентности, поэтому его и протянут...
показати весь коментар
10.11.2021 15:39 Відповісти
Хорошу людину синюком не назвуть=)))
показати весь коментар
10.11.2021 15:44 Відповісти
і вірогідно що Синюка призначать заступником головного Прокурора САП..
а там одна справа і Клименка якось усунуть
показати весь коментар
10.11.2021 15:48 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2021 15:56 Відповісти
дурне - значит хорошо управляемое , без самодеятельности и сюрпризов для власти
показати весь коментар
10.11.2021 15:57 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2021 15:58 Відповісти
А през ,за которого ты топил,безмозглый наркоман и вор -так что обтекай сам по себе
показати весь коментар
10.11.2021 15:59 Відповісти
Десятеро люстрованих прокурорів отримають 20 млн грн компенсації

Для погашення цієї заборгованості Кабмін забрав у САП 20,1 млн грн.
Ці гроші підуть для 10 осіб, які через суд домоглися відшкодування своїх заробітних плат.
показати весь коментар
10.11.2021 16:04 Відповісти
Так в прокурватурі уже багато років як тільки тупі і служать.
показати весь коментар
10.11.2021 16:08 Відповісти
А тем временем выдвиженцы 95 квартала вопреки мнению Ткача,Бигуса,Шабунина и иже сними вовсю осваивают в Вашингтоне госдеп.Как такое могло произойти? Ума не приложу.Вопли и сопли не помогают?
показати весь коментар
10.11.2021 16:13 Відповісти
тупорила влада рулить
показати весь коментар
10.11.2021 16:15 Відповісти
Головне для зєлі що він, дивився усі випуски кварталу. Тому повністю підходить.
показати весь коментар
10.11.2021 16:20 Відповісти
Так а інші нинішній владі і не потрібні. Головне,щоб команди виконував.
показати весь коментар
10.11.2021 16:23 Відповісти
Дуже гарне резюме! зЕлохи інших не тримають...
показати весь коментар
10.11.2021 16:54 Відповісти
Женя, суши сухари, не отвлекайся)
показати весь коментар
10.11.2021 17:22 Відповісти
ЗеДно!
показати весь коментар
18.11.2021 01:21 Відповісти
Вже пора гнати це зе шоблу на Харитона, Ульяни, Йосипа
показати весь коментар
24.12.2021 18:28 Відповісти
 
 