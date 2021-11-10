Зеленський про російські війська на кордоні: Психологічний тиск з боку РФ на нас давно не діє

Президент України Володимир Зеленський назвав переміщення російських військ уздовж українських кордонів і збільшення їх концентрації психологічним тиском на Україну і заявив, що українська армія готова дати відсіч.

Про це голова держави повідомив у відеозверненні, опублікованому у його соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями з'явилася інформація про можливе загострення "хвороби" - наші західні партнери надали дані про активне переміщення російських військ уздовж українських кордонів і збільшення їх концентрації. Насамперед, ми вдячні нашим партнерам за цю інформацію. Сподіваюся, тепер увесь світ бачить, хто дійсно хоче миру, а хто концентрує майже 100 тисяч військових на нашому кордоні", - сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що обстріли та вибухи, скупчення і переміщення військ відбуваються на фронті восьмий рік поспіль.

"Психологічний тиск з боку РФ на нас давно не діє. Наші спецслужби, наша розвідка володіють повною інформацією. Наша армія готова дати відсіч будь-кому, будь-коли й будь-де", - підкреслив президент.

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