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Зеленський – олігархам: "Коли у держави закінчується ангельське терпіння, у когось починається пекельний період"

Зеленський – олігархам:

Президент Володимир Зеленський звинуватив олігархів у створенні штучної енергетичної кризи та погрожує їм, що у держави може закінчитися "ангельське терпіння".

Про це очільник держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський заявив, що енергетична криза зараз – не в Україні, а в цілому світі, і наголосив, що, попри цін на енергоносії у Європі, тарифи на газ та тепло для українців лишаються незмінними.

"Щороку восени і взимку деякі олігархічні структури починають гру під назвою "штучних дефіцит". Суть дуже проста: розганяються новини про нестачу вугілля, газу – і попит зростає. Ціна збільшується, а платимо ми з вами. Я впевнений, що цьогоріч цю гру краще не починати. Крім вашого штучного дефіциту, є цілком реальний наш дефіцит. Дефіцит терпіння. А коли у держави закінчується ангельське терпіння, у когось починається пекельний період", – сказав президент.

Він закликав великих бізнесменів допомогти своїй державі.

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"Показати, що великий бізнес має не лише великі активи, а й велику свідомість, велику відповідальність. І саме тому він і є великим", – пояснив Зеленський, не уточнивши, в чому саме має полягати ця допомога.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) олігарх (931) погрози (487) енергетика (2581)


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Топ коментарі
+80
Коли пре3,14здент нанюхався янгольського пилу, то галюцинації про боротьбу з олігархами стають пекельним.
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10.11.2021 21:48
+66
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10.11.2021 21:53
+62
слишком толсто, вислючок.
слишком.

Подготовку к зиме просрал конкретно ты.

А не мифические "олигархи".
Именно ты завалил атомную энергетику, именно ты позволил разворовать подарок МВФ вместо закупки угля, именно ты просрал борьбу с СП-2.

Не получится перевести стрелки.

Твоя трехлетняя брехня уже приедается даже правоверным зебилам.
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10.11.2021 21:55
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По десять раз в день метеоризм у говнокомандующего
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11.11.2021 13:58 Відповісти
він його скидає у спортзалі а потім записує погрози про адський період ЗЕсцарюваня
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11.11.2021 14:06 Відповісти
бубочка, у народа заканчивается терпенье, поторопись. Только в Лондон не беги, британцам ты тоже надоел, выдадут. Прикупи хатынку на земле обетованной, постирай кипу, и вйо, оттуда беглых гоям не выдают.
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11.11.2021 16:19 Відповісти
Пекельний період це початок гемороя у Зе клоуна
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11.11.2021 18:29 Відповісти
З олігархами дуже просто навчилися боротися у всьому світі. -Антимонопольний комітет не дає створювати монополії ні на ринку газу,чи електроенергії,чи інших галузей.І тоді конкуренція ринкова і олігархи стають бізнесменами і платять великі податки. От у кого в нас монополії -той і олігарх.
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11.11.2021 18:50 Відповісти
Государственная компания Центоэнерго не запасала весной уголь когда он был в 5 раз дешевле-это вина не олигархов а именно Зеленского который не занимался это проблемой. Да и Олигархат владеющий облэнерго и метзаводами-почему его не заставили накопить запасы угля до конца лета? Какие проблемы имея монобольшинство принять соотв законы до начала лета? Чтобы каждая ТЕЦ обязанна была иметь запасы угля на 6 мес-независимо от формы собственности? Зеленский ничего не делал,его Кабмин ничего не делал-а виноваты все остальные? Зеля чувствует что может не пережить этот год в качестве Президента и скоро нужно будет тикать из страны-поэтому нервничает
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11.11.2021 20:07 Відповісти
***** - угорская партия ?
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11.11.2021 20:29 Відповісти
У народа закінчується ангельське терпіння, а у вавы
починається пекельний період...
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11.11.2021 20:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=33s https://www.youtube.com/watch?v=azA2892P-oA&t=33s


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Юрий Швец
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11.11.2021 20:50 Відповісти
Спочатку з Коломойським розрахується за Приват і газом...
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11.11.2021 21:38 Відповісти
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