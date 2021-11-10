Данілов підтвердив, що деякі матеріали на РНБО роздають за 5 хвилин до засідання
Це матеріали, що мають гриф "таємно".
Про це сектерар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав на брифінгу за результатами засідання РНБО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Так він прокоментував нещодавню заяву колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який твердить, що санкції РНБО ухвалюються без доказової бази, а список осіб, щодо яких розглядається питання запровадження санкцій, члени Ради отримують за 5 хвилин до засідання.
"Справді, низка питань, що розглядаються в таємному режимі, їх (матеріали. – Ред.) роздають безпосередньо перед засіданням під підпис. Після засідання такі документи, що мають гриф "таємно", здаються кожним членом РНБО у зворотний бік. Ми не можемо їх видавати заздалегідь. Вони видаються безпосередньо перед засіданням", - заявив Данілов.
За його словами, кожен член Ради може ознайомитися з такими матеріалами та поставити запитання. При цьому голосування в кожному випадку є персональним. Аркуш голосування зберігається в апараті РНБО. Якщо людина не погоджується з тим чи іншим рішенням, то може проголосувати так, як вважає за потрібне. Голосування є таємним.
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Режим невиданной засекреченности совкового периода... Что агенты кремля на заседаниях СНБО присутствуют, то это ничего страшного...
А цю заяву вище, Данілов зробив ЯК ЩО? ЯК офіційно рекомендовану заяву для вови? ЧИ ЯК" пахОду ми пабалталі"?
Только заседают в этом зелёном СНБО враги Украины. И какая секретность, если все это слушает ФСБ он лайн?!
https://www.facebook.com/vitaly.chorny/posts/4492995847449965?__cft__[0]=AZUp_fkmgUHv_w4vJ0nrBFjK3c6gfLQu0vl0i8sKhfY6W2rsmya1iHc7at8ewqcB-gKtZgpjbNete4OCQnxUoseVGSpU1YR34ZZbAKxhB0UGBR6rIJ4AM3RTsyTckL_CFY9S7O7UeJ6Ss0nD9REEjPo0SqX-MUHNdqxJpHQuoTgqdwZ4RXPpVsmmQ-rtYp_FBu9FYV2Mwfvr5QgW2g7aoo94&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год
Завтра, 11 листопада, в Шевченківському суді (Дегтярівська 31А) відбудеться судилище над добровольцем батальйону «Свята Марія», членом БРАТСТВА https://www.facebook.com/Svyatowa?__cft__[0]=AZUp_fkmgUHv_w4vJ0nrBFjK3c6gfLQu0vl0i8sKhfY6W2rsmya1iHc7at8ewqcB-gKtZgpjbNete4OCQnxUoseVGSpU1YR34ZZbAKxhB0UGBR6rIJ4AM3RTsyTckL_CFY9S7O7UeJ6Ss0nD9REEjPo0SqX-MUHNdqxJpHQuoTgqdwZ4RXPpVsmmQ-rtYp_FBu9FYV2Mwfvr5QgW2g7aoo94&__tn__=-]K-R Юрій Горовець (Святоша).
Йому висунута підозра у перешкоджанні журналістській діяльності посібника окупантів з антиукраїнського телеканалу «наш».
Святоші загрожує кілька років в'язниці.
Браття, Святоша - герой.
Давайте прийдемо завтра о 12:30 і підтримаємо його!
Бред зеленый!