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Новини Боротьба з коронавірусом
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За два роки на Донбасі загинули 146 українців, за дві доби від COVID-19 померли півтори тисячі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликає українців щепитися від COVID-19.

До цього очільник держави закликав у відеозверненні, опублікованому у його соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що об’єднує сьогодні 93% захворілих на ковід в Україні? Всі вони невакциновані. У скільки разів, згідно з дослідженнями, вакцинація зменшує ризик смерті від дельта-штаму коронавірусу? В одинадцять", – сказав він.

Зеленський дорікнув українцям за небажання вакцинуватися та порівняв кількість померлих від коронавірусу та загиблих на війні на Донбасі.

Читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 816 осіб, зафіксовано 23 283 нові випадки зараження, 16 277 осіб одужали

"За минулі два роки у боях на Донбасі загинуло 146 наших військових. За минулі дві доби від ковіду померло понад півтори тисячі наших людей. За дві доби через вірус втратили вдесятеро більше, ніж за два роки війни", – наголосив президент.

"Днями я натрапив на думку одного нашого бійця на Сході. Може, не дослівно, але її сенс був такий. Він звертався до цивільних, особливо ковід-атеїстів: на мить поставте себе на місце українських військових. Ми восьмий рік воюємо, ризикуємо, отримуємо поранення, ховаємо друзів, втомлюємося, але стоїмо і стримуємо ворога. Чому ви не цінуєте це? Не цінуєте наше і своє життя, і в мирних містах, без будь-якого ворога, вмираєте сотнями, тисячами? Не від кулі або снаряда, а просто тому, що не хочете вакцинуватися?" – сказав президент.

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (23719) щеплення (174) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+46
Вова, де гроші з Антиковідного фонду?
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10.11.2021 21:29
+36
Це некоректно порівнювати.
Дурачок якийсь.

Військові загинули ЗА нас усіх.
От же мерзотник...
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10.11.2021 21:33
+25
фак ю, пане припреЗЕденте
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10.11.2021 21:30
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І що? А на дорогах скільки загинуло? Дебільні порівняння.
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10.11.2021 21:29 Відповісти
ЗЕбільне. )))
А чого так багато помирають від ковидли? А того, що людей .... НЕ ЛІКУЮТЬ.
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10.11.2021 21:55 Відповісти
"За два роки на Донбасі загинули 146 українців, за дві доби від COVID-19 померли півтори тисячі, - Зеленський, чемпион мира по "борьбе" с ковид19 ПОХВАСТАЛСЯ своими достижениями"
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10.11.2021 22:03 Відповісти
поздно всрался
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10.11.2021 21:29 Відповісти
Вова, де гроші з Антиковідного фонду?
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10.11.2021 21:29 Відповісти
фак ю, пане припреЗЕденте
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10.11.2021 21:30 Відповісти
А что,надо было что б наоборот,или как ???!!!
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10.11.2021 21:31 Відповісти
Вакцина з літа є. Але нашим лохам і тут Президент винуватий
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10.11.2021 21:31 Відповісти
Так "ваші лохи", невакциновані, якраз бубочку і обрали... Дивно...Ні?
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10.11.2021 21:36 Відповісти
Але Віктор правий... Інша справа, що антивакси - не лохи; а це - вороги, і ще невідомо, хто більший ворог: антивакси чи зебіли.

ЗІ: Віктор - не зебіл.
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10.11.2021 21:50 Відповісти
До речі, а хто в на "чіпійон світу" з боротьби з вірусом? Не памятаєш?
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10.11.2021 21:37 Відповісти
І в тому числі солдат Журавель. Хоча б вже не порівнював.
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10.11.2021 21:32 Відповісти
1.5 тис за добу? Ну бо ти чемпіон, Вова!
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10.11.2021 21:32 Відповісти
придурень на фоні ковіда оправдує агресію кацапії? каже, що нічого страшного в порівнянні з ковідом... зрадник, чи блаженний?
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10.11.2021 21:33 Відповісти
Ідіот. Ти. Бо все сказано ясніше ясного.
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10.11.2021 22:35 Відповісти
таке ясне, що тобі і беньки засліпило, ще й морду обпалило?
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10.11.2021 22:41 Відповісти
Клубнику всю зібрав, так до Подоляка сраколизом влаштувався?
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10.11.2021 22:49 Відповісти
Президент України сказав абсолютно чітко: коронавірус - це не просто війна. Це гірше від війни. Бо як буде протистояти окупантам вражена епідемією країна!?
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10.11.2021 22:59 Відповісти
Я все більше по унітазах. Унітази мию. Які ти потім у серванті виставляєш. І вішаєш над ним власного портрета в рамці з сидіння.
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10.11.2021 23:01 Відповісти
Миття унітазів- то для тебе занадто інтелектуальна робота. Поляки не настільки дурні, щоб тебе до неї допустити. А от стосовно портретів в унітазі... Як гадаєш, унітази з портретом Зеленського будуть популярні? Непоганий бізнес-план?
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10.11.2021 23:15 Відповісти
Нехай тобі Ярош відповість, копняком в чоколядне рило.
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11.11.2021 09:39 Відповісти
Сцишся Яроша?
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11.11.2021 12:09 Відповісти
Не сміши. Його можна поважати хоча б за те, що воював, а не сидів під спідницею у порохла, як ти.
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11.11.2021 16:42 Відповісти
А ти від війни в Польщу втік, чи так, на заробітки?
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11.11.2021 16:43 Відповісти
Як не відповіси голосу з-під спідниці.
Від війни я давно втік, на двох милицях.
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11.11.2021 20:46 Відповісти
Поліомієліт?
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11.11.2021 21:26 Відповісти
Це некоректно порівнювати.
Дурачок якийсь.

Військові загинули ЗА нас усіх.
От же мерзотник...
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10.11.2021 21:33 Відповісти
Блюзнірство і огида у словах цього наркоЗЕмана. Сам же зранку фоточки виклав із спортзалу,де в доброму гуморі і настрої позував з усмішкою для своїх ЗЕбілів. Тьфу гидота...
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10.11.2021 21:38 Відповісти
За шість місяців 2021 роки вже сталося 86 тисяч 459 ДТП: загинули - 1 тисяча 281 осіб, постраждали - 12 тисяч 753.(с)
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10.11.2021 21:38 Відповісти
Ось, шановні українці, які у нас досягнення за останні 2 роки! А ще ж є "велике будівництво", 1 мільярд дерев, залишена у минулому епоха бідності і т.д, і т.д., ...))) - Радійте, 73% від тих, хто голосував...
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10.11.2021 21:39 Відповісти
Невакциновані зебіли 2 рік гинуть через дебілів у владі, що заробляють на вакцинах, захисники України - через військову агресію, яка ігнорується зебілами.
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10.11.2021 21:41 Відповісти
Ще трохи і зелене чмо не зможе спасти навіть повний локдаун в Києві, що планували сьогодні на СНБО.
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10.11.2021 21:43 Відповісти
Не зможе ? А що буде ?
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10.11.2021 21:50 Відповісти
Трошки тявкнув на Ахметку, але 90% гніву на Пороха, і бла бла бла...
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10.11.2021 21:46 Відповісти
більше, десь 97 - 98%.
А хіба він сказав щось на Пороха? Чи ти думки читаєш? Екстрасекс мабудь? )))
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10.11.2021 22:01 Відповісти
проснулось чучело
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10.11.2021 21:46 Відповісти
сушу кофту на обід заслужив
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10.11.2021 21:49 Відповісти
Ооо! ЗЕбил пабидил на вайне, как и абищал - вайны нет = ЗЕ-пабеда, УРА!!!
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10.11.2021 21:49 Відповісти
усю одежу висушив та вирішив висраться ...де сивина ,гнида ?
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10.11.2021 21:50 Відповісти
Мерзавец.
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10.11.2021 21:50 Відповісти
Шоб не было смертей от ковида, надо как и про войну, сказать - "Просто перестать болеть!", и все будет хорошо.
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10.11.2021 21:52 Відповісти
Вовачка, а ти сігодня пакакал ? Ато мама волнується, каже що ти всрався ...
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10.11.2021 21:52 Відповісти
Мараз, брехня, і Порошенко.
Новий тренд у відосіках Шмарклі: за прикладом друга Х..ла боїться промовляти слово "Порошенко".
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10.11.2021 21:52 Відповісти
"За прошедшие два года в боях на Донбассе погибли 146 наших военных. За прошедшие двое суток от ковида умерло более полутора тысяч наших людей. За двое суток из-за вируса потеряли в десять раз больше, чем за два года войны", - подчеркнул президент.

Нет у нас войны. И ковида нет. И вообще мы чемпионы по вакцинации. Зеледент что, поломался?
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10.11.2021 21:52 Відповісти
какое оно ******* это пздц...
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10.11.2021 21:53 Відповісти
Вспомни,тварь,как у тебя анализы актер из "скотов" принимал ,а потом сцы глазами в видосах..
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10.11.2021 21:54 Відповісти
Цю тезу вкрали в американців-Байден таке казав.
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10.11.2021 21:55 Відповісти
в 1995 году смертность составила 792 000 чел. это 2169 в день без войны и без ковида
https://ru.slovoidilo.ua/2021/08/24/infografika/obshhestvo/30-let-nezavisimosti-ukrainy-kak-menyalas-demograficheskaya-situaciya-ukraine
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10.11.2021 21:55 Відповісти
Чем это Здэбил хвалится, тем что в стране которой он руководит да два дня померло в десять раз больше человеков чем за два года войны - он реально дэбил или все еще душой в Квартале?
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10.11.2021 21:56 Відповісти
ЗЄ-кунфуй проти ковіду, котрий має чорний пояс, елегантно переклав провину за провал у боротьбі з ковідом та відповідальність за рекордну кількість загиблих на них же самих.
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10.11.2021 21:57 Відповісти
"померли" (нехай навіть і від такої паскудної хвороби) і "були вбиті" - трохи різні категорії втрат. Чи у нього взагалі мозок через сраку вже витік?
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10.11.2021 21:58 Відповісти
То все не страшно, Вова...чка...
Головне ж що ти покакав і тепер можеш поїсти...
Правда жеж???
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10.11.2021 21:59 Відповісти
Цей придурок смертями хвалиться?
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10.11.2021 22:00 Відповісти
Хай своїх "слуг олігархів" агітує вакцинуватись, а то бігають по каналах і кричать , що не будуть це робити.
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10.11.2021 22:04 Відповісти
так стоп вован, ты че тут пургу несешь, опять передоз? ты же говорил шо мы чемпионы по борьбе с короной, непонятно, здается мне кото нам пиз...ит, ну как обычно всё, найвелычнишый ты наш
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10.11.2021 22:05 Відповісти
"Что об'едеиняет всех людей, умерших от Covid-19?"- Отопление в их домах было включено недели на две позже положенного.
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10.11.2021 22:07 Відповісти
- ********** призвала граждан Украины вакцинироваться. Сразу после того, как стал пидером антирейтинга, после того, как 65% ему не доверяет.
А что вы хотели от **********?
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10.11.2021 22:08 Відповісти
а шо так его сегодня пробило на заявы???
дерьмак никуда не уехал? шо то дозу никто не проконтролировал...
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10.11.2021 22:14 Відповісти
Подсознательно намекнул что война лучше ковида.
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10.11.2021 22:17 Відповісти
Все лицемеры: сколько от инфарктов, спида, туберкулеза и т.д. И за другие года смертность за сутки....
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10.11.2021 22:23 Відповісти
Що не речення то зашквар брехні та лицемірство! Особливо цинічно про військових та про олігархів, одним уперше за 7 років зарплатню не виплачують та не підіймають, борги шалені, у других списання мільярдних боргів просто так і як наслідок миттеве збагачення олігархів за влади Зе! А що до вакцинації, ну де ти був рік назад "майстер спорту" хренов по короні? По енергетиці взагалі жесть, нульова підготовка до зими, саботаж в енергетиці по всім напрямкам! І накінець де шпигуни і зрадники які злили "вагнер" та інше? Тошнить...
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10.11.2021 22:23 Відповісти
Прослухав десь 13 ть хвили……Де воно живе….треш це якесь казкове місце….
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10.11.2021 22:24 Відповісти
Паникеры и предатели развели антимонию..Громче всех кричат Держи вора.
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10.11.2021 22:28 Відповісти
он реально **..нутый (с) немцов
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10.11.2021 22:29 Відповісти
Их трое - ***** , лукашеску, членограй
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11.11.2021 01:35 Відповісти
**** розірвати на стяг, ліпше щоб була така кількісь щоб вистачило усім нашим військовим підрозділам.
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10.11.2021 22:30 Відповісти
Что об'едеиняет всех людей, умерших от Covid-19 - то, что деньги на их спасение ты п..дар спи..дил с корешами на "великому крадівництві"
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10.11.2021 22:31 Відповісти
Зепрезедент пусть лучше расскажет почему по двум каналам российского НТВ+ крутят его СВАТЫ.
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10.11.2021 22:36 Відповісти
Плять, почему это ******* я могу выдержать только 10 секунд
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10.11.2021 22:41 Відповісти
"За минулі два роки у боях на Донбасі загинуло 146 наших військових. За минулі дві доби від ковіду померло понад півтори тисячі наших людей. За дві доби через вірус втратили вдесятеро більше, ніж за два роки війни", - наголосив президент. Джерело: .
зЕлох, так кого це стосується? Таких злодіїв, які наживаются на людських смертях, на місці президента, вішав би на стовбах! зЕлох на суді, будеш хрюкати такі речи, зрозумів???
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10.11.2021 22:50 Відповісти
Коли вже цей зелений бедлам зкінчиться
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10.11.2021 22:50 Відповісти
За закатывания ковидных денег в асфальт и гибель людей, Зеленский ответит в суде, не отвертится ...
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10.11.2021 22:58 Відповісти
Ну куди воно полізло?
В Україні причина смерті від сердево-судинні захворюваннь становить біля 68 відсотків.
У Великобританії 27 відсотків.
Смертність в Україні від так званого ковіда 2,4%. У Великобританії 1,5%. Ще слід враховувати, що багато чого записують як ковід. Тобто 2,4% можуть бути натянуті. Хай я навіть взяв перші-ліпші цифри, які знайшов і вони трішечки відрізняються.

А тепер зможете порівняти цифри 68 i 2,4?
У вас не виникає питання, що десь нас дурять і запроваджують зовсім не ті заходи?
Ставлю пряме питання: можливо зусулля слід переросподілити на ту проблему від якої смертність складає 68%?

Загалом, як каже гарант біжить швиденько вакцінуватися, тільки потім не задавайте питання чому в Україні все зроблено через одне місце і взагалі хто ось все робить.
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10.11.2021 23:00 Відповісти
Я думав, що цензор це серйозно відноситься до інформації. Не хочу забивати собі голову брехнею Зеленського.
Всі на вакцінацію. Після пятої щось буде.
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10.11.2021 23:06 Відповісти
COVInews. Тель-Авивдинье . Израиль, Александр
https://www.youtube.com/watch?v=rjzwV6Dsrvk&ab_channel=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9COVIDMuseum
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10.11.2021 23:10 Відповісти
Вы сделали это вместе,зебилоиды и чемпион
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11.11.2021 00:03 Відповісти
За два года на Донбассе погибли 146 украинцев, за двое суток от COVID-19 умерли полторы тысячи

Я вот только не вкурил: наш величайший Вао Зе Бздун что себе в заслуги записал - первое или второе ... ?
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11.11.2021 00:36 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13994572.html Гундосе Приниження у своїх гріхах вже звинувачує всіх нас!

Гундосе Приниження ширить на ТБ новий відосик - звинувачує всіх у недостатньому щеплені, світ в енергокризі, українців - в невмінні терпіти.
Після того, як він провалив боротьбу із Ковід, а його олігархи вбили енергосистему.
Воно нас сміє звинувачувати!
Чому РНБО Зеленського не перейнялось із стратегічним забезпеченням киснем під час пандемії ще рік тому?
Бо Вова зібрав під одним дахом недієздатних гопників, які дбають не про безпеку нації, а власні кишені.
Зеленський перетворив РНБО під барижну бригаду, яка призначає санкції, а потім цими санкціями торгує (слуга Арахамія підтвердив).
Як голова держави, Зеленський скоїв вже декілька злочинів -
Здав спецоперацію по вагнерівцям нашому ворогу, провалив боротьбу із Ковід, своєю злочинною діяльністю або бездіяльністю (ОП, РНБО) допустив дефіцит кисню в лікарнях.
Громадяни мають вимагати негайної відставки Зеленського і його кримінального переслідування разом із всіма його радниками і помічниками.
Не забуваймо, що в бригаді РНБО весь цей час перебував і Разумков, чия діяльність має перевірятися правоохоронцями.

Олег Леусенко
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11.11.2021 01:09 Відповісти
Ти голобородько недоразвитий!
Порівнювати втрати на фронті з якимись болячками від яких помирають.
Ти на роялі грав пісюном,а пострадала твоя голова!
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11.11.2021 02:52 Відповісти
Свирепствует вирус 🦠в Украине, два года назад вообще 73 % мозги убил 😡
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11.11.2021 04:09 Відповісти
Я щось Вовіка не поняв, це він радується чи просто лохів інформує.
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11.11.2021 08:17 Відповісти
а сколько от онкологии умирает???
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11.11.2021 08:44 Відповісти
Мерзенний клоун.
Через провал вакцинації (у березні потрібно було примушувати до вакцинації, а не чекати 800 померлих за добу) гинуть від ковіду.
На фронті гинуть через "дотримання тиші".
А воно натякає, що добилось успіху - від ковіду мруть більше, ніж від ворожих куль і снарядів.
Кофти воно сушить.
Війська РФ під кордоном.
Штани витряс?
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11.11.2021 09:08 Відповісти
именно зеленский виноват в рагразбелнии ковидного фонда и провал вакцинальной программы население...
он не только за это должен получить импичмент и срок, а и за свои офшоры, отмывание денег с Коломойским, за срыв операции по вагнеровацам и т.д. и т.п..
накосячил очень много за 2 года, это надо так уметь ещё
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11.11.2021 09:16 Відповісти
 
 