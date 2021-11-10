Данілов підтвердив, що деякі матеріали на РНБО роздають за 5 хвилин до засідання

Це матеріали, що мають гриф "таємно".

Про це сектерар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав на брифінгу за результатами засідання РНБО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так він прокоментував нещодавню заяву колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який твердить, що санкції РНБО ухвалюються без доказової бази, а список осіб, щодо яких розглядається питання запровадження санкцій, члени Ради отримують за 5 хвилин до засідання.

"Справді, низка питань, що розглядаються в таємному режимі, їх (матеріали. – Ред.) роздають безпосередньо перед засіданням під підпис. Після засідання такі документи, що мають гриф "таємно", здаються кожним членом РНБО у зворотний бік. Ми не можемо їх видавати заздалегідь. Вони видаються безпосередньо перед засіданням", - заявив Данілов.

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За його словами, кожен член Ради може ознайомитися з такими матеріалами та поставити запитання. При цьому голосування в кожному випадку є персональним. Аркуш голосування зберігається в апараті РНБО. Якщо людина не погоджується з тим чи іншим рішенням, то може проголосувати так, як вважає за потрібне. Голосування є таємним.