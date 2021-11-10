Головні новини 10 листопада: Зеленський погрожує олігархам, нелегалів пропонують відправити з Білорусі до України

Президент розказав, як может лопнути "ангельське терпіння держви", у Німеччині запропонували відправити до України нелегалів з Білорусі, ката з "Ізоляції" відправили під арешт - головні новини 10 листопада.

Зеленський погрожує олігархам

"Щороку восени і взимку деякі олігархічні структури починають гру під назвою "штучних дефіцит". Суть дуже проста: розганяються новини про нестачу вугілля, газу – і попит зростає. Ціна збільшується, а платимо ми з вами. Я впевнений, що цьогоріч цю гру краще не починати. Крім вашого штучного дефіциту, є цілком реальний наш дефіцит. Дефіцит терпіння. А коли у держави закінчується ангельське терпіння, у когось починається пекельний період", – сказав президент у відеозверненні.

Біженців з Білорусі запропонували відправити до України

З такою пропозицією виступив депутат німецького парламенту Нільс Шмід. "Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз", - пояснив він.

"У нас є пропозиція до соціал-демократів Німеччини взяти собі додому по два, по три, по п'ять, якщо мало місця у них у Бундестазі, то нехай беруть собі додому", - відповів секретар РНБО Олексій Данілов.

МВС посилює охорону кордону з Білоруссю, повідомив міністр внутрішніх справ Монастирський. Кордон зміцнюють технікою та безпілотниками.

Нелегали стають все активнішими: минулої доби вони штурмували польський кордон з боку Білорусі 600 разів. Двічи змогли прорватися – але всіх, хто прорвася, повернули до Білорусі.

Білорусь може визнати Крим "російським"

Офіційно Мінськ зараз підтримує державний суверенітет та територіальну цілісність України. Але от міністр закордонних справ Білорусі Макей раптом каже таке: "Позиція Білорусі щодо Криму залишається такою, якою була. Ми розуміємо насправді, що Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього". У нашом МЗС відповіли: якщо в Мінську пристануть на таку позицію офіційно, наслідки для відносин з Україною будуть "непоправними".

Нові рейтинги

"Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 16,6% від усіх опитаних. У вересні рейтинг "Слуги народу" складав 19,2%. За партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 12,9% від усіх. Інші партії: ОПЗЖ - 8,6%, "Батьківщина" - 7,6%, "Сила і Честь" - 4,6%, партія Дмитра Разумкова - 4,0%, партія "Наші" - 3,7%. Інші партії мають значно меншу підтримку", - повідомили у компанії "Соціс".

Лерос каже, що за ним стежать

Позафракційний депутат твердить, що виявив під своєю автівкою пристрій для стеження.

Ката з "Ізоляції" відправили до СІЗО

Під арештом Денис Куликовський перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі – він сам просив про це з міркувань безпеки. На суді він визнав провину, а також повідоми, що мешкає у Києві з 2019 року.

Саакашвілі судять у Тбілісі

Пенітенціарна служба Грузії вирішила, що доправляти експрезидента до зали суду небезпечно - як через "можливі деструктивні дії", так і через ризики для здоров’я. Омбудсман Денісова наголошує, що це порушує право Саакашвілі на публічний та чесний суд.

Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус

Вчені НАН України порахували, що пік ми пройшли в останні два тижні. Зараз кількість позитивних ПЛР-тестів поступово знижується.

За добу в Україні померли 816 людей, заразилися щонайменше 23 283. Президент закликає українців вакцинуватися, порівнюючи втрати від ковіду з втратами на війні.