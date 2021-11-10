МЗС Білорусі: Крим є російською територією, давайте виходити з цього
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей наголошує, що вважає Крим "російською територією".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагентство "Белта".
"Позиція Білорусі щодо Криму залишається такою, якою була. Ми розуміємо насправді, що Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього", - наголосив Макей.
"Белта" нагадує, що президент Росії Володимир Путін та білоруський диктатор Олександр Лукашенко говорили про Крим 4 листопада під час засідання Вищої держради Союзної держави. "Україна закрила для Білорусі небо і ми ніяк не можемо потрапити через Україну до Криму. А там у нас і власність, та й інші є проблеми. І ось Володимир Володимирович мені все обіцяв-обіцяв, що із собою візьме до Криму, покаже новинки, що там нового зроблено. А зроблено чимало. Дорогою провезе до Криму. Але сьогодні сам поїхав і мене з собою не запросив. Тому я ось із такою скаргою перед членами Вищої держради виступаю", - говорив тоді Лукашенко.
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ООН Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны,с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.