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Лукашенко відкрив небо Білорусі для регулярних польотів стратегічної бомбардувальної авіації РФ

Лукашенко відкрив небо Білорусі для регулярних польотів стратегічної бомбардувальної авіації РФ

Військово-політичне керівництво Білорусі відкрило повітряний простір країни для регулярних польотів стратегічних бомбардувальників Дальньої авіації РФ. Це рішення почало діяти сьогодні, 10 листопада 2021 року, повідомили в Міноборони Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Defense Express.

Росіяни одразу ж скористались рішенням, яке ухвалили сьогодні силовики режиму Лукашенка, та провели проліт над територією Білорусі двох бомбардувальників Ту-22М3, які йшли в супроводі білоруських винищувачів Су-30СМ.

Білоруські військові заявили, що такий політ був частиною тренувань сил та засобів Об’єднаної системи протиповітряної оборони Росії Білорусі. І також – що це "адекватні заходи реагування на обстановку, що складається на землі та у повітрі".

Також важлива деталь – Міноборони Білорусі заявляє, що до цього моменту російські стратегічні бомбардувальники "із циклічною регулярністю" виконували польоти в повітряному просторі Білорусі, і що тепер такі заходи будуть регулярними.

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Автор: 

армія рф (17255) Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653)


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Топ коментарі
+38
Ну все. Можна вважати, що там офіційно господарює фуйло.
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10.11.2021 18:38
+35
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10.11.2021 18:46
+27
Так Бубочка теперь не хочет рассказать нариду нахрена он сдал вагнеровцев этому агрофюреру?
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10.11.2021 18:43
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Ну все. Можна вважати, що там офіційно господарює фуйло.
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10.11.2021 18:38 Відповісти
Тільки дебіл міг вважати що він там не господарював і досі,він і у нас господарює всі 30 років тільки не так відкрито як у бульбонії.
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10.11.2021 18:57 Відповісти
Лукашенка ніхто і не питав, прото повідомили.
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10.11.2021 21:19 Відповісти
Мабуть самопроголошений білоруський фюрер хоче бомбити білорусів.
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10.11.2021 18:42 Відповісти
Дояр офіціально відкрив ***** небо на Україну через свій колгосп,щоб у нас не виникало ілюзій.
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10.11.2021 19:00 Відповісти
вздовж кордону з білоруссю стратегічний бомбардувальник літав і раніше...літом 14-го..десь одразу після збитого мн17...
перевіряв системи пво україни..
тоді стався випадок з терміновим поверненням рейсу белавіа до борисполя, буцім-то на борту був якийсь кримінальний авторитет...
є в ютуб переговори з екіпажем, який не розумів ні причини повернення ні того, що могли б і збити замість бомбардувальника
настільки все було тривожно..
потім рейс полетів до мінська петлею через брест
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10.11.2021 19:06 Відповісти
Путя використовує Бульбу на повну. То коли вже Бульба поп'є чайку з полонієм, щоб не дав задню?
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10.11.2021 18:42 Відповісти
Ради того,что бы остаться у власти Лукашенко на все пойдёт , что велит ему Путин
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10.11.2021 18:43 Відповісти
не путін а-)(уйло
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10.11.2021 18:49 Відповісти
Так Бубочка теперь не хочет рассказать нариду нахрена он сдал вагнеровцев этому агрофюреру?
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10.11.2021 18:43 Відповісти
Вибору без наслідків не буває...
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10.11.2021 18:45 Відповісти
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10.11.2021 18:46 Відповісти
Вот просто похер. Что для ПВО НАТО чтото меняется?
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10.11.2021 18:46 Відповісти
Для Украины меняет, от границы Беларуси до Киева минут 15 лёту.
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10.11.2021 18:52 Відповісти
30 минут лета от границу рашковании вас не беспокоит? вы вообще понимаете, что такое стратегический бомбардировщик и какое он несет вооружение?
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10.11.2021 20:04 Відповісти
Ваня,между 30 и 15 разница в 2 раза, и что то можно успеть предпринять,а вот за 15 минут и с очка не успеешь слезть и штаны застегнуть.
И пятнадцать минут это с большим запасом.
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11.11.2021 06:26 Відповісти
хватит болтать, болтун) и почитай, что несет на себе стратегический бомбардировщик)
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11.11.2021 10:50 Відповісти
«Дядя Ваня , ты д.....к?»
При чем здесь стратегический бомбардировщик? Или это все,что ты знаешь о боевой авиации?
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11.11.2021 22:10 Відповісти
А смысл? Ну ....на 100 км ближе подлетели. А не проще впритык на Балтике??? Это так чтобы пену поднять???
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10.11.2021 18:48 Відповісти
Был враг на востоке,теперь появился и на севере...
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10.11.2021 18:49 Відповісти
Україна негайно повинна відкрити небо для стратегів США. нехай захищають наше небо й нашу землю... від ворогів на півночі і сході..
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10.11.2021 18:49 Відповісти
Кабы лет 20, как летают.
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10.11.2021 18:51 Відповісти
летают где в Ан але? разовые пролеты не делают погоды, нам нужно еще и база американских стратегов напримар в Миргороде и Прилуках.
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10.11.2021 19:02 Відповісти
За совка у цих містах були авіабази Дальньої авіації.
Також були в Узині під Білою Церквою, і у Стрию на Львівщині.
Загальне керівництво здійснювалося зі Смоленська, - там був штаб Повітряної армії.
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10.11.2021 19:26 Відповісти
Может и надо, только кому? Нам? А американцев вы забыть спросили по тому поводу?
Американцам это точно не надо.
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10.11.2021 19:39 Відповісти
Типа его кто-то об этом когда-то спрашивал.. Открыло оно, шо давно итак открыто
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10.11.2021 18:51 Відповісти
НАТО до одного место, а нам не похер. Они будут просто смотреть и сочувсвовать,когда мы будем разрываться на два фронта . А может и не будем....НАТО поймет потом,когда эти бомбардировщики будут летать возле Румынии.
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10.11.2021 18:52 Відповісти
Це не зовсім відкриття неба. Відкриттям було б, коли б московія коли б захотіла тоді летіла б і без всякого супроводження біларусами.
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10.11.2021 18:52 Відповісти
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10.11.2021 18:53 Відповісти
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10.11.2021 18:55 Відповісти
А чому ніхто вже геніального Зеленського не порівнює з Рейганом? А як доказували на виборах, що Рейган також кіноактор і також буде в політиці мочити всіх. То це вже мочить, чи мочить в колготки?
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10.11.2021 19:01 Відповісти
Дебилы просто не знали, шо Рейган между актерством и президентством служил в армии, был профсоюзным деятелем и губернатором Калифорнии. А Моника сразу шутовской колпак на булаву поменял.
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10.11.2021 19:17 Відповісти
Нашим зеленым выродкам выгодна ситуация с Беларусью. Можно отвернуть внимание народа как они уничтожают Украину.
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10.11.2021 19:06 Відповісти
Лукашеску булки свои открыл перед ****** и низко наклонился.
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10.11.2021 19:14 Відповісти
Пригадав свій старий фотошопчик на цю тему.

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10.11.2021 19:34 Відповісти
А Вейшнорія не дрімає, може бути і в Білорусі літакопад.
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10.11.2021 19:16 Відповісти
пропала нація в паРаші,
цілий народ тоне у кацапському лайні
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10.11.2021 19:21 Відповісти
Ну от і все, немає більше білорусі, лукашенки тепер там будуть правити від імені москви до скону.
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10.11.2021 19:22 Відповісти
а беларуские су-27 для чего? шоб точно знать,где навернулась тушка?
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10.11.2021 19:23 Відповісти
Лука забыл очень важную вещь. Тот кто *дружит* с Рашкой первый же и получает п***дюлей.
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10.11.2021 19:26 Відповісти
А эту шлюшку на подсосе кто то об этом спрашивал?
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10.11.2021 19:26 Відповісти
Есть повод просить США о поставках "Пэтриотов" для защиты столицы.
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10.11.2021 19:30 Відповісти
Можно подумать, что ***** спрашивал бы Луку.
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10.11.2021 19:32 Відповісти
Это плохо, ракеты с этих самолетов покрывают половину Украины даже не заходя в воздушное пространство.
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10.11.2021 19:34 Відповісти
Нет больше независимой Беларуси
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10.11.2021 19:36 Відповісти
Ту-22М3 не является стратегическим бомбардировщиком. Стратегическими считаются ТОЛЬКО Ту-95 и Ту-160.
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10.11.2021 19:47 Відповісти
Бульбофюрер такий же ******** як і фуйло. Як каже мій знайомий ветеринар:"Тільки усипити".
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10.11.2021 19:53 Відповісти
Есть правда вариант , что и упадет пара пятидесятилетних Ту-22М3 от износа где то в районе Гомеля или Мозыря 😂
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10.11.2021 20:07 Відповісти
Це ще раз доказує : надійся тільки на себе і на свої сили
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10.11.2021 20:08 Відповісти
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде і уже не залежить ні від путлера ні від бацьки . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану. Білоруси не спромоглися .
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10.11.2021 20:47 Відповісти
От Бреста до Львова - рукой подать!,да и по пути немало.ПВО надо.
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10.11.2021 20:48 Відповісти
колгоспний дуче повнiстю лiг пiд пуйла та всю кацапо-орду...
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10.11.2021 21:17 Відповісти
А хто питав у цього покидька дозвіл ? Він хто такий? В крайньому випадку не обраний народом губернатор федерального округу РФ під псевдо "білорусь" !
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10.11.2021 21:20 Відповісти
вместе с небом и булки раздвинул!

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10.11.2021 21:23 Відповісти
 
 