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РНБО запроваджує санкції проти 8 осіб за відкриття представництва Нікарагуа в окупованому Криму, – Данілов

РНБО запроваджує санкції проти 8 осіб за відкриття представництва Нікарагуа в окупованому Криму, – Данілов

Рада національної безпеки та оборони України запроваджує санкції проти 8 фізичних осіб, причетних до відкриття дипломатичного представництва Нікарагуа на території тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це 8 фізичних осіб: 4 громадян Нікарагуа, 4 громадян Російської Федерації", - зазначив Данілов під час брифінгу.

Нагадаємо, на початку листопада Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з незаконним та неузгодженим візитом посла Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес до окупаованого Криму. Посол приїздила, щоб вручити т.зв. "почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в м. Сімферополь" Олегу Бєлавенцеву консульський патент.

Дивіться: Рада запровадила санкції проти Нікарагуа. ВIДЕО

Пізніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України запропонував Раді національної безпеки та оборони застосувати санкції у зв'язку з відкриттям так званого консульства Республіки Нікарагуа у Криму.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Крим (14134) Нікарагуа (15) санкції (11782) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+4
ящо брати до уваги що справжній керманич Єрмак , то вни дійсно ведуть країну до краху... Рашистські ********* навіть не трогають цей балаган, навіть не згадують НІКОЛИ Єрмака та Разумкова, та усю тусню вови з антирейтингами .Вони просто слідкують за процесом
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10.11.2021 17:39
+4
Це все про що говорили в РНБО?
Я в ****! Мля, Нікарагуа - це найперша не безпека для України!?
Нестача вугілля на ТЕС ДТЕК, орда орків на кордоні - це муйня! А представництво Нікарагуа у Криму - актуально насущне?!
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10.11.2021 17:48
+3
Чергова потужна перемога влади! З чим вас,зе- придурки,і вітаю!
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10.11.2021 17:18
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10.11.2021 16:58 Відповісти
Чергова потужна перемога влади! З чим вас,зе- придурки,і вітаю!
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10.11.2021 17:18 Відповісти
А Фирташу по санкциям 100 ярдов а газ списали или по дружбе? Смешные какие то у зеленой помойки санкции.
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10.11.2021 17:22 Відповісти
Шоу для нарида продолжается...
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10.11.2021 17:23 Відповісти
"МОЦНЫЙ" ответ
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10.11.2021 17:28 Відповісти
і це в той час коли Німеччина ********* полчища уХйлівських емірантів. Коли нарощуються рашистські війська (а саме новітні танки) на кордоні .
Коли в енергетиці срака, а вова сушиться у спортзалі...
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10.11.2021 17:30 Відповісти
ящо брати до уваги що справжній керманич Єрмак , то вни дійсно ведуть країну до краху... Рашистські ********* навіть не трогають цей балаган, навіть не згадують НІКОЛИ Єрмака та Разумкова, та усю тусню вови з антирейтингами .Вони просто слідкують за процесом
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10.11.2021 17:39 Відповісти
МЗС зганьбилося через інформацію щодо закриття кордонів Бельгії для українських туристів

Міністерство закордонних справ осоромилося через інформацію щодо закриття кордонів Бельгії для українських туристів.

Про це повідомляють https://bykvu.com/ua/ #Букви.

Вчора Європейський Союз оновив так званий зелений перелік країн, громадяни яких можуть вільно подорожувати до ЄС. https://bykvu.com/ua/bukvy/ies-vykliuchyv-ukrainu-iz-zelenoho-spysku-iak-tse-vplyne-na-podorozhi-ukraintsiv/ Україну офіційно виключили з цього списку.

Після цього на https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=be порталі департаменту консульської служби українського МЗС з'явилася https://bykvu.com/ua/bukvy/belhiia-zakryla-kordony-dlia-ukrainskykh-turystiv-shcho-vidomo/ інформація , що бельгійський уряд заборонив українцям відвідувати країну з туристичною метою навіть за умови повної вакцинації. Цю ж інформацію https://www.facebook.com/1420286371554725/posts/3001422570107756/?d=n підтвердило і Посольство України у Бельгії.
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10.11.2021 17:52 Відповісти
Це все про що говорили в РНБО?
Я в ****! Мля, Нікарагуа - це найперша не безпека для України!?
Нестача вугілля на ТЕС ДТЕК, орда орків на кордоні - це муйня! А представництво Нікарагуа у Криму - актуально насущне?!
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10.11.2021 17:48 Відповісти
говорят "гора родила мышь"
что, говорить, когда роды у тараканов?
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10.11.2021 17:54 Відповісти
Якщо пан Ахметов не вміє експортувати ТЕС, які приватизував за "три копійки" - на куй такий менеджмент, націоналізувати, АМКУ оштрафувати ДТЕК - гроші на потребу ВСУ.
Злодія міжнародного Коломойського видати США, а 3,5 млрд. кубів газу на які він "претендує" в енергетичні "закрома" України.
Бо - час розкидати каміння і час його збирати!
Юдейські пророки знали сенси життя!
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10.11.2021 17:55 Відповісти
Перепрошую - не "експортувати", а "експлотувати".
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10.11.2021 17:58 Відповісти
Данилов прокомментировал громкое заявление Авакова о санкциях СНБО "на хайпе"

"По вопросу Арсена Борисовича, могу сообщить следующее: действительно, ряд вопросов, которые рассматриваются в режиме "секретно", https://www.dsnews.ua/politics/na-haypi-avakov-rozpoviv-yak-rnbo-shtampuvala-sankciji-04112021-441891 выдаются непосредственно перед заседанием под подпись. После заседания такие документы сдаются каждым членом СНБО назад. Мы не можем выдавать их заранее, они представляются непосредственно перед заседанием. Каждый член СНБО может с ним ознакомиться, может задавать на заседании Совета нацбезопасности и обороны вопросы, если такие вопросы возникают", - отметил он.

Данилов добавил, что все члены СНБО голосуют так, как хотят, и голосование является тайным.
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10.11.2021 17:55 Відповісти
До чого тут Аваков, це "білий шум" - відволікання уваги. Допоки нацменшини будуть творити політику України, змітаючи бідних українців на узбіччя, на маргинес історії? Хто такий Аваков? Полуармянин, який жирів , підмявший під себе більшу половину оборонного комплексу України! Як політик він нуль!
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10.11.2021 18:07 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVNYZoR_8-0T8liBr2hgjXCq5vqQDPCV83eJV4pqtBdWqpKq6nKA66UalpiQXcpgvFvFWScP_2KCR0coBeCbhXRBziCMgZsg4NeGDfDGtw1EZiKeSo09PjRM6yBQUQsT2A&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVNYZoR_8-0T8liBr2hgjXCq5vqQDPCV83eJV4pqtBdWqpKq6nKA66UalpiQXcpgvFvFWScP_2KCR0coBeCbhXRBziCMgZsg4NeGDfDGtw1EZiKeSo09PjRM6yBQUQsT2A&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6288587767881915?__cft__[0]=AZVNYZoR_8-0T8liBr2hgjXCq5vqQDPCV83eJV4pqtBdWqpKq6nKA66UalpiQXcpgvFvFWScP_2KCR0coBeCbhXRBziCMgZsg4NeGDfDGtw1EZiKeSo09PjRM6yBQUQsT2A&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



СНБО утвердил санкции против граждан Никарагуа, которые открыли посольство Никарагуа в Крыму.

Тема важная и актуальная. А не эти ваши тарифы, энергетический кризис и пандемия ковида…
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10.11.2021 18:07 Відповісти
Чекаю, коли упоротий Ківа виступить з маніфестом на захист сандіністів Нікорагуа
Но посарам! Вони не просруть!
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10.11.2021 18:11 Відповісти
Эх а они же так мечтали побывать в Украине. Это смех а не санкции.
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10.11.2021 18:11 Відповісти
надо же как то Никарагуа о себе заявить на мировой арене ? Уверен,что 80% населения не покажут на карте где она находится.
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10.11.2021 18:20 Відповісти
А в Мордовии или в Тыве есть представительство Никарагуа?😁
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10.11.2021 18:32 Відповісти
Комрад Ортега но пасаран !
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10.11.2021 18:32 Відповісти
Никарагуа - страна в основном с аграрной экономикой, одна из беднейших в Западном полушарии (беднее неё в Центральной Америке только Гондурас и Гаити). ВВП на душу населения по ППС в 2009 году - 4800 долл. (168-е место в мире). Доля населения ниже официального уровня бедности - 48 % (в 2005). Безработица - 8,2 % (в 2009). Госдолг - 17 % от ВВП. По данным ООН, 79% населения Никарагуа живёт менее, чем на 2 доллара в день

Блин, даже жалко санкции принимать...
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10.11.2021 19:26 Відповісти
 
 