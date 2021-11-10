Демченко має бути позбавлений статусу УБД: Єрмак не має права ганьбити звання захисника України роздачею документів прикриття російській агентурі, - Бутусов

Зрадник Криму Руслан Демченко у 2020 році отримав статус учасника бойових дій. Єрмак та Зеленський включили російського агента до лав захисників України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Межі нахабства та цинізму немає. 13 лютого 2020 року міжвідомча комісія Міністерства у справах ветеранів України надала статус учасника бойових дій начальнику комітету з розвідки при президентові - першому секретарю РНБО Руслану Демченку. Це офіційна відповідь Мінветеранів на запит Миколи Мельника. Демченко отримав таке високе визнання 13 лютого 2020 року, два дні після того, як 11 лютого 2020 року президент Зеленський призначив головою Офісу Президента Андрія Єрмака. Маленька деталь, але дуже характерна – Демченко став поводирем у Кремль та переговірником із Москвою. Це Демченко побудував для Єрмака ексклюзивну лінію комунікацій із заступником голови адміністрації Путіна Дмитром Козаком. На момент надання УБД Демченко був ще позаштатним радником президента, як саме він брав участь у бойових діях? За такою логікою будь-кому, хто заїжджав в АТО теж треба статус УБД видавати. 16 червня 2020, невдовзі після отримання УБД, Демченко отримав повний контроль над усіма українськими спецслужбами, і почалася низка провалів в українських спецслужбах - арешти наших агентів у Росії, Вагнергейт, розстріл розвідгрупи на кордоні з РФ..." - заявив журналіст.

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"Нагадаю, Демченко, згідно з розслідуванням "Схем", у 2010 році як заступник міністра закордонних справ часів Януковича брав участь в розробці та продавлюванні в парламенті в інтересах Росії сумнозвісних "Харківських угод", які дозволили Росії посилити свою військову присутність у Криму та здійснити захоплення Криму в 2014 році", - акцентував Бутусов.

"На жаль, у відповіді Мінветеранів не сказано: а в яких боях брав участь Демченко? Чому раніше йому не могли надати такого статусу, який подвиг він здійснив? Чи зрада спецоперацій української розвідки це вже прирівнюється до УБД? Хто конкретно з чиновників незаконно надав Демченку цей статус і зганьбив усіх патріотів, які воювали за нашу країну?" - цікавиться журналіст.

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"Ось витяг із закону про порядок надання УБД: "Особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники підприємств, установ та організацій після закінчення 30 календарних днів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях зобов’язані подати на розгляд комісії, утвореної міністерством, центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу чи працювали особи, довідки за встановленою формою та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій". Тож, а хто саме оформив на Демченка довідки? Хто взяв на себе відповідальність прирівняти російського агента до захисників України? Демченко має бути позбавлений статусу УБД. Єрмак не має права ганьбити звання захисника України роздачею документів прикриття російській агентурі", - підсумував Бутусов.



