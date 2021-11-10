Зеленський про російські війська на кордоні: Психологічний тиск з боку РФ на нас давно не діє
Президент України Володимир Зеленський назвав переміщення російських військ уздовж українських кордонів і збільшення їх концентрації психологічним тиском на Україну і заявив, що українська армія готова дати відсіч.
Про це голова держави повідомив у відеозверненні, опублікованому у його соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Днями з'явилася інформація про можливе загострення "хвороби" - наші західні партнери надали дані про активне переміщення російських військ уздовж українських кордонів і збільшення їх концентрації. Насамперед, ми вдячні нашим партнерам за цю інформацію. Сподіваюся, тепер увесь світ бачить, хто дійсно хоче миру, а хто концентрує майже 100 тисяч військових на нашому кордоні", - сказав Зеленський.
При цьому він зазначив, що обстріли та вибухи, скупчення і переміщення військ відбуваються на фронті восьмий рік поспіль.
"Психологічний тиск з боку РФ на нас давно не діє. Наші спецслужби, наша розвідка володіють повною інформацією. Наша армія готова дати відсіч будь-кому, будь-коли й будь-де", - підкреслив президент.
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Ну і які ж лохозаври тебе обрали президентом...яка ганьба
в сценаріі такого нема...
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d8b20e39a7947bf75a7cbdc
Тривогаі паніка в людей не від того що кацапські війська на кордоні, а від того що ЗЄчмо з агентом Дєрмаком нітрохи не опиратиметься Х..лу і його оркам і тут же впаде на коліна і на все погодиться.
IgorGirkin
@GirkinGirkin
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https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1458489303659655168 2 ч
Масловка
https://twitter.com/i/status/1458489303659655168