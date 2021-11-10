РНБО запроваджує санкції проти 8 осіб за відкриття представництва Нікарагуа в окупованому Криму, – Данілов
Рада національної безпеки та оборони України запроваджує санкції проти 8 фізичних осіб, причетних до відкриття дипломатичного представництва Нікарагуа на території тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це 8 фізичних осіб: 4 громадян Нікарагуа, 4 громадян Російської Федерації", - зазначив Данілов під час брифінгу.
Нагадаємо, на початку листопада Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з незаконним та неузгодженим візитом посла Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес до окупаованого Криму. Посол приїздила, щоб вручити т.зв. "почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в м. Сімферополь" Олегу Бєлавенцеву консульський патент.
Пізніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України запропонував Раді національної безпеки та оборони застосувати санкції у зв'язку з відкриттям так званого консульства Республіки Нікарагуа у Криму.
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Коли в енергетиці срака, а вова сушиться у спортзалі...
Міністерство закордонних справ осоромилося через інформацію щодо закриття кордонів Бельгії для українських туристів.
Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/ #Букви.
Вчора Європейський Союз оновив так званий зелений перелік країн, громадяни яких можуть вільно подорожувати до ЄС. https://bykvu.com/ua/bukvy/ies-vykliuchyv-ukrainu-iz-zelenoho-spysku-iak-tse-vplyne-na-podorozhi-ukraintsiv/ Україну офіційно виключили з цього списку.
Після цього на https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=be порталі департаменту консульської служби українського МЗС з'явилася https://bykvu.com/ua/bukvy/belhiia-zakryla-kordony-dlia-ukrainskykh-turystiv-shcho-vidomo/ інформація , що бельгійський уряд заборонив українцям відвідувати країну з туристичною метою навіть за умови повної вакцинації. Цю ж інформацію https://www.facebook.com/1420286371554725/posts/3001422570107756/?d=n підтвердило і Посольство України у Бельгії.
Я в ****! Мля, Нікарагуа - це найперша не безпека для України!?
Нестача вугілля на ТЕС ДТЕК, орда орків на кордоні - це муйня! А представництво Нікарагуа у Криму - актуально насущне?!
что, говорить, когда роды у тараканов?
Злодія міжнародного Коломойського видати США, а 3,5 млрд. кубів газу на які він "претендує" в енергетичні "закрома" України.
Бо - час розкидати каміння і час його збирати!
Юдейські пророки знали сенси життя!
"По вопросу Арсена Борисовича, могу сообщить следующее: действительно, ряд вопросов, которые рассматриваются в режиме "секретно", https://www.dsnews.ua/politics/na-haypi-avakov-rozpoviv-yak-rnbo-shtampuvala-sankciji-04112021-441891 выдаются непосредственно перед заседанием под подпись. После заседания такие документы сдаются каждым членом СНБО назад. Мы не можем выдавать их заранее, они представляются непосредственно перед заседанием. Каждый член СНБО может с ним ознакомиться, может задавать на заседании Совета нацбезопасности и обороны вопросы, если такие вопросы возникают", - отметил он.
Данилов добавил, что все члены СНБО голосуют так, как хотят, и голосование является тайным.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6288587767881915?__cft__[0]=AZVNYZoR_8-0T8liBr2hgjXCq5vqQDPCV83eJV4pqtBdWqpKq6nKA66UalpiQXcpgvFvFWScP_2KCR0coBeCbhXRBziCMgZsg4NeGDfDGtw1EZiKeSo09PjRM6yBQUQsT2A&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
СНБО утвердил санкции против граждан Никарагуа, которые открыли посольство Никарагуа в Крыму.
Тема важная и актуальная. А не эти ваши тарифы, энергетический кризис и пандемия ковида…
Но посарам! Вони не просруть!
Блин, даже жалко санкции принимать...