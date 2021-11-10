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Новини
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Головні новини 10 листопада: Зеленський погрожує олігархам, нелегалів пропонують відправити з Білорусі до України

Головні новини 10 листопада: Зеленський погрожує олігархам, нелегалів пропонують відправити з Білорусі до України

Президент розказав, як может лопнути "ангельське терпіння держви", у Німеччині запропонували відправити до України нелегалів з Білорусі, ката з "Ізоляції" відправили під арешт - головні новини 10 листопада.

Зеленський погрожує олігархам

"Щороку восени і взимку деякі олігархічні структури починають гру під назвою "штучних дефіцит". Суть дуже проста: розганяються новини про нестачу вугілля, газу – і попит зростає. Ціна збільшується, а платимо ми з вами. Я впевнений, що цьогоріч цю гру краще не починати. Крім вашого штучного дефіциту, є цілком реальний наш дефіцит. Дефіцит терпіння. А коли у держави закінчується ангельське терпіння, у когось починається пекельний період", – сказав президент у відеозверненні.

Біженців з Білорусі запропонували відправити до України

З такою пропозицією виступив депутат німецького парламенту Нільс Шмід. "Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз", - пояснив він.

"У нас є пропозиція до соціал-демократів Німеччини взяти собі додому по два, по три, по п'ять, якщо мало місця у них у Бундестазі, то нехай беруть собі додому", - відповів секретар РНБО Олексій Данілов.

МВС посилює охорону кордону з Білоруссю, повідомив міністр внутрішніх справ Монастирський. Кордон зміцнюють технікою та безпілотниками.

Нелегали стають все активнішими: минулої доби вони штурмували польський кордон з боку Білорусі 600 разів. Двічи змогли прорватися – але всіх, хто прорвася, повернули до Білорусі.

Білорусь може визнати Крим "російським"

Офіційно Мінськ зараз підтримує державний суверенітет та територіальну цілісність України. Але от міністр закордонних справ Білорусі Макей раптом каже таке: "Позиція Білорусі щодо Криму залишається такою, якою була. Ми розуміємо насправді, що Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього". У нашом МЗС відповіли: якщо в Мінську пристануть на таку позицію офіційно, наслідки для відносин з Україною будуть "непоправними".

Нові рейтинги

"Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 16,6% від усіх опитаних. У вересні рейтинг "Слуги народу" складав 19,2%. За партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 12,9% від усіх. Інші партії: ОПЗЖ - 8,6%, "Батьківщина" - 7,6%, "Сила і Честь" - 4,6%, партія Дмитра Разумкова - 4,0%, партія "Наші" - 3,7%. Інші партії мають значно меншу підтримку", - повідомили у компанії "Соціс".

Лерос каже, що за ним стежать

Позафракційний депутат твердить, що виявив під своєю автівкою пристрій для стеження.

Ката з "Ізоляції" відправили до СІЗО

Під арештом Денис Куликовський перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі – він сам просив про це з міркувань безпеки. На суді він визнав провину, а також повідоми, що мешкає у Києві з 2019 року.

Саакашвілі судять у Тбілісі

Пенітенціарна служба Грузії вирішила, що доправляти експрезидента до зали суду небезпечно - як через "можливі деструктивні дії", так і через ризики для здоров’я. Омбудсман Денісова наголошує, що це порушує право Саакашвілі на публічний та чесний суд.

Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус

Вчені НАН України порахували, що пік ми пройшли в останні два тижні. Зараз кількість позитивних ПЛР-тестів поступово знижується.

За добу в Україні померли 816 людей, заразилися щонайменше 23 283. Президент закликає українців вакцинуватися, порівнюючи втрати від ковіду з втратами на війні.

Автор: 

біженці (1863) Білорусь (7925) Данілов Олексій (1259) Зеленський Володимир (23727) Крим (14134) нелегали (383) олігарх (931) рейтинг (1650) РНБО (2278) Лерос Гео (383) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Куликовський Денис (22)


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Топ коментарі
+10
Ну всьо, тримайся Бєня. Тобі гаплик.
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10.11.2021 23:07
+6
зелох угрожает? перчатка угрожает руке, а что если бабло и кокс в конвертах кончатся, какой ты будешь конченый зелох
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10.11.2021 23:45
+5
Ну да. Режим продал стратегические запасы зерна и угля, не закупил газа пока тот был дёшев, а "виноваты олигархи".
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10.11.2021 23:38
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10.11.2021 22:55 Відповісти
Ну всьо, тримайся Бєня. Тобі гаплик.
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10.11.2021 23:07 Відповісти
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10.11.2021 23:37 Відповісти
ЗЕля засмокче Беню до смерті
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11.11.2021 07:36 Відповісти
в Германии предложили отправить в Украину нелегалов из Беларуси Источник:

Ну то есть бонусы от транзита и крупнейшего газового хаба- в Германию, а вот мигрантов- в Украину. Я все правильно понял?
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10.11.2021 23:37 Відповісти
net. ponimat' nado tak - Ukraina vyprashivala v Europe sankcii, deneg, oruzhiya, privivki. a kogda Europa poprosila Ukrainu srazu fuck.
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11.11.2021 05:57 Відповісти
Ну да. Режим продал стратегические запасы зерна и угля, не закупил газа пока тот был дёшев, а "виноваты олигархи".
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10.11.2021 23:38 Відповісти
виноват порох (с)
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10.11.2021 23:47 Відповісти
Ta oтож.
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10.11.2021 23:53 Відповісти
Газу вистачає. Не треба використовувати газ для виробництва електрики. Це марнотратство.
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11.11.2021 00:12 Відповісти
А что делать если электроэнергии не хватает ? Альтернатива - веерные отключения.
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11.11.2021 00:26 Відповісти
Вугілля купувати, а не газ.
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11.11.2021 01:13 Відповісти
А де вистачає газу і кому? Ви точно знаєте чий газ у наших газових сховищах?
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11.11.2021 08:50 Відповісти
Треба не погрожувати ,а через суд штрафувати олігархов і на великі кошти.Хай платят неустойку .Не 5 млн гр,а 5 млрд за срив опалюванного сезону та віялові відключення світла...
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10.11.2021 23:39 Відповісти


https://www.facebook.com/stanislav.rozhenko Станислав Роженко

От що Зе буде робити з Коломойський,Ахметовим,Пінчуком,Фірташем і Ко це питання. Зеленський мав надію,що Порошенко не відмовиться від своїх медіа . Тепер цей закон не має ніякого сенсу для Зе.
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11.11.2021 00:02 Відповісти
Через який суд? В нас ця система давно не працює, а діє пропагандистське шоу влади РНБО. Воно штрафи не виписує, воно може продати інформацію і дозволити відкупитися, щоб не потрапити у списки олігархів, які придумав Найвєлічайший. Та все-таки, одна людина-олігарх Коломойський вдало використовує суди для відшкодування у держави сотні мільярдів гривень і боротьби з іншими за свої сфери впливу.
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11.11.2021 08:56 Відповісти
зелох угрожает? перчатка угрожает руке, а что если бабло и кокс в конвертах кончатся, какой ты будешь конченый зелох
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10.11.2021 23:45 Відповісти
Я хорошо отношусь к ЕС, но не позволим превратить Украину в мусорный отстойник ЕС. Это насчет нелегалов из Беларуси.
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10.11.2021 23:46 Відповісти


https://www.facebook.com/profile.php?id=100069148160308 Anatoli Shevchuk

Тепер Порошенко має подати в суд на Зеленського, що той обізвав його олігархом, та змусити привселюдно вибачитися. Адже, якщо до прийняття закону , назвати олігархом можна було навіть бомжа, і будь-якмй суд навіть не прийняв бы позов, то відтепер - суд зобов'язаний вынести рішенн, З минулої пятниці Порошенко, відповідно до закону - не є більше олігархом, тому виграш в суді -100%. І це буде цивільний позов проти Зеленського (він не зможе сховатися за посаду Президента). Позжоровляємо Зеленського - здається його зроблять лохом.
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10.11.2021 23:59 Відповісти
З лоха зробить лоха, дуже цікаво, не поясните?.
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11.11.2021 00:30 Відповісти
Підтримую, а Зеленського має внести РНБО у спики олігархів. Якраз він відповідає цьому закону на 1000%.
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11.11.2021 08:58 Відповісти
Зеленський погрожує олігархам -
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11.11.2021 00:38 Відповісти
а что это на самом "рейтинговом" новостном сайте, скромно помалкивают о сегодняшней "благодарности" от главы государства зеленского олигарху порошенко за передачу тв каналов в собственность журналистов? "неудобная" тема?
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11.11.2021 03:31 Відповісти
Кому він погрожує, Коломойському? Чи Шмигаль погрожує своєму Ахметову? Чи можливо Стефанчук погрожує Медведчуку? Можливо 73% не знають, що діючий президент від Коломойського, діючий премєр від Ахметова, а спікер Верховної Ради від Медведчука? А ще татаров, демченко,єрмак іпортнов від Медвведчука. Кому він і ким погрожує?
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11.11.2021 08:36 Відповісти
 
 