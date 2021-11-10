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РНБО запровадила санкції проти компаній, на які зареєстровані три лайнери Медведчука та Козака, - Данілов

РНБО запровадила санкції проти компаній, на які зареєстровані три лайнери Медведчука та Козака, - Данілов

Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти компаній, на які зареєстровані три лайнери Віктора Медведчука та Тараса Козака.

 Про це  заявив сьогодні на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Зеркало тижня".

"Крім того, сьогодні прийняли рішення щодо трьох літаків, які продовжують курсувати у США. Щодо компанії, на які вони зареєстровані, було прийнято рішення про запровадження санкцій", – заявив Данілов.

За його словами, літаки, які "без дозволу будуть десь пересуватися" будуть переслідуватися, а їхні реєстрації будуть відслідковуватися. Данілов запевнив, що вони підлягатимуть санкціям.

"Крім того, я всім хотів би нагадати, що літак безпосередньо пана Медведчука з першого дня санкцій знаходиться в аеропорту "Жуляни". Він зараз має іншу назву і він жодного разу нікуди звідси не відлітав", - додав Данілов.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Медведчук Віктор (1707) санкції (11782) РНБО (2278) Козак (161)


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Пшик....пук...Имитация бурной деятельности. мертвечуку до жопы . а на людей Эти отвлекалочки не действуют.
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10.11.2021 17:04 Відповісти
это рывок конечно...))))))) иммитаторы мля
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10.11.2021 17:05 Відповісти
От коли цю кацапську гниду мертвечука посадите,тоді і відзвітуєш. А щодо таких санкцій, то вони йому як до до сраки дверці.
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10.11.2021 17:12 Відповісти
СПАСИБО товарищ луганский ветеринар. мы это ждали!
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10.11.2021 17:30 Відповісти
Верим,Мячеславович,верим
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10.11.2021 18:10 Відповісти
Не смішіть їх тапочки. Вони давно все продали і балдєють у своїх палацах, а бойові генерали, офіцери і бійці в бюрмах і ходять по судах. Закривайте вже свої "мультіки" РНБО, воно себе вже використало і нічого не дало.
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10.11.2021 18:24 Відповісти
"Блискавичні" дії цього рнбоУ - вражають)
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10.11.2021 18:40 Відповісти
Я не зрозумів. Російським гнідам щось не довподоби ?
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10.11.2021 23:44 Відповісти
 
 