Лукашенко відкрив небо Білорусі для регулярних польотів стратегічної бомбардувальної авіації РФ

Військово-політичне керівництво Білорусі відкрило повітряний простір країни для регулярних польотів стратегічних бомбардувальників Дальньої авіації РФ. Це рішення почало діяти сьогодні, 10 листопада 2021 року, повідомили в Міноборони Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Defense Express.

Росіяни одразу ж скористались рішенням, яке ухвалили сьогодні силовики режиму Лукашенка, та провели проліт над територією Білорусі двох бомбардувальників Ту-22М3, які йшли в супроводі білоруських винищувачів Су-30СМ.

Білоруські військові заявили, що такий політ був частиною тренувань сил та засобів Об’єднаної системи протиповітряної оборони Росії Білорусі. І також – що це "адекватні заходи реагування на обстановку, що складається на землі та у повітрі".

Також важлива деталь – Міноборони Білорусі заявляє, що до цього моменту російські стратегічні бомбардувальники "із циклічною регулярністю" виконували польоти в повітряному просторі Білорусі, і що тепер такі заходи будуть регулярними.

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