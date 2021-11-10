За два роки на Донбасі загинули 146 українців, за дві доби від COVID-19 померли півтори тисячі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликає українців щепитися від COVID-19.

До цього очільник держави закликав у відеозверненні, опублікованому у його соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що об’єднує сьогодні 93% захворілих на ковід в Україні? Всі вони невакциновані. У скільки разів, згідно з дослідженнями, вакцинація зменшує ризик смерті від дельта-штаму коронавірусу? В одинадцять", – сказав він.

Зеленський дорікнув українцям за небажання вакцинуватися та порівняв кількість померлих від коронавірусу та загиблих на війні на Донбасі.

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"За минулі два роки у боях на Донбасі загинуло 146 наших військових. За минулі дві доби від ковіду померло понад півтори тисячі наших людей. За дві доби через вірус втратили вдесятеро більше, ніж за два роки війни", – наголосив президент.

"Днями я натрапив на думку одного нашого бійця на Сході. Може, не дослівно, але її сенс був такий. Він звертався до цивільних, особливо ковід-атеїстів: на мить поставте себе на місце українських військових. Ми восьмий рік воюємо, ризикуємо, отримуємо поранення, ховаємо друзів, втомлюємося, але стоїмо і стримуємо ворога. Чому ви не цінуєте це? Не цінуєте наше і своє життя, і в мирних містах, без будь-якого ворога, вмираєте сотнями, тисячами? Не від кулі або снаряда, а просто тому, що не хочете вакцинуватися?" – сказав президент.