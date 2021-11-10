УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4143 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 817 41

Зеленський про російські війська на кордоні: Психологічний тиск з боку РФ на нас давно не діє

Зеленський про російські війська на кордоні: Психологічний тиск з боку РФ на нас давно не діє

Президент України Володимир Зеленський назвав переміщення російських військ уздовж українських кордонів і збільшення їх концентрації психологічним тиском на Україну і заявив, що українська армія готова дати відсіч.

Про це голова держави повідомив у відеозверненні, опублікованому у його соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями з'явилася інформація про можливе загострення "хвороби" - наші західні партнери надали дані про активне переміщення російських військ уздовж українських кордонів і збільшення їх концентрації. Насамперед, ми вдячні нашим партнерам за цю інформацію. Сподіваюся, тепер увесь світ бачить, хто дійсно хоче миру, а хто концентрує майже 100 тисяч військових на нашому кордоні", - сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що обстріли та вибухи, скупчення і переміщення військ відбуваються на фронті восьмий рік поспіль.

"Психологічний тиск з боку РФ на нас давно не діє. Наші спецслужби, наша розвідка володіють повною інформацією. Наша армія готова дати відсіч будь-кому, будь-коли й будь-де", - підкреслив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США попередили Росію про наслідки концентрації військ біля України, - Держдеп

Автор: 

армія рф (17255) кордон (4754) Зеленський Володимир (23719) росія (64984)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
Когда ты, гнида, в 2014 году, в Москве, рубил бабло, кривляясь перед московитами, на тебя так же ни какое психологическое давление не действовало. Ты просто циничная, трусливая, лживая заворовавшаяся гнида без стыда и совести.
показати весь коментар
10.11.2021 21:53
+23
Дурачелло. Що ти будеш вякати, коли фуйло піде у наступ?
Ну і які ж лохозаври тебе обрали президентом...яка ганьба
показати весь коментар
10.11.2021 21:46
+17
Та в тебе нема що красти; мізків в тебе як не було, так і нема досі. Схоже, що в тебе нема навіть рефлексів.
показати весь коментар
10.11.2021 21:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дурачелло. Що ти будеш вякати, коли фуйло піде у наступ?
Ну і які ж лохозаври тебе обрали президентом...яка ганьба
показати весь коментар
10.11.2021 21:46 Відповісти
Думали, що хоча б цей не буде красти.
показати весь коментар
10.11.2021 21:53 Відповісти
Та в тебе нема що красти; мізків в тебе як не було, так і нема досі. Схоже, що в тебе нема навіть рефлексів.
показати весь коментар
10.11.2021 21:56 Відповісти
Навесні та влітку 1941 року Сталін "не бачив" концентрації німецьких військ біля кордонів СРСР просто тому, що між Сталіним та Гітлером існували домовленості, про які стало відомо лише під час Нюрнбергського трибуналу.
показати весь коментар
11.11.2021 05:20 Відповісти
Наступний не буде?
показати весь коментар
10.11.2021 22:11 Відповісти
Індик думав, та в суп потрапив.
показати весь коментар
10.11.2021 22:42 Відповісти
Наш говнокомандующий будет впереди войска за белым роялем !
показати весь коментар
11.11.2021 00:43 Відповісти
А нащо їм це, коли у керма союз дегенератів та сучих дітей на підсосі у ФСБ?
показати весь коментар
10.11.2021 21:46 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2021 21:49 Відповісти
История знает уже одного .... чем все закончилось?
показати весь коментар
10.11.2021 21:50 Відповісти
та Коба сама хотіла атакувати і завоювати всю Європу аж до Мадриду... А ця шмаркля обісциться при першому вибуху. Згадай, як шайба у віконце влучила...
показати весь коментар
10.11.2021 21:55 Відповісти
Чим збираєшся давати відсіч? ********** - де?
показати весь коментар
10.11.2021 21:52 Відповісти
а ви думаєте воно збирається давати відсіч?
в сценаріі такого нема...
показати весь коментар
10.11.2021 22:05 Відповісти
Когда ты, гнида, в 2014 году, в Москве, рубил бабло, кривляясь перед московитами, на тебя так же ни какое психологическое давление не действовало. Ты просто циничная, трусливая, лживая заворовавшаяся гнида без стыда и совести.
показати весь коментар
10.11.2021 21:53 Відповісти
Ему что, для храбрости дали гантелей по довбешке?
показати весь коментар
10.11.2021 21:57 Відповісти
Ні! Просто змішали марафєт з бухаловом.
показати весь коментар
10.11.2021 22:00 Відповісти
Он вообще о чем, по официальной позиции Украины нет там никаких войск, они бы хоть согласовывали свои слова.
показати весь коментар
10.11.2021 22:05 Відповісти
"Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует. Наши спецслужбы, наша разведка обладают полной информацией. Наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно", - подчеркнул четырежды уклонист, хамящий воинам своей армии и сажающий патриотов и ветеранов АТО в СИЗО.
показати весь коментар
10.11.2021 22:07 Відповісти
А відносно дії психологічного тиску зі сторони Кадирова, вибачення готові?
показати весь коментар
11.11.2021 07:10 Відповісти
Так оно уже извинялось...
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d8b20e39a7947bf75a7cbdc
показати весь коментар
11.11.2021 08:08 Відповісти
Але недостатньо, раз збільшилась численність кортежу і охорони.
показати весь коментар
11.11.2021 08:48 Відповісти
Недостаточно мозгов у 73% зебирателей. Президента выбирают не для того чтобы он учился им быть, а для того чтобы качественно исполнял свои обязанности.
показати весь коментар
11.11.2021 09:04 Відповісти
Проте вже більшості із тих 73% через "пяту точку" але доходить що вони вибрали.
показати весь коментар
11.11.2021 09:19 Відповісти
Для этого нужно было "спасти под личным контролем" сержанта Журавля, оставить обустроенные позиции зимой на фронте, просрать вакцинацию? Не слишком ли дорогая цена для отрезвления идиотов?
показати весь коментар
11.11.2021 09:26 Відповісти
Ці наслідки можуть бути і непоправні як для держави, так і для тих, мізки яких в "пятій точці"
показати весь коментар
11.11.2021 10:13 Відповісти
Так всегда в мировой истории. Страну спасают патриоты, а 73% спокойно паразитируют.
показати весь коментар
11.11.2021 10:16 Відповісти
бровада и храбрость преЗЕнелоха заканчиваются при любом громком шорохе...

показати весь коментар
10.11.2021 22:08 Відповісти
З таким пре3,14здентом нам нічого не загрожує...

Тривогаі паніка в людей не від того що кацапські війська на кордоні, а від того що ЗЄчмо з агентом Дєрмаком нітрохи не опиратиметься Х..лу і його оркам і тут же впаде на коліна і на все погодиться.
показати весь коментар
10.11.2021 22:08 Відповісти
Разведка Зеленского очень мощная, один Демченко чего стоит. Краснознаменный институт КГБ им. Андропова, подготовка в ПГУ для работы на Западе. Ну и мелкие шпыгуны вроде Козыря. Они все докладывают.
показати весь коментар
10.11.2021 22:17 Відповісти
І не тільки докладають, а і дають вказівки від кремля нашому Зе, що говорити народу і як далі діяти.
показати весь коментар
10.11.2021 22:32 Відповісти






IgorGirkin


@GirkinGirkin

·
https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1458489303659655168 2 ч



Масловка



https://twitter.com/i/status/1458489303659655168
показати весь коментар
10.11.2021 22:28 Відповісти
Зепрезедент пусть лучше расскажет почему по двум каналам российского НТВ+ крутят его СВАТЫ.
показати весь коментар
10.11.2021 22:38 Відповісти
То в нас не війна а "хвороба"?
показати весь коментар
10.11.2021 23:40 Відповісти
Скоко там дней уже прошло как амеры кричать начали про рашковские войска у нас на границе? ЗЕ! наконец-то роздуплился, чтобы среагировать. Мне интересно, он и правду по уши в наркоте, ему ни о чём не докладывают или он сознательно сдаёт интересы страны? (нужное подчеркнуть)
показати весь коментар
10.11.2021 23:56 Відповісти
Знаєте, відносно цього все загадково, як і ваш нік (сприйміть не як образу, а як співпадіння).
показати весь коментар
11.11.2021 07:13 Відповісти
"Мы сильные, мы бравые у нас жилье в Италии".
показати весь коментар
11.11.2021 00:41 Відповісти
зеленский редкий дебіл
показати весь коментар
11.11.2021 04:57 Відповісти
всё правильно заявил.
показати весь коментар
11.11.2021 07:39 Відповісти
 
 