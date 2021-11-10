Від початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби, 10 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 із яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в районі населеного пункту Причепилівка противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Також повідомляється, що в бік Широкиного російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, а також із стрілецької зброї.

За даними штабу, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - резюмували в штабі ООС.

Читайте також: Російські найманці з початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС