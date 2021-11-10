РНБО запровадила санкції проти компаній, на які зареєстровані три лайнери Медведчука та Козака, - Данілов

Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти компаній, на які зареєстровані три лайнери Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Про це заявив сьогодні на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Зеркало тижня".

"Крім того, сьогодні прийняли рішення щодо трьох літаків, які продовжують курсувати у США. Щодо компанії, на які вони зареєстровані, було прийнято рішення про запровадження санкцій", – заявив Данілов.

За його словами, літаки, які "без дозволу будуть десь пересуватися" будуть переслідуватися, а їхні реєстрації будуть відслідковуватися. Данілов запевнив, що вони підлягатимуть санкціям.

"Крім того, я всім хотів би нагадати, що літак безпосередньо пана Медведчука з першого дня санкцій знаходиться в аеропорту "Жуляни". Він зараз має іншу назву і він жодного разу нікуди звідси не відлітав", - додав Данілов.