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Данілов підтвердив, що деякі матеріали на РНБО роздають за 5 хвилин до засідання

Данілов підтвердив, що деякі матеріали на РНБО роздають за 5 хвилин до засідання

Це матеріали, що мають гриф "таємно".

Про це сектерар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав на брифінгу за результатами засідання РНБО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так він прокоментував нещодавню заяву колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який твердить, що санкції РНБО ухвалюються без доказової бази, а список осіб, щодо яких розглядається питання запровадження санкцій, члени Ради отримують за 5 хвилин до засідання.

"Справді, низка питань, що розглядаються в таємному режимі, їх (матеріали. – Ред.) роздають безпосередньо перед засіданням під підпис. Після засідання такі документи, що мають гриф "таємно", здаються кожним членом РНБО у зворотний бік. Ми не можемо їх видавати заздалегідь. Вони видаються безпосередньо перед засіданням", - заявив Данілов.

Читайте: РНБО вводила санкції через 5 хвилин після того, як його членам роздавали папки з інформацією, - Аваков

За його словами, кожен член Ради може ознайомитися з такими матеріалами та поставити запитання. При цьому голосування в кожному випадку є персональним. Аркуш голосування зберігається в апараті РНБО. Якщо людина не погоджується з тим чи іншим рішенням, то може проголосувати так, як вважає за потрібне. Голосування є таємним.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Данілов Олексій (1259) санкції (11782) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+12
читая сегодняшние "новости" записки с дурдома понимаешь в какой цирк имени Вовы превратилась страна страна шапито и палаты №6 повесился запретили удавили
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10.11.2021 18:14
+8
Та можна взагалі тільки розносну книгу для підписів давати....
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10.11.2021 18:02
+8
Полную .ерню лепит мужичок. Сказал, что не доверяют членам СНБО. Типа, там может сидеть враг. Это уже полный ...дец для государства. Но тогда, всё равно, не понятно, какая разница, когда этот человек прочитает секретный документ: за 5 минут или за 5 часов до голосования?
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10.11.2021 18:09
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Та можна взагалі тільки розносну книгу для підписів давати....
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10.11.2021 18:02 Відповісти
Полную .ерню лепит мужичок. Сказал, что не доверяют членам СНБО. Типа, там может сидеть враг. Это уже полный ...дец для государства. Но тогда, всё равно, не понятно, какая разница, когда этот человек прочитает секретный документ: за 5 минут или за 5 часов до голосования?
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10.11.2021 18:09 Відповісти
конечно сидят. еще не всех врагов рашисткого режима из снбо поперли
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10.11.2021 18:19 Відповісти
Действительно, ряд рассматриваемых в тайном режиме вопросов их (материалы. - Ред.) раздают непосредственно перед заседанием под подпись.

Режим невиданной засекреченности совкового периода... Что агенты кремля на заседаниях СНБО присутствуют, то это ничего страшного...
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10.11.2021 21:19 Відповісти
читая сегодняшние "новости" записки с дурдома понимаешь в какой цирк имени Вовы превратилась страна страна шапито и палаты №6 повесился запретили удавили
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10.11.2021 18:14 Відповісти
Я в ресторане меню дольше читаю. Приехали...
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10.11.2021 18:14 Відповісти
Разница между меню и твоим походом в ресторан, что на заседании СНБО можно обсудить и задать вопросы во время "еды".
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10.11.2021 21:13 Відповісти
Что и требовалось доказать. СНБО - любимая игрушка величайшего недодиктатора и роль шавок - только ставить свои подписи.
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10.11.2021 18:20 Відповісти
клоуны из квартала95 превратили рнбо в сериал для лохов. Но судя по тому, что у зечмо рейтинг летит ко дну, сериал таки херовый - долпоепы начинают понимать, что их разводят клоуны
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10.11.2021 18:40 Відповісти
Зам .Данилова Демченко получил полный контроль над всеми украинскими спецслужбами, и началась череда провалов в украинских спецслужбах, аресты наших агентов в России, Вагнергейт, расстрел разведгруппы на границе с РФ. Но Данилову по барабану.
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10.11.2021 18:49 Відповісти
)))
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10.11.2021 19:18 Відповісти
иногда кажется что клоунам сказали постоять на стрёме, пока фуйловцы с рыгами Украину грабят !
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10.11.2021 19:32 Відповісти
Могли би і після засідання роздавати, яка різниця. Разумкова вже там немає, так що рішення буде одноголосним.
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10.11.2021 19:34 Відповісти
Про вагнеровцев тоже всё таемное было. И шо???
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10.11.2021 20:52 Відповісти
"Ми розглядали пропозицію пана Шмідта - ми маємо зустрічку пропозицію до соціал-демократів із Німеччини взяти їх собі додому, по двоє, по троє, по п'ятеро осіб. З якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них повинні дбати? Дуже дивно, коли німці нам починають розповідати, що з цього приводу робити", - відповів Олексій Данілов.

А цю заяву вище, Данілов зробив ЯК ЩО? ЯК офіційно рекомендовану заяву для вови? ЧИ ЯК" пахОду ми пабалталі"?
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10.11.2021 21:07 Відповісти
Кто кричит громче всех Держи вора?.Паникеры и изменщики.
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10.11.2021 21:08 Відповісти
ЧІТКО ПРО ЗЕЛЕНСЬКОГО! а що тепер Вам буде?
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10.11.2021 21:11 Відповісти
Каждый думает в меру своей распущенности..Мне ЗЕ- не кум, не сват и не работодатель.Мне он -Президент Украины- независимой державы,воюющей с кремлевскими мерзавчиками.И я в свою державу в трудную минуту плевать не намерен!
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10.11.2021 22:31 Відповісти
Раздают под подпись с возвратом под подпись после заседания. Каждый может ознакомиться, задать вопросы, обсудить и т.д. Секретные материалы, касающиеся безопасности страны. Утечек быть не должно. Что не так? Всё логично и правильно.
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10.11.2021 21:10 Відповісти
ЗАМІСНИК СЕКРЕТАРА РНБО РАШИСТСЬКИЙ ШПИГУН
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10.11.2021 21:12 Відповісти
Упс! Кем-то из ОПы завоняло...
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10.11.2021 21:27 Відповісти
Ну всё логично , всё так.

Только заседают в этом зелёном СНБО враги Украины. И какая секретность, если все это слушает ФСБ он лайн?!
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10.11.2021 21:22 Відповісти
"Враги Украины", которые закрыли мертвечука и его помойки, вернули государству трубу (что при Порошенке нам и не снилось)? За какую "Украину" вы ратуете, простите? За малороссию или за украинский округ в составе рф-ии?
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10.11.2021 22:19 Відповісти
Какую трубу вернули Украине???? Ее бене отдали, только вопрос : чем ее наполнять?
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10.11.2021 23:30 Відповісти
https://www.facebook.com/vitaly.chorny?__cft__[0]=AZUp_fkmgUHv_w4vJ0nrBFjK3c6gfLQu0vl0i8sKhfY6W2rsmya1iHc7at8ewqcB-gKtZgpjbNete4OCQnxUoseVGSpU1YR34ZZbAKxhB0UGBR6rIJ4AM3RTsyTckL_CFY9S7O7UeJ6Ss0nD9REEjPo0SqX-MUHNdqxJpHQuoTgqdwZ4RXPpVsmmQ-rtYp_FBu9FYV2Mwfvr5QgW2g7aoo94&__tn__=-]C%2CP-R Віталій Чорний
https://www.facebook.com/vitaly.chorny/posts/4492995847449965?__cft__[0]=AZUp_fkmgUHv_w4vJ0nrBFjK3c6gfLQu0vl0i8sKhfY6W2rsmya1iHc7at8ewqcB-gKtZgpjbNete4OCQnxUoseVGSpU1YR34ZZbAKxhB0UGBR6rIJ4AM3RTsyTckL_CFY9S7O7UeJ6Ss0nD9REEjPo0SqX-MUHNdqxJpHQuoTgqdwZ4RXPpVsmmQ-rtYp_FBu9FYV2Mwfvr5QgW2g7aoo94&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год

Завтра, 11 листопада, в Шевченківському суді (Дегтярівська 31А) відбудеться судилище над добровольцем батальйону «Свята Марія», членом БРАТСТВА https://www.facebook.com/Svyatowa?__cft__[0]=AZUp_fkmgUHv_w4vJ0nrBFjK3c6gfLQu0vl0i8sKhfY6W2rsmya1iHc7at8ewqcB-gKtZgpjbNete4OCQnxUoseVGSpU1YR34ZZbAKxhB0UGBR6rIJ4AM3RTsyTckL_CFY9S7O7UeJ6Ss0nD9REEjPo0SqX-MUHNdqxJpHQuoTgqdwZ4RXPpVsmmQ-rtYp_FBu9FYV2Mwfvr5QgW2g7aoo94&__tn__=-]K-R Юрій Горовець (Святоша).
Йому висунута підозра у перешкоджанні журналістській діяльності посібника окупантів з антиукраїнського телеканалу «наш».
Святоші загрожує кілька років в'язниці.
Браття, Святоша - герой.
Давайте прийдемо завтра о 12:30 і підтримаємо його!
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10.11.2021 21:13 Відповісти
такая же фикция как голосование слуг урода в раде
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10.11.2021 21:49 Відповісти
Какая секретность и тайна в вопросе кто контрабанду возит??? или кто есть мертвечук??? или кто олигарх??? В ЧЕМ ТАЙНА и секретность????
Бред зеленый!
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10.11.2021 23:32 Відповісти
 
 