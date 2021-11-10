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Новини Коронавірус і карантин
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На Київщині з 13 листопада для користування громадським транспортом потрібно мати COVID-сертификат, - ОДА

На Київщині з 13 листопада для користування громадським транспортом потрібно мати COVID-сертификат, - ОДА

Через погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19, із цієї суботи, 13 листопада, громадський транспорт у Київській області почне працювати з посиленими обмежувальними заходи.

Про це повідомив голова КОДА Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що громадський транспорт в межах області та до Києва продовжить курсувати за звичайним графіком. Але їздити в автобусах, маршрутках і електричках із цієї суботи матимуть право тільки пасажири, які матимуть при собі один із документів:

  • COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію;
  • негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту на визначення коронавірусу, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання особи від коронавірусу, чинність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія".

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Автор: 

Київська область (4008) сертифікат (426) транспорт (1391) коронавірус (19923) Володін Василь (44)


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Топ коментарі
+16
"Я, Иванов Сергей Кузьмич, сегодня утром, едва проснувшись, почувствовал потребность привиться, как того требует регламент.
Дома вакцины не осталось, я надел чьи-то шлепки и вышел на улицу в надежде найти вакцину. В подъезде столкнулся с гражданином Петровым. Мне показалось, что он уже достаточно привит и я попытался сблизить с ним социальную дистанцию. У Петрова с собой была вакцина домашнего производства. Он сказал, что прививался ею вчера и вакцина надежная. Я не хотел прививаться с Петровым, но эпидемиологическая обстановка не оставила мне выбора.
Спустя короткое время Петров отправился за угол дома, сославшись на то, что вот-вот пойдут антитела. Мне сразу показалось, что домашняя вакцина гражданина Петрова была, мягко говоря, не "Пфайзер".
Я пошел к его жене поделиться соображениями относительно качества препарата и вообще перспектив массовой вакцинации.
Оказалось, что жена Петрова с утра тоже была хорошо привита.
Вдвоем мы попытались прикинуть, опасен ли для нас индийский штамм, но неожиданно появился Петров. Он был без маски и перчаток, поэтому я его сразу узнал. Признаюсь, что мы тоже были без масок и перчаток. Петров посчитал наши исследования необъективными, завязалась драка. Жена Петрова предпочла самоизолироваться в ванной, а гражданин Петров грубо нарушил социальную дистанцию, демонстрируя опасные симптомы - покраснения лицевых покровов, жар, мат и излишнюю возбудимость, поэтому я был вынужден воздействовать на него ёмкостью из-под его же домашней вакцины, о чем сейчас сожалею. При этом считаю, что причиной происшедшего является сама вакцина, произведенная гражданином Петровым, которая, как выяснилось в процессе дознания, не была одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
На основании вышеизложенного, прошу не применять ко мне карантинные меры, не помещать в обсерватор временного содержания."
/из полицейского протокола/(happycry)(happycry)(happycry)
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10.11.2021 20:44
+6
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10.11.2021 20:45
+5
Билл который Гейтс в интервью на ,Fox News- ..эта вакцина ( существующая сейчас) слегка уменьшает вероятность заражения ковидом , нам нужна новая которая лучше.
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10.11.2021 20:57
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"Я, Иванов Сергей Кузьмич, сегодня утром, едва проснувшись, почувствовал потребность привиться, как того требует регламент.
Дома вакцины не осталось, я надел чьи-то шлепки и вышел на улицу в надежде найти вакцину. В подъезде столкнулся с гражданином Петровым. Мне показалось, что он уже достаточно привит и я попытался сблизить с ним социальную дистанцию. У Петрова с собой была вакцина домашнего производства. Он сказал, что прививался ею вчера и вакцина надежная. Я не хотел прививаться с Петровым, но эпидемиологическая обстановка не оставила мне выбора.
Спустя короткое время Петров отправился за угол дома, сославшись на то, что вот-вот пойдут антитела. Мне сразу показалось, что домашняя вакцина гражданина Петрова была, мягко говоря, не "Пфайзер".
Я пошел к его жене поделиться соображениями относительно качества препарата и вообще перспектив массовой вакцинации.
Оказалось, что жена Петрова с утра тоже была хорошо привита.
Вдвоем мы попытались прикинуть, опасен ли для нас индийский штамм, но неожиданно появился Петров. Он был без маски и перчаток, поэтому я его сразу узнал. Признаюсь, что мы тоже были без масок и перчаток. Петров посчитал наши исследования необъективными, завязалась драка. Жена Петрова предпочла самоизолироваться в ванной, а гражданин Петров грубо нарушил социальную дистанцию, демонстрируя опасные симптомы - покраснения лицевых покровов, жар, мат и излишнюю возбудимость, поэтому я был вынужден воздействовать на него ёмкостью из-под его же домашней вакцины, о чем сейчас сожалею. При этом считаю, что причиной происшедшего является сама вакцина, произведенная гражданином Петровым, которая, как выяснилось в процессе дознания, не была одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
На основании вышеизложенного, прошу не применять ко мне карантинные меры, не помещать в обсерватор временного содержания."
/из полицейского протокола/(happycry)(happycry)(happycry)
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10.11.2021 20:44 Відповісти
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10.11.2021 23:03 Відповісти
Лапоть! А ти сьогодні в ударі та у топі!

Місцеві антиваксеруни достойно зацінили народну творчість з-за парєбріка. Ну, їх можна зрозуміти, воно ж таке рідне, своє, спогади про похмілля вже на п'яну голову дають особливий ефект.
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11.11.2021 00:13 Відповісти
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10.11.2021 20:45 Відповісти
Йдемо з випередженням графіка.
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10.11.2021 21:18 Відповісти
Билл который Гейтс в интервью на ,Fox News- ..эта вакцина ( существующая сейчас) слегка уменьшает вероятность заражения ковидом , нам нужна новая которая лучше.
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10.11.2021 20:57 Відповісти
Фармакомпанії вже витратили дохід від першого потоку ковідних вакцин? Схоже, потрібні нові прибутки)
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10.11.2021 21:48 Відповісти
Маразм крепчал. Хотя у Кличко это профессиональное.
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10.11.2021 21:29 Відповісти
Президент Филиппин: если люди не хотят вакцинироваться, сделайте им прививку во сне
Клычку-дурачку на заметку
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10.11.2021 21:37 Відповісти
є ще такий нюанс...довідку про одужання видає сімейний лікар. а наприклад у Києві до нього черга по тижню-два.
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10.11.2021 21:40 Відповісти
Соромлюся запитати: а для походу в нужник коли вже сИртіфікати вимагатимуть?! На випадок відсутності в кишені туалетного паперу можуть статися у пригоді!!!
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10.11.2021 21:42 Відповісти
пасажирів стане менше - маршрутчики заносити перестануть
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10.11.2021 21:45 Відповісти
мені от цікаво: цей весь цирк лише на період червоної зони, чи вже на "постійно"?
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10.11.2021 21:49 Відповісти
немає нічого більш постійного ніж тимчасове
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10.11.2021 22:07 Відповісти
Кличко, а ты смотрел уровень загрязнения воздуха в Киеве и Киевской области? Он оранжевый. В нашем городе такой уровень держался со 2-го по 8-е число. У меня семья со второго по пятое слегла один за другим с высокой температурой, симптомами ковида и пневмонии. Я чудом удержался , чтобы не ломонуться в больницу . Пневмония с диким кашлем прошла за три дня, температура под сорок тоже прошла сама собой когда графики загрязнения воздуха опять стали зелеными.
Теперь лечим печень у детей, и симптомы отравления у взрослых.
Даже у котов рвота, ничего есть не могут, и голоса охрипли, не мяукают, а сипят..
От тебя -- утренняя новость:
В Киеве стремительно растет количество больных коронавирусом детей. Только за прошедшие сутки более 100 госпитализированных, что являются рекордными показателями среди несовершеннолетних за весь период пандемии в столице. Источник:
Готовишь почву для вакцинации детей?
И обрати внимание на оранжевый уровень загрязнения у себя. Самолетики ночью летают и всякую химозу распыляют киевлянам на головы? Жди рекордов по количеству заболевших.
Знакомые мои тоже прихватили нечто похожее на пневмонию в эти дни. Странная пневмония, прошла за пять дней. И сегодня в девять вечера самолетик над городом гудел. А потом вспышка заболевания будет.
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10.11.2021 22:28 Відповісти
Ето распыляле наночіпы 5G с еропланов, таперя ъх увиде взвеси применяютъ. Ани прям так в балонах пядсттлитровх пряма за фабрик білагєйца кантейнерами идут.
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10.11.2021 23:58 Відповісти
График загрязнения воздуха, Киев и область.

https://www.iqair.com/ru/ukraine/kyiv/kyiv-c

Как защититься от загрязнения атмосферы в Киев?


Закройте окна, чтобы избежать загрязнения наружным воздухом


Чувствительные группы должны уменьшить нагрузки на открытом воздухе
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10.11.2021 22:36 Відповісти
правильно.
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11.11.2021 07:33 Відповісти
 
 