Демченко має бути позбавлений статусу УБД: Єрмак не має права ганьбити звання захисника України роздачею документів прикриття російській агентурі, - Бутусов
Зрадник Криму Руслан Демченко у 2020 році отримав статус учасника бойових дій. Єрмак та Зеленський включили російського агента до лав захисників України.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Межі нахабства та цинізму немає. 13 лютого 2020 року міжвідомча комісія Міністерства у справах ветеранів України надала статус учасника бойових дій начальнику комітету з розвідки при президентові - першому секретарю РНБО Руслану Демченку. Це офіційна відповідь Мінветеранів на запит Миколи Мельника. Демченко отримав таке високе визнання 13 лютого 2020 року, два дні після того, як 11 лютого 2020 року президент Зеленський призначив головою Офісу Президента Андрія Єрмака. Маленька деталь, але дуже характерна – Демченко став поводирем у Кремль та переговірником із Москвою. Це Демченко побудував для Єрмака ексклюзивну лінію комунікацій із заступником голови адміністрації Путіна Дмитром Козаком. На момент надання УБД Демченко був ще позаштатним радником президента, як саме він брав участь у бойових діях? За такою логікою будь-кому, хто заїжджав в АТО теж треба статус УБД видавати. 16 червня 2020, невдовзі після отримання УБД, Демченко отримав повний контроль над усіма українськими спецслужбами, і почалася низка провалів в українських спецслужбах - арешти наших агентів у Росії, Вагнергейт, розстріл розвідгрупи на кордоні з РФ..." - заявив журналіст.
"Нагадаю, Демченко, згідно з розслідуванням "Схем", у 2010 році як заступник міністра закордонних справ часів Януковича брав участь в розробці та продавлюванні в парламенті в інтересах Росії сумнозвісних "Харківських угод", які дозволили Росії посилити свою військову присутність у Криму та здійснити захоплення Криму в 2014 році", - акцентував Бутусов.
"На жаль, у відповіді Мінветеранів не сказано: а в яких боях брав участь Демченко? Чому раніше йому не могли надати такого статусу, який подвиг він здійснив? Чи зрада спецоперацій української розвідки це вже прирівнюється до УБД? Хто конкретно з чиновників незаконно надав Демченку цей статус і зганьбив усіх патріотів, які воювали за нашу країну?" - цікавиться журналіст.
"Ось витяг із закону про порядок надання УБД: "Особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники підприємств, установ та організацій після закінчення 30 календарних днів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях зобов’язані подати на розгляд комісії, утвореної міністерством, центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу чи працювали особи, довідки за встановленою формою та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій". Тож, а хто саме оформив на Демченка довідки? Хто взяв на себе відповідальність прирівняти російського агента до захисників України? Демченко має бути позбавлений статусу УБД. Єрмак не має права ганьбити звання захисника України роздачею документів прикриття російській агентурі", - підсумував Бутусов.
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С 17 декабря 2010-го по 5 марта 2014-го - первый заместитель министра иностранных дел Украины Грищенко (с декабря 2012-го - Леонида Кожары).
С 23 по 27 февраля 2014-го - и.о. министра иностранных дел Украины. Пробыл на этой должности до назначения Андрея Дещицы (из-за отставки Кожары).
23 сентября 2014 года президент Украины Петр Порошенко указом №739/2014 назначил Руслана Демченко своим советником.
23 июля 2019 года президент Владимир Зеленский Руслана Демченко назначил своим советником.
16 июня 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
https://file.liga.net/persons/ryslan-demchenko
Как хорошо клован рассказывал про "новые лица".
Довідку видали коли він звернувся за нею на підставі документів від 2014 року.
Так що спіть спокійно.
А нам тут недавно лили терабайты информации про какую-то "работающую липецкую фабрику" и "шоколадного барыгу", "торговца на крови"...
Они все себе на 10 пожизненных за 2,5 года заработали.
А лучше на стул с электроподогревом- жаль, что мы его пока не практикуем.
«Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у Facebook повідомив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак пропонував йому обійняти посаду заступника міністра оборони за умови зміни редакційної політики на користь Володимира Зеленського.
"Єрмак вів зі мною переговори безпосередньо й намагався різних людей залучити до переговорів зі мною. Всі відмовилися, тому що я насамперед відмовився продаватися", - зазначив він.
Бутусов наголосив, що не припинив писати про Єрмака, "Вагнергейт", зв'язки Єрмака і Зеленського з контрольованими контрабандистами Павлюком, Слюсаревим та іншими, які постійно розв'язують питання в ОПУ.»
Нагадаємо, телеканал "Прямий" і телеканал "5" заявили про https://prm.ua/spilna-zaiava-priamoho-i-5-pro-stvorennia-vilnykh-media/ створення медіахолдингу "Вільні медіа". Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі й опозиційні депутати, які були журналістами.
"Статус учасника бойових дій Демченку Р.М. як такому, що брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, був наданий в 2020 році па основі відомостей про його діяльність у 2014 році. На документальному рівні це опрацьовано згідно з витягом з наказу Антитерористичного центру при СБУ від 19.10.2014 про залучення до проведення АТО, розпорядженням глави Адміністрації Президента України від 03.10.2014, а також довідкою про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, виданою керівником Апарату Адміністрації президента України від 31.05.2019".
23 липня 2019 року Президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимир Зеленський призначив Демченка своїм радником.
По моим подсчетам в Украине дЕрмаков около 200 рыл....на официальном уровне...от дупататов местного значения до ГРЕХовной зРады...
На Титанике все были живы,здоровы,богаты и счастливы,а удачливыми оказались единицы....