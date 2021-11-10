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Нелегали в Білорусі були першими, про кого говорили на засіданні РНБО, - Данілов

Нелегали в Білорусі були першими, про кого говорили на засіданні РНБО, - Данілов

Саме через міграційну кризу на білорусько-польському кордоні президент Володимир Зеленський і скливав засідання Ради національної безпеки і оборони.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав на брифінгу за підсумками засідання, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Алгоритм дій буде адекватним відповідно до нашого законодавства, сил і коштів буде більш ніж достатньо. Саме це питання ми промовляли", - сказав Данилов.

За його словами, це було перше питання, яке розглядали на засіданні РНБО в середу.

"У нас відбулися попередні зустрічі з нашими розвідниками, нашими силовиками. Ми отримали інформацію. Учора була доповідь зроблена президенту, і після цього президент ухвалив рішення саме сьогодні провести засідання, це питання було номер один", - розповів секретар РНБО.

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На запитання, чи буде задіяно сили тероборони, Данилов відповів: "Все, що необхідно, буде задіяно".

"Всі відповідні відомства отримали відповідні вказівки, які найближчим часом будуть оформлені у нормативно-правові документи, і всі обов'язково їх виконуватимуть", - додав він.

Автор: 

Білорусь (7925) Данілов Олексій (1259) Польща (8489) РНБО (2278)


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меркель забери себе мигрантов или на рф.
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10.11.2021 17:23 Відповісти
На РФ мигранты не подписывались.
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10.11.2021 17:46 Відповісти
Срочно укрепляйте границу с Колхозом пока не поздно! травите собаками каждую черножопую падаль с той стороны!
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10.11.2021 18:12 Відповісти
Ну да. А электрику у них кто покупать будет? Путин?
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10.11.2021 18:34 Відповісти
 
 