За два роки на Донбасі загинули 146 українців, за дві доби від COVID-19 померли півтори тисячі, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський закликає українців щепитися від COVID-19.
До цього очільник держави закликав у відеозверненні, опублікованому у його соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Що об’єднує сьогодні 93% захворілих на ковід в Україні? Всі вони невакциновані. У скільки разів, згідно з дослідженнями, вакцинація зменшує ризик смерті від дельта-штаму коронавірусу? В одинадцять", – сказав він.
Зеленський дорікнув українцям за небажання вакцинуватися та порівняв кількість померлих від коронавірусу та загиблих на війні на Донбасі.
"За минулі два роки у боях на Донбасі загинуло 146 наших військових. За минулі дві доби від ковіду померло понад півтори тисячі наших людей. За дві доби через вірус втратили вдесятеро більше, ніж за два роки війни", – наголосив президент.
"Днями я натрапив на думку одного нашого бійця на Сході. Може, не дослівно, але її сенс був такий. Він звертався до цивільних, особливо ковід-атеїстів: на мить поставте себе на місце українських військових. Ми восьмий рік воюємо, ризикуємо, отримуємо поранення, ховаємо друзів, втомлюємося, але стоїмо і стримуємо ворога. Чому ви не цінуєте це? Не цінуєте наше і своє життя, і в мирних містах, без будь-якого ворога, вмираєте сотнями, тисячами? Не від кулі або снаряда, а просто тому, що не хочете вакцинуватися?" – сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
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А чого так багато помирають від ковидли? А того, що людей .... НЕ ЛІКУЮТЬ.
ЗІ: Віктор - не зебіл.
Від війни я давно втік, на двох милицях.
Дурачок якийсь.
Військові загинули ЗА нас усіх.
От же мерзотник...
А хіба він сказав щось на Пороха? Чи ти думки читаєш? Екстрасекс мабудь? )))
Новий тренд у відосіках Шмарклі: за прикладом друга Х..ла боїться промовляти слово "Порошенко".
Нет у нас войны. И ковида нет. И вообще мы чемпионы по вакцинации. Зеледент что, поломался?
https://ru.slovoidilo.ua/2021/08/24/infografika/obshhestvo/30-let-nezavisimosti-ukrainy-kak-menyalas-demograficheskaya-situaciya-ukraine
Головне ж що ти покакав і тепер можеш поїсти...
Правда жеж???
А что вы хотели от **********?
дерьмак никуда не уехал? шо то дозу никто не проконтролировал...
зЕлох, так кого це стосується? Таких злодіїв, які наживаются на людських смертях, на місці президента, вішав би на стовбах! зЕлох на суді, будеш хрюкати такі речи, зрозумів???
В Україні причина смерті від сердево-судинні захворюваннь становить біля 68 відсотків.
У Великобританії 27 відсотків.
Смертність в Україні від так званого ковіда 2,4%. У Великобританії 1,5%. Ще слід враховувати, що багато чого записують як ковід. Тобто 2,4% можуть бути натянуті. Хай я навіть взяв перші-ліпші цифри, які знайшов і вони трішечки відрізняються.
А тепер зможете порівняти цифри 68 i 2,4?
У вас не виникає питання, що десь нас дурять і запроваджують зовсім не ті заходи?
Ставлю пряме питання: можливо зусулля слід переросподілити на ту проблему від якої смертність складає 68%?
Загалом, як каже гарант біжить швиденько вакцінуватися, тільки потім не задавайте питання чому в Україні все зроблено через одне місце і взагалі хто ось все робить.
Всі на вакцінацію. Після пятої щось буде.
https://www.youtube.com/watch?v=rjzwV6Dsrvk&ab_channel=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9COVIDMuseum
Я вот только не вкурил: наш величайший Вао Зе Бздун что себе в заслуги записал - первое или второе ... ?
Гундосе Приниження ширить на ТБ новий відосик - звинувачує всіх у недостатньому щеплені, світ в енергокризі, українців - в невмінні терпіти.
Після того, як він провалив боротьбу із Ковід, а його олігархи вбили енергосистему.
Воно нас сміє звинувачувати!
Чому РНБО Зеленського не перейнялось із стратегічним забезпеченням киснем під час пандемії ще рік тому?
Бо Вова зібрав під одним дахом недієздатних гопників, які дбають не про безпеку нації, а власні кишені.
Зеленський перетворив РНБО під барижну бригаду, яка призначає санкції, а потім цими санкціями торгує (слуга Арахамія підтвердив).
Як голова держави, Зеленський скоїв вже декілька злочинів -
Здав спецоперацію по вагнерівцям нашому ворогу, провалив боротьбу із Ковід, своєю злочинною діяльністю або бездіяльністю (ОП, РНБО) допустив дефіцит кисню в лікарнях.
Громадяни мають вимагати негайної відставки Зеленського і його кримінального переслідування разом із всіма його радниками і помічниками.
Не забуваймо, що в бригаді РНБО весь цей час перебував і Разумков, чия діяльність має перевірятися правоохоронцями.
Олег Леусенко
Порівнювати втрати на фронті з якимись болячками від яких помирають.
Ти на роялі грав пісюном,а пострадала твоя голова!
Через провал вакцинації (у березні потрібно було примушувати до вакцинації, а не чекати 800 померлих за добу) гинуть від ковіду.
На фронті гинуть через "дотримання тиші".
А воно натякає, що добилось успіху - від ковіду мруть більше, ніж від ворожих куль і снарядів.
Кофти воно сушить.
Війська РФ під кордоном.
Штани витряс?
он не только за это должен получить импичмент и срок, а и за свои офшоры, отмывание денег с Коломойским, за срыв операции по вагнеровацам и т.д. и т.п..
накосячил очень много за 2 года, это надо так уметь ещё