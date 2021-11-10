РНБО запроваджує санкції проти 8 осіб за відкриття представництва Нікарагуа в окупованому Криму, – Данілов

Рада національної безпеки та оборони України запроваджує санкції проти 8 фізичних осіб, причетних до відкриття дипломатичного представництва Нікарагуа на території тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це 8 фізичних осіб: 4 громадян Нікарагуа, 4 громадян Російської Федерації", - зазначив Данілов під час брифінгу.

Нагадаємо, на початку листопада Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з незаконним та неузгодженим візитом посла Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес до окупаованого Криму. Посол приїздила, щоб вручити т.зв. "почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в м. Сімферополь" Олегу Бєлавенцеву консульський патент.

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Пізніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України запропонував Раді національної безпеки та оборони застосувати санкції у зв'язку з відкриттям так званого консульства Республіки Нікарагуа у Криму.