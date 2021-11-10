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На Київщині з 13 листопада для користування громадським транспортом потрібно мати COVID-сертификат, - ОДА
Через погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19, із цієї суботи, 13 листопада, громадський транспорт у Київській області почне працювати з посиленими обмежувальними заходи.
Про це повідомив голова КОДА Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що громадський транспорт в межах області та до Києва продовжить курсувати за звичайним графіком. Але їздити в автобусах, маршрутках і електричках із цієї суботи матимуть право тільки пасажири, які матимуть при собі один із документів:
- COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію;
- негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту на визначення коронавірусу, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання особи від коронавірусу, чинність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія".
Топ коментарі
+16 Ybaldy
показати весь коментар10.11.2021 20:44
+6 Bogdan_
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+5 гена крокодил #476372
показати весь коментар10.11.2021 20:57
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Дома вакцины не осталось, я надел чьи-то шлепки и вышел на улицу в надежде найти вакцину. В подъезде столкнулся с гражданином Петровым. Мне показалось, что он уже достаточно привит и я попытался сблизить с ним социальную дистанцию. У Петрова с собой была вакцина домашнего производства. Он сказал, что прививался ею вчера и вакцина надежная. Я не хотел прививаться с Петровым, но эпидемиологическая обстановка не оставила мне выбора.
Спустя короткое время Петров отправился за угол дома, сославшись на то, что вот-вот пойдут антитела. Мне сразу показалось, что домашняя вакцина гражданина Петрова была, мягко говоря, не "Пфайзер".
Я пошел к его жене поделиться соображениями относительно качества препарата и вообще перспектив массовой вакцинации.
Оказалось, что жена Петрова с утра тоже была хорошо привита.
Вдвоем мы попытались прикинуть, опасен ли для нас индийский штамм, но неожиданно появился Петров. Он был без маски и перчаток, поэтому я его сразу узнал. Признаюсь, что мы тоже были без масок и перчаток. Петров посчитал наши исследования необъективными, завязалась драка. Жена Петрова предпочла самоизолироваться в ванной, а гражданин Петров грубо нарушил социальную дистанцию, демонстрируя опасные симптомы - покраснения лицевых покровов, жар, мат и излишнюю возбудимость, поэтому я был вынужден воздействовать на него ёмкостью из-под его же домашней вакцины, о чем сейчас сожалею. При этом считаю, что причиной происшедшего является сама вакцина, произведенная гражданином Петровым, которая, как выяснилось в процессе дознания, не была одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
На основании вышеизложенного, прошу не применять ко мне карантинные меры, не помещать в обсерватор временного содержания."
/из полицейского протокола/(happycry)(happycry)(happycry)
Місцеві антиваксеруни достойно зацінили народну творчість з-за парєбріка. Ну, їх можна зрозуміти, воно ж таке рідне, своє, спогади про похмілля вже на п'яну голову дають особливий ефект.
Клычку-дурачку на заметку
Теперь лечим печень у детей, и симптомы отравления у взрослых.
Даже у котов рвота, ничего есть не могут, и голоса охрипли, не мяукают, а сипят..
От тебя -- утренняя новость:
В Киеве стремительно растет количество больных коронавирусом детей. Только за прошедшие сутки более 100 госпитализированных, что являются рекордными показателями среди несовершеннолетних за весь период пандемии в столице. Источник:
Готовишь почву для вакцинации детей?
И обрати внимание на оранжевый уровень загрязнения у себя. Самолетики ночью летают и всякую химозу распыляют киевлянам на головы? Жди рекордов по количеству заболевших.
Знакомые мои тоже прихватили нечто похожее на пневмонию в эти дни. Странная пневмония, прошла за пять дней. И сегодня в девять вечера самолетик над городом гудел. А потом вспышка заболевания будет.
https://www.iqair.com/ru/ukraine/kyiv/kyiv-c
Как защититься от загрязнения атмосферы в Киев?
Закройте окна, чтобы избежать загрязнения наружным воздухом
Чувствительные группы должны уменьшить нагрузки на открытом воздухе