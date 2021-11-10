"Очільнику" "Ізоляції" Куликовському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, - СБУ

Приморський районний суд Маріуполя щойно обрав головному військовому злочинцю донецької в'язниці російських найманців "Ізоляція" Денису Куликовському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ґрати повідомляють, що суд відправив Куликовського до СІЗО СБУ до Києва на 60 днів без можливості вийти під заставу.

На суді сам Куликовський сказав, що переїхав до Києва з окупованого Донецька ще 2019 року. Він визнав провину і просив помістити його в ізолятор для його ж безпеки.

Нагадаємо, що учора контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція".

Слідчі спецслужби повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 149, 258-3,260, 438 Кримінального кодексу України.

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