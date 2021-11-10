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15 листопада міністри закордонних справ країн ЄС обговорять розширення санкцій щодо Білорусі, - представник МЗС Німеччини Зассе

15 листопада міністри закордонних справ країн ЄС обговорять розширення санкцій щодо Білорусі, - представник МЗС Німеччини Зассе

Глави МЗС ЄС планують у понеділок, 15 листопада, обговорити розширення санкцій щодо Білорусі.

Про це повідомила офіційний представник МЗС Німеччини Андреа Зассе, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У понеділок глави МЗС країн ЄС зустрінуться у Брюсселі, заплановано тему розширення санкцій (щодо Білорусі. - Ред.)", - сказала представниця МЗС журналістам у Берліні в середу.

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Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

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Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

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Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.

Автор: 

Білорусь (7925) кордон (4754) мігранти (1108) Польща (8489) санкції (11782)


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За пять дней ситуация не изменится... Ага... Так и не поняли что с РФ и ее сателитами это не работает.
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10.11.2021 15:36 Відповісти
а віддуватись за все доведеться польщі..
і вже прозвучало, що україна могла би тимчасово, поки єс розглядає це питання, прийняти і потримати біженців у себе
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10.11.2021 16:09 Відповісти
15 ноября какого года? Когда они наконец то выразят озабоченность? Люди устали ждать.
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10.11.2021 15:38 Відповісти
Нам некогда. Не мешайте газ перекачивать!
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10.11.2021 15:41 Відповісти
От як же ж вони вміють тягнути "кота за хвіст".
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10.11.2021 15:38 Відповісти
а чому через 5 днів? надо больше ждать, может уляжется все?)))
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10.11.2021 15:39 Відповісти
Какие там санкции.. Нимеччина зассе...
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10.11.2021 15:49 Відповісти
А пані баронесса ФДЛ з колежанками приїдуть?
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10.11.2021 17:06 Відповісти
 
 