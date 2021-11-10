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Демченко має бути позбавлений статусу УБД: Єрмак не має права ганьбити звання захисника України роздачею документів прикриття російській агентурі, - Бутусов

Демченко має бути позбавлений статусу УБД: Єрмак не має права ганьбити звання захисника України роздачею документів прикриття російській агентурі, - Бутусов

Зрадник Криму Руслан Демченко у 2020 році отримав статус учасника бойових дій. Єрмак та Зеленський включили російського агента до лав захисників України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Межі нахабства та цинізму немає. 13 лютого 2020 року міжвідомча комісія Міністерства у справах ветеранів України надала статус учасника бойових дій начальнику комітету з розвідки при президентові - першому секретарю РНБО Руслану Демченку. Це офіційна відповідь Мінветеранів на запит Миколи Мельника. Демченко отримав таке високе визнання 13 лютого 2020 року, два дні після того, як 11 лютого 2020 року президент Зеленський призначив головою Офісу Президента Андрія Єрмака. Маленька деталь, але дуже характерна – Демченко став поводирем у Кремль та переговірником із Москвою. Це Демченко побудував для Єрмака ексклюзивну лінію комунікацій із заступником голови адміністрації Путіна Дмитром Козаком. На момент надання УБД Демченко був ще позаштатним радником президента, як саме він брав участь у бойових діях? За такою логікою будь-кому, хто заїжджав в АТО теж треба статус УБД видавати. 16 червня 2020, невдовзі після отримання УБД, Демченко отримав повний контроль над усіма українськими спецслужбами, і почалася низка провалів в українських спецслужбах - арешти наших агентів у Росії, Вагнергейт, розстріл розвідгрупи на кордоні з РФ..." - заявив журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мінветеранів пояснили, звідки в заступника секретаря СНБО Демченка статус УБД. ДОКУМЕНТ

"Нагадаю, Демченко, згідно з розслідуванням "Схем", у 2010 році як заступник міністра закордонних справ часів Януковича брав участь в розробці та продавлюванні в парламенті в інтересах Росії сумнозвісних "Харківських угод", які дозволили Росії посилити свою військову присутність у Криму та здійснити захоплення Криму в 2014 році", - акцентував Бутусов.

"На жаль, у відповіді Мінветеранів не сказано: а в яких боях брав участь Демченко? Чому раніше йому не могли надати такого статусу, який подвиг він здійснив? Чи зрада спецоперацій української розвідки це вже прирівнюється до УБД? Хто конкретно з чиновників незаконно надав Демченку цей статус і зганьбив усіх патріотів, які воювали за нашу країну?" - цікавиться журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОП засекретив результати люстраційної перевірки заступника секретаря РНБО Демченка: він також зник з люстраційного списку Мін'юсту

"Ось витяг із закону про порядок надання УБД: "Особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники підприємств, установ та організацій після закінчення 30 календарних днів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях зобов’язані подати на розгляд комісії, утвореної міністерством, центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу чи працювали особи, довідки за встановленою формою та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій". Тож, а хто саме оформив на Демченка довідки? Хто взяв на себе відповідальність прирівняти російського агента до захисників України? Демченко має бути позбавлений статусу УБД. Єрмак не має права ганьбити звання захисника України роздачею документів прикриття російській агентурі", - підсумував Бутусов.

Демченко має бути позбавлений статусу УБД: Єрмак не має права ганьбити звання захисника України роздачею документів прикриття російській агентурі, - Бутусов 01
Демченко має бути позбавлений статусу УБД: Єрмак не має права ганьбити звання захисника України роздачею документів прикриття російській агентурі, - Бутусов 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Бутусов Юрій (3580) УБД (132) Міністерство у справах ветеранів (304) Демченко Руслан (43) Єрмак Андрій (1371) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+37
Україно, Україно,подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе! Т.Г. Шнвченко.
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10.11.2021 17:01
+36
Только ЭТО? Гнать этого мерзавца с "волчьим билетом". И тех кто его трудоустроил.
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10.11.2021 16:55
+20
В интересное время живем: ни для кого не секрет кто у нас резидент спецслужб "братской России", кто у нас работает против государственности страны; кто неприкрытые враги всего украинского народа и всего украинского. Удивляет другое: все они находятся на высших государственных должностях, именно они определяют политику государства. И еще они точно знают: за их враждебную деятельность им ничего не будет.

А нам тут недавно лили терабайты информации про какую-то "работающую липецкую фабрику" и "шоколадного барыгу", "торговца на крови"...
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10.11.2021 17:07
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Только ЭТО? Гнать этого мерзавца с "волчьим билетом". И тех кто его трудоустроил.
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10.11.2021 16:55 Відповісти
А недавно уволенный министр обороны тоже . В Украине все продается и все покупается?
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10.11.2021 17:09 Відповісти
Да
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10.11.2021 17:51 Відповісти
Не можу зрозуміти: навіщо таким русланам демченкам оцей статус псевдоучасника бойових дій? Тобі треба пільга для проїзду громадським транспортом? Потребуєш державної підтримки щодо оплати комуналки? Не можеш за власний кошт відремонтувати зуби? Не виживеш без щорічної одноразової виплати у травні аж цілої 1000 грн? Навіщо так підставлятися заради сумнівної корочки??? Це однозначно комплекс ніщєброда!!!
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10.11.2021 20:09 Відповісти
23 сентября 2014 года президент Украины https://file.liga.net/person/404-petr-poroshenko.html Петр Порошенко указом №739/2014 назначил Руслана Демченко своим советником.
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10.11.2021 17:50 Відповісти
Если сказали "А", то говорите и "Б".

С 17 декабря 2010-го по 5 марта 2014-го - первый заместитель министра иностранных дел Украины Грищенко (с декабря 2012-го - Леонида Кожары).

С 23 по 27 февраля 2014-го - и.о. министра иностранных дел Украины. Пробыл на этой должности до назначения Андрея Дещицы (из-за отставки Кожары).

23 сентября 2014 года президент Украины Петр Порошенко указом №739/2014 назначил Руслана Демченко своим советником.

23 июля 2019 года президент Владимир Зеленский Руслана Демченко назначил своим советником.

16 июня 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

https://file.liga.net/persons/ryslan-demchenko

Как хорошо клован рассказывал про "новые лица".
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10.11.2021 18:06 Відповісти
Видали УБД на основі довідки 31.05.2019 р. Тільки но шмаркля став презедентом, зразу такі ж сцикуни побігли оформляти УБД. Потрібно подивитись, чи ще в сцикуна немає УБД?
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10.11.2021 21:38 Відповісти
Прочмиай останній абзац у зверненні.
Довідку видали коли він звернувся за нею на підставі документів від 2014 року.
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10.11.2021 21:56 Відповісти
Якщо йому законно належить статус УБД то чому він його не отримав у 2015, 2016, 2017, 2018, а звернувся після зміни президента? Для видачі довідки є різні підстави: перебування в АТО, пройшов по наказу, вихід, вхід в АТО, поранення і "перебування", нині і покази свідків. Це зробили для добровольців, які не проходили по наказах, але як бачимо мерзота цим користується. Як і свій час бляхи безмитно ввозили саме для використання автомобілів в зоні АТО а потім зявились тисячі "євробляхерів".
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10.11.2021 22:17 Відповісти
Что значит "тех" , пора -быть такими , как Гео Лерос - назначает ЛИЧНО ЗЕЛЕНСКИЙ ! Ермачье , это заслуга вашего порношута
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10.11.2021 17:59 Відповісти
Україно, Україно,подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе! Т.Г. Шнвченко.
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10.11.2021 17:01 Відповісти
на яких фронтах ото воювало - де хто його Побрпатими ....
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10.11.2021 17:03 Відповісти
На якихось "колчаківських"як може і хтось з Міністерства у справах ветеранів.
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10.11.2021 19:25 Відповісти
Однією ганьбою більше-яка різниця...
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10.11.2021 17:04 Відповісти
Щойно був прес-брифінг Данілова. На задане йому запитання про Демченка він відповів "я нічого такого не знаю, у відповідних служб запитань до демченка нема"
Так що спіть спокійно.
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10.11.2021 17:05 Відповісти
ГЛАВНЫЙ ВРАГ - ЗЕЛЕНСКИЙ И ЕГО СраколизЫ Даниловы и остальная МРАЗЬ, на полусогнутых исполняющие преступные хотелки наркоман
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10.11.2021 18:03 Відповісти
В интересное время живем: ни для кого не секрет кто у нас резидент спецслужб "братской России", кто у нас работает против государственности страны; кто неприкрытые враги всего украинского народа и всего украинского. Удивляет другое: все они находятся на высших государственных должностях, именно они определяют политику государства. И еще они точно знают: за их враждебную деятельность им ничего не будет.

А нам тут недавно лили терабайты информации про какую-то "работающую липецкую фабрику" и "шоколадного барыгу", "торговца на крови"...
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10.11.2021 17:07 Відповісти
а чи не ти був в числі цих терабайтів? Чого ти в моєму кондуїті в числі закоренілих зебілів?
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10.11.2021 17:15 Відповісти
Нет, не был. Я последователен. А вообще мне плевать, у кого я и в каких списках.
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10.11.2021 17:25 Відповісти
За шо не берутся зебили все превращается в гавно.
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10.11.2021 17:08 Відповісти
Думаю, от того, что зебилы и говно имеют один генетический код. Как будто у ни х у всех одна мама Римма...
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10.11.2021 17:10 Відповісти
Так хто ж єдиний кандидат від патріотів і демсил?
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10.11.2021 17:10 Відповісти
Дерьмак должен лежать, а Демченко- висеть. Или наоборот? А какая разница?
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10.11.2021 17:10 Відповісти
Кто , по-Вашему это сделает, зеИУДА ************ ИЛИ ЕГО ОЧКО "государево "**********???
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10.11.2021 18:06 Відповісти
Я же написал- КАКАЯ РАЗНИЦА?
Они все себе на 10 пожизненных за 2,5 года заработали.
А лучше на стул с электроподогревом- жаль, что мы его пока не практикуем.
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10.11.2021 18:20 Відповісти
https://prm.ua/butusovu-proponuvaly-vysoku-posadu-v-obmin-na-prypynennia-krytyky-zelenskoho/ До слова про Єрмака і Бутусова :
«Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у Facebook повідомив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак пропонував йому обійняти посаду заступника міністра оборони за умови зміни редакційної політики на користь Володимира Зеленського.

"Єрмак вів зі мною переговори безпосередньо й намагався різних людей залучити до переговорів зі мною. Всі відмовилися, тому що я насамперед відмовився продаватися", - зазначив він.

Бутусов наголосив, що не припинив писати про Єрмака, "Вагнергейт", зв'язки Єрмака і Зеленського з контрольованими контрабандистами Павлюком, Слюсаревим та іншими, які постійно розв'язують питання в ОПУ.»

Нагадаємо, телеканал "Прямий" і телеканал "5" заявили про https://prm.ua/spilna-zaiava-priamoho-i-5-pro-stvorennia-vilnykh-media/ створення медіахолдингу "Вільні медіа". Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі й опозиційні депутати, які були журналістами.
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10.11.2021 17:13 Відповісти
Проблема з УБД значно ширша. Нажаль багато відомств роздавало їх наліво і направо. Що, страшніше вони дають один статус і для особи що на війні знаходилась декілька років і для того хто менше тижня на 2-3 лінії, або взагалі до Краматорська на відрядження їздив на кілька днів та на Нулі жодного разу не був. Потрібна градація осіб, що брали безпосередню участь в АТО/ООС в залежності від завдань, що там ними виконувалися.
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10.11.2021 17:13 Відповісти
Так, як ступінь участі і відповідно ризику для життя та здоров'я різні.
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10.11.2021 17:15 Відповісти
Вот и я о том же , одни несколько лет чистыми в окопах круглосуточно а другие под Краматорском и волновахой на блокпосту в форме нацгвардии и тоже вдруг УБД
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10.11.2021 18:08 Відповісти
У Дерьмака, наверное, тоже есть УБД - он жеж Монику на линию фронта выгуливать возил.
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10.11.2021 17:16 Відповісти
Весь цей ОП-офіс пеніса,на чолі з преЗЕзедентом повинен вже сидіти на нарах.
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10.11.2021 17:30 Відповісти
А лучше весити , так надежнее , а то одеялом клетчатым накроются и в колясочку пересядут
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10.11.2021 18:10 Відповісти
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10.11.2021 17:32 Відповісти
Лічно путлер раніше в анус
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10.11.2021 17:43 Відповісти
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10.11.2021 17:40 Відповісти
касапську брехню - спамлю
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10.11.2021 18:43 Відповісти
Не подскажешь, где воевал Моника Косоворотько?
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10.11.2021 18:44 Відповісти
На корпоративах живота "ложіл".
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10.11.2021 19:28 Відповісти
Для зовсім Зебілів напевно дивним є, що спочатку УБД давали тільки за 45 перебування в зоні проведення АТО. Потім було переглянуто терміни. Тому, що активні бойові дії, багато хлопців і через кілька днів вже тримували порання або гинули. Основний критерій залишився саме участь у бойових діях. Вона фіксувалась в наказах командирів з конкретизацією населених пунктів і періодом перебування і проходили по бойових розпорядженнях. Син Пороха є учасником АТО заслужено. А хто не давав нинішнім писакам поїхати і "отримати корочку". Це і сьогодні можна зробити.
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10.11.2021 21:47 Відповісти
Шановний пане Бутусов , Ви назвали в минулу п"ятницю Демченка рашистським зрадником на шоу Шустера . Цікаво , як це позначилося на подальшій реакції ОПУщзеного зрадою офісу?
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10.11.2021 17:42 Відповісти
В буфеті ОПа Єрмак завжди отоварювався позачергово, бо усі в черзі знали - героїв Росії обслуговують в першу чергу!
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10.11.2021 17:42 Відповісти
ось мені цікаво. Бутусов, або дописувачі тут, читали доданий до матеріалу документ, в якому вказано підстави надання УБД Демченко. Ось що в ньому зазначено:
"Статус учасника бойових дій Демченку Р.М. як такому, що брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, був наданий в 2020 році па основі відомостей про його діяльність у 2014 році. На документальному рівні це опрацьовано згідно з витягом з наказу Антитерористичного центру при СБУ від 19.10.2014 про залучення до проведення АТО, розпорядженням глави Адміністрації Президента України від 03.10.2014, а також довідкою про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, виданою керівником Апарату Адміністрації президента України від 31.05.2019".
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10.11.2021 17:46 Відповісти
З 23 вересня 2014 - Радник Президента України Порошенко.
23 липня 2019 року Президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимир Зеленський призначив Демченка своїм радником.
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10.11.2021 17:59 Відповісти
Наказ антитерористичного центру міг звучати приблизно так " забезпечити переміщення комісії чи просто якогось "члена" в таке то місце (важливо, щоб воно було в АТО). Цей "член" їде чи не їде - але наказ пройшов. Через 5 років цей член подає запит. Чинуша піднімає наказ і дивиться - проходив по наказу. І видається довідка. А те чого він їздив, що забезпечував, які бойові дії вів вже нікого не колише. І на основі такої довідки "свій начальник" видає посвідчення УБД. Показовим є час - що ця мерзота 5 років не переймався статусом УБД.
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10.11.2021 22:29 Відповісти
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10.11.2021 17:51 Відповісти
Этим УБД тоже положено?

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10.11.2021 17:52 Відповісти
Треба всьому Кварталу дати УБД за концерт в квітні 2014 в самому пеклі, в Горлівці.
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10.11.2021 22:30 Відповісти
В 90-х и 2000-х годах все чиновники были "ликвидаторами аварии на ЧАЭС", теперь у них новая фишка, теперь они все поголовно на Донбассе воевали.. Жлобство как тогда было, так и теперь осталось.
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10.11.2021 17:53 Відповісти
Так спалится может только полный идиот Штирлиц....

По моим подсчетам в Украине дЕрмаков около 200 рыл....на официальном уровне...от дупататов местного значения до ГРЕХовной зРады...
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10.11.2021 17:54 Відповісти
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10.11.2021 18:04 Відповісти
мало настоящих снайперов
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10.11.2021 18:07 Відповісти
Та тут і кулеметників мало.
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10.11.2021 19:29 Відповісти
Все делается по суду... а пока все не так..
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10.11.2021 18:10 Відповісти
А судьи КТО ? Преступники в мантиях , как один ! В Украине
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10.11.2021 18:15 Відповісти
Пущай Демченко получит Героя Украины посмертно, а с убд это конечно полная срань.
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10.11.2021 18:16 Відповісти
Уинстон Черчилль воевавший с нацизмом с первого дня в сентябре 1939 года и воевавший с коммуняцким быдлом тоже с 1 дня когда стал настоящим мужиком однажды сказал...

На Титанике все были живы,здоровы,богаты и счастливы,а удачливыми оказались единицы....
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10.11.2021 18:17 Відповісти
Зеля и все кто вокруг него случайные пассажиры,а не политики...,судьба так с ними сыграла злий ЖАРТ....
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10.11.2021 18:22 Відповісти
Занимаясь не свом делом,можно нанести непоправимый вред...,это типа если ты дворник,а тебя заставили делать сложнейшую хирургическую операцию...
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10.11.2021 18:33 Відповісти
Лерос правильно сказал, предатели.
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10.11.2021 19:18 Відповісти
Після виступу "зе", що русские просто передвигают границу, та порівняння ЗСУ з баранами ,після заяви, що на донбасі "постреливают" про яку ганьбу може йти мова? Напевно і ВаЗеліна є УБД? І у квартальщиків? Вони ж давали концерт в Маріуполі у 2015 році, а до цього був концерт в Горлівці в 2014...
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10.11.2021 22:03 Відповісти
И зачем нам эта крыса
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10.11.2021 23:38 Відповісти
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11.11.2021 00:40 Відповісти
 
 