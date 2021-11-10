На Київщині з 13 листопада для користування громадським транспортом потрібно мати COVID-сертификат, - ОДА

Через погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19, із цієї суботи, 13 листопада, громадський транспорт у Київській області почне працювати з посиленими обмежувальними заходи.

Про це повідомив голова КОДА Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що громадський транспорт в межах області та до Києва продовжить курсувати за звичайним графіком. Але їздити в автобусах, маршрутках і електричках із цієї суботи матимуть право тільки пасажири, які матимуть при собі один із документів:

COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію;

негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту на визначення коронавірусу, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання особи від коронавірусу, чинність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія".

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