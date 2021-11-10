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Новини
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Ситуація з мігрантами на кордоні - державний тероризм та "тиха помста" Лукашенка за підтримку Євросоюзом народу Білорусі, - Моравецький

Ситуація з мігрантами на кордоні - державний тероризм та

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ситуація на польсько-білоруському кордоні є не міграційною, а політичною кризою. За його словами, вона спровокована Лукашенком для дестабілізації ситуації в ЄС.

Слова Моравецького цитує видання РАР, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна. 

"Події останніх днів - це випробування для Польщі та для Європи, і ми усвідомлюємо, що ризики можуть зрости, що ситуація може погіршитися, що нам, можливо, доведеться мати справу з новими методами провокації з боку Лукашенка", - сказав глава польського уряду.

Він упевнений, що ситуація на кордоні Польщі та Білорусі є виявом державного тероризму.

"Це також "тиха помста" Олександра Лукашенка за підтримку демократичних виборів населення в Білорусі у серпні минулого року", - наголосив Моравецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 листопада міністри закордонних справ країн ЄС обговорять розширення санкцій щодо Білорусі, - представник МЗС Німеччини Зассе

Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусі на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

Також читайте: Через ситуацію з мігрантами кордон із Білоруссю охороняють близько 20 тис. співробітників різних служб, - МВС Польщі

Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

Також читайте: "Треба оголосити когось ідіотом, покидьком, мерзотником, який нападе завтра на Польщу", - Лукашенко про міграційну кризу

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) Польща (8489) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+10
***** он гнойный, а не молодец.
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10.11.2021 16:02
+8
євросоюз не дослухається до польщі ні з північним потоком, ні з ситуацією на білоруському кордоні
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10.11.2021 16:00
+8
мокшанська пропаганда не змінюється в своїх повідомленнях. Щось мені дуже це нагадує.
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10.11.2021 16:11
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Да, это коснулось и вас...
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10.11.2021 15:57 Відповісти
євросоюз не дослухається до польщі ні з північним потоком, ні з ситуацією на білоруському кордоні
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10.11.2021 16:00 Відповісти
мокшанська пропаганда не змінюється в своїх повідомленнях. Щось мені дуже це нагадує.
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10.11.2021 16:11 Відповісти
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10.11.2021 16:30 Відповісти
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10.11.2021 18:00 Відповісти
Так кумедно, коли рашисти називають когось «фашистами». Сама упорота антиваксеруха Цензора теж вже почала обзивати фашистами тих, хто намагається приборкати пандемію та тих, хтопереконує тупорилих робити щеплення.
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10.11.2021 16:39 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1457707285967515659 https://twitter.com/i/status/1457707285967515659


А вот и видео таких мальчиков и девочек со слезами на глазах.
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10.11.2021 18:05 Відповісти
Продолжение
https://twitter.com/i/status/1457707408164274177
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10.11.2021 18:07 Відповісти
Видели мы таких девочек.
Нелегалы, пытающиеся прорваться в Польшу с территории Беларуси, пускали в глаза малолетнему мальчику сигаретный дым, чтобы вызвать слезы для интервью.
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10.11.2021 18:04 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1457707408164274177 https://twitter.com/i/status/1457707408164274177

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10.11.2021 18:06 Відповісти
підтримує санкції євросоюз, а віддувається лише польща....
оце нашим на замєтку у стосунках з мадярами
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10.11.2021 15:58 Відповісти
Скоро морози, теплолюбиві повтікають самі.
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10.11.2021 15:59 Відповісти
та можно их и согреть , наглухо ...немецкие товарищи оставили , как знали
что понадобятся
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10.11.2021 16:31 Відповісти
Молодец Бацка, дает просраться стурбованым европейцам!!!
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10.11.2021 16:00 Відповісти
***** он гнойный, а не молодец.
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10.11.2021 16:02 Відповісти
Может и *****, но пусть жрут то, чему попустительствовали!
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10.11.2021 16:11 Відповісти
Ясно другое: этот мир размяк, превратился в шмарклю и ему не хватает нотки тоталитаризма. Вот пусть шмальнут по этим макакам из машингвера, почувствуют как хорошо было раньше и задумаются
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10.11.2021 16:27 Відповісти
Обос....я сам, когда поляки вернут ему в Минск ету толпу.
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10.11.2021 16:05 Відповісти
Скорее их направят в Волынскую область как немчура завещает. И начнется валынская резня
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10.11.2021 16:24 Відповісти
ШТО?
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10.11.2021 16:39 Відповісти
наследники вермахта с удовольствием сдадут поляков наследникам НКВДшников....
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10.11.2021 16:04 Відповісти
"События последних дней - это испытание для Польши и для Европы". Для Польши да, а вот для Европы врядли. В ЕС полный раздрай. Одна "озабоченность", а на деле каждый за себя и чихать они хотели на других.Довольные, сытые,
в тепле.Нахера им та Польша, пусть сама защищается. Лондониз ЕС подорвал ,Варшава тоже раскусила эту гнилушку и смазывает пятки. Не пойму чего Киеву там делать.Нас там видеть не хотят, а мы лезем как на заклание.В НАТО- да, в ЕС нет.ИМХО.
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10.11.2021 18:54 Відповісти
Хорошо что мигранты из стран третьего мира не рвутся к нам.
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10.11.2021 16:10 Відповісти
Нахвй спробують, ми покажему їм нашу "гостинність".
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10.11.2021 16:13 Відповісти
Ну ты меня расмешнил, рассмешной. Что ж им с одной бочки говна в другую прыгать?
Пы.Сы. вот и нашелся плюс нашего бардака - к нам даже Душманы не хотят ехать.
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10.11.2021 16:13 Відповісти
Не рвутся? Мигрантов из азии было полно в Украине (в основном в Киеве) ещё двадцать лет назад, и их будет всё больше и больше. Не надо "про бочку говна", Украина вполне пристойная страна, уж по сравнению с песками с верблюдами так точно. Просто мигранты в основном идут дальше - им чуток пройтись и они в ЕС. Если по каким-то причинам этот вариант накрывается, то их и Украина устроит.
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10.11.2021 16:36 Відповісти
Хотя в своё время поляки также рвались эмигрировать в Великобританию.
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10.11.2021 16:12 Відповісти
Прирівняв х.й з пальцем. Вони там працювали, а не сиділи на шиї, вимагаючи бабла задаром. У англійців досі є поняття "польський сантехнік".
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10.11.2021 16:14 Відповісти
Ставьте , как немцы, водометы
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10.11.2021 16:22 Відповісти
Oт kurwa !
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10.11.2021 16:26 Відповісти
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10.11.2021 16:29 Відповісти
Гібридна війна московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
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10.11.2021 16:33 Відповісти
А когда несколько лет назад известный грузинско-украинский демократ и либерал Михо Саакашвили, которого тогдашние власти Украины не пускали в страну, прорывался через польско-украинскую границу почему польские пограничники его не остановили?!
Вот теперь белорусские пограничники действуют по их европейскому примеру и не препятствуют свободным благодаря как американскому, так и польскому вмешательству в Ираке иракским курдам свободно покидать территорию Беларуси. Что за двойные стандарты?!
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10.11.2021 16:34 Відповісти
Очередной бульбозавр выполз. При любых обстоятельствах у Украины с Польшей БЕЗВИЗ. А у вас безвиз с кем? С парашей? Поедешь по этому безвизу в Магадан, там рабы требуются
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10.11.2021 16:45 Відповісти
А причем тут безвиз? Беларусь свободная страна и не препятствует легально находящимся на ее территории гражданам Ирака свободно покидать свою территорию. А Вы, видимо, по временам совка соскучились?
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10.11.2021 16:57 Відповісти
Белорашка свободная страна? русский, тебя из цирка Петросяна за тупость выгнали?
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10.11.2021 17:04 Відповісти
Беларусь свободная страна ??? " Здается мне это была комедия". (С).
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10.11.2021 17:08 Відповісти
Вы, таки, считаете, что Беларусь должна препятствовать легально находящимся в стране иностранным гражданам покидать свою территорию?
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10.11.2021 17:16 Відповісти
А где страна такая - Беларусь? Даже ваши рубли - зайчики печатали и печатают на Московии
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10.11.2021 17:30 Відповісти
Кацику, а що Білорусія не питає легально находящимся в стране иностранным гражданам причини їх приїзду ? Вони так і пишуть ТРАНЗИТОМ?
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10.11.2021 18:10 Відповісти
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10.11.2021 17:24 Відповісти
Даже поляки, даже сейчас продолжают заигрывать с Путлером и рашкой . Боятся прямо назвать организатора кризиса. Кто такой этот Лукашенко без ***** и его поддержки
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10.11.2021 16:39 Відповісти
Германия привыкла командовать в ЕС. Пусть там и командует. А то как гнать к себе Северный поток не спрашивала Украину. Как набивать свои карманы в Газпроме никого не спрашивала. Вот теперь откройте свои глаза и смотрите, что делает Белорусь под руководством вашего маниакального друга, с которым нельзя ссориться.
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10.11.2021 17:01 Відповісти
БелАрусь. Хотя "белОрус", "белОрусский" и т.д. Вот такая лингвистическая закавыка.
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10.11.2021 17:14 Відповісти
Белорашка. Провинция страны-помойки.
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10.11.2021 18:41 Відповісти
 
 