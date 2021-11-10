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"Очільнику" "Ізоляції" Куликовському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, - СБУ

Приморський районний суд Маріуполя щойно обрав головному військовому злочинцю донецької в'язниці російських найманців "Ізоляція" Денису Куликовському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ґрати повідомляють, що суд відправив Куликовського до СІЗО СБУ до Києва на 60 днів без можливості вийти під заставу.

На суді сам Куликовський сказав, що переїхав до Києва з окупованого Донецька ще 2019 року. Він визнав провину і просив помістити його в ізолятор для його ж безпеки.

Нагадаємо, що учора контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція".

Слідчі спецслужби повідомили  йому  про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 149, 258-3,260, 438 Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Монастирський про затримання "очільника" "Ізоляції" Куликовського: Розслідування його жахливих злочинів тривало понад рік. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12788) найманець (253) найманці рф (2047) Куликовський Денис (22)


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Топ коментарі
+14
Неужели без залога? Это радует. последние 2 года без залога только патриоты сидели.
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10.11.2021 17:19
+12
Обвинувачений визнав, що переїхав до Києва у 2019 роціу. Чи це правда? Як це взагалі можливо? Він же не щіпач, не гопник чи закладчик? Як цей покидьок міг майже три роки прожити у столиці? Якщо це правда. Не розумію
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10.11.2021 18:13
+11
Дуже хочеться, щоб у тому сізо йому було не нудно.
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10.11.2021 17:34
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Неужели без залога? Это радует. последние 2 года без залога только патриоты сидели.
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10.11.2021 17:19 Відповісти
Там статья беззаложная.
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10.11.2021 17:32 Відповісти
А у Медведчука - что-то вроде посягательства на территориальную целостность и госизмена. Как-то гуляет.
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10.11.2021 18:18 Відповісти
так УПК писал некий портнов, знакомая фамилия? все под преступника прописано. С 2012 года ничего в сторону справедливости не поменялось.
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10.11.2021 20:10 Відповісти
А хто 2 роки тому став преЗЕдентом,га? Коли ЗЕчмо прийшло до влади то скільки колаборантського лайна поназлазилося слухаючи різних сивох,що мати рідна.
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10.11.2021 19:43 Відповісти
Для правосудия неважно патриот или негодяй. Совершил насильственное преступление, сиди. Без залога.
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11.11.2021 09:37 Відповісти
ага, це точно, зараз бери любого добровольця і буде сидіти нарівні із сепарами і зрадниками. До речі, добровольців сидить більше і це за заявами постраждалих сепарів. Де зараз Єфремов -зрадник і організатор сепарні?
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11.11.2021 10:08 Відповісти
Якщо сидять, значить є за що. Чи ти вважаєш, що якщо він доброволець, то 100 % святитий?
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11.11.2021 13:16 Відповісти
Вася, Єфремов чи Неля Штепа - святі, не сидять же і претензій у влади немає?
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11.11.2021 14:47 Відповісти
При чому тут вони? Ми ж про добровольців говоримо.
Те, що ці негідники мають сидіти я ж не заперечую. Штепа, до речі, відсиділа.
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11.11.2021 14:59 Відповісти
Штепа не відсиділа, була тільки в СІЗО. Добровольці були взагалі поза законом, бо самовільно взяли зброю і стріляли з неї. Що з цим робити?
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11.11.2021 16:53 Відповісти
Так вона в СІЗО пів-строку і відсиділа по закону Савченко
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12.11.2021 12:32 Відповісти
надолго? подаст аппеляцию и выйдет под домашний арест
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10.11.2021 17:22 Відповісти
А згодом знайдуть для нього якусь державну посаду !!!)))
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10.11.2021 18:04 Відповісти
Ну ось і є ще один кандидат на обмін на якого небудь чергового таксиста з денеєр. Доре ще хоч не під заставу,чи домашній арешт...
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10.11.2021 17:22 Відповісти
Ківа, Сявченко , Рабінович з Медведчуком і Бойко на поруки ще не просять його їм віддати ?
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10.11.2021 17:24 Відповісти
Я одного не понял - а зачем его в суд Мариуполя было возить? Что в Киеве этого сделать было нельзя? И Мариупольский суд больше срок даст? Так ему итак чуть ли не пожизненное корячится. И главное менять его никто не собирается потому как рашке он по йух!!
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10.11.2021 17:29 Відповісти
Лучше во Львов.
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10.11.2021 18:19 Відповісти
А во Львове вдуть ректально монтажную пену
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10.11.2021 18:37 Відповісти
Может быть вам стоит УПК прочитать ?) Территориальная последовательность - говорит о чём-либо ?
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10.11.2021 23:10 Відповісти
Уж ты какие мы подкованные. Юрфак наверное закончил? А я извини только политех… это я к тому что не надо выёживаться если знаешь - расскажи и поясни народу
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10.11.2021 23:15 Відповісти
Я не он, и юрфак не заканчивал, но, вроде как, суд у нас должен происходить по месту регистрации ответчика или преступления?
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11.11.2021 10:21 Відповісти
А чи надовго?
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10.11.2021 17:29 Відповісти
На палю його треба посадити.
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10.11.2021 17:31 Відповісти
Такі люди дЄрьмаку в ОП потрібні !!!)))
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10.11.2021 18:05 Відповісти
Ага пенітенціарною службою буде гарно керувати-досвід "безцінний" має,трісці його матері.
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10.11.2021 19:46 Відповісти
отуда он пойдет в замы малюськи по пенитенциарной системе. а пока изучит ситуацию изнутри так сказать
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10.11.2021 21:26 Відповісти
Дуже хочеться, щоб у тому сізо йому було не нудно.
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10.11.2021 17:34 Відповісти
Так і буде! Вєртухаю вертухаєво
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10.11.2021 18:01 Відповісти
Вы знаете что это- СИЗО СБУ ?) Почитайте на досуге ) в сравнении с обычными- это санаторий , особенно если допустить "фантастическую" мысль что столь известный товарищ не просто так смог 2 года жить в Киеве )
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10.11.2021 23:11 Відповісти
К Медведчуку под залог не отпустили? Изверги.
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10.11.2021 18:03 Відповісти
А куди в цього вертухая подівалася "гордость народа дамбаса" що почав просити ізольовану камеру (одиночку) ?
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10.11.2021 18:05 Відповісти
берите в оп. татарову такие кадры нужны
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10.11.2021 18:06 Відповісти
это чмо 2 года в Киеве. Пострадавшие от зверств этой твари встречали(!) его в Киеве и сообщали в СБУ. твари не делали ничего.
пиар вдруг понадобился.
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10.11.2021 18:08 Відповісти
паскуда ще домагається для себе безпеки за гратами.Щаз!
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10.11.2021 18:10 Відповісти
Головне, що затримали, - Баканов відмовився відповідати, як довго "Палич" жив у Києві
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10.11.2021 18:12 Відповісти
Около двух лет.
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10.11.2021 18:16 Відповісти
Обвинувачений визнав, що переїхав до Києва у 2019 роціу. Чи це правда? Як це взагалі можливо? Він же не щіпач, не гопник чи закладчик? Як цей покидьок міг майже три роки прожити у столиці? Якщо це правда. Не розумію
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10.11.2021 18:13 Відповісти
Свои "грели" наверное. Этой падали на подконтрольной территории дохрена.
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10.11.2021 18:17 Відповісти
грели, не грели - по-хер. думаю, добакановская сбу такого бы не пропустила
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11.11.2021 00:23 Відповісти
Цей садист любив гвалтувати.... Думаю він заслужив на швабру кожен день собі в заднє місце без вазеліну.
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10.11.2021 18:35 Відповісти
Повезло украинцам - не было свободного электронного браслета и судье пришлось арестовать... А то ведь с точки зрения современного правохренения запросто могли и оговор признать...
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10.11.2021 18:36 Відповісти
А СБУ не сказало, почему этот садист и убийца несколько лет крышевался ими ? Еще в 20м этого палача видели его жертвы в Киеве..... И сообщали в СБУ.... А заехал он в Украину наверно еще раньше...
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10.11.2021 18:58 Відповісти
сейчас, после падения рейтингов ЗЕленого коллаборанта и его моно-шоблы, им нужно сыграть в "патриотов" и в "борцунов с сепаратизмом", вот они и разыгрывают очередной флеш-моб ... позже, когда флеш-моб уже не будет актуален, эта сепарская падаль скорее всего будет обменена на какого-нибудь донецкого бомжа, под радостные повизгивания ЗЕленого лохтората ... помните, совсем недавно, зеленые троли и приверженцы Голобородько восхищались непримиримой "борьбой" с кумом ху@ла, Мертвечуком... и что? он на "домашнем аресте" на своей вилле, такой же фарс будет и с этой сепарской мразью...
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10.11.2021 20:02 Відповісти
А почему не подписка о не выезде?
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10.11.2021 19:05 Відповісти
СБУ ловит закладчиков, сутенёров и т.д. а вот этот изверг, тварь, садист, минимум два года гулял не где нибудь, а по самому Киеву, у всех на виду, и со стороны правоохранительных органов, ноль внимания на него. Как такое назвать, а зелёные???
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10.11.2021 20:09 Відповісти
100% що Зелень виміняє цього мерзотника на якогось таксиста чи торгівку самогоном
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10.11.2021 20:29 Відповісти
Отпустят, как отпускают всех ранее попавших сепаров. Был такой Джулаев- так он мариупольскими судьями отпущен был неоднократно на поправить здоровье домашний арест. Скончался, правда, от передозировки свинца- нашинковал его добрый человек какой-то семью пулями в упор. Так шо в Тернополь надо было гниду везти.

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10.11.2021 20:57 Відповісти
Престрелити його як скажену собаку, бо зенелох обміняє цього підара!
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10.11.2021 21:33 Відповісти
Казнить мразоту!
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10.11.2021 21:53 Відповісти
Таким тварям, никакой поблажки недолжно быть, самый суровый, справедливый приговор, и не иначе!!!
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10.11.2021 23:07 Відповісти
2 года жил в Киеве и СБУ только узнала об этом . Я хренею клава , Баканов обязан застрелиться от позора .А я ж забыл , после того как Осел высрался им на голову , в СБУ больше нет офицеров , там осталась свора вымогателей и контрабандистов.
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10.11.2021 23:26 Відповісти
А чому не домашній арешт? Або застава 500тис, яку внесе спонсор Новінскій-Бойко?
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10.11.2021 23:33 Відповісти
ермак-Козырь со своими подопечными татровым-портновым отпустят...............
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11.11.2021 01:49 Відповісти
брейвик образование получает и этой падали придумают какую-то дерьмакратическую ценность...
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11.11.2021 08:10 Відповісти
почему эта мразь в маске и капюшоне???
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11.11.2021 08:58 Відповісти
цікаво, як його вирахували і як він потрапив на підконтрольну територію і з якою метою?
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11.11.2021 10:12 Відповісти
 
 