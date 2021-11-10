Лукашенко відкрив небо Білорусі для регулярних польотів стратегічної бомбардувальної авіації РФ
Військово-політичне керівництво Білорусі відкрило повітряний простір країни для регулярних польотів стратегічних бомбардувальників Дальньої авіації РФ. Це рішення почало діяти сьогодні, 10 листопада 2021 року, повідомили в Міноборони Білорусі.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Defense Express.
Росіяни одразу ж скористались рішенням, яке ухвалили сьогодні силовики режиму Лукашенка, та провели проліт над територією Білорусі двох бомбардувальників Ту-22М3, які йшли в супроводі білоруських винищувачів Су-30СМ.
Білоруські військові заявили, що такий політ був частиною тренувань сил та засобів Об’єднаної системи протиповітряної оборони Росії Білорусі. І також – що це "адекватні заходи реагування на обстановку, що складається на землі та у повітрі".
Також важлива деталь – Міноборони Білорусі заявляє, що до цього моменту російські стратегічні бомбардувальники "із циклічною регулярністю" виконували польоти в повітряному просторі Білорусі, і що тепер такі заходи будуть регулярними.
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перевіряв системи пво україни..
тоді стався випадок з терміновим поверненням рейсу белавіа до борисполя, буцім-то на борту був якийсь кримінальний авторитет...
є в ютуб переговори з екіпажем, який не розумів ні причини повернення ні того, що могли б і збити замість бомбардувальника
настільки все було тривожно..
потім рейс полетів до мінська петлею через брест
И пятнадцать минут это с большим запасом.
При чем здесь стратегический бомбардировщик? Или это все,что ты знаешь о боевой авиации?
Також були в Узині під Білою Церквою, і у Стрию на Львівщині.
Загальне керівництво здійснювалося зі Смоленська, - там був штаб Повітряної армії.
Американцам это точно не надо.
цілий народ тоне у кацапському лайні