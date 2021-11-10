В Україні порушено 253 кримінальні провадження стосовно злодіїв у законі, - Монастирський

Українські правоохоронці порушили 253 кримінальні провадження стосовно злодіїв у законі.

По це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні завдяки ухваленню закону про злодіїв у законі та санкціям РНБО, які чітко позначили таких осіб, більшість з яких не перебуває на території України, стосовно них порушено 253 кримінальні справи за відповідними статтями Кримінального кодексу - щодо розширення злочинного впливу на території України", - заявив Монастирський.

Він додав, що понад 500 злодіїв у законі, які перебувають під санкціями РНБО, тепер не можуть в'їхати на територію України.

"Це люди, які, особливо після початку війни в 2014 році, масово в'їжджали в Україну з території Російської Федерації та інших країн. Я можу сказати, що з тих осіб, яких на сьогодні внесено до санкційних списків, є топ-3 країн, звідки вони прибули: це 56 громадян Росії, 24 громадянина Азербайджану, 9 громадян Вірменії", - уточнив міністр.

На момент затвердження санкцій РНБО 9 злодіїв у законі було видворено з України з забороною на в'їзд, 6 із них повідомлено про підозру про вчинення злочинної діяльності щодо розширення злочинного впливу на території України, одному вже винесено обвинувальний вирок суду і ще один перебуває під процедурою екстрадиції.

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Щодо кримінальних авторитетів, стосовно яких упроваджено санкції РНБО, 83 особам скасовано дозвільні документи на перебування в Україні, 30 із них притягнуті до кримінальної відповідальності, щодо 23 осіб тривають роботи з документування їхньої злочинної діяльності або видворення з України.

Монастирський також повідомив, що стосовно 108 таких осіб, за якими раніше було виявлено неточності через недостовірне внесення в базу з паспортних даних, громадянства або місця проживання, після внесення уточнень РНБО їхні рахунки в Україні було заблоковано.

Крім того, за словами Монастирського, завдяки санкціям РНБО вдалося повністю зупинити вплив так званих смотрящих у Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Сумській і Запорізькій областях.

Нові списки кримінальних авторитетів та злодіїв у законі, проти яких можуть бути введені санкції за провадження злочинної діяльності, можуть бути розглянуті у РНБО найближчим часом.

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Наступні кроки, які робляться. Перше – активізація даних у списках санкцій. Триває серйозна робота щодо підстав перебування у списках. Друге – це складання наступних списків, які можуть бути найближчим часом розглянуті за поданням Національної поліції МВС, уряду та, відповідно, Ради національної безпеки та оборони", - заявив Монастирський. Він зазначив, що існує багатокрокова перевірка даних, які подаються до РНБО. "Я особисто перевіряю всі ці дані та підстави їх внесення до санкційних списків", - додав міністр.

Крім того, за словами Монастирського, здійснюється постійний моніторинг уже внесених до списку санкцій осіб, а також перевірки створення нових організованих злочинних груп з метою попередження розширення їх злочинного впливу на території України.