Зеленський – олігархам: "Коли у держави закінчується ангельське терпіння, у когось починається пекельний період"

Президент Володимир Зеленський звинуватив олігархів у створенні штучної енергетичної кризи та погрожує їм, що у держави може закінчитися "ангельське терпіння".

Про це очільник держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський заявив, що енергетична криза зараз – не в Україні, а в цілому світі, і наголосив, що, попри цін на енергоносії у Європі, тарифи на газ та тепло для українців лишаються незмінними.

"Щороку восени і взимку деякі олігархічні структури починають гру під назвою "штучних дефіцит". Суть дуже проста: розганяються новини про нестачу вугілля, газу – і попит зростає. Ціна збільшується, а платимо ми з вами. Я впевнений, що цьогоріч цю гру краще не починати. Крім вашого штучного дефіциту, є цілком реальний наш дефіцит. Дефіцит терпіння. А коли у держави закінчується ангельське терпіння, у когось починається пекельний період", – сказав президент.

Він закликав великих бізнесменів допомогти своїй державі.

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"Показати, що великий бізнес має не лише великі активи, а й велику свідомість, велику відповідальність. І саме тому він і є великим", – пояснив Зеленський, не уточнивши, в чому саме має полягати ця допомога.