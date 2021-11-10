МЗС Білорусі: Крим є російською територією, давайте виходити з цього

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей наголошує, що вважає Крим "російською територією".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагентство "Белта".

"Позиція Білорусі щодо Криму залишається такою, якою була. Ми розуміємо насправді, що Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього", - наголосив Макей.

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"Белта" нагадує, що президент Росії Володимир Путін та білоруський диктатор Олександр Лукашенко говорили про Крим 4 листопада під час засідання Вищої держради Союзної держави. "Україна закрила для Білорусі небо і ми ніяк не можемо потрапити через Україну до Криму. А там у нас і власність, та й інші є проблеми. І ось Володимир Володимирович мені все обіцяв-обіцяв, що із собою візьме до Криму, покаже новинки, що там нового зроблено. А зроблено чимало. Дорогою провезе до Криму. Але сьогодні сам поїхав і мене з собою не запросив. Тому я ось із такою скаргою перед членами Вищої держради виступаю", - говорив тоді Лукашенко.