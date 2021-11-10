Ситуація з мігрантами на кордоні - державний тероризм та "тиха помста" Лукашенка за підтримку Євросоюзом народу Білорусі, - Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ситуація на польсько-білоруському кордоні є не міграційною, а політичною кризою. За його словами, вона спровокована Лукашенком для дестабілізації ситуації в ЄС.

Слова Моравецького цитує видання РАР, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Події останніх днів - це випробування для Польщі та для Європи, і ми усвідомлюємо, що ризики можуть зрости, що ситуація може погіршитися, що нам, можливо, доведеться мати справу з новими методами провокації з боку Лукашенка", - сказав глава польського уряду.

Він упевнений, що ситуація на кордоні Польщі та Білорусі є виявом державного тероризму.

"Це також "тиха помста" Олександра Лукашенка за підтримку демократичних виборів населення в Білорусі у серпні минулого року", - наголосив Моравецький.

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Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

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Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

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Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.