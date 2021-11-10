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Новини Агресія Росії проти України
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США занепокоєні повідомленнями про незвичайні військові дії РФ біля кордонів України, - Блінкен

США занепокоєні повідомленнями про незвичайні військові дії РФ біля кордонів України, - Блінкен

США занепокоєні повідомленнями про незвичайні військові дії РФ біля України й ретельно стежать за ситуацією.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми занепокоєні повідомленнями про незвичайні російські військові дії біля України і стежимо за тим, що відбувається, дуже ретельно, як ми робимо це завжди. Ми продовжимо також тісно консультуватися з нашими союзниками та партнерами з цього питання. І, як ми ясно заявили, будь-які ескалаційні агресивні дії серйозно турбуватимуть Сполучені Штати", - сказав Блінкен на прес-конференції за підсумками засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США у Вашингтоні в середу.

Держсекретар додав, що США продовжать підтримувати деескалацію в регіоні та дипломатичне вирішення конфлікту на сході України.

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"Як президент Байден чітко заявив під час візиту президента Зеленського у вересні, і як я наголосив, стоячи поруч із президентом Зеленським в Україні в травні, і як я і президент підтвердили знову, коли зустрілися з президентом Зеленським на COP26, прихильність США незалежності, суверенітету, територіальній цілісності України - незаперечні. Ця позиція не зміниться, ми підтримуємо Україну", - наголосив Блінкен.

Автор: 

кордон (4754) росія (65002) США (22634) Блінкен Ентоні (1157)


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І що з цього ваша занепокоєння?
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10.11.2021 22:42 Відповісти
Відразу видно, що Блінкін "прі дєлє".
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10.11.2021 22:54 Відповісти
Ми вже 7 років це спостерігаємо.
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10.11.2021 22:44 Відповісти
Та то Блінкен просто не дивився відосіка мужнього ЗЄ, от і занепокоєний.
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10.11.2021 22:44 Відповісти
гы-гы)) даж писать ничего не хочется
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10.11.2021 22:46 Відповісти
А про те, що Лука відкрив повітряний простір Білорусі для бомбардувальників московії - не турбує?
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10.11.2021 22:48 Відповісти
Читав сьогодні що в 10 кілометрах від лінії розмежування на Донбасі, окупанти встановили 6 градів.
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10.11.2021 22:50 Відповісти
США занепокоєні повідомленнями про незвичайні військові дії РФ біля кордонів України, - Блінкен

Рілі ?
Українським читачам втюхували, що директор ЦРУ під час свого дуже рідкісного візитику на рашку, типу, попереджав москалів щодо ескалації напруження на українському кордоні.

Результат не забарився: партнЬОри показали, як вони сприймають попередження і стурбованості.
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10.11.2021 22:55 Відповісти
 
 