США занепокоєні повідомленнями про незвичайні військові дії РФ біля кордонів України, - Блінкен

США занепокоєні повідомленнями про незвичайні військові дії РФ біля України й ретельно стежать за ситуацією.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми занепокоєні повідомленнями про незвичайні російські військові дії біля України і стежимо за тим, що відбувається, дуже ретельно, як ми робимо це завжди. Ми продовжимо також тісно консультуватися з нашими союзниками та партнерами з цього питання. І, як ми ясно заявили, будь-які ескалаційні агресивні дії серйозно турбуватимуть Сполучені Штати", - сказав Блінкен на прес-конференції за підсумками засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США у Вашингтоні в середу.

Держсекретар додав, що США продовжать підтримувати деескалацію в регіоні та дипломатичне вирішення конфлікту на сході України.

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"Як президент Байден чітко заявив під час візиту президента Зеленського у вересні, і як я наголосив, стоячи поруч із президентом Зеленським в Україні в травні, і як я і президент підтвердили знову, коли зустрілися з президентом Зеленським на COP26, прихильність США незалежності, суверенітету, територіальній цілісності України - незаперечні. Ця позиція не зміниться, ми підтримуємо Україну", - наголосив Блінкен.